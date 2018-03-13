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На мосту под Калининградом обезвредили тротиловые шашки времен ВОВ
Специалисты группы разминирования Балтийского флота обезвредили 15 кг взрывчатки времен Великой Отечественной войны, обнаруженной под мостом на федеральной автотрассе в Калининградской области, сообщил официальный представитель флота Роман Мартов.
Тротиловые шашки времен войны нашли 12 марта рабочие во время капитального ремонта моста через ручей в поселке Шепетовка на 44-м км федеральной трассы А-216 Гвардейск - Неман - граница с Литовской Республикой. После этого работы приостановили и вызвали флотских саперов.
Специалисты предполагают, что весной 1945 года мост заминировали отступающие немецкие войска. Тогда на этой территории соверменной Калининградской области проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск.
Он также добавил, что с начала 2018 года флотские саперы обезвредили на территории области более 500 артиллерийских снарядов различного калибра, противотанковых, минометных, противопехотных мин, ручных гранат и других взрывоопасных предметов военной поры, передает ТАСС
Тротиловые шашки времен войны нашли 12 марта рабочие во время капитального ремонта моста через ручей в поселке Шепетовка на 44-м км федеральной трассы А-216 Гвардейск - Неман - граница с Литовской Республикой. После этого работы приостановили и вызвали флотских саперов.
Мобильная группа разминирования мотострелкового соединения армейского корпуса флота обследовала участок местности в районе моста и извлекла из грунта тротиловые шашки общим весом 15 кг- сказал Мартов.
Взрывчатка вывезена на один из флотских полигонов под Калининградом для полного уничтожения- добавил он.
Специалисты предполагают, что весной 1945 года мост заминировали отступающие немецкие войска. Тогда на этой территории соверменной Калининградской области проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск.
Он также добавил, что с начала 2018 года флотские саперы обезвредили на территории области более 500 артиллерийских снарядов различного калибра, противотанковых, минометных, противопехотных мин, ручных гранат и других взрывоопасных предметов военной поры, передает ТАСС
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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