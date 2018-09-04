Инженер и дикие 90-е. Русский вестерн. Часть вторая

В начале 90-х годов появились первые элементы коммерциализации деятельности тогда еще социалистических государственных предприятий. По причине резкого сокращения и срыва финансирования госзаказа нарастала задолженность федерального бюджета к ОРТПЦ. Чтобы выжить, необходимо было изыскать дополнительные, не бюджетные коммерческие источники доходов, связанные с образованием коммерческих частных телерадиокомпаний. Прогнозируя рост доходов от коммерческого ТВ и РВ вещания, в целях достижения хотя бы какой-то стабилизации нашего положения и для сохранения специалистов и выживания коллектива, я решил создать на базе госпредприятия ОРТПЦ параллельно действующее «народное предприятие» – ООО «Волгорастр». Таким образом, предполагалось развивать в ГП ОРТПЦ (в соответствии с прямым назначением) государственное теле- и радиовещание (на селе мы еще продолжали довольно интенсивное строительство ретрансляторов и повсеместное развитие двухпрограммного государственного ТВ-вещания), а в рамках «Волгорастра» сконцентрировать коммерческое вещание и другие коммерческие виды деятельности. Необходимость в создании на базе ГП ОРТПЦ новой формы коммерческого предприятия определилась постоянными и все более затяжными задержками заработной платы нашим работникам. Через ООО «Волгорастр» я планировал оформлять с негосударственными компаниями договоры на обслуживание и оказание услуг по ТВ и РВ вещанию на вновь вводимых коммерческих ТВ и РВ передатчиках. Предполагалось также заключать договоры ООО «Волгорастр» с ГП ОРТПЦ на аренду площади под передатчик и места для антенн на опорах. К примеру: реально планируемые доходы ООО «Волгорастр» за обеспечение ТВ вещания одного 5-киловаттного ТВ передатчика ТРК «Ахтуба» составили бы 400 тыс. рублей в месяц, при этом суммарные расходы за электроэнергию, аренду помещений и эксплуатационные затраты — 150-200 тыс. рублей. Таким образом, ООО «Волгорастр» получил бы чистой прибыли от одного мощного передатчика около 200 тыс. рублей в месяц (для сравнения: зарплата директора составляла 1,5 тыс.) .Разработал юридические и экономические принципы, положение и устав создаваемого коммерческого предприятия ООО «Волгорастр» (название происходит от радиотермина «растр» – полукадровая развертка изображения на экране телевизора), в которое по желанию могли войти все работники ОРТПЦ, от директора до уборщицы, с одинаковым для всех вступительным взносом, равным 10% зарплаты рядового монтера ОРТПЦ.Коллектив и мои коллеги по АУП меня полностью поддержали, все написали заявления о вхождении в ООО «Волгорастр». Фактически согласовал создание «Волгорастр» с руководством области и областным комитетом по управлению государственным имуществом. Однако с оговоркой — получить разрешение в федеральном Госимуществе у Чубайса А.Б. Мне удалось договориться о встрече в Кремле с нашими «гениальными московскими реформаторами» и убедить Мостового (заместителя Чубайса А.Б.) в целесообразности и острой необходимости введения «передовых рыночных реформ» в телерадиоотрасли Минсвязи России, и, в частности, дать разрешение на создание ООО «Волгорастр» на базе Волгоградского ГП ОРТПЦ. Такое разрешения на высшем уровне я получил. В Волгограде представил добытые разрешительные документы на создание ООО «Волгорастр» руководству области и областному комитету по управлению госимуществом. Но первый заместитель главы администрации области К., с которым у меня складывались хорошие деловые отношения, тем не менее, вдруг категорически уперся под предлогом того, что я создаю в Волгоградской области прецедент и «подкладываю огромную мину» под предприятия госсектора не только нашей, но и других отраслей, что результаты могут быть непредсказуемыми и катастрофическими. Он вдруг категорически отказал разрешить создание такого предприятия и ультимативно заявил: если я не подчинюсь, то меня освободят от должности.Для справки. В 2003 году доля чисто коммерческих доходов в общем объеме доходов ОРТПЦ (который обеспечивали 240 передатчиков разной мощности) составляла 38,3%, что соответствовало 23 млн рублей в год, — именно такая сумма годового коммерческого дохода была бы у задуманного ООО «Волгорастр». На определенном этапе Волгоградский ОРТПЦ добился самого высокого уровня коммерческих доходов среди ОРТПЦ России!В конце 1994 года я через московских друзей вышел на китайцев, которые были заинтересованы в экономическом, а главное — техническом сотрудничестве с российскими предприятиями, в частности, в области пейджинговой связи. Сотовая связь в России тогда ещё не появилась.К этому времени я первым из всех моих коллег получил для ОРТПЦ драгоценную лицензию на оказание услуг по пейджинговой связи. В ходе переговоров была достигнута договоренность по всем финансовым и техническим вопросам создания совместного ООО с китайцами, представлявшими очень крупное шанхайское госпредприятие. Однако через две недели меня вызвал заместитель министра связи РФ Мардер В.С. и, сначала «по-доброму», а потом, натолкнувшись на мое «непонимание» его интересов, в весьма жесткой форме потребовал на один год переуступить для НПО «Кросна» полученную мной на ГП Волгоградский ОРТПЦ лицензию по пейджинговой связи. НПО Space Сommunication – «Кросна» в тот момент достигла своего апогея, успешно подсобив российской армии по связи в кровопролитной для российских солдат чеченской войне, где российские войска и дудаевские формирования использовали идентичную штатную армейскую связь, и все планы и приказы российских командиров были известны дудаевцам. «Кросна» в какой-то мере решила эту проблему, обеспечив командование российской армии спутниковыми средствами связи. Конечно, мне было абсурдно воевать за свою лицензию с Министерством связи РФ и НПО «Кросна». Замминистра Мардер В.С. заявил мне: «Назови «Кросне» откупную сумму, переуступи лицензию, пусти их к себе на ТВ башню, помоги смонтировать и запустить для них станцию пейджинговой связи, и через год восстановим тебе этот документ». Я высказал заму всё, что я о нем думаю, и уехал без лицензии, а взятки ни в какой форме я никогда не брал. Через год, когда ОРТПЦ смонтировал передающее оборудование и антенно-фидерную систему для «Кросны» на ТВ-башне Мамаева кургана, мне вернули лицензию. И в конце 1995 года мы создали с китайцами первое в Минсвязи РФ совместное российско-китайское предприятие пейджинговой связи ООО «Орфей» (начальные буквы от российского ОРТПЦ и китайского «Фейло»), генеральным директором которого стал Любаков А.Н. Соучредителями СРК ООО «Орфей» стали волгоградский ГП ОРТПЦ и шанхайское госпредприятие «Фейло» на паритетных условиях: 50/50%. (Для справки: годовой доход «Фейло» достигал 4,5 млрд долларов США, а ОРТПЦ — 40 млн рублей.)Китайцы внесли свой вклад долларами на приобретение импортного оборудования, компьютерной техники и пейджеров, а российская сторона – лицензией, предоставлением технических и офисных помещений, местом на ТВ-башне, специалистами и операторами создаваемой станции.Несмотря на то, что «Кросна» получила «за наш счет» на целый год монопольное право пейджинговой связи в Волгограде и собрала всех потенциальных абонентов города, тем не менее, наш «Орфей» успешно развивался. Конечно, за счет профессионализма специалистов ОРТПЦ, использования наших радиорелейных линий при создании транспортной сети для создания пейджинговых станций помимо областного центра в крупных городах Камышин и Михайловка. С китайцами прорабатывались вопросы повышения эффективности работы с учетом их богатого многолетнего опыта в этом виде услуг связи и поставки дешевых пейджеров китайского производства. Однако астрономические российские пошлины в отношении Китая (естественно, накрученные в интересах западноевропейских поставщиков) все наши ценовые выгоды сводили к нулю. Прорабатывался с руководством области и с директорами волгоградских радио- и компьютерного заводов вопрос организации у нас производства китайских пейджеров. Китайцы очень заинтересованно и ответственно относились ко всему, что было связано с деятельностью «Орфея». Их представители из высшего руководства ежегодно, с 1995 года, приезжали на совещания учредителей, которые проходили очень обстоятельно, с глубоким анализом всех аспектов деятельности «Орфея» и бухгалтерской отчетности. Разрабатывались и утверждались планы работы, объемы и сроки финансирования, выполнение которых жестко контролировалось.По уставу собрания учредителей должны проводиться поочередно в России и Китае. Трудно было далее обосновывать, почему российские представители не выезжали в Поднебесную. После четырех лет успешной работы «Орфея» и в связи с настойчивым приглашением китайцев, ежегодно приезжавших на собрания учредителей, я решил все-таки поехать в апреле 1998 года на совещание в Шанхай. Перед поездкой на примере успешной деятельности СРК ООО «Орфей» я убедил заместителя министра связи РФ Елизарова М.А. о целесообразности создания акционерного общества в составе всех ОРТПЦ России и ведущих китайских госпредприятий для предоставления услуг пейджинговой связи, других новых услуг связи, организации совместного ТВ- и РВ-вещания. Я вылетел в Шанхай с большими полномочиями от Минсвязи РФ по созданию такого российско-китайского акционерного общества. Наш партнер, госпредприятие «Фейло», помимо миллионной армии абонентов пейджинговой связи, имел большую сеть заводов (не только в Китае, но и в Западной Европе и в США) по производству современного связного и радиооборудования, новейших на тот момент карточек оплаты с чипами и др. Надо подчеркнуть, что доходы «Фейло» составляли более 4,5 млрд долларов США, и для российских ОРТПЦ это был очень перспективный инвестор и достойный партнер.В Шанхае я, как представитель Минсвязи РФ и положительно зарекомендовавший себя партнер «Фейло», был принят на высоком уровне и с большим почетом, участвовал во встречах с руководителями Министерства связи и членами правительства Шанхая. На совещании с генеральными директорами 27 ведущих компаний пейджинговой связи Шанхая и Китая я выступил с обстоятельным докладом, и после длительного обсуждения и ответов на вопросы единогласно было принято решение о создании предложенного мной совместного глобального российско-китайского ОАО, о чём на высшем уровне были подписаны соответствующие протоколы и решения. Мой визит был очень наполненным деловыми встречами и совещаниями, видимо, я был, в то время, для китайцев первым перспективным и уже проверенным в деле представителем российского Министерства связи, намечался прорыв в отношениях. Я по приглашению моих соучредителей побывал на многих огромных (до нескольких тысяч операторов) пейджинговых станциях и современных заводах, встречался с разными высокими представителями радиопромышленности, связи и власти. В Москву я вез очень важные документы, подписанные руководством шанхайских связистов и производителей аппаратуры и оборудования радио и связи и мной, как представителем Минсвязи РФ. Эти суперважные документы я и представил Министру Связи. Не было сомнения, что такое глобальное российско-китайское ОАО будет создано. Но… в конце апреля, через неделю после возвращения из Шанхая, очередным «подсунутым кому надо» указом президента РФ все наши ГП ОРТПЦ и ГП РЦ лишались статуса государственных предприятий и превращались в бесправные филиалы государственной телерадиокомпании ВГТРК. Наши новые руководители Швыдкой М.Е. и Лесин М.Ю. не проявили никакого интереса к предложению поддержать создание российско-китайского ОАО, их сфера интересов была связана с ТВ-рекламным бизнесом и их не интересовали перспективы развития ОРТПЦ и РЦ. Неоднократные попытки внушить Швыдкому и Лесину целесообразность, доходность и выгоду для ВГТРК через ОРТПЦ притока огромных китайских инвестиций в создаваемое глобальное российско-китайское ОАО не дали положительного результата. Так, к сожалению, моя инициатива и очень перспективные наработки с высокими китайскими представителями были выброшены в корзину.К сожалению, это типичная жизненная ситуация, когда удается реализовать хотя бы 25 % из наработанных разработок и уже раскрученных и успешно подтвержденных, проверенных на первых стадиях проектов.В ООО «Орфей» тем временем пока все шло хорошо. Предприятие развивалось, росли доходы. Но к середине 1998 года появился первый оператор сотовой связи, ЗАО «Смартс», затем в течение года еще «Билайн», «Мегафон» и «МТС». (Для справки: первые мобильные телефоны стоили 2530 тыс. рублей, в то время за такие деньги можно было купить «Жигули» в хорошем состоянии. Сейчас, спустя 13 лет, стоимость подержанных «Жигулей» возросла в два раза, до 50-60 тыс., а стоимость простого мобильного телефона стала меньше одной тысячи рублей, т.е. снизилась в 30 раз.)С бурным развитием сотовой связи наш «Орфей», как и все операторы пейджинговой связи России, из-за массового оттока абонентов к операторам сотовой связи, стал сворачивать свою деятельность и прекратил оказание услуг в 2004 году, просуществовав на рынке связи 8 лет.В Китае массовое и катастрофическое закрытие пейджинговых станций началось на 1,5-2 года раньше, чем в России. (Когда в 1996 году наш «Орфей» начал оказывать услуги пейджинговой связи в Волгограде, в Шанхае в это время было уже более 2 млн. абонентов такой связи). Увы, Россия на фоне китайского мощнейшего развития и устремления вперед лежала в руинах.Уже тогда, в 1998 году, в течение восьми дней побывав в Шанхае и в других районах Китая на расстоянии до 500 км от города, я был поражен колоссальными темпами развития Китая во всех отраслях и сферах, разумной и эффективной интеграцией всех участников в общем деле строительства нового государства, совершенно неведомого в России, неведомого потому, что это ни в коем случае нельзя было показывать российскому народу. Китай, во многом очень по-государственному и мудро, далеко обогнал Россию, которая фактически была разворована и ограблена алчными, без совести и чести «реформаторами». Фактически промышленный, экономический и интеллектуальный потенциал СССР-России был обрушен «демократами» до самого бедственного уровня 1941-1942 годов, худших времен военных потерь и разрухи. А Китай уже тогда, еще в 1998 году, во многом наступал на пятки ведущим и самым богатым западным странам и, что самое главное, сохранял при этом социалистические принципы.За восемь дней пребывания в Китае я испытал потрясающие впечатления от грандиозности, величия и целенаправленности мощного повсеместного строительства и развития. И одновременно остро испытал очень сильное чувство горькой обиды за свою разодранную, разграбленную страну.Мощную, всем миром признанную, великую державу СССР «демократы» (западные прихвостни) превратили в дикий всеобщий спекулятивный базар, на который загнали всех лишившихся работы — академиков, научных работников, специалистов, высококвалифицированных инженеров и техников, (кому повезло, тот в челноки вышел). А достойные, заслуженные и уважаемые патриоты были беспредельно унижены и обворованы «великими прихватизаторами».Контраст нашей жуткой действительности с развивающимся Китаем был потрясающим (хотя бы на примере Шанхая). Шанхай 1998 года – это современнейший город, ни в чем не уступавший лучшим городам США и Западной Европы, а кое в чем и превосходивший их.В городе более 200 зданий-небоскребов. В таких зданиях более 50 этажей, а высотой они достигают 350 метров, у них оригинальная архитектура и вращающиеся этажи. Многоярусные железобетонные автомагистрали проходят над городом, и весь автотранспорт движется на больших скоростях над городом. Шум от транспорта блокирован двухсторонними пластмассовыми обортовками автомагистралей. На одном из перекрестков я заснял на видео пересечение железобетонных дорог в пяти уровнях над поверхностью улиц.Улицы заполнены пешеходами и сотнями тысяч велосипедистов в сплошных потоках. Здесь никто никому не мешает, никаких столкновений или грубых окриков, невероятная терпимость, дружелюбие и дисциплинированность, которой и немцы позавидуют. По всей стране идут масштабные стройки огромного количества многоэтажных зданий,- все строительные леса (даже для небоскребов) делаются из стволов бамбука разной толщины,- значит, сельское население занято выращиванием, заготовкой и поставкой бамбуковых стволов. Дороги загружены грузовыми машинами самого разного назначения и грузоподъемности, везущими бетонные и металлические конструкции, кирпич, стройматериалы, товары и сельхозпродукцию. Везде и во всем несомненные доказательства мудрого государственного управления и мощного развития в стране всех отраслей и направлений. Приведу яркий и масштабный пример разумного государственного подхода: китайцы, на льготных условиях налогообложения и таможенных сборов, привлекли огромные инвестиции самых ведущих западных корпораций во всех отраслях промышленности, транспорта, связи и науки. В соответствии с заключенными долгосрочными договорами западные компании построили в Китае сотни самых современных и высокотехнологичных предприятий. По условиям договоров Китай рассчитывался с западными инвесторами продукцией, произведенной этими предприятиями, и через десять лет такие современные предприятия (постоянно модернизируемые, чтобы их продукция оставалась высококонкурентной) по условию заключенных с инвесторами договоров перешли в собственность Китая. Таким образом, Китай получил современнейшую промышленность, транспорт, связь и, вообще, все передовое с подготовленными уже китайскими специалистами. Что может быть мудрее, патриотичнее и эффективнее?А наши умники-демократы-прихватизаторы за 2-3 года разграбили и уничтожили огромную державу, остановили все предприятия, заводы, НИИ, и весь народ, лишенный работы и средств к существованию, превратили в базарных спекулянтов, воров и аферистов. В Китае любого, кто уличен в коррупции, спекуляции, взяточничестве, жестко наказывают и казнят, а в России именно этот контингент преступников представляют собой «уважаемую» элиту, власть, закон и бизнес. Они открыто продолжают разворовывать бюджетные средства, государственные фонды и «прихватизировать» то, что еще ими не прихвачено. В такое дерьмо страна еще не скатывалась за всю свою историю. Всем правит доллар, покупаются власть, закон, правосудие, должности. Понятия чести, совести и порядочности в российской государственности растоптаны полностью.