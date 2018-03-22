15:15 22 марта
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БДК "Ослябя" ТОФ провел артиллерийские стрельбы и высадил десант на необорудованное побережье

Большой десантный корабль "Ослябя" Тихоокеанского флота провел артиллерийские стрельбы на полигоне боевой подготовки ТОФ. Ранее экипаж БДК провел серию тренировок и получил морской допуск к проведению боевых упражнений, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

БДК "Ослябя" ТОФ провел артиллерийские стрельбы и высадил десант на необорудованное побережье


БДК «Ослябя», отрабатывая элементы второй курсовой задачи (К-2), принял участие в учении по высадке морского десанта одиночным кораблем в условиях противодействия ему авиации и надводных кораблей условного противника
- говорится в сообщении.


Как отметили в пресс-службе, на переходе морем корабль провёл стрельбу по морскому буксируемому щиту, а позднее, ликвидируя минную опасность, уничтожил артиллерией макет морской мины. Далее, взаимодействии с противолодочным самолётом морской авиации Ил-38Н, БДК отразил атаку средств воздушного нападения условного противника с фактическим применением зенитных огневых средств, поразив сбрасываемую парашютную мишень.

Выполнив задачи по артиллерийскому поражению целей, БДК отработал подход и высадку техники и личного состава на необорудованное побережье.

Использованы фотографии: пресс-служба ВВО
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Комментарии 16

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  1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 12:54
    Ему нужно было десант высаживать на один из островов Курильской гряды, чтобы япошки голос от визгу сорвали -навсегда! ! am
    Геркулесыч
    1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 12:57
      37 лет «старичку»!!! Нужны - новые десантные Корабли!!! И УДК!!! hi
      Охотовед 2
      1. donavi49 Сегодня, 13:16
        Это еще подросток.

        Другим БДК от 45 до 52 лет.

        Новые корабли? Только Грен и Моргунов. И то, Грен если перестановка двигателей на Моргунове даст результат, то он встанет на ремонт как минимум в год. Больше до 25 года никаких десантных кораблей 100% не будет.
        donavi49
  2. Yrec (Юрий) Сегодня, 13:02
    "Высадка морского десанта одиночным кораблем в условиях противодействия ему авиации и надводных кораблей условного противника" - подобный способ высадки десанта Одиночным кораблём стоило бы назвать "Священный ветер" или как это там по японски? laughing
    Yrec
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:16
      Цитата: Yrec
      "Высадка морского десанта одиночным кораблем в условиях противодействия ему авиации и надводных кораблей условного противника" - подобный способ высадки десанта Одиночным кораблём стоило бы назвать "Священный ветер" или как это там по японски? laughing


      я на вас удивляюсь... а что тренировку для экипажа и десанта надо осуществлять комплексом мер по преодолению рубежей Береговой обороны? поднимая авиацию и корабли обеспечения? laughing laughing обычная тренировка.. оморячивание
      vorobey
      1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 13:54
        Цитата: vorobey
        я на вас удивляюсь

        laughing Саш, а чё тут удивляться? Тут же половина адмиралов в отставке, а другая половина в действующих lol
        Serg65
      2. Yrec (Юрий) Сегодня, 14:39
        Вот так бы и назвали К-2, а то такое ощущение, что у нас полюбили перенимать громкие названия учений у НАТО.
        Yrec
  3. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 13:16
    Интересно, а прикрытие с воздуха производили? А то по нынешним временам, потопят к едреней фене со всем личным составом...
    Alexey-74
    1. роман66 (роман) Сегодня, 13:30
      они отразили, совместно с ИЛ-38 атаку с воздуха, ничего не угрожает lol
      роман66
      1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 14:17
        БДК отразил атаку средств воздушного нападения условного противника с фактическим применением зенитных огневых средств, поразив сбрасываемую парашютную мишень.

        Рома, при Союзе была такая практика, при учениях по отражению атаки ПКР с самолёта носителя сбрасывалась обыкновенная ФАБ-250 из старых запасов. И вот один раз на таких вот учениях, станция обнаружения и управления старой, доброй АК-630 при низкой облачности захватывает такую бомбу и даёт добро металорезке на работу. Стрельба АК-630 сама по себе зрелище фееричное, море огня, рой стрелянных гильз и тут в метрах 300 как бабахнет что то! С перепугу думали самолёт сбили recourse , за 30 секунд все причастные уже с семьями простились! Разобрались, оказывается в бомбу попали bully , испуг сменился на радость и просверливание дырок под ордена laughing
        Serg65
        1. роман66 (роман) Сегодня, 14:27
          а если б не попали? трындец кораблю?
          роман66
          1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 14:30
            Цитата: роман66
            а если б не попали? трындец кораблю?

            Вот ты сейчас взял и обозвал лётчиков и моряков непотребным словом....обидел crying
            Ктож бомбу в корабль бросает? belay
            Serg65
            1. роман66 (роман) Сегодня, 14:33
              а чего ж ее в море кидать? неэкологично, и зряшный расход боеприпаса
              роман66
              1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 14:46
                Цитата: роман66
                зряшный расход боеприпаса

                belay Рома, да ты маньяк! laughing
                Serg65
                1. роман66 (роман) Сегодня, 15:02
                  учиться надо в условиях, максимально приближенных к боевым, чтоб булки не расслабляли
                  роман66
                2. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 15:09
                  Серёга hi Ему жалко, что бомбу в воздухе подорвали. Видимо рыбки глушёной захотелось. lol
                  Svarog51
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