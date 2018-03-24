10:21 24 марта
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Нидерланды хотят заменить своих "Моржей". Но чем?

Германия и Нидерланды провели консультации по вопросам технического сотрудничества в военно-морской отрасли. Встреча проводилась между руководителями национальных департаментов по вооружениям и носила закрытый характер. Однако в голландской прессе появились определённые «утечки».

Так, утверждается, что обсуждалась тема германо-голландской кооперации в вопросах создания новых кораблей (в том числе и подводных лодок) для нужд флота Германии и Нидерландов. В частности, речь зашла о том, что Нидерланды к 2027 году планируют полностью отказаться от эксплуатации стоящих на вооружении ВМС королевства дизель-электрических подводных лодок проекта «Walrus». Это многоцелевые ДЭПЛ, разработанные в конце 70-х годов. Строились на верфи Droogdok Mij в Роттердаме до 1994 года. На вооружении подводных сил ВМС Нидерландов сегодня четыре таких субмарины: S802 Walrus («Морж»), S803 Zeeleeuw («Морской лев»), S808 Dolfijn («Дельфин») и S808 Bruinvis («Морская свинья»). При этом пока в ВМС Нидерландов нет точного понимания, чем именно менять своих "Моржей".

Нидерланды хотят заменить своих "Моржей". Но чем?



Немецкие и нидерландские фирмы готовы вступить в режим кооперации по созданию новых единиц для военно-морских сил двух стран с возможностью производства техники и для ВМС других стран НАТО. Но есть проблемы.

Изначально в совместный проект с голландцами должны были войти немецкие Lürssen Werft и ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), однако потом власти Германии решили выставить барьеры для сделки с нидерландскими компаниями, так как обнаружились, как сообщается, принципиальные различия в подходе к созданию новых кораблей (в первую очередь – надводных) для военно-морских сил. Эти противоречия и пытались преодолеть представители нацдепартаментов по вооружениям в ходе встречи.

Использованы фотографии: Фейсбук/Ruud Mulder‎
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Комментарии 17

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  1. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 07:40
    Посейдонами !
    ФЕОДОР
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 07:42
      А они им нужны вообще эти подводные лодки , до технологий ведущих стран по производству подлодок им не дотянуться так что стоит ли им вообще связываться с этим .
      Spartanez300
  2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 07:41
    Зря они все это затевают...Русских уже никто не сможет остановить , если что!
    МИХАН
    1. Teberii (Андрей) Сегодня, 08:06
      Пытаются провести увеличение флота за счет количества, а не качества. Пусть модернизируют корабли 70 х.
      Teberii
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 10:10
        А у многих ассоциации с моржами в другом смысле, лучше бы название поменяли, чем тратить такие деньги. smile
        Rusland
  3. Комментарий был удален.
  4. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:41
    Зачем?Вопрос странный.Полосатый дядя потребовал.
    210окв
    1. Володин (Алексей) Сегодня, 07:57
      Цитата: 210окв
      Зачем? Вопрос странный.


      Вопрос вообще-то не "зачем?", а "чем?", и на него пока сами голландцы не могут себе ответить.
      Володин
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:20
        Спасибо за поправку hi С ночной смены писать вообще вредно.Пошел спать..
        Цитата: Володин
        Цитата: 210окв
        Зачем? Вопрос странный.


        Вопрос вообще-то не "зачем?", а "чем?", и на него пока сами голландцы не могут себе ответить.
        210окв
  5. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:45
    А сами что разучились лодки строить? fool Они их хотя бы для начала модернизировали, а попутно и определились, что и у кого будут покупать.
    Геркулесыч
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:50
    Совершенно ненужные голландцам подлодки - только как часть объединённого флота НАТО... Тогда и лодки должны быть стандартизованы...
    Горный стрелок
  7. Kosmotoga Сегодня, 07:51
    прям не лодка а манЮнечка )) для защиты кораллового рифа что ли.
    Kosmotoga
    1. тлауикол (Иван) Сегодня, 08:28
      Для Балтики и Северного моря такие лодки самое то
      Европейская общага вообще была утопией, поздновато они стали понимать минусы такой Европы
      тлауикол
      1. tanit (Вадим) Сегодня, 09:55
        Для Балтики -любая подводная лодка - почти братская могила. Для Северного моря...Хм, а Голландии туда берега выходят?
        tanit
        1. тлауикол (Иван) Сегодня, 10:05
          Конечно, северное и карибское
          тлауикол
          1. tanit (Вадим) Сегодня, 10:08
            А Панамский канал то же? belay
            tanit
            1. tanit (Вадим) Сегодня, 10:10
              Хм, был не прав, Северное море географически - побережье Голландии. hi
              tanit
  8. san4es Сегодня, 10:11
    На вооружении подводных сил ВМС Нидерландов сегодня четыре таких субмарины:

    Подводные лодки ВМС Нидерландов S 803 Zeeleeuw, S 808 Dolfijn и S 810 Bruinvis на синхролифте в военной-морской базе Ден Хелдер. 11.11.2014
    san4es
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