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ПВО подняли по тревоге. С-400 прикрыли черноморское побережье Кавказа
Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа подняты по тревоге в рамках контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения, сообщил официальный представитель Черноморского флота Вячеслав Трухачев.
Он отметил, что в ходе дальнейших тренировок боевые расчеты комплексов выполнят ряд задач по прикрытию критически важных объектов от средств воздушного нападения и проведут электронные пуски для отражения одиночных, групповых и массированных атак.
Всего к учениям привлечено более 150 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники.
Соединения противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцированные на Кавказском побережье Черного моря, подняты по тревоге в рамках планового тактического учения. Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" совершили марш в позиционные районы, в которых выполнили мероприятия оборудования и маскировки, а также отработали действия по отражению нападения диверсионных групп условного противника- сказал Трухачев.
Он отметил, что в ходе дальнейших тренировок боевые расчеты комплексов выполнят ряд задач по прикрытию критически важных объектов от средств воздушного нападения и проведут электронные пуски для отражения одиночных, групповых и массированных атак.
Всего к учениям привлечено более 150 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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