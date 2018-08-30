История Инженер и дикие 90-е. Русский вестерн Сегодня, 05:40 9

Текст, который предлагается читателям, написал не я, а мой старый друг, исключительно дельный инженер, технарь до мозга костей. Его личные данные приводятся ниже. Руками и мозгами именно таких людей создавалась слава советской техники, а ныне поддерживается мощь нашей оборонки. Он написал эти записки и скромно показал их только родственникам да ближайшим друзьям. Но я счёл, что они достойны большей аудитории, поэтому и представляю на суд читателей ВО некоторые отрывки.

Михаил Гольдреер



Лев Николаевич Ольховой



Родился 06.05.1947г.



Окончил Саратовский гос. университет (СГУ), по специальности инженер-радиофизик, в 1970 г.

Окончил Московский Международный Университет (МУМ), по специальности MBI, в 2002 г.

С 1970 года по 2011 год работал в Волгоградском областном радиотелевизионном передающем центре (ОРТПЦ), инженером, старшим инженером, нач. цеха, главным инженером, Директором ОРТПЦ.

С 2012 года по настоящее время работает в должности руководителя проекта в ООО "Алмаз-Антей Телекоммуникации" концерна ВКО "Алмаз-Антей".



Эпизоды из производственной жизни советского директора в период «демократической» перестройки = бандитской «прихватизации».



Эпизод 1. Война вокруг 8 частотного ТВК



В 1988-1989 годах мне удалось убедить руководство области и города в необходимости получения нового ТВ канала для организации вещания в Волгограде третьей ТВ программы. Такое введение давало значительную экономию средств и при организации новой ТВ программы снимало весьма сложную проблему с местом под антенную систему на ТВ башне. Правда, мы опередили время - третьей общероссийской ТВ программы в СССР еще не было, и передатчик 8 ТВК смогли загрузить только на 25-30 % программными блоками муниципальной (городской) телекомпании, государственной областной ТРК и телекомпании «Ахтуба» (ТРК г. Волжского). Восьмой ТВ канал основательно «засветился» в Волгограде, а тут нагрянули очередные выборы во власть и начались авральные предвыборные гонки и схватки.



Надо напомнить, что в тот период Волгоград был Российским центром финансовых махинаций, пирамид и афер. Московские аферисты типа Мавроди появились несколько позже, а пока бал правили волгоградские «бандюки». Естественно, губернатором становился тот, кто всегда «рядом с народом», т.е. постоянно красуется пушистым и замечательным на телевизионном экране. Одним словом, кто имел ТВ канал или доступ на ТВ канал, тот и становился губернатором, приходил во власть. Местные «бандюки» это понимали, рвались к власти - им срочно понадобился 8 ТВК.



Меня отловили и привезли на разборку к большому местному авторитету З…, - почему-то не было книги «Бандитский Волгоград» по аналогии с изданиями «Бандитская Москва» и «Бандитский Петербург», а наши «бандюки» в то время, наверное, были не менее «крутыми». От меня без предисловий потребовали, чтобы 8 канал с завтрашнего дня работал на З…, и не безвозмездно, за это мне обещали в течение суток перечислить на сберкнижку 200 млн. рублей (40 тыс. долл.!). Но для них я, разозлившись, «выстроил» серьезное препятствие.



Московские олигархи отлично понимали, что легитимно власть можно взять только через ТВ канал и Гусинский «со своими компаньонами» в Москве, видимо, даже не «стращал» нашего сивушного Президента, а просто заинтересовал кого надо, дал кому надо и все государственные ТВ каналы на всей территории России были Указом Президента РФ (подкрепленные Постановлением Правительства РФ и Приказом Министра Связи РФ) переданы коммерческой телекомпании «НТВ». Соответственно, приказом Министра связи и Волгоградский ОРТПЦ наряду со всеми другими центрами обязан был передать с огромным трудом добытый нами 8 ТВ канал для «НТВ».



Я «преподнес» это обстоятельстве «бандюкам», и сказал, что исполнить их требование, если бы даже и непреодолимо хотел этого, на самом деле не хочу и не могу: «…уберёте меня - поставят другого, и этот «любой другой» так же обязан будет исполнить этот Указ Президента, Постановление Правительства и Приказ Министра. Не выеживайтесь, а если у Вас денег немерено, поезжайте в Москву – вот там, как раз, продается ВСЕ и покупайте себе частотные каналы, оборудование, лицензии, а мы (ОРТПЦ), как и любому заявителю, бесплатно поможем оформить требуемые заявки и по договорной цене смонтировать оборудование.»



«Бандюки» заявили мне, что Ельцин давно не в фаворе у московских олигархов и его президентские дни сочтены. И указы его ничего не стоят, никто их не выполняет и если я не дам завтра им 8 ТВ канал, то из-под земли достанут и меня, и мою семью и рассчитаются со мной. Далее они отпустили меня выполнять их требования.



От «бандюков» я поехал к губернатору - гаранту исполнения указов и постановлений РФ на Волгоградской земле. Губернатора на месте не было, и я обстоятельно побеседовал с заместителем губернатора К. (милейший, очень опытный и деловой чиновник) и получил совет скрыться недельки на две и семью спрятать, пока областная власть договорится с «бандюками». Возмущенный явным проявлением бессилия областной властью, я попросил о встрече с мэром. Ч. (маститый, авторитетный и долго стоявший во власти). Мэр принял меня тепло, внимательно выслушал, сказал, что милиция здесь не поможет, и повторил совет К., только с поправкой «скрыться не на две, а на три недели».



От мэра приехал в ОРТПЦ, дозвонился до заместителя Министра связи Елизарова М.И. (отношения с ним были деловые и хорошие). Тот внимательно выслушал мою информацию, понял серьезность ситуации и то, что меня вся местная власть и милиция кинули: никто не желает задираться с «бандюками» за Указ сивушного Президента (тогда бытовало убеждение, что Ельцин ни одного указа не подписал в трезвом состоянии). Елизаров М.А. переговорил с министром, Администрацией Президента и приказал мне выезжать в Москву для выработки решения по принятию мер воздействия на волгоградских «бандюков» и на наши областную и городскую власти на самом высоком уровне.



В конце рабочего дня джипы «бандюков» пытались ворваться на территорию телецентра, о чём мне позвонили с проходной: рвутся какие-то неизвестные, жду ли я кого-то? Я ответил, что никого не приглашал и принять не могу. Мне повезло - на проходной дежурил наряд

автоматчиков УВД. После этого я принял возможные в моих силах меры по обеспечению безопасности семьи: во дворе дома дежурили вооруженные товарищи (не от милиции и не от властей), жена с детьми выехали «на экскурсию» в Ленинград, а я вылетел в Москву, где устроился на «нелегальной» квартире. Волгоградские «бандюки» тоже кинулись в столицу выкупать за взятки 8 ТВ канал (в обход Указа Президента, Постановления Правительства и Приказа Министра Связи) и искать меня.



Вопрос по 8 ТВК всю неделю решался в Палате (Суде) по информационным спорам при Президенте РФ, а я ежедневно докладывал Министру о ходе процесса. Получив Постановление от председателя Суда Венгерова, полностью пресекающее «хотение бандюков» и обязывающее местные власти всецело содействовать моим действиям, я срочно вылетел в Волгоград, позвонив главному инженеру Бабченко Б.В. с просьбой прислать в аэропорт машину.



Никто не знал о моем вылете, но в Волгоградском аэропорту меня встречали джипы «бандюков». Мне удалось уехать в ОРТПЦ на нашей служебной машине. На месте я снял копии с полученных в Москве Постановлений Палаты по информационным спорам при Президенте РФ и поехал на встречу с губернатором...



Областная власть тоже ждала результатов этой войны местных «бандюков» с Российской властью. «Бандюки» ждали меня у заместителя губернатора К., с которым я договорился о встрече. Привезенные документы сработали, и после жесткого разговора с «бандюками» все стало на свои места: «бандюки» в присутствии заместителя губернатора заявили, что я неправильно их понял и ничего ко мне не имеют (и, значит, наказывать меня не будут!). Но еще более десяти лет ежегодно они напоминали мне о себе своеобразными Новогодними открытками. Я ведь не лег под их требования, не продался, а блокировал им дорогу к власти - через ТВ канал быть выбранными в губернаторы, сорвал приобретение ими за взятки 8 ТВ канала и организовал (при помощи Елизарова М.А.) разбирательство их действий на самом высоком уровне, аж в Администрации Президента РФ.



Продолжение следует...