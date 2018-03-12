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Морпехи ТОФ получили партию новых бронетранспортеров
Бригада морской пехоты Тихоокеанского флота пополнилась 20-ю новыми бронетранспортерами БТР-82А, передает Интерфакс сообщение пресс-службы Минобороны.
Сообщается, что «практические занятия по освоению новой техники пройдут 16 марта на полигоне "Бамбурово" в Приморье».
В пресс-службе напомнили, что БТР-82А – «глубокая модернизация бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А; вместо пулеметной башни новая машина получила боевой модуль с автоматической пушкой 2А72 калибра 30-мм, спаренной с 7,62-мм пулеметом ПКТМ». На новом БТР установлены более мощный двигатель и противоосколочная защита.
Для улучшения командной управляемости бронемашина оснащена средствами связи 5-го поколения и системой топографического ориентирования.
Сообщается, что «практические занятия по освоению новой техники пройдут 16 марта на полигоне "Бамбурово" в Приморье».
Под руководством опытных инструкторов с экипажами боевых машин проведут практические занятия по вождению бронетранспортеров по трудно проходимой, пересеченной местности с преодолением различных препятствий, также им предстоит выполнить упражнения боевых стрельб из вооружения бронетранспортеров,говорится в релизе.
В пресс-службе напомнили, что БТР-82А – «глубокая модернизация бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А; вместо пулеметной башни новая машина получила боевой модуль с автоматической пушкой 2А72 калибра 30-мм, спаренной с 7,62-мм пулеметом ПКТМ». На новом БТР установлены более мощный двигатель и противоосколочная защита.
Для улучшения командной управляемости бронемашина оснащена средствами связи 5-го поколения и системой топографического ориентирования.
Использованы фотографии: http://www.vladtime.ru
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