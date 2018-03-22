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БДК "Ослябя" ТОФ провел артиллерийские стрельбы и высадил десант на необорудованное побережье
Большой десантный корабль "Ослябя" Тихоокеанского флота провел артиллерийские стрельбы на полигоне боевой подготовки ТОФ. Ранее экипаж БДК провел серию тренировок и получил морской допуск к проведению боевых упражнений, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Как отметили в пресс-службе, на переходе морем корабль провёл стрельбу по морскому буксируемому щиту, а позднее, ликвидируя минную опасность, уничтожил артиллерией макет морской мины. Далее, взаимодействии с противолодочным самолётом морской авиации Ил-38Н, БДК отразил атаку средств воздушного нападения условного противника с фактическим применением зенитных огневых средств, поразив сбрасываемую парашютную мишень.
Выполнив задачи по артиллерийскому поражению целей, БДК отработал подход и высадку техники и личного состава на необорудованное побережье.
БДК «Ослябя», отрабатывая элементы второй курсовой задачи (К-2), принял участие в учении по высадке морского десанта одиночным кораблем в условиях противодействия ему авиации и надводных кораблей условного противника- говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, на переходе морем корабль провёл стрельбу по морскому буксируемому щиту, а позднее, ликвидируя минную опасность, уничтожил артиллерией макет морской мины. Далее, взаимодействии с противолодочным самолётом морской авиации Ил-38Н, БДК отразил атаку средств воздушного нападения условного противника с фактическим применением зенитных огневых средств, поразив сбрасываемую парашютную мишень.
Выполнив задачи по артиллерийскому поражению целей, БДК отработал подход и высадку техники и личного состава на необорудованное побережье.
Использованы фотографии: пресс-служба ВВО
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