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ЗРПК "Панцирь-С1" под Калининградом уничтожили условные вертолёты и БТРы
Официальный представитель ВМФ РФ капитан 1 ранга Роман Мартов сообщил СМИ о том, что на полигоне Балтийского флота в Калининградской области проведены боевые стрельбы с применением самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».
Из заявления Романа Мартова:
Отмечено, что в стрельбах были задействованы 4 комплекса «Панцирь-С1».
В качестве мишеней использовались макеты вертолёта и БТР, расположенные, как сообщается, на значительном удалении от зенитных ракетно-пушечных комплексов.
Из заявления Романа Мартова:
Для справки (от МО РФ):
ЗРПК «Панцирь-С» — комплекс противовоздушной обороны ближнего действия. С введением в состав группировок зенитных средств обеспечивается их наибольшая эффективность и устойчивость в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия и максимальная адаптивность всей системы противовоздушной обороны к изменениям в тактико-технических характеристиках средств воздушного нападения и способах их боевого применения.
Из заявления Романа Мартова:
Подразделение зенитчиков Балтийского флота, оснащенное новейшими ЗРПК "Панцирь-С1", совершило многокилометровый марш на один из полигонов в Калининградской области, где выполнило боевые стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и средства воздушного нападения условного противника.
Отмечено, что в стрельбах были задействованы 4 комплекса «Панцирь-С1».
В качестве мишеней использовались макеты вертолёта и БТР, расположенные, как сообщается, на значительном удалении от зенитных ракетно-пушечных комплексов.
Из заявления Романа Мартова:
Мишени были успешно поражены из скорострельных пушек, отметил представитель флота.
Для справки (от МО РФ):
ЗРПК «Панцирь-С» — комплекс противовоздушной обороны ближнего действия. С введением в состав группировок зенитных средств обеспечивается их наибольшая эффективность и устойчивость в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия и максимальная адаптивность всей системы противовоздушной обороны к изменениям в тактико-технических характеристиках средств воздушного нападения и способах их боевого применения.
Использованы фотографии: МО РФ
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