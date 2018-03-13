15:58 13 марта
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Фрегат «Адмирал Эссен» взял курс на черноморские проливы

Согласно плану ротации, фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» взял курс из Севастополя на черноморские проливы, сообщает пресс-служба Южного округа.

Фрегат «Адмирал Эссен» взял курс на черноморские проливы


Для экипажа корабля это первый в текущем году поход в дальнюю морскую зону.


Сообщается, что «в процессе подготовки в пункте постоянного базирования и при выходах в море экипаж корабля провел корабельные учения по различной тематике в соответствии с курсами подготовки надводных кораблей ВМФ РФ».

В частности, были отработаны задачи по плаванию и маневрированию в районах интенсивного судоходства, выполнены артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям, отработано поражение условного противника ракетным комплексом "Калибр-НК" с выполнением электронных пусков,
говорится в релизе.

В округе напомнили, что «Адмирал Эссен» является вторым фрегатом морской зоны и первым серийным кораблем проекта 11356, назван в честь адмирала Российского императорского флота Николая Оттовича фон Эссена.

Справка пресс-службы: «Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток. "Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой калибром 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 26

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  1. DEZINTO Сегодня, 13:45
    Семь футов под килем......
    DEZINTO
    1. Идущий Сегодня, 13:56
      Сообщается, что «в процессе подготовки в пункте постоянного базирования и при выходах в море экипаж корабля провел корабельные учения по различной тематике в соответствии с курсами подготовки надводных кораблей ВМФ РФ».


      Пусть теперь все задачи сдает.
      Идущий
      1. Охотовед 2 Сегодня, 14:34
        Не переживайте - сдаст!!! Вы пословицу слышали???? «Умри но Флот не ОПОЗОРЬ»
        Жаль, что это пока - наша Военно - Морская доктрина ! hi
        Охотовед 2
  2. Салют Сегодня, 13:46
    Русскому флоту корабли больше фрегата нужны?
    Салют
    1. Геркулесыч Сегодня, 14:00
      У вас есть в наличии пара вертолетоносцев, или крейсеров? laughing Позвоните в МО, может быть купят, старгуетесь lol .
      Геркулесыч
      1. Салют Сегодня, 14:06
        это к украинцам, они все что можно еще при Кучме стали распродавать
        Салют
        1. Воронок Сегодня, 15:18
          А у них осталось еще, что можно купить?
          Воронок
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 13:50
    Сменит Григоровича , а тот отстреляется и в базу...
    КВУ-НСвД
  4. Vol4ara Сегодня, 13:52
    Цитата: Салют
    Русскому флоту корабли больше фрегата нужны?

    Спорный момент, бисмарк был огромен, а кончил плохо, впрочем большинство линкоров были бесполезны
    Vol4ara
    1. DEZINTO Сегодня, 13:58
      бисмарк был огромен, а кончил плохо

      Кстати да, я ещё "Ямато" вспомнил, он вообще один раз в море вышел.
      Так что да, масштабность не обязательно залог успеха.

      DEZINTO
      1. CentDo Сегодня, 15:04
        он вообще один раз в море вышел

        Это Вы зря. Мидуэй, Битва при Марианских островах, Сражение за Филиппины. Ямато далеко не один раз в море выходил.
        CentDo
        1. DEZINTO Сегодня, 15:10
          Это Вы зря. Мидуэй, Битва при Марианских островах, Сражение за Филиппины


          Согласен. hi Я немного утрировал. Но он реально выступил так себе. Для своих эпичиских размеров, две небольшие драки и всё. request

          Боевая карьера в 1942—1944 годах
          В качестве флагмана Объединённого флота «Ямато» формально участвовал в сражении у атолла Мидуэй 4-6 июня 1942 года, но фактически не имел столкновений с противником, так как находился на 300 миль позади японских авианосцев. 28 мая 1942 года «Ямато» перебазировался на остров Трук, где провёл около года, выполняя роль плавучего штаба Объединённого флота. 25 декабря 1943 г. находившийся к северу от острова Трук «Ямато» получил попадание торпедой (масса заряда 270 кг) с американской ПЛ «Скейт» (Skate) и принял в пробоину около 3000 тонн воды. Боеспособность корабля серьёзно пострадала из-за затопления погреба кормовой башни главного калибра. В январе — апреле 1944 года «Ямато» прошёл ремонт и модернизацию в Куре.
          В июне 1944 года «Ямато» принимал участие в сражении в Филиппинском море, причём соединение, включавшее также «Мусаси» и ряд других тяжёлых кораблей, действовало впереди своих авианосцев. 19 июня «Ямато» впервые открыл огонь в боевой обстановке, но позже выяснилось, что линкор обстрелял свою же авиацию.
          Японское командование берегло свои линкоры для предполагаемого генерального сражения с американским флотом. В реальности война на Тихом океане вылилась в череду небольших, но изнурительных стычек, в которых силы японского флота таяли, пока сильнейшие линкоры отстаивались вдали от зон активных боевых действий. В результате в Императорском флоте сложилось скептическое отношение к этим кораблям, хорошо иллюстрируемое популярной у моряков поговоркой «На свете есть три самые большие и бесполезные вещи — египетские пирамиды, Великая китайская стена и линкор „Ямато“»
          DEZINTO
          1. CentDo Сегодня, 15:15
            Про его "выступление" я с Вами не спорю, ибо полностью согласен. Хотя на фоне карьеры Мусаси и это смотрится неплохо. Там то все совсем печально.
            CentDo
          2. Alexey RA Сегодня, 15:33
            Цитата: DEZINTO
            Но он реально выступил так себе. Для своих эпичиских размеров, две небольшие драки и всё.

            Была на combinedfllet одна статья, в которой рассматривалась возможность применения "Ямато" в "токийском экспрессе" на Гуадалканал. Вывод был таков: выгоднее всего это было бы американцам, поскольку регулярные выходы соединения с "Ямато" сделали бы топливный баланс IJN отрицательным: дополнительный расход топлива на действия ОС с суперЛК не покрывался поступлением.
            А насчёт двух небольших драк... на потопление "Ямато" было брошено 386 самолётов с 8 авианосцев двух оперативных соединений. Просто для сравнения: в налёте на Перл-Харбор принимало участие 350 машин.
            Но первый полноценный бой "Ямато" - это да... эпик фэйл. Причём даже двойной: мало того, что японские ЛК не смогли догнать и потопить уступающие им в скорости американские АВЭ, так они ещё и потеряли с ними контакт! Впрочем, в этом большая заслуга эсминцев, прикрывавших "таффи 3", а также авиагрупп АВЭ, которые вынудили линейные силы Куриты постоянно уклоняться.
            Alexey RA
    2. тол100в Сегодня, 14:27
      Цитата: Vol4ara
      Русскому флоту корабли больше фрегата нужны?
      Спорный момент, бисмарк был огромен, а кончил плохо, впрочем большинство линкоров были бесполезны

      Много копий было сломано о размерности кораблей! А вот учитывая географическое положение России, наверное нам и не нужны "громадины". Лучше сотни малозаметных ракетных носителей, чем один большущий склеп! Оккупировать мы никого не собираемся, а для защиты достаточно кораблей и этого водоизмещения! Всему ответ : "Качество, Количество - Цена"!
      тол100в
      1. Тикси-3 Сегодня, 14:35
        Цитата: тол100в
        А вот учитывая географическое положение России, наверное нам и не нужны "громадины". Лучше сотни малозаметных ракетных носителей,

        belay и какое географическое положение у РФ?? fool протяженность морских границ ПРЕВЫШАЕТ - сухопутные...а вы предлагаете резиновыми лодками обложиться wassat сразу видно сухопутные "сапоги"!!, к флоту какое имеете отношение????
        Тикси-3
    3. NEOZ Сегодня, 14:36
      Цитата: Vol4ara
      Спорный момент, бисмарк был огромен

      USS Enterprise (CV-6) - вот тоже не маленький, однако благодаря нему была выиграна война на море...
      NEOZ
    4. Alexey RA Сегодня, 15:46
      Цитата: Vol4ara
      впрочем большинство линкоров были бесполезны

      Вы это Каннингэму скажите - который со старыми "королевами" гонял Супермарину в хвост и в гриву, а после подрыва двух своих ЛК был вынужден разворачивать обратно конвои на Мальту при первых известиях о выходе итальянского флота. smile
      Или морпехам на Гуадалканале. А лучше - пилотам с "кактуса", авиабазу которых эти "бесполезные ЛК" чуть не стёрли с лица земли. До чего ведь дело дошло - американцам пришлось посылать на убой крейсера, только чтобы пара "Конго" не вышла к "кактусу". А потом с той же целью запихивать в пролив пару поствашингтонцев. Ночью. С мизерным эскортом. Против кратно превосходящего по числу ЭМ противника. Каким чудом "Содаку" и "Вашингтону" удалось уклониться от всех торпед с 2 КРТ, 2 КРЛ и 9 ЭМ - одному Богу известно. А торпед было выпущено изрядно... одни только КРТ расстреляли "в молоко" 24 штуки:
      С 01.02 до 01.14 «Атаго» и «Такао» выпустили по «Саут Дакота» 24 торпеды, но ни одна из них в цель не попала. Ещё 4 торпеды, так же безуспешно, выпустил в 01.02 эсминец «Асагумо».
      "Торпедный суп" во всей красе. smile
      Alexey RA
  5. askort154 Сегодня, 13:55
    Пошёл посмотреть, кто там собрался бомбить Дамаск. yes
    askort154
  6. Alexey-74 Сегодня, 13:57
    Отработают вместе с "Григоровичем" по целям в Сирии....
    Alexey-74
    1. ВадимЖивов Сегодня, 14:02
      А не подскажете где"Макаров". Что то последнее время о нем тишина. Заранее спасибо...
      ВадимЖивов
  7. prapor75m Сегодня, 14:23
    Цитата: КВУ-НСвД
    Сменит Григоровича , а тот отстреляется и в базу...

    да с базой может Григорович и повременит .....не зря же заявление Герасимова и Лаврова ....
    prapor75m
  8. Ural Cossack Сегодня, 14:42
    Дай бог вернуться без потерь.
    Ural Cossack
    1. Ююка Сегодня, 15:02
      Цитата: Ural Cossack
      Дай бог вернуться без потерь.


      разве что пожелать "Калибры" "потерять" в местах дислокации п(артне)ров и их п(артне)ров feel
      Ююка
  9. msm Сегодня, 15:19
    Цитата: ВадимЖивов
    А не подскажете где"Макаров". Что то последнее время о нем тишина. Заранее спасибо...

    Видимо сверхсекретно всё что касается "Макарова". Не известно где он. Похоже его нет даже в Чёрном море. Двое трудятся, а третий?...
    msm
  10. pafegosoff Сегодня, 15:57
    Симпатишный кораблик.
    А может, в самом деле, лучше много, но - мелких, чем все эти линкоры (помните, немецкие и японские так красиво погибли?)
    pafegosoff
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