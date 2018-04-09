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Минобороны Украины готовится к "сердюковскому" варианту?
На Украине продолжают обсуждать возможности для так называемой евроинтеграции. Обсуждение идёт по списку выдвинутых европейскими и евроатлантическими партнёрами требований. Одно из таких требований увязывается с приближением к натовским стандартам и предполагает появление должности «гражданского» министра обороны, который был бы освобождён от командования вооружёнными силами, и занимался бы исключительно финансовыми вопросами в ведомстве.
Введению должности министра, не отвечающего напрямую за боеспособность (тактику и стратегию) армии и флота, способствует принятие в первом чтении нардепами ВРУ закона «О национальной безопасности Украины».
Этот закон говорит также и о том, что с 2021 года должности главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба ВСУ будут разделены.
И на Украине отдельные представители власти готовы убеждать «электорат» в том, что такие нововведения приблизят страну к вступлению в НАТО.
В большинстве государств, входящих в состав НАТО, должность министра обороны имеет не военную, а финансово-административную основу. Однако не во всех.
В своё время и Россия, как известно, также пыталась практиковать такого рода подход к формированию верхушки главного оборонного ведомства.
В итоге всё обернулось коррупционным (и не только) скандалом. Хотя заложенные при А.Сердюкове финансовые основы ВС РФ остаются во многом неизменными.
Введению должности министра, не отвечающего напрямую за боеспособность (тактику и стратегию) армии и флота, способствует принятие в первом чтении нардепами ВРУ закона «О национальной безопасности Украины».
Этот закон говорит также и о том, что с 2021 года должности главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба ВСУ будут разделены.
И на Украине отдельные представители власти готовы убеждать «электорат» в том, что такие нововведения приблизят страну к вступлению в НАТО.
В большинстве государств, входящих в состав НАТО, должность министра обороны имеет не военную, а финансово-административную основу. Однако не во всех.
В своё время и Россия, как известно, также пыталась практиковать такого рода подход к формированию верхушки главного оборонного ведомства.
В итоге всё обернулось коррупционным (и не только) скандалом. Хотя заложенные при А.Сердюкове финансовые основы ВС РФ остаются во многом неизменными.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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