15:19 27 марта
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Спасательное снаряжение подводника «ССП-М» примут на вооружение до конца года

ВМФ РФ получит на вооружение новое спасательное снаряжение подводника «ССП-М», позволяющее работать на глубине до 220 метров, передает ТАСС сообщение представителя флота Игоря Дыгало.

Спасательное снаряжение подводника «ССП-М» примут на вооружение до конца года


Планируется, что уже до конца 2018 года на вооружение ВМФ будет принято новейшее спасательное снаряжение подводника "ССП-М". Снаряжение прошло испытания в лабораторных и морских условиях – осуществлено более 500 спусков,
сказал Дыгало.


Он отметил, что «снаряжение позволит обеспечивать спасание с глубин до 220 метров методом свободного всплытия».

По словам представителя ВМФ, «в 2017-2018 годах в ходе учения в акватории Новороссийской военно-морской базы был отработан элемент выхода через торпедный аппарат условно аварийной подводной лодки экспериментальной группы института в составе шести человек с использованием спасательного снаряжения "ССП-М"». А до этого снаряжение прошло необходимые испытания на базе НИИ спасания и подводных технологий в г. Ломоносов.

Новым снаряжением оснастят экипажи атомных и дизель-электрических подводных лодок 4-го поколения.

Преимуществом нового спасательного снаряжения "ССП-М" над существующим снаряжением "ССП" является возможность его использования без дыхательного аппарата при выходе из аварийной подводной лодки благодаря наличию в комплектации "ССП-М" герметичного "капюшона",
уточнил он.

Кроме того, «в новом снаряжении отсутствует парашютная система, которая раньше обеспечивала торможение свободного всплытия подводника и имела внушительные габариты», добавил Дыгало.

Безопасность спасения подводника обеспечивается за счет увеличения скорости компрессии и скорости свободного всплытия, что минимизирует время нахождения спасаемых под повышенным давлением,
сказал он.

Снаряжение является разработкой российской компании «КАМПО». Оно «позволяет покидать аварийную подводную лодку не только через спасательный люк, но и через другие шлюзовые устройства, уточнил представитель ВМФ.

Использованы фотографии: http://www.kampo.ru
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Комментарии 3

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  1. Устин Сегодня, 13:26
    "Безопасность спасения подводника обеспечивается за счет увеличения скорости компрессии и скорости свободного всплытия, что минимизирует время нахождения спасаемых под повышенным давлением,
    сказал он.-"похоже что-то подзагнул г-н Дыгало, если без парашюта тебя как пробку выбросит с этим соглашусь, а вот что делать в это время с декомпрессией и азотом...
    Устин
    1. san4es Сегодня, 13:38
      Цитата: Устин
      ... а вот что делать в это время с декомпрессией и азотом...

      ...Вы-же сами ответили в начале вопроса smile
      "Безопасность спасения подводника обеспечивается за счет увеличения скорости компрессии и скорости свободного всплытия, что минимизирует время нахождения спасаемых под повышенным давлением,

      ...Т.е азот не успеет запузыриться и заблокировать сосуды. hi
      san4es
  2. san4es Сегодня, 13:29
    В июне 2017 года ССП-М успешно испытали в морских условиях, в частности проводилась отработка элемента выхода через торпедный аппарат условно аварийной подводной лодки экспериментальной группы института в составе шести человек. Роль условно аварийной субмарины исполняла ДЭПЛ проекта 636.3 "Старый Оскол". soldier
    san4es
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