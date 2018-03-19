ВМС Филиппин списали старейший в мире «эскортный миноносец»

Фрегат списан в соответствии с планом модернизации флота. Дальнейшая его эксплуатация была бы экономически нецелесообразной,

Из состава филиппинских ВМС выведен фрегат PS-11 Rajah Humabon – старейший в мире корабль класса «эскортный миноносец», сообщает Российская газета заявил министр обороны Филиппин Дэлфин Лорензана.По его словам, в 2020 году военный флот должен пополниться современным ракетным фрегатом, который в настоящее время строится в Южной Корее. Всего было заказано два таких корабля.Как рассказали в министерстве обороны, «Rajah Humabon был построен в США в 1943 году, под именем Atherton принимал участие во Второй Мировой войне и потопил (вместе с миноносцем Moberly) немецкую подлодку U-853 неподалеку от Род-Айленда в мае 1945-го».После войны фрегат законсервировали, а через 10 лет передали Японии. В 1976 году эсминец в качестве военной помощи был передали филиппинцам. До 2011 года Rajah Humabon являлся флагманом ВМС Филиппин.