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Подводные силы ВМФ примут участие в пяти сотнях учений в 2018 году
Подводные силы ВМФ РФ в 2018 году примут участие в более чем 500 различных учений, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев, выступая на торжественном вечере, посвященном 60-летию атомного подводного флота России, которое отмечается в 2018 году.
Он также отметил, что в этом году основные направления для ВМФ РФ остаются прежними.
Также главком рассказал об успешном развитии школы подледного плавания, в том числе отметил практику межфлотских подледных переходов, осуществленных подводными силами в последние годы.
В этом году мы проведем более 500 учений с подводными силами всех флотов— сказал он.
Он также отметил, что в этом году основные направления для ВМФ РФ остаются прежними.
Мы будем продолжать строительство ракетных подводных крейсеров и многоцелевых ударных подводных лодок 4-го поколения. И вместе с нашими коллегами будем продолжать проектирование кораблей 5-го поколения— сказал Королев.
За 2017 год общий уровень наплаванности по сравнению с 2015-2016 годом увечился более чем в два раза. За спиной у подводников более трех тысяч ходовых суток. Выполнено более 150 практических боевых упражнений с применением ракет, торпедного, минного оружия. Это хорошие показатели— сказал он.
Также главком рассказал об успешном развитии школы подледного плавания, в том числе отметил практику межфлотских подледных переходов, осуществленных подводными силами в последние годы.
Мы никогда не уходили из Арктики. В то же время большой опыт подледного плавания сформирован в крайние годы, когда у нас появились межфлотские переходы с Севера на Атлантику. Для нас это имеет очень большое значение, ну и в целом Северный Ледовитый океан - это зона наших интересов, поэтому мы никогда от него не отказывались и отказываться не планируем- заключил он.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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