Подводные силы ВМФ примут участие в пяти сотнях учений в 2018 году

В этом году мы проведем более 500 учений с подводными силами всех флотов

Мы будем продолжать строительство ракетных подводных крейсеров и многоцелевых ударных подводных лодок 4-го поколения. И вместе с нашими коллегами будем продолжать проектирование кораблей 5-го поколения

За 2017 год общий уровень наплаванности по сравнению с 2015-2016 годом увечился более чем в два раза. За спиной у подводников более трех тысяч ходовых суток. Выполнено более 150 практических боевых упражнений с применением ракет, торпедного, минного оружия. Это хорошие показатели

Мы никогда не уходили из Арктики. В то же время большой опыт подледного плавания сформирован в крайние годы, когда у нас появились межфлотские переходы с Севера на Атлантику. Для нас это имеет очень большое значение, ну и в целом Северный Ледовитый океан - это зона наших интересов, поэтому мы никогда от него не отказывались и отказываться не планируем

Подводные силы ВМФ РФ в 2018 году примут участие в более чем 500 различных учений, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев, выступая на торжественном вечере, посвященном 60-летию атомного подводного флота России, которое отмечается в 2018 году.— сказал он.Он также отметил, что в этом году основные направления для ВМФ РФ остаются прежними.— сказал Королев.— сказал он.Также главком рассказал об успешном развитии школы подледного плавания, в том числе отметил практику межфлотских подледных переходов, осуществленных подводными силами в последние годы.- заключил он.