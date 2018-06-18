Новая Англия. Часть 2. Лига плюща и Музей подводного флота ВМС США
380 лет назад около пяти сотен английских протестантов-пуритан приехали на берег пролива Лонг-Айленд, к устью реки Куиннипиак. Они не признавали авторитета официальной английской церкви, обладали дисциплинированностью, страстной религиозностью и стремлением к духовному возрождению.
У себя на родине пуритане подвергались репрессиям, и многие были вынуждены покинуть Англию. Часть из них отправилась в Северную Америку, и именно с их поселений фактически началось английское заселение этой части света. Пуритане отличались храбростью, упорством, аскетизмом, уверенностью в своей исключительности, расчётливостью в экономических вопросах. «Тот, кто страдает, побеждает» (Vinci qui patitur) — вот их девиз. Они и заложили тут город, получивший название Нью-Хейвен.
Сегодня в городе находится крупный порт, тут располагаются предприятия по производству огнестрельного оружия: O.F. Mossberg & Sons, Winchester Repeating Arms. (Бренд Winchester принадлежит сейчас корпорации Olin, а имя используется по лицензии двумя дочерними компаниями Herstal Group: Fabrique Nationale (FN) из Бельгии и американской компанией Browning Arms Company.) Развита химическая промышленность, приборостроение, производство электроники, инструментов и промышленного оборудования.
Ну и конечно же, тут находится знаменитый Йельский университет. Он входит в «Лигу плюща» — сообщество восьми наиболее престижных частных американских университетов: Брауновского (1764), Гарвардского (1636), Йельского (1701), Колумбийского (1754), Корнелльского (1865), Пенсильванского (1740), Принстонского (1746), а также Дартмутского колледжа (1769).
Обучение в университетах Лиги считается элитарным, «статусным», поскольку во всем мире признано качество образования, получаемого в Лиге.
Кроме того, «плющи» считаются одними из наиболее богатых учебных заведений, что позволяет им приглашать лучших студентов и преподавателей. Лига отличается исключительностью в отношении качества образования, выборностью при поступлении и принадлежностью абитуриента к социальной элите.
Вместе с Гарвардским и Принстонским университетами Йельский университет составляет так называемую «большую тройку» — лучшие из лучших университетов страны.
Понятно, что на пустом месте такое «на раз-два» не создашь.
Истоки Йеля восходят к 1640 году, к деятельности священников-колонистов, идеи которых легли в основу образования университета и восходят к традициям и принципам обучения в средневековых европейских университетах, а также древних академиях Греции и Рима, где впервые был развит принцип либерального образования (ещё в том, «правильном» понимании значения этого слова, от латинского «liber» — свободный гражданин). Такое образование было направлено на интенсивное развитие общей интеллектуальной компетентности, добродетели и достоинств характера учащегося. В те времена этот принцип воплощался в жизнь посредством обучения в семи областях т. н. свободных искусств: грамматики, риторики, логики, арифметики, астрономии, геометрии и музыки.
Основатели Йеля создали колледж-общежитие, где студенты могли учиться друг у друга, живя вместе на территории университета. Они учились, жили и посещали церковь в обществе своих наставников. При такой системе образование становилось не просто тренировкой разума и подготовкой к определённой профессии, но и опытом, направленным на развитие различных аспектов характера учащегося, в том числе моральной добродетели.
Это не Хогвартс. Это студенческая столовая
Критерием отбора студентов служили устные экзамены, которые принимал сам президент университета. На приёмных экзаменах проверялись основы знаний латыни, иврита и греческого, различных классических наук, таких как логика, риторика и арифметика. Более того, латынь была официальным языком колледжа, что не только означало обучение на латыни, но и строгий режим общения, при котором латынь была единственным языком, который студентам разрешалось использовать в разговорах за пределами аудиторий и после занятий. Использование английского было запрещено правилами колледжа.
На гербе университета девиз на иврите: אורים ותמים, а также на латинском: «Lux et Veritas» («Свет и истина»).
Сегодня в состав университета входят двенадцать подразделений. В их числе Йельский колледж, четырёхлетнее образование в котором завершается получением степени бакалавра; аспирантура по различным специальностям, включающим точные, естественные и гуманитарные науки, 10 профессиональных факультетов, готовящих специалистов в области юриспруденции, медицины, бизнеса, охраны окружающей среды, а также теологов, архитекторов, музыкантов, художников и актёров. Более 2000 курсов предлагается ежегодно 65 кафедрами. Четырехтысячный профессорско-преподавательский состав отличается высочайшей квалификацией в своих областях знаний. Центральный кампус занимает 125 гектаров. В университете преподаётся более 50 иностранных языков и более 600 курсов, так или иначе связанных с международными отношениями.
Следует упомянуть, что выпускниками Йеля были пять американских президентов: Уильям Тафт, Джеральд Форд, Джордж Буш (старший), Билл Клинтон, Джордж Буш (младший). К слову, он и родился в Нью-Хейвене, когда его папенька, Джордж Буш (старший), отставной морской лётчик, участник 2МВ, учился тут в университете.
Несметное количество государственных деятелей, от госсекретарей до министров финансов, армии и торговли учились здесь: Хиллари Клинтон, Сайрус Вэнс, Джон Керри и др. Среди выпускников — множество бизнесменов, деятелей культуры, искусства и спорта: Мэрил Стрип, Дэвид Духовны, Льюис Синклер, Пол Ньюман и др.
С этим университетом так или иначе связаны имена 49 лауреатов Нобелевской премии: одни тут учились, другие проводили исследования, третьи преподавали.
Поскольку Йель широко известен своими достижениями в области гуманитарных наук, многие не осознают, что университет является также одним из ведущих научно-исследовательских центров США. Йельские кафедры биологии, химии, молекулярной биофизики и биохимии, физики, астрономии, математики, вычислительной техники, геологии и геофизики, защиты окружающей среды и другие постоянно входят в число самых лучших университетских программ в Америке. Здесь созданы оптимальные условия для обучения студентов в таких областях, как биомедицина, прикладная химия, электротехнические и другие инженерные науки, первоклассные лаборатории оснащены по последнему слову техники. Укрепляя и развивая свои достижения, Йель вкладывает более 500 миллионов долларов в расширение и усовершенствование лабораторий и учебных помещений факультетов точных наук и инженерного профиля.
Так выглядит Йельский университет в наши дни:
В ближайшие годы университет осуществит дополнительные капиталовложения в размере более 500 миллионов долларов в развитие материальной базы для исследований в области медицины и биотехнологии. Целевой фонд университета — 23 млрд. долларов. Это частное, но не коммерческое учебное заведение. Стоимость учёбы составляет от 20 до 65 тыс. долларов в год в зависимости от факультета, специальности и пр. 51% студентов получают стипендию, 10% обучаются бесплатно.
Здесь проходят обучение 12 тысяч студентов. Ради одного из них я и прибыл сегодня в сию обитель знаний. Его под каким-то благовидным предлогом пригласили на 10:00 в деканат. Мне поручена весьма приятная и почётная миссия: от имени фирмы, которую я имею честь сегодня представлять, пригласить его к нам для работы по соответствующему профилю на ближайшие 5 лет с возможностью продления договора.
Как известно, в Йельском университете есть множество традиций — как старинных, так и довольно новых. Лига плюща вообще знаменита своими легендами и тайнами. Согласно одному из преданий, Лига плюща правит Америкой, поскольку уже несколько десятилетий подряд президентами США становились выпускники Йеля. Самым загадочным звеном этой легенды является тайная студенческая организация Йеля — «Череп и кости». История тайного братства начинается в 1832 году, когда секретарь Йеля Рассел и его единомышленники организовали тайное общество. Сначала общество называлось «Клубом Евлогии» (в честь греческой богини красноречия). Но позднее братство переименовали в «Череп и кости». О символике и ритуалах «Черепа и костей» в целом известно мало; большая часть информации недостоверна и даже абсурдна.
А это Теодор Дуайт Вулси (Theodore Dwight Woolsey, 1801-1889 гг.), бывший президент Йеля.
Его бронзовая статуя находится на территории университета в той части, которую называют Old Campus. Согласно легенде, если студент потрёт левый башмак статуи перед экзаменом, это принесёт ему удачу.
Меня сопровождают два специально нанятых адвоката (специалисты по договорам). У них с собой кожаный саквояж, в котором лежит проект договора, переплетенный в бархатный переплёт. Такова традиция. В соответствии с нею меня сегодня облачили в старомодный чёрный смокинг. Так же одеты и мои сопровождающие. Они озабочены и торжественны, а я почему-то чувствую себя именинником и немножечко волнуюсь, хотя мне ничего не нужно делать, только взять из их рук проект договора и передать одному парнишке. Всё остальное сделают адвокаты.
Руководство фирмы решило, что им в ближайшие годы понадобится специалист в какой-то очень узкой области. По правильно составленному заданию такого человека вычислила для нас специальная консалтинговая фирма. Оказывается, парнишка подвизается именно по этой части, имеет уже пачку практических наработок и научных публикаций в соответствующих журналах, отмечен рядом вполне заслуживающих доверия знатоков темы и пр. Словом, строят на него далеко идущие планы на достаточно длительную перспективу.
А вот и он! Я представлял его себе эдаким бледным и худым очкариком-ботаником. Ничего подобного! Нормальный спортивный парень. Увидев нас, побледнел, покраснел и чуток застеснялся. Внимательно выслушал моих краснобаев. Вспотел, когда узнал, что же именно ему предлагается. На самом деле там очень приличные условия: оплата последнего года учёбы + два любых дополнительных курса по его выбору. Внятно прописана сумма жалованья, бонусы, перспективы роста и ещё много-много всякого, не считая подъёмных… Там всё чисто. Фирма, в которой я проработал почти четверть века, по мелочам не жмотится. Таких ребят дурить – себе дороже выйдет. Человек должен чувствовать себя удовлетворённым условиями, в противном случае это будет не работа на совместное благо, а какое-то мучение. Мальчик сказал, что должен подумать и посоветоваться со своей девушкой. Они собираются вскоре пожениться. Думаю, что она его поддержит. Женщины в таких вопросах практичны. Тем более что она лаборант-исследователь какой-то крутой квалификации, и для неё тоже там работка найдётся.
Мы попрощались и покинули стены университета.
Поездил я по свету, повидал всякого, но среди городов и весей не набралось и полдюжины мест, где хотелось бы очутиться ещё раз. Нью-Хейвен мне пришёлся по душе. Я вновь готов вернуться сюда, как в близкое моему сердцу место, где душа отдыхает, где хочется просто жить, гулять по берегу пролива и заниматься любимыми делами в стороне от излишних забот…
Далее мой путь лежал на реку Темзу, в город Нью-Лондон. Не забывайте, это Новая Англия!
Там, в его пригороде с названием Гроттон, сосредоточено производство подводных лодок компании Electric Boat Corporation, подразделения корпорации General Dynamics. Около половины подводных лодок для флота США производится именно здесь.
Electric Boat Company была основана в 1899 году Исааком Райсом, человеком разносторонне развитым и образованным. Он и предприниматель, и инвестор, и музыковед, писатель и шахматный меценат (автор шахматного дебюта «Гамбит Райса»).
Первой подводной лодкой, построенной на этой верфи, стала лодка Holland VI, которая вошла в историю как USS Holland (SS-1) и вступила в строй 11 апреля 1900 года.
Конструкцией подводной лодки заинтересовались флоты многих других стран. В числе стран, приобретших у Electric Boat Company лицензию на строительство лодок, были Великобритания, Япония, Россия и Нидерланды.
Во время Первой мировой войны компаниями Исаака Райса было построено 85 подводных лодок, 722 катера-охотника за подводными лодками для американского флота и 580 военных катеров для британского Королевского флота. Компания была переименована в корпорацию General Dynamics в 1952 году. После приобретения фирмы Convair в 1953 году холдинг оставил за собой название General Dynamics. А верфь вновь стала называться Electric Boat.
На верфи была построена первая атомная подводная лодка ВМС США USS «Наутилус» и первая подводная лодка с баллистическими ракетами «Джордж Вашингтон». В годы холодной войны в компании работало 25 000 человек. Одновременно строились до 15 атомных субмарин. Производилась постройка подводных лодок типов «Огайо», «Лос-Анджелес», «Сивулф».
На верфи в Гротоне сегодня работают 7 500 человек, среди которых больше инженеров и конструкторов, чем рабочих. С 2004 года на верфи производится постройка подводных лодок типа «Вирджиния».
Километрах в двенадцати выше по реке располагается Нью-Лондонская военно-морская база подводных лодок.
С этой базы 14 сентября 1912 года вышла в свой первый поход первая дизельная американская подводная лодка USS E-1 (SS-24).
Ею командовал лейтенант Честер Нимиц. Пройдут годы, он станет адмиралом, командующим Тихоокеанским флотом ВМС США.
В его честь будет назван авианосец: USS Nimitz (CVN-68).
Тут базируются 15 атомных ударных подводных лодок ВМФ США. На базе также расположена школа подводников. Территория базы 2,7 кв.км + 2,1 кв. км для семейного жилья служащих базы.
К базе примыкает здание Музея и библиотеки подводного флота ВМС США. Территория музея — около 3000 кв. м. Музейная экспозиция насчитывает около 33 000 экспонатов, включая первую в мире атомную подводную лодку USS Nautilus (SSN-571). Помимо коллекции подводных лодок и связанных с ними объектов, при музее также создана библиотека, насчитывающая около 20 000 документов и 30 000 фотографий, связанных с историей развития подводных лодок.
К слову, во время подготовки материалов к статье обнаружилось, что "Большой брат" не дремлет:
Экспозиция очень хорошо оформлена, интересна и разнообразна. Экспонаты снабжены табличками с пояснениями, в разделах постоянно находятся добровольные экскурсоводы. Если кто-то из них не может ответить на ваш вопрос, можно обратиться к дежурному научному консультанту. Первые экспонаты встречают нас прямо во дворе музея.
Сверхмалая подводная лодка типа A Ko-hyoteki
Применялась она во время Второй мировой войны. Могла двигаться под водой на глубине до 30 м со скоростью 19 узлов. Экипаж — 2 человека. Пять лодок данного типа использовались в атаке на Перл-Харбор, двум из них удалось пробраться в гавань.
Подводная лодка SS X-1 для военных исследований
Выпущена в 1955 году в одном экземпляре. Использовалась до 1973 года.
Вход в здание музея
Понять то, как изменились размеры подводных лодок за 100 последних лет, несложно: маленький круг — диаметр первой подводной лодки США USS «Holland» (SS-1), а большой — диаметр современной подводной лодки типа «Огайо» (SSBN 726).
У стены на стенде UGM-84 «Гарпун» — противокорабельная крылатая ракета, одна из самых распространённых в мире. Разработана компанией «Макдоннелл — Дуглас», в настоящее время производится на предприятиях корпорации «Боинг». Эта малогабаритная ракета имеет дозвуковую скорость полёта, осколочно-фугасную боевую часть массой 225 кг, максимальная дальность стрельбы зависит от носителя, модификации ракеты и целеуказания и составляет от 90 до 220 км.
Несколько фотоснимков из экспозиции музея.
Адмирал Хайман Риковер, отец атомного флота США
Двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета UGM-27С «Polaris A-3»
Торпеды различных модификаций МК-14, МК-48 и др.
Гордость музея — первая в мире атомная подводная лодка USS Nautilus (SSN-571)
О ней не раз и даже не два писали на «ВО». О посещении этой лодки я расскажу подробно в следующей статье.
Продолжение следует…
Все справочные данные — из открытых источников.
Автор: Александр Привалов
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