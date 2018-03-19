13:01 19 марта
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ВМС Филиппин списали старейший в мире «эскортный миноносец»

Из состава филиппинских ВМС выведен фрегат PS-11 Rajah Humabon – старейший в мире корабль класса «эскортный миноносец», сообщает Российская газета.



Фрегат списан в соответствии с планом модернизации флота. Дальнейшая его эксплуатация была бы экономически нецелесообразной,
заявил министр обороны Филиппин Дэлфин Лорензана.


По его словам, в 2020 году военный флот должен пополниться современным ракетным фрегатом, который в настоящее время строится в Южной Корее. Всего было заказано два таких корабля.

Как рассказали в министерстве обороны, «Rajah Humabon был построен в США в 1943 году, под именем Atherton принимал участие во Второй Мировой войне и потопил (вместе с миноносцем Moberly) немецкую подлодку U-853 неподалеку от Род-Айленда в мае 1945-го».

После войны фрегат законсервировали, а через 10 лет передали Японии. В 1976 году эсминец в качестве военной помощи был передали филиппинцам. До 2011 года Rajah Humabon являлся флагманом ВМС Филиппин.

Использованы фотографии: U.S. Navy/ Wikimedia.org
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Комментарии 14

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  1. Vard Сегодня, 12:02
    Надеюсь не на металлолом... можно сказать раритет... это корабль... не то что нынешние консервные банки...
    Vard
    1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 12:10
      Дослужился "дедушка" до дембеля.
      oleg-gr
      1. san4es Сегодня, 12:13
        Цитата: oleg-gr
        Дослужился "дедушка" до дембеля.

        ...Примечательно, что:
        27 февраля 1980 года.официально вошел в состав ВМС Филиппин и с этого момента корабль, классифицированный как "патрульный фрегат", являлся флагманом филиппинского флота soldier

        https://bmpd.livejournal.com/3125455.html
        san4es
    2. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 12:10
      Цитата: Vard
      Надеюсь не на металлолом.

      не надейтесь...именно туда ему и дорога
      Цитата: Vard
      не то что нынешние консервные банки...

      это что вы имели в виду?
      Тикси-3
    3. vorobey (Сашка) Сегодня, 12:22
      Цитата: Vard
      Надеюсь не на металлолом... можно сказать раритет... это корабль... не то что нынешние консервные банки...


      Уже поступила заявка от ВМС Украины на его покупку для замены флагмана ВМС Гетмана Сагайдачного... для противостояния флоту страны -агрессора в Черном море.. так как по аналитическим справкам бронекатера "Гюрза" Ленинской кузницы . не могут полноценно противостоять современным Российским фрегатам и ракетным крейсерам..
      vorobey
    4. dauria (Алексей) Сегодня, 12:35
      Надеюсь не на металлолом... можно сказать раритет.


      Может, энтузиасты в США выкупят . У них с музеями всё нормально поставлено. Тем более история у кораблика есть. Интересная штука - лодку вместе с экипажем утопили рядом с Нью-Йорком аж 6-го мая 45-го- после приказа о капитуляции Германии recourse .
      dauria
  2. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:03
    В музейной эскадре Черноморского флота и не такие реликты есть. Немецкий трофейный рейдовый катер 1942 года постройки. 29.08.1944 г. захвачен в качестве трофея, с 29.09.1944 г . - в составе Черноморского флота, в настоящее время рейдовый барказ "РБК-76". До сих пор активно используется "Истра" - бывший малый военный танкер германского флота Т 13 Else. Танкер был заложен в 1939 году на судостроительной верфи D.W. Kremer Sohn. Впоследствии 20 июня 1946 года в счет репараций с Германии передан Советскому Союзу. Танкер «Истра» ежедневно перевозит дизельное топливо, пять видов специальных высококачественных масел и заправляет военные корабли. Причем касаемо масел судно является единственным плавсредством на Черноморском флоте, способным выполнять такую задачу. Кроме того более 100 лет в строю судно "Коммуна" 1915 г.
    Аристарх Людвигович
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 12:25
      Музейная эскадра сейчас вообще пополнится экспонатами в связи с отказом украины забрать свои суда... ну чтож .. коллекция мишеней для стрельб. есть..
      vorobey
  3. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 12:04
    Ничего себе судьба у старикана! Достойный уважения ветеран...
    Jovanni
    1. san4es Сегодня, 12:09
      Цитата: Jovanni
      ... Достойный уважения ветеран...

      soldier ...Хотя за время службы в филиппинском флоте Rajah Humabon прошел ряд ремонтов, однако он не подвергался серьезной модернизации, сохранив в основном артиллерийское вооружение периода Второй мировой войны - три 76,2-мм/50 орудия Mk 22, три спаренные 40-мм автоматические артустановки Bofors Mk 1 Mod 2, шесть 20-мм автоматических установок Oerlikon Mk 10 и четыре 12,7-мм пулемета Browning M2.
      В ходе последнего среднего ремонта, проведенного в 1995 году в военно-морской верфи в Кавите компанией Hatch & Kirk Inc., с корабля были демонтированы уже неработавшие системы управления огнем Mk 52 и Mk 51, все противолодочное вооружение и ГАС, а также впервые за все время службы заменены главные дизели - четыре General Motors EMD 16-278A на два новых General Motors EMD 16-645E7 мощностью по 3070 л.с. Тогда же было обновлено и радиолокационное вооружение, с установкой РЛС обнаружения надводных целей Raytheon AN/SPS-64(V)11 и навигационной РЛС Furuno hi .
      san4es
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:08
    Фрегат списан в соответствии с планом модернизации флота
    Филиппины списали корабль в соответствии с планом. Так это новость или какая-то проблема? Ладно бы отдали Украине для укрепления ее флота, тогда и порассуждать можно было бы.
    rotmistr60
  5. Корсар0304 (Алексей) Сегодня, 12:12
    До 2011 года Rajah Humabon являлся флагманом ВМС Филиппин.

    35 лет - флагманом! Серьезно.
    Корсар0304
  6. shans2 (shans2) Сегодня, 12:29
    красивый баркас, есть в нем что-то..)))
    shans2
  7. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 12:31
    Калибр пушек мелковат конечно, на их количество радует. Неужели ракетный фрегат эксплуатировать дешевле?
    Архивариус Вася
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