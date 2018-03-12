19:06 12 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Морпехи ТОФ получили партию новых бронетранспортеров

Бригада морской пехоты Тихоокеанского флота пополнилась 20-ю новыми бронетранспортерами БТР-82А, передает Интерфакс сообщение пресс-службы Минобороны.



Сообщается, что «практические занятия по освоению новой техники пройдут 16 марта на полигоне "Бамбурово" в Приморье».


Под руководством опытных инструкторов с экипажами боевых машин проведут практические занятия по вождению бронетранспортеров по трудно проходимой, пересеченной местности с преодолением различных препятствий, также им предстоит выполнить упражнения боевых стрельб из вооружения бронетранспортеров,
говорится в релизе.

В пресс-службе напомнили, что БТР-82А – «глубокая модернизация бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А; вместо пулеметной башни новая машина получила боевой модуль с автоматической пушкой 2А72 калибра 30-мм, спаренной с 7,62-мм пулеметом ПКТМ». На новом БТР установлены более мощный двигатель и противоосколочная защита.

Для улучшения командной управляемости бронемашина оснащена средствами связи 5-го поколения и системой топографического ориентирования.

Использованы фотографии: http://www.vladtime.ru
18

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 19

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. tchoni Сегодня, 15:49
    Да уж... новая техника это очень неплохо. Но, не "бумеранг".... не "бумеранг"...
    tchoni
    1. RASKAT Сегодня, 15:52
      Да бумеранг настолько дорогой, что думаю даже при его массовых поставках в войска старый добрый БТР все равно останется, как более дешевая и массовая альтернатива. Плюс бумеранг довольно тяжелый, а то же БТР можно при желании и в Вертолет можно засунуть.
      RASKAT
    2. Охотовед 2 Сегодня, 15:52
      Цитата: tchoni
      Да уж... новая техника это очень неплохо. Но, не "бумеранг".... не "бумеранг"...

      К огромному сожалению, Морская пехота, из всех сил быстрого реагирования - снабжается и финансируется по «остаточному принципу» . Конечно жаль, но хоть что-то!
      Охотовед 2
    3. Genry Сегодня, 16:31
      Цитата: tchoni
      Но, не "бумеранг".... не "бумеранг"...

      А "Бумеранг" не "Курганец"... А "Курганец" не Т-15 (Армата)... А Т-15 не Т-14.... А Т-14 не ...... Вы всегда будете недовольны.
      А этот БТРчик хорош! Позволяет решать кучу задач, не связанных с лобовыми атаками.
      Genry
      1. Комментарий был удален.
  2. tun5t Сегодня, 15:49
    БТР то подрос ввысь, не закопаешь от ПТРК, хотя может щас все в городах собрались воевать, не в поле
    tun5t
    1. poquello Сегодня, 15:52
      Цитата: tun5t
      БТР то подрос ввысь, не закопаешь от ПТРК, хотя может щас все в городах собрались воевать, не в поле

      а по чём закапывать собрались? там модуль сверху
      poquello
    2. tchoni Сегодня, 18:23
      Цитата: tun5t
      БТР то подрос ввысь, не закопаешь от ПТРК, хотя может щас все в городах собрались воевать, не в поле

      Одни, такие , уже авиацию прикопали... шоб враг не нашел.. Так самого главного у них таки повесили...
      tchoni
  3. poquello Сегодня, 15:50
    вместо пулеметной башни новая машина получила боевой модуль с автоматической пушкой 2А72 калибра 30-мм, спаренной с 7,62-мм пулеметом ПКТМ».

    и системой сопровождения цели, хорошая машина
    poquello
  4. Doliva63 Сегодня, 16:01
    20 БТР - это сколько батальонов морской пехоты? Или - рот? Или по 1 на взвод? laughing drinks Напоминает анекдот, как танки делили laughing
    Doliva63
    1. faiver Сегодня, 16:44
      ну если по людям то получается две роты
      faiver
      1. Doliva63 Сегодня, 18:52
        А, понял. Третья рота БТР получила в прошлом году. Ну, не пешком же бегают laughing
        Doliva63
  5. злой пиннокио Сегодня, 16:58
    а можно на него крупное орудие поставить
    злой пиннокио
  6. Ingvar0401 Сегодня, 17:00
    новая машина получила боевой модуль с автоматической пушкой 2А72 калибра 30-мм, спаренной с 7,62-мм пулеметом ПКТМ
    Недавно жаловался один морпех, что боевой модуль для БТР-80 тяжеловат, когда он на плаву....
    Ingvar0401
  7. Torsion Сегодня, 17:14
    Вот вопросы. Зачем морской пехоте такая машина? Плавающий бронированный автобус? То, что плавает это хорошо. А вот то, что вооружение никакое это - минус. Колеса? И где они собрались на них разъезжать? Высадка на образцовых пляжах? Кто же даст в реальной обстановке добраться до берега, да и сможет ли колесный БТР забраться на него?
    Вот есть БМД-3. Почему бы его не закупать. Плавает. Вооружение - вполне приличное для своего класса. Гусеничный, что РЕЗКО повышает проходимость. Морская пехота для это и предназначена, чтобы не зависеть от обстоятельств, а только от себя...
    Torsion
  8. andrewkor Сегодня, 17:39
    А мне ,всё-таки ,нравился БТР-90!
    andrewkor
  9. Ingvar0401 Сегодня, 17:40
    Точно не скажу, но года полтора назад два БТР-82А утонули при высадке (слава богу никто не погиб) и потом их поднимали плавкраном....
    Ingvar0401
  10. assa67 Сегодня, 17:48
    20 БТР-это хорошо...а япошки в пику нам эсминец...
    assa67
    1. Doliva63 Сегодня, 18:42
      1 против 20? Не потянет laughing
      Doliva63
      1. assa67 Сегодня, 18:46
        угу...каак поплывут,каак окружат....это не подумавши я laughing
        assa67
Картина дня