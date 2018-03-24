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Нидерланды хотят заменить своих "Моржей". Но чем?
Германия и Нидерланды провели консультации по вопросам технического сотрудничества в военно-морской отрасли. Встреча проводилась между руководителями национальных департаментов по вооружениям и носила закрытый характер. Однако в голландской прессе появились определённые «утечки».
Так, утверждается, что обсуждалась тема германо-голландской кооперации в вопросах создания новых кораблей (в том числе и подводных лодок) для нужд флота Германии и Нидерландов. В частности, речь зашла о том, что Нидерланды к 2027 году планируют полностью отказаться от эксплуатации стоящих на вооружении ВМС королевства дизель-электрических подводных лодок проекта «Walrus». Это многоцелевые ДЭПЛ, разработанные в конце 70-х годов. Строились на верфи Droogdok Mij в Роттердаме до 1994 года. На вооружении подводных сил ВМС Нидерландов сегодня четыре таких субмарины: S802 Walrus («Морж»), S803 Zeeleeuw («Морской лев»), S808 Dolfijn («Дельфин») и S808 Bruinvis («Морская свинья»). При этом пока в ВМС Нидерландов нет точного понимания, чем именно менять своих "Моржей".
Немецкие и нидерландские фирмы готовы вступить в режим кооперации по созданию новых единиц для военно-морских сил двух стран с возможностью производства техники и для ВМС других стран НАТО. Но есть проблемы.
Изначально в совместный проект с голландцами должны были войти немецкие Lürssen Werft и ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), однако потом власти Германии решили выставить барьеры для сделки с нидерландскими компаниями, так как обнаружились, как сообщается, принципиальные различия в подходе к созданию новых кораблей (в первую очередь – надводных) для военно-морских сил. Эти противоречия и пытались преодолеть представители нацдепартаментов по вооружениям в ходе встречи.
Так, утверждается, что обсуждалась тема германо-голландской кооперации в вопросах создания новых кораблей (в том числе и подводных лодок) для нужд флота Германии и Нидерландов. В частности, речь зашла о том, что Нидерланды к 2027 году планируют полностью отказаться от эксплуатации стоящих на вооружении ВМС королевства дизель-электрических подводных лодок проекта «Walrus». Это многоцелевые ДЭПЛ, разработанные в конце 70-х годов. Строились на верфи Droogdok Mij в Роттердаме до 1994 года. На вооружении подводных сил ВМС Нидерландов сегодня четыре таких субмарины: S802 Walrus («Морж»), S803 Zeeleeuw («Морской лев»), S808 Dolfijn («Дельфин») и S808 Bruinvis («Морская свинья»). При этом пока в ВМС Нидерландов нет точного понимания, чем именно менять своих "Моржей".
Немецкие и нидерландские фирмы готовы вступить в режим кооперации по созданию новых единиц для военно-морских сил двух стран с возможностью производства техники и для ВМС других стран НАТО. Но есть проблемы.
Изначально в совместный проект с голландцами должны были войти немецкие Lürssen Werft и ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), однако потом власти Германии решили выставить барьеры для сделки с нидерландскими компаниями, так как обнаружились, как сообщается, принципиальные различия в подходе к созданию новых кораблей (в первую очередь – надводных) для военно-морских сил. Эти противоречия и пытались преодолеть представители нацдепартаментов по вооружениям в ходе встречи.
Использованы фотографии: Фейсбук/Ruud Mulder
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