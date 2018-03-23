10:55 23 марта
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Морпехи ТОФ обкатывают новые бронетранспортеры

Военнослужащие отдельной бригады морской пехоты в Приморском крае обкатывают на полигоне новые бронетранспортеры БТР-82А, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Морпехи ТОФ обкатывают новые бронетранспортеры


Первые образцы современной техники поступили в соединение месяц назад. После теоретической подготовки механиков-водителей и стрелков экипажи машин приступили к практической обкатке бронетранспортеров на полигоне Тихоокеанского флота Бамбурово,
говорится в релизе.




Сообщается, что «экипажи БТР-82А впервые приняли участие в тактико-специальном учении по погрузке-выгрузке боевой техники с больших десантных кораблей на морском десантном полигоне в районе мыса Клерка, а затем совершили марш в автопарк полевого лагеря».



По данным пресс-службы, «на полигоне отрабатывается вождение новых боевых машин, в том числе и в экстремальных условиях, а также ведется пристрелка оружия при ведении огня по мишенным позициям различной сложности».

В настоящий момент обкатку проходят 20 бронемашин, но в скором времени их количество удвоится.

Ранее военное ведомство сообщало о тестовой эксплуатации БТР-82А в соединении морской пехоты на Камчатском полуострове. Указанная часть будет полностью перевооружена на новые машины. Кроме того, в декабре 2017 года камчатские морпехи получили новые танки Т-80БВ.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 7

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  1. Ваше благородие (Валерий) Сегодня, 10:13
    Тест драйв так сказать
    Ваше благородие
    1. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 10:24
      Нет хочется сказать - "эх дороги..."
      seti
    2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 10:51
      Видео к новости
      Владыка Ситх
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:14
    Искренне скажу, что рад за наших ДВ морпехов. Было время когда про ДВ не просто забыли, а решали кому и на каких условиях его сдать в аренду (90-е года). А в нынешнем столетии некие "либералы" даже предлагали содействие по поднятию этих вопросов вновь.
    rotmistr60
  3. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 10:26
    Может снова возродят дивизию МП во Владивостоке.Хотелось бы.
    Владивосток1969
  4. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 10:36
    Рад за ДВ морпехов тоже. На Балтике приходилось неоднократно ходить на бдк "Калининград", "Минск". В шведском Гетеборге на соревнованиях наши морпехи победили шведов во всех пяти номинациях. Молодцы....
    Ingvar0401
  5. taiga2018 (Макар) Сегодня, 10:55
    а вот я надеюсь,что обкатку проводят настоящие профессионалы своего дела,а не срочники-бедолаги,которые могут просто угробить технику...
    taiga2018
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