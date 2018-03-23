Морпехи ТОФ обкатывают новые бронетранспортеры

Первые образцы современной техники поступили в соединение месяц назад. После теоретической подготовки механиков-водителей и стрелков экипажи машин приступили к практической обкатке бронетранспортеров на полигоне Тихоокеанского флота Бамбурово,

Военнослужащие отдельной бригады морской пехоты в Приморском крае обкатывают на полигоне новые бронетранспортеры БТР-82А, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.говорится в релизе.Сообщается, что «экипажи БТР-82А впервые приняли участие в тактико-специальном учении по погрузке-выгрузке боевой техники с больших десантных кораблей на морском десантном полигоне в районе мыса Клерка, а затем совершили марш в автопарк полевого лагеря».По данным пресс-службы, «на полигоне отрабатывается вождение новых боевых машин, в том числе и в экстремальных условиях, а также ведется пристрелка оружия при ведении огня по мишенным позициям различной сложности».В настоящий момент обкатку проходят 20 бронемашин, но в скором времени их количество удвоится.Ранее военное ведомство сообщало о тестовой эксплуатации БТР-82А в соединении морской пехоты на Камчатском полуострове. Указанная часть будет полностью перевооружена на новые машины. Кроме того, в декабре 2017 года камчатские морпехи получили новые танки Т-80БВ.