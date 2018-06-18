Новая Англия. Часть 2. Лига плюща и Музей подводного флота ВМС США

Общага Студенческое общежитие сегодня. Все студенты первый год обучения живут на территории университета

Это не Хогвартс. Это студенческая столовая

Сверхмалая подводная лодка типа A Ko-hyoteki

Подводная лодка SS X-1 для военных исследований

Вход в здание музея

Адмирал Хайман Риковер, отец атомного флота США

Двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета UGM-27С «Polaris A-3»

Гордость музея — первая в мире атомная подводная лодка USS Nautilus (SSN-571)

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