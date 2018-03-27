Спасательное снаряжение подводника «ССП-М» примут на вооружение до конца года

Планируется, что уже до конца 2018 года на вооружение ВМФ будет принято новейшее спасательное снаряжение подводника "ССП-М". Снаряжение прошло испытания в лабораторных и морских условиях – осуществлено более 500 спусков,

Преимуществом нового спасательного снаряжения "ССП-М" над существующим снаряжением "ССП" является возможность его использования без дыхательного аппарата при выходе из аварийной подводной лодки благодаря наличию в комплектации "ССП-М" герметичного "капюшона",

Безопасность спасения подводника обеспечивается за счет увеличения скорости компрессии и скорости свободного всплытия, что минимизирует время нахождения спасаемых под повышенным давлением,