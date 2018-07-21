Последний путь «Индианаполиса»
Капитан «Индианаполиса» получил секретное задание – доставить нечто на звездно-полосатую базу Тиниан в Тихом океане. Командир, как и команда, не знали, что они везли. Впоследствии выяснилось, что «Инди» доставил необходимые компоненты для атомной бомбы. Когда самолеты сбросили ее на Хиросиму, крейсер уже лежал на дне. А несколько сотен моряков погибли. Одни не пережили японской атаки, другие – встречи с акулами. Такая вот расплата…
Звездно-полосатый «подарок»
Как известно, атомная бомба с циничным названием «Малыш» была сброшена на японский город Хиросима шестого августа 1945 года. Взрыв унес жизни множества людей, по подсчетам – от девяноста до ста шестидесяти шести тысяч стали жертвами американского «Малыша». Но это была лишь первая часть. Спустя три дня плутониевый «Толстяк» накрыл Нигасаки. Погибло еще несколько десятков тысяч японцев. Ну а болезни, вызванные облучением, перешли по наследству и к тем, кому посчастливилось выжить в том кошмаре.
Крейсер «Индианаполис», хоть и косвенно, но поучаствовал в атаке на Хиросиму. Именно этот крейсер доставил необходимые для бомбы компоненты. Это боевое судно было зачислено в американский флот в 1932 году и являлось представителем проекта «Портленд». Для своего времени «Инди» представлял собой грозную силу. Он впечатлял и размерами, и мощностью вооружения.
Когда началась Вторая Мировая война «Индианаполис» принял участие в нескольких крупных спецоперациях против войск Страны восходящего солнца. Причем боевые действия для крейсера проходили очень удачно. Боевое судно выполняло поставленные задачи, обходясь малой кровью.
Ситуация начала меняться в 1945 году, когда отчаявшиеся японцы пошли на крайние меры – стали задействовать летчиков-камикадзе, а также торпеды, управляемые смертниками. Пострадал от этого и крейсер. Тридцать первого марта 1945 года камикадзе атаковали «Индианаполис». И одному все-таки удалось прорваться сквозь оборону. Смертник протаранил переднюю часть огромного крейсера. Тогда погибло несколько моряков, а судну пришлось отправиться для ремонта на базу в Сан-Франциско.
К тому времени стало понятно, что война неотвратимо приближалась к своему завершению. По всем фронтам Германия и ее союзники терпели поражения, сдавали позиции. До капитуляции оставалось совсем немного. И команда «Индианаполиса», как и капитан судна, посчитали, что для них боевые действия уже остались в прошлом. Но неожиданно, когда крейсер был отремонтирован, к капитану пришли два высокопоставленных военных – генерал Лесли Гровс и контр-адмирал Уильям Парнелл. Они сообщили Чарльзу Батлеру Маквею, что на крейсер возложена секретная миссия – доставить важный и не менее секретный груз «кое-куда». Причем сделать это было необходимо быстро и незаметно. Что именно надлежало доставить «Индианаполису» капитану, естественно, не сообщили.
Вскоре на крейсер поднялись два человека с небольшими коробками. Уже в пути Маквей узнал, что судно должно подойти к военной базе на острове Тиниан. Два пассажира практически не покидали свою каюту и ни с кем не разговаривали. Капитан, глядя на них, сделал вывод о содержании коробок. Однажды он даже сказал: «Не думал, что мы докатимся до бактериальной войны!» Но пассажиры никак не отреагировали на эти слова. Но Чарльз Маквей все же ошибся. Правда, догадаться об истинном содержании коробок он и не мог. Поскольку разработки нового страшного оружия держались в строжайшей тайне. А сам Лесли Гровс, который посещал «Индианаполис», как раз и являлся руководителем «Манхэттенского проекта». Под его началом на звездно-полосатом берегу шло создание атомной бомбы. А молчаливые пассажиры доставляли на базу на острове Тиниан необходимую начинку. А именно сердечники атомных бомб, которые предназначалось сбросить на города Хиросиму и Нагасаки.
«Индианаполис» достиг конечной цели. Пассажиры сошли на берег. Маквей почувствовал облегчение. Он был уверен, что теперь война для него закончена и можно вернуться к привычной жизни. Капитан и представить не мог, что его, как и всю команду крейсера ждет жестокая расправа за совершенный поступок.
Маквей получил приказ направиться сначала к Гуаму, а затем двигаться на филиппинский остров Лейте. По инструкции от капитана требовалось пройти этот маршрут не по прямой линии Гуам – Лейте, а проводить зигзагообразные маневры. Это было необходимо сделать для того, чтобы подводные лодки противника не смогли обнаружить американское боевое судно. Но Маквей пренебрег инструкцией. По факту, он имел на это право по двум причинам. Во-первых, о наличии японских субмарин в том секторе не было сведений. Во-вторых, данная зигзагообразная методика уже являлась морально устаревшей. Военные Страны восходящего солнца подстроились под нее. В общем, «Индианаполис» шел прямо и уверенно. И хотя данных о подлодках противника не поступало, одна субмарина уже на протяжении нескольких дней вела охоту за американцами в том секторе. Это была подводная лодка «I-58», которой командовал капитан третьего ранга Матицура Хасимото. В его арсенале кроме привычных торпед, находились еще и мини-подлодки «Кайтэн». То есть, те же торпеды, только под управлением смертников.
Двадцать девятого июля 1945 года около одиннадцати вечера акустик «I-58» обнаружил одиночное судно. Хасимото, не раздумывая, приказал атаковать врага. Интересно вот что: до сих пор точно не установлено, с помощью какого оружия японская подводная лодка смогла уничтожить «Индианаполис». Капитан «I-58» утверждал, что использовал обычные торпеды. Но многие эксперты склонялись к версии со смертниками. Так или иначе, но подлодка атаковала крейсер с расстояния четырех миль. И уже через одну минуту десять секунд прогремел взрыв. Удостоверившись, что цель поражена, «I-58» быстро покинула район атаки, поскольку опасалась возможного преследования. Любопытно, что ни Хасимото, ни его команда сами тогда не знали, что за корабль они потопили. Соответственно, не получили они и никаких сведений о судьбе экипажа судна.
Хасимото потом вспоминал: «Наблюдая в перископ, я видел несколько вспышек на борту корабля, однако он, казалось, еще не собирался тонуть, поэтому я приготовился дать по нему второй залп. От водителей торпед послышались просьбы: «Поскольку корабль не тонет, пошлите нас!» Противник, конечно, представлял для них легкую цель, даже несмотря на темноту. А что если корабль потонет еще до того, как они достигнут цели? Однажды выпущенные, они уходили уже навсегда, поэтому не хотелось рисковать, жаль было губить их напрасно. Взвесив факты, я решил не выпускать на этот раз человеко-торпеды… Опустив перископ, я приказал вести дальнейшее наблюдение за противником при помощи шумопеленгатора и гидролокатора. Как мы слышали уже после войны, корабль в тот момент находился на грани гибели, но в то время у нас были сомнения на этот счет, так как хотя 3 наших торпеды и попали в цель, они не смогли потопить корабль».
Но они смогли. Торпеды угодила в машинное отделение. Взрыв был такой силы, что все члены экипажа, которые там находились, мгновенно погибли. Повреждения же оказались настолько серьезными, что на плаву крейсер продержался лишь несколько минут. Маквей распорядился покинуть, идущий ко дну «Индианаполис».
Добро пожаловать в ад
Крейсер утонул через двенадцать минут. Судьбу погибшего судна разделили порядка трехсот из тысячи ста девяноста шести членов экипажа. Остальные выжили. Кто-то оказался в воде, кому-то посчастливилось взобраться на спасательные плоты. Климатические условия и жилеты давали морякам надежду на спасение. Поскольку несколько дней они бы кое-как смогли протянуть. Как мог подбадривал команду и выживший Маквей. Он утверждал, что в данном секторе постоянно курсируют американские корабли. А значит спасение – дело времени.
До сих пор неясной остается ситуация с сигналом «SOS». Мнения на этот счет разнятся. По одним сведениям, радиопередатчик «Индианаполиса» вышел из строя сразу же после попадания в крейсер торпеды. Соответственно, сигнал о помощи подать было просто невозможно. По другим данным, «SOS» все-таки был подан. Более того, его даже приняли на трех американских станциях. Но… никто на сигнал не среагировал. По одной из версий, на первой станции командир находился в состоянии алкогольного опьянения, начальник второй приказал подчиненным не беспокоить его. Что же касается третьей, то там сигнал о бедствии восприняли как японскую уловку. Поэтому тоже не предприняли никаких действий. Есть также сведения, что морская разведка США перехватила сигнал с «I-58» о потоплении судна как раз в районе пути «Индианаполиса». Это сообщение было передано в штаб, но осталось без внимания. В общем, на крейсер все махнули рукой. И это, конечно, удивляет.
Многие из выживших моряков получили серьезные ранения, переломы и ожоги. Причем не все успели надеть спасательные жилеты или найти себе место на плотах. Кстати, плоты представляли собой прямоугольные рамы из бальсового дерева с веревочной сетку, сверху накрытые дощатым полом.
Первые сутки прошли относительно спокойно. Более того, решилась и проблема с нехваткой спасательных жилетов. Выжившие моряки снимали их со своих погибших от ранений товарищей. Но на вторые сутки ситуация стала ухудшаться. Некоторые моряки умирали, наглотавшись дизельного топлива, разлитого по водной поверхности. Другие не выдерживали палящих солнечных лучей и жары. А третьи не пережили холодной ночи. Но эти факторы были губительными только для тяжело раненых. Остальные же мужественно продолжали бороться за свои жизни и ждали помощи. Но затем появился новый фактор, актуальный для всех. Появились акулы.
Поначалу погибшие, как бы цинично это не было, приняли удар на себя. Хищники атаковали именно их. Выжившие вспоминали, что тело неожиданно резко уходило под воду. А через какое-то время всплывал либо один жилет, либо кусок плоти. Началась паника. Моряки начали сбиваться в группы, прижимали ноги к животам. А кровь привлекала все новых и новых хищников. На третьи сутки акулы принялись нападать уже на живых. Паника достигла своего апогея. У некоторых из-за ужаса начинались галлюцинации. Люди кричали, что видят корабль и пытались до него доплыть. Но стоило им отсоединиться от группы, как мгновенно из воды показывались плавники.
Постепенно хищные рыбы взяли несчастных и замученных людей в плотное кольцо. Из воды постоянно торчали острые плавники. Наиболее тесным оно стало ночью. Моряки даже не пытались сопротивляться, они смирились со своей участью и ждали неминуемой смерти. Дэвид Хэрелл, один из выживших, вспоминал, что он оказался в группе из восьмидесяти сослуживцев. Наутро четвертого дня в ней осталось лишь семнадцать человек. Другой выживший – Шерман Бут – рассказывал: «На четвертый день паренек из Оклахомы увидел, как акула ест его лучшего друга. Он не мог этого вынести, достал нож, зажал его в зубах и поплыл за акулой. Больше его не видели».
На четвертый день стали подводить спасательные жилеты, их запас прочности неумолимо подходил к концу. Они и так продержались долго, поскольку были рассчитаны на сорок восемь часов. То, что произошло потом, почти никто из моряков не помнил. Они лишились сил и просто дрейфовали, ожидая смерти.
Но чудо все-таки произошло. Случилось это второго августа. Экипаж патрульного самолета PV-1 Ventura вдруг заметил людей, разбросанных на большой территории. Эта находка вызвала удивление, поскольку не было ни единого сигнала о бедствии в данном секторе. Еще сильнее удивился экипаж, когда выяснилось, что люди – американские моряки. PV-1 Ventura тут же доложил о своей находке в штаб. В район трагедии был отправлен гидросамолет. А вслед за ним отправились и несколько военных кораблей.
Сколько точно погибло моряков от атак акул – неизвестно. В общей сложности удалось спасти лишь триста двадцать одного человека. Но пятеро из них находились в тяжелом состоянии и вскоре умерли. Гибель «Индианаполиса» стала самой крупной по количеству жертв в истории флота США.
Кто виноват?
Новость о крушении крейсера стала шоковой для всей Америки. Война уже почти завершена и вдруг такое известие. Естественно был поднят вопрос: кто виноват? На свою беду капитан Маквей был в числе выживших. И, конечно, всех собак было решено повесить именно на него. Чарльза Маквея отдали под трибунал. Главное обвинение заключалось в нарушении инструкции. Мол, если бы крейсер шел зигзагами, трагедия не произошла бы. На судебное разбирательство доставили и японского капитана Матицуру Хасимото, которого удалось взять в плен. Его обвиняли в том, что он потопил крейсер при помощи смертника. Это считалось военным преступлением (про ядерные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, дипломатично умолчали).
Девятнадцатого декабря все того же 1945 года капитан Маквей был признан виновным в «преступной халатности» (хотя Хасимото утверждал, что сумел бы потопить крейсер даже если бы тот перемещался зигзагообразным маршрутом). Его разжаловали и уволили из Военно-Морского флота. Жесткое решение было вполне оправдано, поскольку всем нужен был «козел отпущения». Но уже спустя несколько месяцев Маквея восстановили. Он даже сумел дослужиться до звания контр-адмирала. А в отставку ушел в 1949 году. Что же касается Хасимото, то суду так и не удалось доказать применение им смертника. Поэтому вскоре его отправили в Японию. И он продолжил службу. Правда, стал капитаном торгового судна. Затем, после отставки, Хасимото принял монашество и написал книгу воспоминаний.
А Маквей так и не смог смириться с тем, что произошло. Он еще долго получал письма с грозами от семей погибших моряков. Чарльз считал себя виновным в трагедии. Контр-адмирал не выдержал в 1968 году и покончил с собой на лужайке перед собственным домом.
Интересно вот что: в 2001 году ВМС США официально сняли все обвинения с Маквея. А совсем недавно, в августе 2017 год были обнаружены обломки «Индианаполиса».
Автор: Павел Жуков
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