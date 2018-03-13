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Корабли ТОФ выполнили артиллерийские стрельбы в Приморье и на Камчатке
Во вторник корабли Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, а также войск и сил на Северо-востоке России выполнили боевые стрельбы в заливе Петра Великого и у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба Восточного округа.
Также экипажи кораблей «произвели постановку радиоэлектронных помех, а при стоянке на незащищенном рейде выполнили противодиверсионное профилактическое гранатометание».
Сообщается, что на Камчатке боевые упражнения в полигонах выполнили МРК «Разлив» и малый противолодочный корабль МПК-107.
«МРК успешно провел артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводную цель. Противолодочники также отстрелялись артиллерией по морской и воздушной мишеням», рассказали в округе.
Действия кораблей в море обеспечивал МРК «Иней» и вспомогательные суда, а также противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38Н морской авиации ТОФ.
В пресс-службе добавили, что настоящее время в море задачи отрабатывают до 10 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота.
В частности малый ракетный корабль (МРК) "Метель", малый противолодочный корабль МПК-221, ракетные катера Р-14 и Р-19 на практике совершенствовали организацию ведения боевых действий одиночным кораблем. Экипажи отработали действия по отражению атак средств воздушного нападения и уклонение от удара условного противника,говорится в релизе.
Также экипажи кораблей «произвели постановку радиоэлектронных помех, а при стоянке на незащищенном рейде выполнили противодиверсионное профилактическое гранатометание».
Сообщается, что на Камчатке боевые упражнения в полигонах выполнили МРК «Разлив» и малый противолодочный корабль МПК-107.
«МРК успешно провел артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводную цель. Противолодочники также отстрелялись артиллерией по морской и воздушной мишеням», рассказали в округе.
Действия кораблей в море обеспечивал МРК «Иней» и вспомогательные суда, а также противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38Н морской авиации ТОФ.
В пресс-службе добавили, что настоящее время в море задачи отрабатывают до 10 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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