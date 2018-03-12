13:11 12 марта
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ВМС Японии получили новый эсминец

Японский флот пополнился боевым кораблём нового типа. На верфи компании Mitsubishi Heavy Industries в Нагасаки прошла торжественная церемония введения в строй нового эсминца JS Asahi, сообщает "Warspot" со ссылкой на портал navyrecognition.com

ВМС Японии получили новый эсминец


«Асахи» является первым в серии из двух эсминцев типа 25DD. Второй — JS Shiranui — должен быть передан флоту в марте 2019 года. JS Asahi был заложен в августе 2015 года и в июле прошлого года приступил к прохождению заводских испытаний. На церемонии передачи корабля военным «Асахи» получил приписку к военной базе Сасебо.


Asahi является ракетным эсминцем, но его основная специализация — противолодочные операции. Корабль имеет 151 м в длину, его водоизмещение составляет 5100 т (полное водоизмещение будет достигать 7000 т). Основным оружием эсминца станут противовоздушные и противокорабельные ракеты, а также торпеды. По неофициальной информации, корабли проекта 25DD оснащаются информационно-управляющей системой AEGIS.

Использованы фотографии: navyrecognition.com
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Комментарии 15

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  1. Горный стрелок Сегодня, 11:50
    Не маленький кораблик. А у нас на ДВ есть Миги с "Кинжалами"..?.
    Горный стрелок
    1. Алексей 2016 Сегодня, 12:01
      Нет, но есть шлюпки и катера. И пара относительно боеспособных единиц кораблей.
      Алексей 2016
      1. Brylevsky Сегодня, 12:25
        Не "свисти". "МиГ-31" есть, летают, чуть ли не каждый день...Есть береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Ну и флот...что, со всего Дальнего Востока только "пара" боеспособных единиц наберётся? Не верю я в эту брехню. Часть флота возле окон моего дома стоит, и там далеко не пара. Хотя новых среди них нет ни одного...но, наверное, нельзя везде успевать быть первыми.
        Brylevsky
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 11:52
    На картинке очень на бёрк смахивает . По функционалу видимо тоже... Так что корабль наверно хорош...Нам бы на ТОФ отряд подобных , но пока к сожалению только мечты , мечты....
    КВУ-НСвД
    1. Алексей 2016 Сегодня, 12:04
      Это развитие японцами проекта Берк.Эскадренные миноносцы типа «Конго» — тип эскадренных миноносцев с управляемым ракетным оружием, состоящий на вооружении Морских Сил Самообороны Японии. Эсминцы типа «Конго» являются аналогом американских эсминцев УРО типа «Арли Бёрк». Всего построено 4 корабля этого типа: эсминцы УРО «Конго» (DDG-173), «Кирисима» (DDG-174), «Мёко» (DDG-175) и «Тёкай» (DDG-176). Новый эсминец JS Asahi дальнейшее их развитие.
      Алексей 2016
    2. Alex777 Сегодня, 13:06
      Маловато водоизмещение, чтобы с Берком сравнивать.
      Просто эскортный кораблик ПЛО для вертолетоносцев.
      ВООРУЖЕНИЕ:
      1 х 127-мм артустановка Mk45 Mod4
      2 х 6 20-мм автомата «Вулкан-Фаланкс»
      1 х 16 пусковая вертикального пуска Mk.41 VLS
      2 х ПУ SSM
      2 х 3 торпедных аппаратов
      1 х вертолет SH-60K
      Многофункциональная РЛС FCS-3A.
      Они, конечно, могли оставить место для дополнительных ПУ Мк.41, но пока совсем не впечатляет вооружение. hi
      Alex777
  3. Livonetc Сегодня, 11:57
    Цитата: КВУ-НСвД
    На картинке очень на бёрк смахивает . По функционалу видимо тоже... Так что корабль наверно хорош...Нам бы на ТОФ отряд подобных , но пока к сожалению только мечты , мечты....

    Я во флотский делах профан полнейший.
    Однако, при такой "массивной" конфигурации в части надстроек, о какой малозаметности могла бы идти речь?
    Livonetc
    1. voyaka uh Сегодня, 12:13
      А у него и нет никакой малозаметности. Нет ее и у Берков.
      Только Зумвольты из крупных кораблей - стелсы. Но они
      и сконструированы по-другому.
      voyaka uh
      1. san4es Сегодня, 13:01
        Цитата: voyaka uh
        А у него и нет никакой малозаметности.....

        hi ...Он к этому стремится (через формы и углы) smile

        san4es
    2. Brylevsky Сегодня, 12:37
      Видимо, о ней (малозаметности) речь и не идёт. Большинство надводных кораблей, которых мне приходилось встречать в море, вполне нормально "светились" на экране обычного навигационного локатора, какого-либо проявления "стелс-технологий" я не наблюдал. Исключение составляют подводные лодки (в надводном положении), которые, действительно, почти не заметны на радаре, - и в мирное время это их беда. Что касается этого "экземпляра", то, думаю, вы правы: его радиолокационная заметность будет не слишком сильно отличаться от заметности обычного рефрижератора среднего тоннажа. Иными словами, "бликовать" будет, как обычный пароход. Сугубо моё предположение.
      Brylevsky
  4. Сумрачный стрелок Сегодня, 12:25
    Еще одна мишень для Кинжалов laughing
    Сумрачный стрелок
    1. Alex777 Сегодня, 13:09
      Не, жалко на него Кинжал. bully
      Alex777
  5. Livonetc Сегодня, 12:32
    Цитата: voyaka uh
    А у него и нет никакой малозаметности. Нет ее и у Берков.
    Только Зумвольты из крупных кораблей - стелсы. Но они
    и сконструированы по-другому.

    Так я о желанности наличия подобных кораблей на ТОФ высказанном в цитированном посте.
    Насколько я понимаю строящиеся корветы и сторожевики для Российского флота разрабатываются и создаются с применением технологий и материалов обеспечивающие "малозаметность".
    Это не "стелс" технологии или, по русски, не полная "невидимость" для средств обнаружения.
    Как я понимаю малозаметность это некоторая отсроченность обнаружения кораблями противника, которая дает некоторое преимущество при противостоянии в открытом бою.
    Livonetc
  6. svp67 Сегодня, 12:36
    Да уж... Пока ТОФ не пополняется новыми кораблями, осталось только на Китай надеяться, в вопросе противодействия США и их союзниками
    svp67
  7. san4es Сегодня, 13:04
    JS ASAHI - JMSDF DD-119
    Исходя из заявлений, главным назначением “Асахи” станет противолодочная оборона. Конструкция эсминца не содержит большого числа инновационных решений. DD25 — очередной шаг в развитии японских эсминцев 2010-х гг. (“Хьюга”, “Изумо”, “Акидзуки”), несущий аналогичные боевые комплексы и средства обнаружения.
    На внешних поверхностях надстройки видны элементы характерной формы — места для установки антенн многофункционального радара, подобного FCS-3A. Радиолокационный комплекс, состоящий из восьми активных ФАР. Четыре выполняют функции обнаружения, четыре — наведения ракет. Система предназначена для отражения атак в ближней зоне с применением низколетящих ПКР.

    san4es
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