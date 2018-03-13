15:50 13 марта
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Подводные силы ВМФ примут участие в пяти сотнях учений в 2018 году

Подводные силы ВМФ РФ в 2018 году примут участие в более чем 500 различных учений, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев, выступая на торжественном вечере, посвященном 60-летию атомного подводного флота России, которое отмечается в 2018 году.

Подводные силы ВМФ примут участие в пяти сотнях учений в 2018 году


В этом году мы проведем более 500 учений с подводными силами всех флотов
— сказал он.


Он также отметил, что в этом году основные направления для ВМФ РФ остаются прежними.

Мы будем продолжать строительство ракетных подводных крейсеров и многоцелевых ударных подводных лодок 4-го поколения. И вместе с нашими коллегами будем продолжать проектирование кораблей 5-го поколения
— сказал Королев.

За 2017 год общий уровень наплаванности по сравнению с 2015-2016 годом увечился более чем в два раза. За спиной у подводников более трех тысяч ходовых суток. Выполнено более 150 практических боевых упражнений с применением ракет, торпедного, минного оружия. Это хорошие показатели
— сказал он.

Также главком рассказал об успешном развитии школы подледного плавания, в том числе отметил практику межфлотских подледных переходов, осуществленных подводными силами в последние годы.

Мы никогда не уходили из Арктики. В то же время большой опыт подледного плавания сформирован в крайние годы, когда у нас появились межфлотские переходы с Севера на Атлантику. Для нас это имеет очень большое значение, ну и в целом Северный Ледовитый океан - это зона наших интересов, поэтому мы никогда от него не отказывались и отказываться не планируем
- заключил он.




Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 11

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  1. silberwolf88 Сегодня, 10:52
    Больше учений приближённых к боевому применению систем и оружия ... Армия и Флот должны быть готовы к любому сценарию от открытого нападения ... до провокаций и широкомасштабного давления на Россию и наши интересы во всём Мире ...
    silberwolf88
    1. сибиралт Сегодня, 10:59
      Хорошо бы часть этих учений провести на Кубе, в Средиземнои море и на Тихом, от Камчатки и до Филиппин. winked
      сибиралт
      1. Например Сегодня, 11:04
        Каждый день ученья? А то и два раза в день.
        Ни чего он не попутал? Или подъем уже учение?

        Напомнило доклады о сборке хлопка узбеками.
        Например
  2. андрей юрьевич Сегодня, 10:52
    Подводные силы ВМФ примут участие в пяти сотнях учений в 2018 году
    что,почти двое учений в день что ли? belay
    андрей юрьевич
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 10:52
    Также главком рассказал об успешном развитии школы подледного плавания, в том числе отметил практику межфлотских подледных переходов, осуществленных подводными силами в последние годы.
    Интересно , а переходы с СФ на ТОФ под льдами Сев.Ледовитого океана были ?..
    КВУ-НСвД
    1. annodomene Сегодня, 11:46
      Были. И не один раз.
      annodomene
  4. alekc75 Сегодня, 10:57
    500 в год???? на голову больные!!
    alekc75
    1. johnik Сегодня, 11:06
      Сам Д. У нас флотов четыре и флитилия!этого мало.
      johnik
  5. Салют Сегодня, 11:04
    Президент утверждает что армия и флот России стали другими по сравнению с нищими 90-ми, посмотрим.. пусть все учения пройдут штатно как и запланировано
    Салют
  6. annodomene Сегодня, 11:47
    Вставлю свои 5 копеек. При такой интенсивности жалко экипажи. Один очень нехороший человек придумал пр. 30 ГК ВМФ. Геморроя в 5000 раз больше будет.
    annodomene
  7. Palagecha Сегодня, 13:58
    Уже давно,читая тут некоторые материалы,пугаюсь сам себя.То ли я действительно стремительно старею и у меня началась деменция,то ли другое...По ДВОЕ!!! УЧЕНИЙ В ДЕНЬ!!!!!Как такое возможно???!!!Уму непостижимо!!!
    Palagecha
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