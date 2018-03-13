На мосту под Калининградом обезвредили тротиловые шашки времен ВОВ

Мобильная группа разминирования мотострелкового соединения армейского корпуса флота обследовала участок местности в районе моста и извлекла из грунта тротиловые шашки общим весом 15 кг

Взрывчатка вывезена на один из флотских полигонов под Калининградом для полного уничтожения

Специалисты группы разминирования Балтийского флота обезвредили 15 кг взрывчатки времен Великой Отечественной войны, обнаруженной под мостом на федеральной автотрассе в Калининградской области, сообщил официальный представитель флота Роман Мартов.Тротиловые шашки времен войны нашли 12 марта рабочие во время капитального ремонта моста через ручей в поселке Шепетовка на 44-м км федеральной трассы А-216 Гвардейск - Неман - граница с Литовской Республикой. После этого работы приостановили и вызвали флотских саперов.- сказал Мартов.- добавил он.Специалисты предполагают, что весной 1945 года мост заминировали отступающие немецкие войска. Тогда на этой территории соверменной Калининградской области проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск.Он также добавил, что с начала 2018 года флотские саперы обезвредили на территории области более 500 артиллерийских снарядов различного калибра, противотанковых, минометных, противопехотных мин, ручных гранат и других взрывоопасных предметов военной поры, передает ТАСС