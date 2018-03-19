ЗРПК "Панцирь-С1" под Калининградом уничтожили условные вертолёты и БТРы

Подразделение зенитчиков Балтийского флота, оснащенное новейшими ЗРПК "Панцирь-С1", совершило многокилометровый марш на один из полигонов в Калининградской области, где выполнило боевые стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и средства воздушного нападения условного противника.

Мишени были успешно поражены из скорострельных пушек, отметил представитель флота.