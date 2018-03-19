20:30 19 марта
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ЗРПК "Панцирь-С1" под Калининградом уничтожили условные вертолёты и БТРы

Официальный представитель ВМФ РФ капитан 1 ранга Роман Мартов сообщил СМИ о том, что на полигоне Балтийского флота в Калининградской области проведены боевые стрельбы с применением самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».
Из заявления Романа Мартова:
Подразделение зенитчиков Балтийского флота, оснащенное новейшими ЗРПК "Панцирь-С1", совершило многокилометровый марш на один из полигонов в Калининградской области, где выполнило боевые стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и средства воздушного нападения условного противника.


Отмечено, что в стрельбах были задействованы 4 комплекса «Панцирь-С1».


ЗРПК "Панцирь-С1" под Калининградом уничтожили условные вертолёты и БТРы


В качестве мишеней использовались макеты вертолёта и БТР, расположенные, как сообщается, на значительном удалении от зенитных ракетно-пушечных комплексов.

Из заявления Романа Мартова:
Мишени были успешно поражены из скорострельных пушек, отметил представитель флота.


Для справки (от МО РФ):
ЗРПК «Панцирь-С» — комплекс противовоздушной обороны ближнего действия. С введением в состав группировок зенитных средств обеспечивается их наибольшая эффективность и устойчивость в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия и максимальная адаптивность всей системы противовоздушной обороны к изменениям в тактико-технических характеристиках средств воздушного нападения и способах их боевого применения.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 6

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  1. Симон (Вячеслав) Сегодня, 18:22
    Молодцы, пускай тренируются! Нужно Европу на замке держать. good negative
    Симон
  2. новичок (garik) Сегодня, 18:22
    молодцы, пусть тренируются. Калининград весьма лакомый кусочек для супостата, по ценности наверное, как Крым.
    новичок
    1. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 19:29
      Ну в Калининграде флот им не разместить а так конечно тоже важен.
      Incvizitor
      1. новичок (garik) Сегодня, 19:51
        так там Калининград в кольце врагов, кругом хватает всякой твари по паре. в Калининграде конечно, флот не разместят.
        новичок
  3. DEZINTO (Николай) Сегодня, 18:47
    В Калининграде всё спокойно, и очень солнечно. yes Если "что" буду держать Вас в курсе.
    И очень много чаек! Как же задолбали эти чайки!! Жаль по ним нельзя из "Панциря" лупануть!
    DEZINTO
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 18:51
      Надеюсь Вам, не придется писать Сводки с фронта, как мне в Донецке.
      Владыка Ситх
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 18:55
        Мда уж, искренне желаю Вам что-бы уже не "с фронта" Вы писали.
        Мне как представится какие силы НАТО тут вокруг нас накопились, тоже стрёмно бывает представить как всё это придёт в движение!
        Война - это прям какие-то грабли по которым человечество очень любит ходить.!
        DEZINTO
  4. Комментарий был удален.
  5. Комментарий был удален.
  6. Комментарий был удален.
  7. alex86 (алексей) Сегодня, 19:52
    Некоторое время назад здесь говорилось о том, что у "Панциря" проблемы с поражением скоростных целей пушками - никто не знает, как сейчас дела?
    alex86
    1. san4es Сегодня, 20:03
      Цитата: alex86
      ... никто не знает, как сейчас дела?

      hi
      Главными достоинствами ЗПРК "Пацирь-С1" являются наличие автоматического режима функционирования, в том числе в составе подразделения, а также возможность стрельбы по целям с места и в движении как пушечным, так и ракетным вооружением.
      Однако по настоящее время разработчиком не устранены следующие основные проблемы и недостатки:.....
      Остальное здесь hi :
      https://bmpd.livejournal.com/197121.html
      san4es
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