09:00 12 апреля
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Спутник зафиксировал выход кораблей ВМФ РФ с базы Тартус

Российские боевые корабли покинули сирийский порт Тартус, передает РИА Новости сообщение компании Image Satellite Internacional, опубликовавшей снимки из космоса.



На одной из фотографий видны стоящие в порту 7 кораблей, два противодиверсионных катера «Грачонок» и две подлодки. Второй снимок, датированный 11 апреля, показывает, что большинства кораблей в Тартусе уже нет, в порту осталась лишь одна ДЭПЛ.




Исчезновение большинства кораблей российского ВМФ из порта Тартус, Сирия. В настоящее время пропавшие корабли военно-морского флота развернуты в море из-за возможных грядущих ударов. Осталась только одна подводная лодка класса "Кило" (натовская классификация ДЭПЛ проекта 877/636),
говорится в комментарии.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что в Средиземное море выдвигается ударная корабельная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн».

Сообщается, что «в состав группы также входят ракетный крейсер "Нормандия", ракетные эсминцы "Арли Берк", "Балкелей", "Форест Шерман" и "Фаррагут", к ним присоединятся эсминцы "Джейсон Данэм" и "Салливанс"».

В среду президент США Дональд Трамп написал в «Твиитере», что России следует подготовиться к удару по Сирии, в ходе которого будет применено «хорошее, новое и умное» оружие. В тот же день европейские авиационные власти опубликовали предупреждение для авиакомпаний, совершающих полеты над акваторией Восточного Средиземноморья, в связи с риском «нанесения авиаударов по Сирии» в течение трех суток.

Использованы фотографии: http://www.vestifinance.ru, https://www.facebook.com/imagesatintl
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