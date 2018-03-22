15:14 22 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Учения морского спецназа по противодиверсионной обороне прошло на Каспии

На Каспийской флотилии в пункте базирования прошло учение по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) кораблей, сообщает пресс-служба Южного военного округа

Учения морского спецназа по противодиверсионной обороне прошло на Каспии


По легенде учений, пеший патруль обнаружил спрятанное водолазное снаряжение вместе с похожими на взрывные устройства предметами и передал сигнал на пункт управления штаба соединения. По команде дежурного на кораблях была объявлена тревога, экипажи приготовились к бою, выполнив противодиверсионные мероприятия, выставив на каждом корабле соединения вооружённую вахту ППДО
- говорится в сообщении.


В ходе поиска условных диверсантов условного противника была осмотрена акватория пункта базирования кораблей и проведено гранатометание на предполагаемых курсах их движения.

Также водолазы произвели осмотр днища и винто-рулевой группы кораблей на предмет обнаружения закладки взрывных устройств.

По данным пресс-службы, в учении было задействованы более 100 военнослужащих Каспийской флотилии и противодиверсионный катер «Юнармеец Каспия».

Использованы фотографии: пресс-служба округа
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:39
    Это актуально прежде всего для ЧФ и группы в Средиземном море..
    210окв
    1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 12:47
      Цитата: 210окв
      Это актуально прежде всего для ЧФ и группы в Средиземном море..

      wassat там осетра - Нет! laughing Ну а серьёзно, какая по сути разница - где проводить учения? Вопрос мобильности таких групп, Я - думаю не стоит. Да и расстояния там не большие! hi
      Охотовед 2
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:51
        Так и на Каспии его уже как вроде и нет.Насчет мобильности согласен.Но лишний раз показать "партнерам"(тьфу,слово как ругательное стало)Что с ними будет если вдруг....
        Цитата: Охотовед 2
        Цитата: 210окв
        Это актуально прежде всего для ЧФ и группы в Средиземном море..

        wassat там осетра - Нет! laughing Ну а серьёзно, какая по сути разница - где проводить учения? Вопрос мобильности таких групп, Я - думаю не стоит. Да и расстояния там не большие! hi
        210окв
      2. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 13:59
        Цитата: 210окв
        Это актуально прежде всего для ЧФ и группы в Средиземном море..

        это на всех флотах актуально...ну а гастоногим мое восхищение и белая зависть!!!
        Тикси-3
  2. Vard Сегодня, 12:40
    А можно сонар на полную включить... то же приятно по ушам...
    Vard
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 12:57
    "По легенде, браконьеры обнаружили незаконно положенный по всему дну Каспия газопровод " wassat И позвонили "куда следует " wassat
    Геркулесыч
  4. andrewkor Сегодня, 13:57
    Ещё с фильма " Их знали только в лицо" не равнодушен к морскому спецназу.Потом добавились"Пиранья", " Морской Волк"!
    andrewkor
Картина дня