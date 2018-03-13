15:58 13 марта
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Корабли ТОФ выполнили артиллерийские стрельбы в Приморье и на Камчатке

Во вторник корабли Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, а также войск и сил на Северо-востоке России выполнили боевые стрельбы в заливе Петра Великого и у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба Восточного округа.

Корабли ТОФ выполнили артиллерийские стрельбы в Приморье и на Камчатке


В частности малый ракетный корабль (МРК) "Метель", малый противолодочный корабль МПК-221, ракетные катера Р-14 и Р-19 на практике совершенствовали организацию ведения боевых действий одиночным кораблем. Экипажи отработали действия по отражению атак средств воздушного нападения и уклонение от удара условного противника,
говорится в релизе.


Также экипажи кораблей «произвели постановку радиоэлектронных помех, а при стоянке на незащищенном рейде выполнили противодиверсионное профилактическое гранатометание».

Сообщается, что на Камчатке боевые упражнения в полигонах выполнили МРК «Разлив» и малый противолодочный корабль МПК-107.

«МРК успешно провел артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводную цель. Противолодочники также отстрелялись артиллерией по морской и воздушной мишеням», рассказали в округе.

Действия кораблей в море обеспечивал МРК «Иней» и вспомогательные суда, а также противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38Н морской авиации ТОФ.

В пресс-службе добавили, что настоящее время в море задачи отрабатывают до 10 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. Охотовед 2 Сегодня, 14:26
    Просто балдею - читать Флотские Новости ! good Удачи - Братишки!!! hi soldier
    Охотовед 2
  2. Клебер Сегодня, 14:37
    Я сегодня проснувшися пошёл пописать. Ну чтоб не испытывать дискомфорт в течении дня. Чё в этой новости сверхъестественного????
    Клебер
    1. Охотовед 2 Сегодня, 14:50
      Сарказм? Не хорошо! Вы - двадцать лет отмотайте, и поймёте. Когда - корабли (отличные) на иголки резали, или продавали за копейки.... Экипажи - проводили учебу , не отходя от мест стоянки. crying
      Горючка - есть , снаряды тоже, экипаж - учится!!! Красота!
      Охотовед 2
      1. Клебер Сегодня, 14:59
        Цитата: Охотовед 2
        Сарказм? Не хорошо! Вы - двадцать лет отмотайте, и поймёте. Когда - корабли (отличные) на иголки резали, или продавали за копейки.... Экипажи - проводили учебу , не отходя от мест стоянки. crying
        Горючка - есть , снаряды тоже, экипаж - учится!!! Красота!


        Дядя ... я в отличии от тебя верю (не без оснований) в Наш флот ... и такая мелочь, как описана в статье - такая же проблема, как тебе в гальюн сходить по маленькому.
        Клебер
  3. Комментарий был удален.
  4. стайер Сегодня, 15:03
    О, на чужой сторонушке, рад своей воронушке )))). МПК-107 в прошлом "Иркутский Комсомолец". Я был в составе первого экипажа, получали его в Хабаровске, потом год во Владике и потом на Камчатку.
    Вот группа в контакте, если кому интересно https://vk.com/club14365461
    стайер
  5. роман66 Сегодня, 15:52
    выполнили противодиверсионное профилактическое гранатометание
    по-моему. это называется глушить рыбу, браконьеры.....
    роман66
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