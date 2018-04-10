18:02 10 апреля
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ПВО подняли по тревоге. С-400 прикрыли черноморское побережье Кавказа

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа подняты по тревоге в рамках контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения, сообщил официальный представитель Черноморского флота Вячеслав Трухачев.

ПВО подняли по тревоге. С-400 прикрыли черноморское побережье Кавказа


Соединения противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцированные на Кавказском побережье Черного моря, подняты по тревоге в рамках планового тактического учения. Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" совершили марш в позиционные районы, в которых выполнили мероприятия оборудования и маскировки, а также отработали действия по отражению нападения диверсионных групп условного противника
- сказал Трухачев.


Он отметил, что в ходе дальнейших тренировок боевые расчеты комплексов выполнят ряд задач по прикрытию критически важных объектов от средств воздушного нападения и проведут электронные пуски для отражения одиночных, групповых и массированных атак.

Всего к учениям привлечено более 150 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 7

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  1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 13:07
    А еще мне не верили!
    Владыка Ситх
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 13:18
      Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа подняты по тревоге в рамках контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения,


      Всего к учениям привлечено более 150 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники.
      просто экспл
  2. максим1987 (Немчинов Максим Сергеевич) Сегодня, 13:08
    праздник отгуляли- теперь снова "к станку" hi
    максим1987
  3. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 13:08
    Все побережье на ушах,небуди лихо,пока оно тихо
    Proton
  4. RUS96 (СанСаныч) Сегодня, 13:20
    Сегодня в Екатеринбурге по тревоге подняли бригаду радиохимзащиты: привлечено более 500 человек
    RUS96
  5. Сергей уи (Сергей) Сегодня, 14:20
    У нас на работе оповещение ГО опробуют и составили списки персонала для расселения вне города recourse
    Сергей уи
  6. d.fulcrum1986 (Александр) Сегодня, 14:53
    хорошее фото
    d.fulcrum1986
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