20:49 13 марта
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На мосту под Калининградом обезвредили тротиловые шашки времен ВОВ

Специалисты группы разминирования Балтийского флота обезвредили 15 кг взрывчатки времен Великой Отечественной войны, обнаруженной под мостом на федеральной автотрассе в Калининградской области, сообщил официальный представитель флота Роман Мартов.

На мосту под Калининградом обезвредили тротиловые шашки времен ВОВ


Тротиловые шашки времен войны нашли 12 марта рабочие во время капитального ремонта моста через ручей в поселке Шепетовка на 44-м км федеральной трассы А-216 Гвардейск - Неман - граница с Литовской Республикой. После этого работы приостановили и вызвали флотских саперов.


Мобильная группа разминирования мотострелкового соединения армейского корпуса флота обследовала участок местности в районе моста и извлекла из грунта тротиловые шашки общим весом 15 кг
- сказал Мартов.

Взрывчатка вывезена на один из флотских полигонов под Калининградом для полного уничтожения
- добавил он.

Специалисты предполагают, что весной 1945 года мост заминировали отступающие немецкие войска. Тогда на этой территории соверменной Калининградской области проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск.

Он также добавил, что с начала 2018 года флотские саперы обезвредили на территории области более 500 артиллерийских снарядов различного калибра, противотанковых, минометных, противопехотных мин, ручных гранат и других взрывоопасных предметов военной поры, передает ТАСС



Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 19

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  1. Охотовед 2 Сегодня, 19:50
    Эхо - войны! Молодцы саперы! hi Всегда уважал - данную Военно - Учетную специальность.
    Охотовед 2
    1. Комментарий был удален.
    2. Тралл Сегодня, 19:56
      Кёник был немецким, значит и тротил их же, при отступлении закладывали. Бундес качество - не прокис за столько лет. Хотя скорее был в нише.
      Тралл
      1. Аскет Сегодня, 20:12
        Цитата: Тралл
        Бундес качество - не прокис за столько лет

        200 граммовая шашка Sprengkoerper 28

        Имеет одно отверстие под капсюль-детонатор заклеенное бумажным кружком. Эта шашка выпускалась в двух видах: в вощеной бумаге и в бакелитовой коробке. Шашка в вощеной бумаге могла быть тротиловой или мелинитовой. Шашка в бакелитовой коробке с крышкой только мелинитовая (пикриновая кислота). Бакелитовая шашка фактически весит 250 граммов. Размеры шашки - длина: 6.86 см., ширина: 5.08см., толщина: 4.06 с
        Аскет
  2. Masya Masya Сегодня, 19:54
    Как страшно через столько лет средь мирной тишины
    Вдруг ощутить столь зримый след далёкой той войны…
    Masya Masya
    1. Тралл Сегодня, 19:58
      Значит не всех похоронили, раз эхо войны гукае
      А негро-американцы и их бледнолицые начальники наблюдали ее ужасы из-за моря-окияна, поэтому и дерзкие такие сейчас.
      Тралл
      1. Masya Masya Сегодня, 20:01
        Сколько их безымянных лежит в Русской земле?
        Всех за Родину павших в той жестокой войне.
        Тех,кто помнил,что сзади родная страна.
        В бруствер молча уткнулись,назад ведь нельзя!
        Их винить не моги,оправдались за всех,
        А Всевышний простил прошлый жизненный грех.
        Продолжается гулкое эхо войны,
        Коль не будут солдаты погребены...
        Masya Masya
      2. 210окв Сегодня, 20:02
        Тут дело даже не в той взрывчатке..А в том что многие забыли об уроках той войны...Вот и гукае..
        Цитата: Тралл
        Значит не всех похоронили, раз эхо войны гукае
        А негро-американцы и их бледнолицые начальники наблюдали ее ужасы из-за моря-окияна, поэтому и дерзкие такие сейчас.
        210окв
        1. Тралл Сегодня, 20:03
          Я ж об этом же
          Тралл
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 20:03
      У нас в Волгограде эхо войны по нескольку раз в год бывает...даже в центре часто находят...а уж сколько ещё смерти в земле и подумать боязно..И таких мест в нашей многострадальной стране немеренно .
      КВУ-НСвД
      1. Тралл Сегодня, 20:08
        У меня в детстве на балконе(БССР) лежали найденные в лесу во время сбора грибов:
        - винтовка Мосина
        - ППШ
        - немецкая каска
        - 4 вида гранат
        smile
        Тралл
        1. 30 вис Сегодня, 20:20
          Аналогично на балконе .( Севастополь ) Винтовка Мосина без затвора . Три русских четырёхгранных штыка . Румынский , с согнутым стволом карабин . И по мелочи патроны там ,то да сё . Отец нашёл отлупил . А дружок приволок домой противотанковую мину . Его лупили дольше ......
          30 вис
        2. КВУ-НСвД Сегодня, 20:27
          Цитата: Тралл
          У меня в детстве на балконе(БССР) лежали найденные в лесу во время сбора грибов:
          - винтовка Мосина
          - ППШ
          - немецкая каска
          - 4 вида гранат
          smile

          И родители смотрели на это благосклонно ? winked У меня найденную немецкую каску и ржавый штык найденные на рыбалке на Дону выкинули в неизвестном направлении и опа ещё долго зудела laughing
          КВУ-НСвД
          1. 210окв Сегодня, 20:33
            Вот вот..Косил траву кроликам.И выкосил. снаряд стреляный.Болванка.Просто железяка.Припер домой.Пороть не стали.но мозги прочистили.
            Цитата: КВУ-НСвД
            Цитата: Тралл
            У меня в детстве на балконе(БССР) лежали найденные в лесу во время сбора грибов:
            - винтовка Мосина
            - ППШ
            - немецкая каска
            - 4 вида гранат
            smile

            И родители смотрели на это благосклонно ? winked У меня найденную немецкую каску и ржавый штык найденные на рыбалке на Дону выкинули в неизвестном направлении и опа ещё долго зудела laughing
            210окв
  3. adma Сегодня, 20:00
    Взрывчатка вывезена на один из флотских полигонов под Калининградом для полного уничтожения

    - Может, бахнем?
    - Обязательно бахнем! И не раз!
    (ДМБ)
    adma
    1. Тралл Сегодня, 20:02
      Плотву попками глушить(Даун Хаус) эффективнее будет laughing
      Тралл
  4. Александр War Сегодня, 20:11
    recourse Взрыв в жилом доме в Санкт-Петербурге. Информации о погибших и пострадавших пока нет. Разрушены несколько квартир на верхних этажах. видео
    Александр War
    1. Vadim851 Сегодня, 20:30
      Газ, наиболее вероятно. Вряд ли бы кто стал закладывать взрывчатку на верхних этажах.
      Vadim851
      1. Александр War Сегодня, 20:34
        Задняя чать дома
        Александр War
  5. К-50 Сегодня, 20:25
    "Эхо войны" ещё долго будет о себе напоминать.Главное это чтобы люди не пострадали.
    К-50
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