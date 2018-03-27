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Спасательное снаряжение подводника «ССП-М» примут на вооружение до конца года
ВМФ РФ получит на вооружение новое спасательное снаряжение подводника «ССП-М», позволяющее работать на глубине до 220 метров, передает ТАСС сообщение представителя флота Игоря Дыгало.
Он отметил, что «снаряжение позволит обеспечивать спасание с глубин до 220 метров методом свободного всплытия».
По словам представителя ВМФ, «в 2017-2018 годах в ходе учения в акватории Новороссийской военно-морской базы был отработан элемент выхода через торпедный аппарат условно аварийной подводной лодки экспериментальной группы института в составе шести человек с использованием спасательного снаряжения "ССП-М"». А до этого снаряжение прошло необходимые испытания на базе НИИ спасания и подводных технологий в г. Ломоносов.
Новым снаряжением оснастят экипажи атомных и дизель-электрических подводных лодок 4-го поколения.
Кроме того, «в новом снаряжении отсутствует парашютная система, которая раньше обеспечивала торможение свободного всплытия подводника и имела внушительные габариты», добавил Дыгало.
Снаряжение является разработкой российской компании «КАМПО». Оно «позволяет покидать аварийную подводную лодку не только через спасательный люк, но и через другие шлюзовые устройства, уточнил представитель ВМФ.
Планируется, что уже до конца 2018 года на вооружение ВМФ будет принято новейшее спасательное снаряжение подводника "ССП-М". Снаряжение прошло испытания в лабораторных и морских условиях – осуществлено более 500 спусков,сказал Дыгало.
Он отметил, что «снаряжение позволит обеспечивать спасание с глубин до 220 метров методом свободного всплытия».
По словам представителя ВМФ, «в 2017-2018 годах в ходе учения в акватории Новороссийской военно-морской базы был отработан элемент выхода через торпедный аппарат условно аварийной подводной лодки экспериментальной группы института в составе шести человек с использованием спасательного снаряжения "ССП-М"». А до этого снаряжение прошло необходимые испытания на базе НИИ спасания и подводных технологий в г. Ломоносов.
Новым снаряжением оснастят экипажи атомных и дизель-электрических подводных лодок 4-го поколения.
Преимуществом нового спасательного снаряжения "ССП-М" над существующим снаряжением "ССП" является возможность его использования без дыхательного аппарата при выходе из аварийной подводной лодки благодаря наличию в комплектации "ССП-М" герметичного "капюшона",уточнил он.
Кроме того, «в новом снаряжении отсутствует парашютная система, которая раньше обеспечивала торможение свободного всплытия подводника и имела внушительные габариты», добавил Дыгало.
Безопасность спасения подводника обеспечивается за счет увеличения скорости компрессии и скорости свободного всплытия, что минимизирует время нахождения спасаемых под повышенным давлением,сказал он.
Снаряжение является разработкой российской компании «КАМПО». Оно «позволяет покидать аварийную подводную лодку не только через спасательный люк, но и через другие шлюзовые устройства, уточнил представитель ВМФ.
Использованы фотографии: http://www.kampo.ru
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