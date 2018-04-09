17:25 09 апреля
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Минобороны Украины готовится к "сердюковскому" варианту?

На Украине продолжают обсуждать возможности для так называемой евроинтеграции. Обсуждение идёт по списку выдвинутых европейскими и евроатлантическими партнёрами требований. Одно из таких требований увязывается с приближением к натовским стандартам и предполагает появление должности «гражданского» министра обороны, который был бы освобождён от командования вооружёнными силами, и занимался бы исключительно финансовыми вопросами в ведомстве.

Введению должности министра, не отвечающего напрямую за боеспособность (тактику и стратегию) армии и флота, способствует принятие в первом чтении нардепами ВРУ закона «О национальной безопасности Украины».

Этот закон говорит также и о том, что с 2021 года должности главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба ВСУ будут разделены.


И на Украине отдельные представители власти готовы убеждать «электорат» в том, что такие нововведения приблизят страну к вступлению в НАТО.

В большинстве государств, входящих в состав НАТО, должность министра обороны имеет не военную, а финансово-административную основу. Однако не во всех.

В своё время и Россия, как известно, также пыталась практиковать такого рода подход к формированию верхушки главного оборонного ведомства.

Минобороны Украины готовится к "сердюковскому" варианту?


В итоге всё обернулось коррупционным (и не только) скандалом. Хотя заложенные при А.Сердюкове финансовые основы ВС РФ остаются во многом неизменными.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 57

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  1. Rusland (Rusland) Сегодня, 15:30
    У них покруче будет чем унас, один генпрокурор Луценко, отсидевший, чего только стоит.
    Уже на старте нас обгонят smile
    Rusland
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 15:33
      Цитата: Rusland
      Хотя заложенные при А.Сердюкове финансовые основы ВС РФ остаются во многом неизменными.


      а я вот не понял последнюю фразу...цитата.. Хотя заложенные при А.Сердюкове финансовые основы ВС РФ остаются во многом неизменными.

      Это автор похвалил Сердюкова или Шойгу обгадил?

      уваажаемые товарищи хохлоскоки... гражданский министр - фигня... процес приема в НАТО быстрее идет если кроме алкашей в одном строю стоят трансгендеры и педерасты... вот кто двинет Вас в Нато...
      vorobey
      1. Logall (Александр) Сегодня, 15:38
        Цитата: vorobey
        в одном строю стоят трансгендеры и педерасты... вот кто двинет Вас в Нато...

        Протолкнёт через задний, чёрный ход...
        Logall
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 15:39
          Цитата: Logall
          Протолкнёт через задний, чёрный ход...


          это уже детали.. laughing laughing
          vorobey
      2. Штатский (Геннадий) Сегодня, 15:45
        стоят ........................ вот кто двинет Вас в Нато...

        laughing laughing Александр! Фи! Как Вы не толерантно выражаетесь...( боюсь цитировать, тока "срок отматал") laughing
        Штатский
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 15:54
          Цитата: Штатский
          Как Вы не толерантно выражаетесь


          все в пределах... на грани но в пределах..

          Педера́стия (др.-греч. παιδεραστία; от παῖς, gen.sing. παιδός — «дитя», «мальчик», и ἐραστής — «любящий», то есть «любовь к мальчикам») — в культурно-историческом контексте: институционализированная форма любовных или сексуальных отношений между взрослым мужчиной и мальчиком, при которой кроме сексуального аспекта определённую роль играл также педагогический и социальный аспект.

          На начальном этапе становления сексологии термином «педерастия» обозначалась мужская гомосексуальность вообще, однако затем от использования этого термина в науке отказались. В разговорном языке для обозначения мужской гомосексуальности этот термин используется до сих пор[1][2][3].
          vorobey
          1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 16:03
            hi Какой Вы смелый,Александр! laughing Я в эти игры с сайтом больше не играю. feel
            Штатский
            1. vorobey (Сашка) Сегодня, 16:11
              Цитата: Штатский
              Я в эти игры с сайтом больше не играю.


              за переборы и мне перепадает... и Смирнов и Банши тут беспощадны..
              vorobey
              1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 17:09
                и Смирнов и Банши тут беспощадны

                О-о ! Так точно,он самый. Ошибочно полагал ,что модерирует робот, ан нет, тут ластиком вычеркивают,вручную sad
                Был схвачен за шиворот и сопровожден пендалем в зону отдыха recourse
                Штатский
          2. Елизар Задунайский (Елизар Задунайский) Сегодня, 16:59
            чего только не придумают в свое оправдание гомики -уже и воспитательную работу приплел
            Елизар Задунайский
      3. Irokez (Сергей) Сегодня, 15:48
        Цитата: vorobey
        Это автор похвалил Сердюкова или Шойгу обгадил?

        Вот зря иронизируете. Сердюков - это типа мавра сделавшего своё дело и ушедшего.
        Irokez
      4. Лелёк (Лев) Сегодня, 16:46
        Цитата: vorobey
        в НАТО быстрее идет если кроме алкашей в одном строю стоят трансгендеры и педерасты.

        hi
        Всеукраинского Ляшка имеете ввиду? А что, я поддерживаю, во good будет армия. bully
        Лелёк
    2. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 15:44
      Если упростить до формы, то Генерал Армии Шойгу, при всем моем искреннем уважении, тот же Сердюков - пиджак одетый в форму, но который, скорее всего, всегда хотел стать полководцем, в отличии от Табуреткина, который всю жизнь мечтал стать мебельщиком...В современном мире Министр Обороны должен быть политиком, чем военным в большей мере и это для стран НАТО, состоящей из карликов и рабов США более чем полностью, это нормально, но для Великого Государства - Россия, это неприемлемо, исторически! Украина - это шапито, поэтому здесь любые эксперименты позволительны! Они могут своим министром пригласить даже Кончиту Вурст - даже выгодно будет, под нее всяко МВФ даст денег., подчеркивая свою толерантность, чем под какого то ренегата Муженко или географа от бога Полторака.. laughing
      Зяблицев
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 15:46
        Цитата: Зяблицев
        Генерал Армии Шойгу, при всем моем искреннем уважении, тот же Сердюков - пиджак одетый в форму, но который, скорее всего, всегда хотел стать полководцем, в отличии от Табуреткина


        евгений осмелюсь заметить солдатами не рождаются... soldier
        vorobey
        1. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 15:50
          Согласен! hi Но кастовасть никто не отменял...Или с 18 лет в сапогах и казарме или у мамы под юбкой в институте...Это грубовато, но правда! Об этом всегда будут помнить и знать! hi
          Зяблицев
          1. vorobey (Сашка) Сегодня, 15:57
            Цитата: Зяблицев
            Или с 18 лет в сапогах и казарме или у мамы под юбкой в институте..



            Грачев и Шойгу... разницу ощущаете?
            vorobey
            1. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 16:01
              У Грачева было другое время....Поменяй их местами, Шойгу и Грачева, думаю, ничего не изменилось, но в начале 90-х армия верила Грачеву -поэтому, несмотря на всю задницу, все таки взяло Грозный силами срочников и загнала в горы высокооплачиваемых профессионалов с советниками из НАТО, но всех продали опять же политики - и Грачева в том числе! Дальше, он просто крутил ж...,но это уже другая история!
              Зяблицев
              1. vorobey (Сашка) Сегодня, 16:06
                Цитата: Зяблицев
                У Грачева было другое время....Поменяй их местами, Шойгу и Грачева, думаю, ничего не изменилось, но в начале 90-х армия верила Грачеву -поэтому, несмотря на всю задницу, все таки взяло Грозный силами срочников и загнала в горы высокооплачиваемых профессионалов с советниками из НАТО, но всех продали опять же политики - и Грачева в том числе! Дальше, он просто крутил ж...,но это уже другая история!


                не хочу спорить... считаю если может значит должен..
                vorobey
                1. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 16:09
                  И не спорю! Верховный назначил - значит так надо!
                  Зяблицев
                  1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 16:25
                    Посмотрим как кадровый военный ( начиная с суворовского училища), вступит в должность МО... В мае этого года...
                    NN52
                    1. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 16:32
                      Суворовцев в армии не особо уважают - если Вы не знаете... laughing Только по их поступкам в период дальнейшей службы набирают свое уважение...Если набирают! hi
                      Зяблицев
                      1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 17:03
                        Это вы о чем? Впервые слышу... У нас когда то на курсе несколько их было, нормальные ребята. Без загибов, как и многие из нас, курсантов...
                        Ну а Герасимов, посмотрим как он будет... рулить МО..
                        NN52
                  2. Лелёк (Лев) Сегодня, 16:53
                    Цитата: Зяблицев
                    И не спорю! Верховный назначил - значит так надо

                    hi
                    Верно, Евгений, каждому своё и свои права и обязанности. А если только ор пипла о том, кто достоин, а кого прогнать, то это уже не государство, а махновщина в "диком поле".
                    Лелёк
                    1. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 16:58
                      Лев! hi Все таки у нас сейчас более государство, чем в 90-х или 85-м, но менее, чем ...в 52-м или 82-м...Это нужно понимать и даже ценить!
                      Зяблицев
                      1. Лелёк (Лев) Сегодня, 17:07
                        Цитата: Зяблицев
                        Зяблицев

                        В прошлом веке некогда было (мне лично) разбираться правильное ли у нас государство или нет. В 17 лет - в армии + 33 года выслуги, из них дома и в отпусках где-то года 3, остальное командировки по Союзу и бывшим "братьям по оружию". Ну, а сейчас только остаётся качать головой и переписываться с Вами на ВО. yes
                        Лелёк
        2. сергей32 (Сергей) Сегодня, 16:00
          Вспомнился анекдот.
          Идут по городу два лейтенанта- один кадровый после училища, другой пиджак двухгодичник. Навстречу нескромная девица, похоже с низкой социальной ответственностью.
          Пиджак предлагает "Может вы.. (совершим половые акты- в ред. Фед. Закона)?"
          Кадровый внимательно так на нее глянул "Да вроде бы не за что".
          сергей32
          1. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 16:08
            Все,абсолютно. верно! laughing hi
            Зяблицев
          2. Лелёк (Лев) Сегодня, 17:19
            Цитата: сергей32
            Вспомнился анекдот.

            hi
            А как другой вариант?
            Поручик ведёт по Невскому старого генерала, у которого постоянно подкашиваются ноги.
            -Поручик: "А это, г-н генерал, Казанский Собор".
            -Генерал: "А, как же - помню, поручик, помню..."
            -Поручик показывает на двух профурсеток: "А это, г-н генерал, наши питерские ...(с ограниченной ответственностью)"
            -Генерал: "А, как же -помню, пору... . А что, поручик, ещё сношаются?" bully
            Лелёк
    3. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 16:54
      У Украины уже были гражданские министры обороны- Ехануров и Лебедев. Последний- очень успешный бизнесмен России, подмял под себя Севастополь
      Silvestr
  2. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 15:34
    Отдайте им толяна,прямо в этой стройотрядовской куртке, и вы забудете о "самой сильной армии эуропы" навсегда! bully
    майор Юрик
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 15:39
      Нельзя, он слишком "эффективный" менеджер, на вес золота smile
      Rusland
    2. viktor. (Чита) Сегодня, 15:42
      Они поставят по хлеще Толика у их такие как Толик дворы метут laughing
      viktor.
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 15:44
        Цитата: viktor.
        Они поставят по хлеще Толика у их такие как Толик дворы метут


        это верно... на кличко без слез не взглянешь... вернее не послушаешь laughing и это не лучшая особь заметьте судя по должности... lol lol
        vorobey
    3. Штатский (Геннадий) Сегодня, 15:50
      Я бы еще и денюжек на дорожку приложил. Вип купе на вип паровозе, с условием - билетик в один конец,не возвратный тариф. Это строго.
      Штатский
      1. Hariton Laptev (Hariton Laptev) Сегодня, 16:18
        Ага его потом хохлы салом как Скрипаля траванут и опять вони на весь мир будет. Пусть уж лучше тут сидит.
        Hariton Laptev
  3. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 15:40
    Когда Сердюков приезжал в штаб БФ на совещание, пришлось окна до половины покрасить в белый цвет чтобы он не увидел напротив магазин "Мебельщик"....
    Ingvar0401
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 15:42
      Цитата: Ingvar0401
      Когда Сердюков приезжал в штаб БФ на совещание, пришлось окна до половины покрасить в белый цвет чтобы он не увидел напротив магазин "Мебельщик"....


      Зря... надо было на окно его портрет повесить ... аккурат над вывеской магазина.. laughing laughing
      vorobey
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 15:53
        И бамажку: "Закрыто.Уехала на базу в Питер"
        Rusland
    2. Штатский (Геннадий) Сегодня, 15:53
      Цитата: Ingvar0401
      Когда Сердюков приезжал в штаб БФ на совещание, пришлось окна до половины покрасить в белый цвет чтобы он не увидел напротив магазин "Мебельщик"....

      laughing не было такого! лабаз обзывался " интерьерщик" lol
      Штатский
  4. Штатский (Геннадий) Сегодня, 15:59
    Вопрос к "знатокам" . А что , сейчас "срочная",правда очки не драит?
    Штатский
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 16:08
      Цитата: Штатский
      Вопрос к "знатокам" . А что , сейчас "срочная",правда очки не драит?


      нет.. только контрактники... это отдельным пунктом прописывается... laughing laughing
      vorobey
      1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 16:15
        да я серьезно спрашиваю ))
        без очек , как дисциплину держать?
        Штатский
  5. Глушь (Станислав) Сегодня, 16:01
    Вообще то, нынешние ВС РФ как раз и есть детище Сердюкова, если бы вместо него был очередной генерал хрензнаеткаких войск (как до него), то и сейчас бы имели перекрашенный осколок советской военной машины. Армия СССР была конечно мощна, но в отсутствии советских экономики, промышленности, законодательства и народа - это всего лишь механизм без ключевых деталей и агрегатов (вроде и есть, но неработоспособна).
    Разговоры о реформе шли с конца 80-х, но все заканчивалось лишь переименовыванием, перетасовыванием, переодеванием и "оптимизацией".Денег и людей занято было много, но воевать было некому. Сердюков сделал тоже,что и в старину сделали со стрелецким войском - разломал все до основания, дав возможность собрать уже более-менее современную структуру.
    Украина похоже собралась идти по этому же пути.
    Глушь
    1. LUCKY777 (Лексус) Сегодня, 16:22
      Вас послушаешь, так ему вместе с горбачёвым по памятнику в каждом городе на центральных площадях поставить надо.
      LUCKY777
      1. Глушь (Станислав) Сегодня, 16:25
        Памятник не нужно, но дело своё он сделал, Шойгу пришел на уже расчищенную поляну. Понятно что тех, кто делает болезненные и малопопулярные процедуры не любят, но их услуги все равно востребованы.
        Глушь
        1. LUCKY777 (Лексус) Сегодня, 16:39
          но их услуги все равно востребованы.

          И судя по количеству камушков у этой крысы васильевой, приносят неплохой барыш. А так-то да, этож какой талант иметь надо, так реформировать. Только вот убежали не только генералы, но и хирурги и прочие, кого обратно уже не вернуть. Про больничку, которую он чуть не дореформировал в ноль напомнить?
          LUCKY777
          1. Глушь (Станислав) Сегодня, 16:53
            Ну а вы хотели, чтобы человек контролируя такие деньжищи жил в общаге и питался бичпакетами? У армии со времен СССР было дофига непрофильных активов, которые обогащали арбатских ( Васильева против них вообще сама невинность), была задача быстро их сбросить. Возможно именно это и дало средства на перевооружение. По поводу больнички: как раз тогда проходил ВВК в госпитале, помню как вдруг все стали усиленно напоминать, чтобы не забывали их на пенсии, приходили на медосмотры и если что - лечиться только к ним))) А то что кто то убежал - в случае войны они убежали бы ещё быстрей.
            Глушь
            1. LUCKY777 (Лексус) Сегодня, 17:02
              в случае войны они убежали бы ещё быстрей.

              В случае войны есть очень мотивирующий закон военного времени. В полемику с вами вступать не хочу, но бардаком порядок не наводят.
              LUCKY777
    2. Штатский (Геннадий) Сегодня, 16:38
      нынешние ВС РФ как раз и есть детище Сердюкова,

      Положим до князя Меньшикова ,Александра Даниловича, ему как до звезд. Да и старость свою.скорее всего не в Березово будет встречать.
      Штатский
      1. Глушь (Станислав) Сегодня, 16:56
        Увы, не рождаются в наши времена такие люди.
        Глушь
    3. zoolu350 (Петр) Сегодня, 17:03
      А вы сказали правду. После сердюковских реформ, армия РФ способна вести войну либо против Бармалей сообществ, либо против отдельных стран, уровня Грузии, Монголии и укрорейха. Проводить же операции против крупных войсковых группировок НАТО и тем более НОАК, армия РФ не способна.
      zoolu350
      1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 17:21
        Цитата: zoolu350
        А вы сказали ......... Проводить же операции против крупных войсковых группировок НАТО и тем более НОАК, армия РФ не способна.

        Петр , сидел я здесь "духарился" полдня, а Вам все-таки удалось настроение моё испортить. winked
        Штатский
  6. viktor. (Чита) Сегодня, 16:41
    Цитата: Глушь
    Украина похоже собралась идти по этому же пути.

    Разломают, но не соберут yes
    viktor.
    1. Глушь (Станислав) Сегодня, 16:55
      Да, я тоже надеюсь, что потеряют некоторые детали)))
      Глушь
    2. Штатский (Геннадий) Сегодня, 17:04
      Разломают, но не соберут

      Помощнички найдутся , к сожалению.
      Штатский
  7. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 17:06
    NN52,
    Я служу в Армии со срочки - срочная служба, военное училище, армия на командных должностях...25 лет уже! Думаю, я знаю, что здесь пишу! hi
    Зяблицев
  8. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 17:10
    Лелёк,
    Лев! hi Мы сами выбрали этот путь и винить в этом вряд ли кого то можно и нужно, если что! soldier А вот болеть за то, что было как можно лучше - стоит, но не разрушая созданное, а защищая, в этом и есть сущность Присяги!
    Зяблицев
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