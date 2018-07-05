Пионеры подводных диверсий. Как боевые пловцы уничтожили линейный корабль

Италия, как и Германия, относилась к числу «молодых» европейских держав, возникнув как единое государство только в 1861 году, когда, как казалось, все сферы влияния уже давно были поделены между Англией и Францией, а также сохраняющими часть своих владений Испанией, Португалией и Нидерландами. Но итальянские элиты, вспомнив о великом прошлом Рима, стремились включиться в раздел мира и превратить Италию в серьезную морскую державу. Это стремление было вполне понятным и реальным, поскольку Италия омывается Средиземным и Адриатическим морями. В Риме надеялись, что Италия получит контроль над частью Средиземноморья, в том числе над Адриатическим побережьем Балканского полуострова и над североафриканскими территориями.К концу XIX века Италия стала все сильнее заявлять о своих геополитических амбициях. Поскольку Алжир и Тунис уже давно находились под контролем Франции, а Египет превратился в британского сателлита, итальянское руководство обратило внимание на «бесхозные» земли на севере и северо-востоке Африки – на Ливию, которая оставалась в составе ослабевшей Османской империи, и на побережье Красного моря – Эритрею, Эфиопию и Сомали. Итальянцам удалось установить контроль над Эритреей, но первая итало-эфиопская война 1895-1896 гг. была итальянской армией бесславно проиграна. Зато Рим отыгрался в 1911-1912 гг., победив в итало-турецкой войне и вынудив Османскую империю уступить Италии Ливию и Додеканесские острова.Для обеспечения своих имперских амбиций Италии требовался сильный военно-морской флот. Но конкурировать с Великобританией, имевшей к этому времени лучшие военно-морские силы в мире, и даже с Германией или Францией Италия не могла. Зато итальянцы стали первопроходцами в направлении подводных диверсий. В 1915 году Италия вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты. Как известно, прежде Италия входила в Тройственный союз и считалась союзником Германии и Австро-Венгрии. Все изменила победа в итало-турецкой войне 1911-1912 гг., после которой Италия стала соперничать с Австро-Венгрией за влияние на Балканском полуострове. В Риме с большим аппетитом посматривали на принадлежавшее Австро-Венгрии Адриатическое побережье – Хорватию и Далмацию, а также на Албанию, которая в 1912 г. освободилась от османской зависимости. Вступив в Первую мировую войну на стороне Антанты, Италия рассчитывала, что победа в войне позволит ей добиться контроля над Хорватией и Далмацией и превратить Адриатическое море во «внутреннее море» Италии.Между тем, именно Адриатическое побережье Хорватии и Далмации было местом базирования австро-венгерского флота. Само вхождение этих земель в состав империи Габсбургов делало Австро-Венгрию морской державой. В адриатических портах базировались австро-венгерские корабли, в Фиуме находилась и Австро-Венгерская военно-морская академия, которую в разное время заканчивали практически все выдающиеся флотоводцы империи Габсбургов.На протяжении 1915-1918 гг. Италия сражалась на море с австро-венгерским флотом. Хотя по своей мощи итальянский флот в то время уступал австро-венгерскому, итальянцы стали очень большое внимание уделять именно подрыву вражеских судов. Так, Италия очень активно использовала торпедные катера. Например, в ночь с 9 на 10 декабря 1917 года итальянские торпедные катера лейтенанта Луиджи Риццо совершили беспрецедентный рейд в гавань Триеста. В результате нападения австро-венгерский флот потерял броненосец «Вин».После вступления в Первую мировую войну внимание итальянского военно-морского командования было приковано к городу Пула, расположенному на самой оконечности полуострова Истрия и являвшемуся в то время одной из главных военно-морских баз Австро-Венгерской империи. Причины такого внимания были вполне понятны. Во-первых, Пула на протяжении 600 лет принадлежала Венецианской республике, а во-вторых – играла стратегическую роль с точки зрения военно-политического контроля над Адриатикой. Итальянские военные изучали возможности проникновения в гавань Пулы, рассчитывая нанести серьезный удар по австро-венгерскому флоту. Однако такая возможность у итальянцев появилась лишь в 1918 году.Было установлено, что австро-венгерский флот тщательно охраняет подступы к Пуле, а главное – выставил многочисленные препятствия, которые мешали бы кораблям противника войти в гавань. Поэтому итальянское военно-морское командование приняло решение организовать в Пуле специальную диверсионную операцию. Осуществить ее должны были с помощью специальной управляемой торпеды «миньята» (итал. mignatta — пиявка), которая бы крепилась к днищу корабля.Авторство этой торпеды принадлежало итальянскому военно-морскому офицеру майору Раффаэле Россетти (1881-1951). Выпускник Туринского университета, Россетти (на фото) уже после его окончания отучился в Военно-морской академии в Ливорно и в 1906 г. был произведен в лейтенанты Корпуса морских инженеров. В 1909 г. ему присвоили звание капитана. Россетти участвовал в итало-турецкой войне, а во время Первой мировой войны в звании майора стал начальником военно-морского арсенала в Специи.С предложением проникнуть в главный австро-венгерский военно-морской порт и подорвать какой-нибудь крупный корабль, к командованию обратился молодой лейтенант медицинской службы Раффаэле Паолуччи. Офицер упорно тренировался в качестве боевого пловца, проплывая по 10 километров, буксируя специальную бочку, которая в его тренировках изображала мину. Для осуществления диверсионной операции в Пуле было решено воспользоваться именно изобретением Россетти, а рейд был назначен на 31 октября 1918 года.29 октября 1918 года на обломках Австро-Венгрии было создано Государство словенцев, хорватов и сербов, включившее в свой состав прежде принадлежавшие Австро-Венгрии Королевство Хорватия и Славония, Королевство Далмация, Боснию и Герцеговину, Краину. Поскольку ГСХС приняло власть над Адриатическим побережьем Хорватии и Далмации, руководство Австро-Венгрии передало новому государству и австро-венгерский флот, базировавшийся в Пуле. 31 октября 1918 года главнокомандующий австро-венгерским флотом адмирал Миклош Хорти (будущий диктатор Венгрии) передал командование флотом хорватскому морскому офицеру Янко Вуковичу-Подкапельскому, который в честь нового назначения был произведен в контр-адмиралы. В тот же день 31 октября 1918 года Государство словенцев, хорватов и сербов приняло решение о выходе из Первой мировой войны и сообщило представителям Антанты о своем нейтралитете.Вечером 31 октября, когда в Пуле адмирал Хорти передавал контр-адмиралу Вуковичу бывший австро-венгерский флот, из Венеции в сторону Истрии выдвинулись два быстроходных катера, которые сопровождали два миноносца. На катерах находились торпеды – «пиявки» и два офицера Королевского флота Италии – Раффаэле Россетти и Раффаэле Паолуччи. Командование операцией осуществлял капитан 2 ранга Костандо Чиано, находившийся на миноносце 65.PN.Таким образом, инженер Россетти, бывший автором проекта «пиявки», сам вызвался и опробовать свое изобретение в действии. О том, что 31 октября 1918 года Государство словенцев, хорватов и сербов объявило о своем нейтралитете и переданный ему флот уже не являлся противником Италии, отправившаяся в сторону Пулы экспедиция не знала. Катера доставили «пиявки» на назначенную дистанцию в несколько сот метров от порта Пулы, а итальянские вспомогательные корабли отошли к условному месту, в котором им предстояло забрать группу боевых пловцов после успешного проведения диверсии.Россетти и Паолуччи около 3:00 1 ноября 1918 года подплыли к стоянке кораблей. Лишь в 4:45, проведя к этому времени более шести часов под водой, итальянские пловцы смогли вплотную приблизиться к большому линейному кораблю «Viribus Unitis». С 31 октября этот корабль уже носил новое название – линкор «Югославия», но итальянцы об этом еще не знали. SMS Viribus Unitis был непростой корабль. На протяжении Первой мировой войны он числился флагманским кораблем австро-венгерского флота. Его строительство в 1907 г. инициировал начальник военно-морской секции Генерального штаба Австро-Венгрии контр-адмирал Рудольф Монтекукколи, а 24 июля 1910 года линкор был заложен. Его строили по проекту инженера Зигфрида Поппера в течение 25 месяцев. Австро-венгерской казне строительство линкора обошлось в 82 млн золотых крон, а церемонию спуска на воду в 1911 году принимал наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд Габсбург.Viribus Unitis стал первым в мире линейным кораблем, имевшим артиллерию главного калибра в 4 трехорудийных башнях. Однако во время Первой мировой войны, несмотря на свою мощь, линкор не принимал участия в боевых действиях. После провозглашения независимости Государства словенцев, хорватов и сербов линкор Viribus Unitis, как и другие корабли флота Австро-Венгрии, был передан новому государству. Командир линкора капитан 1 ранга Янко Вукович-Подкапельский по представлению адмирала Миклоша Хорти стал командующим флотом ГСХС.Итальянское командование считало, что взрыв флагманского корабля окажет сильнейшее деморализующее воздействие на австро-венгерский флот. Поэтому именно он был выбран в качестве мишени для боевых пловцов. В 5:30 утра 1 ноября 1918 года Россетти и Паолуччи прикрепили к корпусу флагманского корабля 200 кг взрывчатки. Время срабатывания часового механизма было установлено на 6:30 утра. В течение часа итальянские офицеры должны были покинуть гавань Пулы и добраться до своих кораблей. Но как раз в момент установления времени луч прожектора осветил корабль.Патруль захватил итальянских офицеров и доставил их на борт «Viribus Unitis». Здесь Россетти и Паолуччи и были проинформированы о том, что австро-венгерский флот более не существует, австрийский флаг с линкора спущен, «Viribus Unitis» называется теперь «Югославия», то есть минировали итальянцы линкор нового нейтрального государства. Тогда боевые пловцы в 6:00 сообщили командиру линкора и командующему флотом ГСХС Вуковичу, что корабль заминирован и может взорваться в течение ближайшего получаса. У Вуковича было тридцать минут на эвакуацию корабля, чем он немедленно и воспользовался, приказав команде покинуть линкор. Но взрыв так и не произошел. Экипаж линкора и сам командир Вукович решили, что итальянцы просто врут для дезорганизации деятельности флота, после чего команда вернулась на корабль.Взрыв прозвучал в 6:44 утра 1 ноября 1918 года – на 14 минут позже установленного времени. Линкор стал стремительно погружаться в воду. Погибли около 400 человек – офицеров и матросов экипажа линейного корабля «Югославия» / «Viribus Unitis». В числе погибших был и 46-летний командир линкора Янко Вукович-Подкапельский, которому лишь одну ночь удалось побыть в статусе главнокомандующего военно-морским флотом новой страны и в звании контр-адмирала.Россетти и Паолуччи вскоре были освобождены и вернулись в Италию. Россетти был награжден золотой медалью «За воинскую доблесть» и произведен в звание полковника инженерной службы. Однако вскоре военно-морская карьера этого талантливого изобретателя прервалась. Когда к власти в Италии пришла Национальная фашистская партия, Россетти, недовольный новым политическим курсом страны, перешел на сторону антифашистской оппозиции. Он стоял у основ антифашистского движения «Свободная Италия». Опасаясь репрессий фашистов, в 1925 г. Россетти выехал во Францию, где до 1930 г. руководил антифашистским движением «Справедливость и свобода», а затем возглавлял движение «Молодая Италия». Россетти активно поддерживал испанских республиканцев во время Гражданской войны в Испании. Итальянское руководство, стремясь наказать офицера - эмигранта, лишило его медали «За воинскую доблесть». Ее вернули полковнику Россетти только после окончания Второй мировой войны.Раффаэле Паолуччи за участие в диверсии в Пуле получил медаль «За воинскую доблесть» и был произведен в капитаны. Затем он дослужился до подполковника и ушел в отставку, а во время Второй итало-эфиопской войны 1895-1896 гг. вновь вернулся в строй, получив полковничьи погоны. В отличие от Россетти, Паолуччи верно служил в армии фашистской Италии, в том числе в годы Второй мировой войны занимал руководящие должности в медицинской службе ВМФ. После ухода в отставку занимался политической деятельностью, умер в 1958 г.Между тем именно в фашистской Италии продолжилось дальнейшее развитие подводных диверсионных сил итальянского военно-морского флота. В 1930-е – 1940-е годы итальянские боевые пловцы достигли настоящего совершенства, справедливо считаясь одними из лучших в мире специалистов по подводным диверсиям. Но действия итальянских диверсантов в годы Второй мировой войны и последующий период – это уже другая история.Продолжение следует...