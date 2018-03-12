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ВМС Японии получили новый эсминец
Японский флот пополнился боевым кораблём нового типа. На верфи компании Mitsubishi Heavy Industries в Нагасаки прошла торжественная церемония введения в строй нового эсминца JS Asahi, сообщает "Warspot" со ссылкой на портал navyrecognition.com
«Асахи» является первым в серии из двух эсминцев типа 25DD. Второй — JS Shiranui — должен быть передан флоту в марте 2019 года. JS Asahi был заложен в августе 2015 года и в июле прошлого года приступил к прохождению заводских испытаний. На церемонии передачи корабля военным «Асахи» получил приписку к военной базе Сасебо.
Asahi является ракетным эсминцем, но его основная специализация — противолодочные операции. Корабль имеет 151 м в длину, его водоизмещение составляет 5100 т (полное водоизмещение будет достигать 7000 т). Основным оружием эсминца станут противовоздушные и противокорабельные ракеты, а также торпеды. По неофициальной информации, корабли проекта 25DD оснащаются информационно-управляющей системой AEGIS.
«Асахи» является первым в серии из двух эсминцев типа 25DD. Второй — JS Shiranui — должен быть передан флоту в марте 2019 года. JS Asahi был заложен в августе 2015 года и в июле прошлого года приступил к прохождению заводских испытаний. На церемонии передачи корабля военным «Асахи» получил приписку к военной базе Сасебо.
Asahi является ракетным эсминцем, но его основная специализация — противолодочные операции. Корабль имеет 151 м в длину, его водоизмещение составляет 5100 т (полное водоизмещение будет достигать 7000 т). Основным оружием эсминца станут противовоздушные и противокорабельные ракеты, а также торпеды. По неофициальной информации, корабли проекта 25DD оснащаются информационно-управляющей системой AEGIS.
Использованы фотографии: navyrecognition.com
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