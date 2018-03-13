Фрегат «Адмирал Эссен» взял курс на черноморские проливы

В частности, были отработаны задачи по плаванию и маневрированию в районах интенсивного судоходства, выполнены артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям, отработано поражение условного противника ракетным комплексом "Калибр-НК" с выполнением электронных пусков,

Согласно плану ротации, фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» взял курс из Севастополя на черноморские проливы, сообщает пресс-служба Южного округа.Для экипажа корабля это первый в текущем году поход в дальнюю морскую зону.Сообщается, что «в процессе подготовки в пункте постоянного базирования и при выходах в море экипаж корабля провел корабельные учения по различной тематике в соответствии с курсами подготовки надводных кораблей ВМФ РФ».говорится в релизе.В округе напомнили, что «Адмирал Эссен» является вторым фрегатом морской зоны и первым серийным кораблем проекта 11356, назван в честь адмирала Российского императорского флота Николая Оттовича фон Эссена.Справка пресс-службы: «Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток. "Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой калибром 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой».