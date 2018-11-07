Конница в Свенцянском прорыве. Часть 2

Как же развивались события в эти дни на главном, Виленском, направлении?31 августа немцы остановили русское наступление, начавшееся на правом фланге 10-й армии. Попытки группы В. А. Олохова продолжать наступление и 1 сентября, не имели успеха. Гвардейский корпус не мог продвинуться с фронта Глинишки - Мейшаголы. 88-я дивизия 3-го Сибирского корпуса, расположенная к северу от Подберезье, едва держалась; 7-я стрелковая дивизия также с трудом сдерживала напор противника. Конный отряд М. С. Тюлина (1-я Кубанская казачья дивизия и бригада 2-й Кубанской дивизии), которому было приказано наступать с фронта Подбродзе - Тартаки на Янишки, не только не имел успеха, но и отошел за р. Вилию. Противник занял Подбродзе, Каркожишки и Клячуны и наступал (бригада пехоты и бригада конницы) на Оргарганы; еще большие силы шли через Подбродзе и Новодворку на юго-восток, вновь угрожая флангу и тылу 10-й армии.Положение облегчает 1-й кавкорпус В. А. Орановского, который 3 сентября подходит в район Гербяты и сдерживает на р. Вилии (на участке Михалишки – Быстрица) наступление неприятеля. Под прикрытием этого наступления конница О. Гарнье 2 – 3 сентября развивала свои действия в районе Сморгони и Вилейки. В то же время в районе 5-й армии неприятель атаковал войска, занимающие Двинский укрепленный район, с главной целью - сковать свободу действий этих войск.4 сентября обстановка на правом фланге 10-й армии еще более осложняется энергичным наступлением противника на участке 1-го кавкорпуса, который был сбит с переправ на р. Вилии и вынужден начать отход. Вот как рисуется обстановка по донесениям 1-го кавкорпуса, полученным в штабе фронта в 17 часов 4 сентября:«Д. Нестанишки заняты сильным отрядом из трех родов войск, все деревни к югу заняты мелкими частями. Разведкой установлено движение крупных частей неприятельской конницы с пехотой на юг от д. Нестанишки. Жители показывали, что конница беспрерывно двигалась 1 и 2 сентября; 2 сентября шла за ней масса пехоты, несколько штабов, большие обозы. На фронте 1 кавкорпуса против его правофланговой дивизии установлено до бригады пехоты, которая настойчиво наступает на Гербяты; на фронте другой дивизии противник значительно усилил давление. Его сильные и уверенные атаки следуют одна за другой. Около 13 ч. дня 4 сентября противник занял Гербяты и Гойгола. Кавкорпус начал медленно отходить на линию дд. Мали, Гиры, Новики, Жавщина».Еще 28 августа, сразу же после обозначившейся опасности обхода правого фланга группы В. А. Олохова, 10-я армия принялась строить новый фронт, обращенный на север. Теперь, с развитием обхода правого фланга и обозначившегося выхода в тыл армии крупной кавалерийской массы, нужно было прикрыться не только с севера, но и с востока, тем более, что, как уже сказано выше, попытки остановить развитие обхода противника активными действиями на фронте 10-й армии, были безуспешны.Когда железнодорожная линия Вильно - Двинск уже была перехвачена противником и занята ст. Глубокое, значение Вильно, как узла путей, ведущих во фланг и тыл Западному фронту, значительно падало. Необходимо было, не теряя времени, отводить 10-ю армию, а с вместе с ней и остальные армии Западного фронта, на восток от линии Вильно - Лида. Положение осложнялось еще и тем, что вместе с отходом 10-й армии необходимо было изменить базирование армии, перенеся его на ст. Молодечно.Ввиду создавшегося положения, вечером 4 сентября начальник штаба Верховного Главнокомандующего отдал распоряжение об отходе Западного фронта на линию Михалишки, Ошмяны, Новогрудок, Барановичи, район оз. Выгоновское.В этом распоряжении указывалось:1) 10-й армии при отходе сосредоточить возможно большие массы на правом фланге для нанесения энергичного удара переправившимся в районе Михалишки на левый берег р. Вилии войскам неприятеля;2) 2-й армии продолжать энергичное сосредоточение своих сил для атаки противника на фронте Вилейка - Сморгонь;3) высвободить из состава 10-й армии 1-й Конный корпус - для действий против неприятельской конницы;4) 6-ю кавдивизию и Уральскую казачью дивизию сосредоточить в районе севернее Минска;5) 5-й армии оказать энергичное содействие 10-й армии; Северному фронту по мере возможности усилить эту армию;6) выполнение отхода частей Западного фронта должно начаться в ночь на 5-е сентября; в ночь на 5-е сентября 10-я армия начинает отход на Виленские позиции, на 6-е сентября отходит на фронт Быстрица, Шумск, Медники, на 7-е сентября - Слободка, Ошмяны, Трабы.Задерживая продвижение противника слабыми арьергардами на фронте Вильно – Лида - Слоним, командующий Западным фронтом все свои свободные силы (17-й, 36-й армейские корпуса, 4-й Сибирский корпус и 13-я кавдивизия) бросает на немецкий кавалерийский корпус в район Сморгонь – Молодечно - Вилейка. Назначенный первоначально в состав 2-й армии 29-й корпус теперь получил новое назначение - и кружным путем через Оршу направлялся в Двинск.Тем временем многочисленная армейская конница также сосредоточивалась к юго-востоку от Вилейки и к 8 сентября занимала район м. Илия, д. Понятичи и д. Козлы. Сюда был сосредоточен 1-й Конный корпус (8-я и 14-я кавдивизии), направлены из района Гербяты 6-я и 13-я кавдивизии (которые образуют сводный корпус генерал-лейтенанта Г. А. Туманова). 3-я Донская казачья дивизия 9 сентября должна была направиться из д. Зачатье на ст. Глубокое (в дальнейшем она вошла в состав сводного кавкорпуса).Все эти корпуса, также как и вся кавалерия, по мере прибытия в район сосредоточения должны были войти в состав 2-й армии, штаб которой был переброшен на ст. Кена.Начиная с 6-го сентября, наступление немцев на фронте 10-й армии имело лишь локальный успех, вынуждая к отходу тот или другой участок. Силы противников начинают уравновешиваться, и для развития успеха у Г. Эйхгорна не хватает сил.Постепенно центр тяжести боев переходит в район Молодечно. Продолжающееся здесь сосредоточение корпусов 2-й армии начинает формировать перелом в операции. Значительные успехи, достигнутые немецкой кавалерией, после выхода 2-й армии в район прорыва, сменяются неудачами. Положение ее становится все более и более критическим, но благодаря непрестанным боям она еще удерживает (до 7-го сентября) свои позиции у Солы, Вилейки, Сморгони.Немецкая пехота, выдвинутая Г. Эйхгорном для закрепления успеха конницы, о приближении которой говорилось уже в течение нескольких дней, все еще не подходила. Наконец, появляется пехота, но это не крупные единицы, а отдельные полки из состава 77-й и 115-й резервных дивизий, притом совершенно изнуренные. Это были части, не только не способные сомкнуть вокруг русской армии роковое кольцо, но истощенные и потерявшие способность к упорному сопротивлению. Немецкие войска изнемогают под непрерывными ударами русских.Таким образом, из их рук ускользает тот решительный успех, которым должна была завершиться эта операция.Сосредоточение 2-й армии постепенно нарастало, и, начиная с 8 сентября, успех переходит на сторону русских.8 сентября части 36-го армейского корпуса овладели сморгонскими позициями, нанеся тяжелые потери германской 1-й кавдивизии, оборонявшей этот район. В тот же день передовые части 27-го армейского корпуса захватывают немецкую батарею и оттесняют 3-ю кавдивизию в болота у оз. Нарочь.Дальнейшее наступление 4-го Сибирского и 36-го армейского корпусов встретило серьезное сопротивление переброшенного на этот фронт германского 21-го корпуса.Несмотря на частичные успехи, наступление 2-й армии развивалось вяло и осторожно. Между тем выход армии на фронт Нестанишки - Кобыльники, указанный Ставкой, требовал энергичного продвижения вперед правофлангового 17-го корпуса - совместно с мощным ударом кавалерийской массы, сосредоточенной в это время за правым флангом армии.Какую же задачу получила многочисленная конница, приданная 2-й армии в ответственный период решительного наступления - от которого зависела участь всей операции?Телеграммой командарма-2 генерала от инфантерии В. В. Смирнова от 8 сентября за № 1057 коннице поставлена следующая задача:«Приданной армейской коннице отбросить конницу противника к западу от линии Дрисвяты, Поставы, Кобыльники, очистив от его разъездов все пространство к югу и востоку от этой линии, прикрыть железную дорогу Вилейка - Полоцк, восстановить связь с 5-й армией и развить сильные и энергичные действия в тыл противника, наступающего на фронт р. Вилии. Для чего: 1) I кавкорпусу Орановского наступать на Крайск, Докшицы, Поставы; сводному кавкорпусу Туманова - на Кривичи, Кобыльники; 2) Очистить от конницы противника полосы: 1 кавкорпусу к востоку и северу линии Сосенка, Будслав, Волколата, Подоляны; Сводному кавкорпусу - к западу и к югу от нее; 3) По выполнении указанной задачи, коннице выйти на фронт: I кавкорпусу – Поставы - Подоляны (вкл.), сводному - Подоляны (искл.) - оз. Нарочь.Выполняя указанную директиву, конница, направленная на фронт Поставы - оз. Нарочь 10 – 11 сентября, ввязалась в бои за переправы через р. Вилию в районе Сосенка - Пахомовичи с пехотными частями противника и до 22 часов 11 сентября не смогла выйти за р. Вилию. К исходу 12 сентября конница В. А. Орановского, сбив противника с переправ южнее Долгиново, вышла на фронт Речки, Румянки, Погост, Гришкевичи.Действия Уральской казачьей дивизии, имевшей задачи обеспечить правый фланг наступающей 2-й армии с момента выдвижения 1-го Конного и сводного кавкорпусов в район Поставы - оз. Нарочь, также заслуживают упрека.В боях, которые вел 14-й корпус в районе Радин, начальник Уральской казачьей дивизии, не сделав никакой попытки выдвинуться уступом вперед правофланговых частей корпуса, остался праздным зрителем боя, а на ночлег отвел дивизию в тыл корпуса - под тем предлогом, что направление, куда должна была быть выдвинута Уральская дивизия, оказалось занято своей пехотой. Само собой разумеется, что если на направлении, где должна была находиться Уральская казачья дивизия, оказалась наша пехота, то начальнику Уральской казачьей дивизии по собственной инициативе следовало выдвинуться на фланг и принять максимальное участие в бою, овладев д. Старинка и направить дальнейшее наступление на Кривичи.12 сентября П. Гинденбург получил директиву Э. Фалькенгайна о «прекращении не обещающей успеха операции».Дальнейшими задачами германской 10-й армии стали: вывод из опасного положения частей, вклинившихся глубоко на юго-восток в район Долгиново, Докшицы, Вилейка, выравнивание фронта и удержание в своих руках наиболее выгодных в тактическом отношении рубежей.Готовя отход, немцы 12 – 14 сентября вели демонстративные атаки по всему фронту - особенно на фронте 10-й и 3-й армий, и оказывали упорное сопротивление продвижению 2-й армии. Огромную энергию немцы проявили в наступлении вдоль железной дороги Вильно - Молодечно.Не упускает противник и возможности закрепиться в межозерном районе (пространство между оз. Нарочь и оз. Дрисвяты), куда была направлена 3-я пехотная дивизия, которая уже 11 сентября подошла к д. Полуше и отсюда направлялась для прочного удержания линии оз. Дрисвяты – Поставы - южнее оз. Нарочь. 12 сентября заняла участок 1-я кавдивизия, выведенная из боя из района Сморгони после понесенных ей тяжелых потерь.Между тем наступление 2-й армии продолжало развиваться очень медленно: одни части имели успех, тогда как другие были вынуждены кое-где отступить. Конница действует вяло, жмется к пехоте и нуждается в постоянных напоминаниях - что ее сила в быстроте передвижений и обходе.В ночь на 16-е сентября начался отход немцев на фронте 10-й армии. Попытка русской 10-й армии наступлением помешать отходу противника успеха не имела. 2-я армия следовала за отходящим противником и вышла 16-го сентября на фронт р. Узлянка, д. Лужи, м. Ижа. Немцы, особенно на своем левом фланге, отходили быстро, местами в беспорядке, бросая обозы и снаряды. Германская кавалерия смогла, без особых затруднений, отойти на северо-запад, а 3-я и 4-я кавдивизии 16-го сентября у дер. Лучай вели бой с 1-м Конным корпусом, заставив его отойти к северу.Сводный кавкорпус опоздал отрезать противнику отход и лишь 16-го сентября вышел в район Серги - Бояры.Отряд Н. Н. Казнакова (армейская конница 5-й армии) не проявил должной энергии. Германская 2-я кавдивизия сумела удержать фронт Поставы - оз. Дрисвяты до подхода пехоты.В период отхода немцев, несмотря на категорическое указание Ставки о развитии энергичных действий в направлении на Поставы, конница не проявила должной энергии. Между тем, ее удар 16-го сентября из-за левого фланга 5-й армии по ближайшим тылам отступающего противника мог иметь решающее значение.Конный отряд Н. Н. Казнакова рассматривал свою задачу лишь как обеспечение левого фланга 5-й армии в пределах указанной ему разграничительной линии и совершенно упускал из вида общефронтовую задачу - закрыть образовавшуюся брешь между фронтами, для чего были необходимы энергичные действия и решительное наступление, не считаясь ни с какими разграничительными линиями.На общем фоне слабых действий русской конницы следует отметить смелый набег Уссурийской конной бригады 16-го сентября.Прорвавшись западнее оз. Дрисвяты, уссурийцы быстро выдвинулись на юго-восток и с налета захватили Дукшты. Угроза тылу группы М. Рихтгофена сильно обеспокоила немецкое командование, и для ее ликвидации были быстро переброшены все наличные силы - вплоть до войсковой конницы 39-го резервного корпуса, снятого из-под Двинска.Вот как описывает этот набег в своем труде «Германская конница в Литве и Курляндии в 1915 г.» М. Позек:«Прорыв русской кавбигады в период с 26 по 29 сентября () западнее оз. Дрисвяты вполне заслуживает названия рейда, так как русская кавалерия проникла на 20 км вглубь нашего расположения до м. Дукшты, считая линией фронта северную оконечность озера. Результатом его явился перерыв сообщений 2 кавалерийской и 3 пехотной дивизий и отвлечение сил германского фронта, и без того уже слабого. Беспокойство, вызванное появлением русской конницы в нашем тылу, отразилось между прочим и в журнале военных действий Неманской армии, в котором это событие ежедневно подробно освещалось. Кроме того, леса севернее Дукшты еще долго разведывались конными разъездами, так как непрерывно возникали новые слухи о том, что там находятся казаки».К 17 сентября русская 2-я армия выходит на линию оз. Черняты, оз. Нарочь, оз. Вишневское и м. Жодзишки.Хотя наличие сильной конницы и давало возможность русскому командованию продолжать дальнейшее наступление, однако русские войска были слишком утомлены и ослаблены. В итоге на всем фронте от Двинска до Припяти русские заняли более или менее случайные позиции, которые и сохранили на зиму 1915/16 г.Какие можно сделать выводы?Главная цель операции для германцев уничтожение русской 10-й армии - не была достигнута. Немецкое командование в очередной раз недооценило своего противника. Германская кавалерия достигла ощутимых результатов - вначале четыре, а потом пять кавалерийских дивизий почти две недели держат в напряжении большую часть русской 10-й армии, угрожая ее тылу. Главное же - пять кавдивизий фактически вынуждают к отступлению около двадцати пехотных дивизий на более чем 80 км, что в иных условиях могло бы быть достигнуто лишь ценой трудных, длительных и кровопролитных пехотных боев. Кавалерия проявила себя на 2-м году войны как сила оперативно-стратегического значения.Немецкая кавалерия имела в составе своих дивизий по одному батальону егерей и роте самокатчиков. По отзыву М. Позека, эта легкая пехота, входившая в состав кавалерийских соединений, вполне себя оправдала. Своей авиации у немецкой кавалерии не было, и содействие авиации было эпизодическое, главным образом выразившееся в передаче разведывательных сведений. Бронеавтомобилей немецкая кавалерия в своем составе также не имела. Из средств связи, помимо телеграфа и телефона, кавдивизии имели по 1 тяжелой и 1 - 2 легких радиостанции. В данной операции это было единственное средство связи с высшим командованием - которое конница и использовала в полной мере.С точки зрения использования немецкой кавалерии необходимо отметить удачный выбор направления прорыва конницы. Треугольник Вилейка – Молодечно - Сморгонь имел большое значение для тыла 10-й армии, и к тому же он являлся выгодным оборонительным рубежом с примкнутыми к p.p. Вилии и Березине флангами; рубеж этот немецкая кавалерия искусно использовала, ведя энергичную оборону с целью выигрыша времени.Выдвижение крупной кавалерийской массы на главное направление в тыл неприятельской армии, согласованность действий конницы с ударной группой наступающей пехоты (германские 1-й и 21-й корпуса), наконец, четкая и определенная постановка задач - все это обеспечило успешную работу немецкой кавалерии.Немецкая кавалерия вышла на 120 км в тыл русской 10-й армии, дерущейся западнее г. Вильно, она захватила указанные ей пункты с помощью приданных кавдивизиям егерей и самокатчиков, она даже некоторое время удерживала занимаемый район, но закрепить и удержать его ей было не под силу. Успех, достигнутый конницей, должен был быть закреплен пехотой. Назначенные же Г. Эйхгорном для поддержки кавалерии 77-я и 115-я резервные дивизии пятью форсированными переходами подошли своими авангардами к ст. Вилейке лишь 9 сентября - т. е. к тому моменту, когда большинство корпусов, назначенных в состав русской 2-й армии, уже заканчивали свое сосредоточение. Русские выиграли темповую игру – их пехота двигалась быстрее германской кавалерии, что и предопределило их конечную победу в Виленской операции.Со стороны русских в операции также приняли участие крупные массы конницы: отряд М. С. Тюлина (1,5 казачьи дивизии), 1-й Конный кавкорпус В. А. Орановского (2 кавалерийские дивизии), сводный кавкорпус Г. А. Туманова (2 кавалерийские и 1 казачья дивизии). Кроме того в операции участвовали Уральская казачья дивизия и 1-я Сибирская казачья бригада.Рассматривая действия русской конницы во время Свенцянского прорыва, мы должны разделить ее действия на 2 периода, различные не только по времени, но и по количеству участвовавшей конницы и выполняемых задачам.Первый период - с 28 августа по 8 сентября, когда работа армейской конницы 10-й армии свелась к отдельным действиям на фланге армии. Вначале (с 28 августа) отряд М. С. Тюлина, а потом (с 3 сентября) и 1-й Конный корпус В. А. Орановского выполняли задачу задержать наступление противника в обход правого фланга 10-й армии и выиграть время для осуществления необходимых перегруппировок.Второй период - с 8-го по 17-е сентября, т. е. период, когда закончено сосредоточение юго-восточнее г. Вилейки крупных масс конницы (два кавалерийских корпуса), которые должны были быть использованы в связи с наступлением 10-й и 2-й армий - как фактор крупного оперативного значения.В первый период работа конного отряда М. С. Тюлина, как мы видели, не выяснила для командования общей группировки противника. Основная идея, что разведка крупных кавалерийских частей должна вестись боем всей дивизии, не была усвоена высшим командованием.Что касается 1-го Конного корпуса, то его действия в районе Нестанишки (оборона на фланге армии с целью не допустить обхода фланга армии и выиграть время для общевойскового командования) должны быть отмечены в качестве положительного примера - конница проявила достаточную сопротивляемость и отошла своевременно, не подвергая арьергарды частичному поражению.Но в дальнейшем ходе операции, при форсировании р. Вилии, действия 1-го и сводного кавкорпусов заслуживают справедливого нарекания. Так, 10 сентября при переправе через р. Вилию конница слишком близко держится около своей пехоты, втягивается в затяжной бой с пехотой противника на переправах в районе д. Сосенка и д. Пахомовичи - вместо того, чтобы двигаться в обход на Долганово - Буцслав.6-я кавдивизия (сводного кавкорпуса) в ночь на 10-е сентября успела переправиться через р. Вилию и, заняв район Малмыги, Косута, Родин, Сосенка, оставляет в нем лишь сторожевое охранение (дивизия же отводится в д. Рыбченка). Результатом этой ошибки было вытесение немцами сторожевого охранения 6-й кавдивизии и прочное занятие этих деревень - что привело войска 14-го корпуса к необходимости потратить немало усилий и понести немало потерь для обратного овладения этими населенными пунктами.В своем продвижении в район Поставы - оз. Нарочь конница особой энергии не проявила, действует неискусно, постоянно жмется к пехоте и нуждается в постоянных подсказках - что ее сила в быстроте и маневре. За пять дней марша (с 12 по 17 сентября) кавалерийские корпуса прошли с боями: 1-й кавкорпус - 120 км, а сводный кавкорпус - 95 км.Если коннице часто удавалось нащупать слабое место в обороне противника и достигнуть известного успеха, то она не умела использовать и развить этот успех.Конечно, на действия конницы накладывали отпечаток и просчеты армейских командований.Вместе с тем и русская конница сыграла большую роль в операции – вначале прикрыв межармейский стык, а затем участвуя в контрманевре командования по ликвидации Свенциянского прорыва в ходе Виленской операции – одной из наиболее «кавалерийских» (по объему примененной сторонами кавалерии и важности решаемых ей оперативно-стратегических задач) операций Первой мировой войны.