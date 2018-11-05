Конница в Свенцянском прорыве. Часть 1

Свенцянский прорыв – важный этап Виленской операции 9 августа – 19 сентября 1915 г.Августовско-сентябрьское наступление 1915 г. П. Гинденбурга на Восточном фронте произвело большое впечатление не столько размерами этой операции, сколько той решающей ролью, которую сыграла в этой операции кавалерия обеих сторон.Внимание всех, как в России, так и на Западе, было устремлено на решительные действия конного корпуса генерала О. фон Гарнье, вышедшего в тыл русской 10-й армии.Для всех интересующихся оперативной работой крупных кавалерийских масс на ТВД, Свенцянский прорыв конницы является очень поучительной операцией - вследствие участия в ней многочисленной германской и русской кавалерии (5 германских и 8 (в итоге) русских кавдивизий), а также и по той решающей роли, которую она сыграла в этой операции.Лето 1915 г. застало русскую армию в процессе отступления по всему фронту. С выходом армии из района передового театра (польского балкона) значительно увеличилось протяжение Северо-Западного фронта, что вызвало необходимость разделения Северо-Западного фронта на два новых фронта - Северный и Западный.Главнокомандующим Северным фронтом был назначен генерал от инфантерии Н. В. Рузский (вступил в командование в ночь на 18 августа), главнокомандующим Западным – генерал от инфантерии М. В. Алексеев.В состав Северного фронта входили 12-я и 5-я армии, в состав Западного – 1-я, 2-я, 3-я, 4-я и 10-я армии. Основные задачи фронтов: Северного - прикрыть пути к Петрограду (ведущие из района Восточной Пруссии и со стороны Балтийского моря); Западному - прикрыть пути, ведущие на Москву (из района передового театра).К 17 августа 1915 г. отступающие из передового театра армии Северного и Западного фронтов вышли на линию Олита – Гродно - Н. Двор - Пружаны. Левый фланг Северного фронта (5-я армия) заканчивался в районе озера Дрисвяты, правый фланг Западного фронта (10-я армия) заканчивался у Свенцян. Промежуток между Северным и Западным фронтами был занят слабыми частями русской конницы.Против русских 5-й и 10-й армий действовали две немецких армии – 10-я армия и Неманская армия, занимая фронт от железнодорожной станции Ракишки на Вилькомир и далее приблизительно 30 км западнее Вильно и к югу через р. Неман.Длительное отступление и бои в течение лета 1915 г. значительно понизили численный состав и боеспособность русских корпусов. Лишь Гвардейский корпус вступил в операцию в составе 28000 штыков, нормальный состав других корпусов исчислялся в 12 - 14 тысяч штыков, а отдельные дивизии имели даже менее 1 тысячи штыков.Немецкие дивизии, имеющие полки трехбатальонного состава, численно были сильнее каждой отдельно взятой русской дивизии.Несмотря на неполные и отрывочные сведения, которыми располагала Ставка о группировке немецкой армии, русское командование своевременно учло оперативную важность Виленского направления.Директивами М. В. Алексеева от 15-го и 17-го августа командармам 10-й и 5-й обращалось внимание на возможность осуществления немцами прорыва на Вильно и Свенцяны и на важность удержания Вильно как узла путей, ведущих во фланг и тыл четырех армий, составлявших более трети всех русских вооруженных сил.Вследствие возможной угрозы наступления в стык между 10-й и 5-й армиями, в целях лучшего обеспечения флангов армий, командованием была сосредоточена на правом фланге 10-й армии на правом берегу р. Вилии группа генерала от инфантерии В. А. Олохова (Гвардейский и 5-й корпуса).Для лучшего обеспечения фланга 10-й армии был выдвинут из состава 5-й армии в промежуток между армиями конный отряд генерал-лейтенанта Н. Н. Казнакова.Уже с 5 августа П. Гинденбург приступил к подготовке операции по разгрому Виленской группы русских армий. Новая перегруппировка закончилась 27-го августа усилением 10-й армии Г. Эйхгорна за счет соседних армий. В результате перегруппировок в армии Г. Эйхгорна в районе Вилькомира образовалась большая ударная группа в составе двух пехотных и одного конного корпусов (21-й и 1-й армейские корпуса и 6-й кавкорпус О. Гарнье). Идея операции П. Гинденбурга сводилась к следующему: прорыв левым флангом армии Г. Эйхгорна между Двинском и Вильно в общем направлении Вильно - Минск; одновременно удар мощной конницы в глубокий тыл отступающих русских армий с задачей если их не уничтожить, то разгромить. Для обеспечения армии Г. Эйхгорна Неманская армия должна была наступать на фронт Двинск - Якобштадт.Изменившаяся обстановка потребовала внесения корректив и уточнения задач, ранее поставленных Северному и Западному фронтам при их формировании. Западному фронту теперь была поставлена задача: «Прочно удержать Виленский район, стремясь вывести из боя армии, действующие к югу от этого района, с целью поставить их в более безопасное положение на путях к Москве. Северному, в дополнение к первоначальной задаче - удержать З. Двину, приказано: «Обеспечить правый фланг Западного фронта, по возможности содействовать ему в удержании за нами Виленского района». Разграничительная линия: Вилькомир, Свенцяны, Друя, Себеж, все пункты включительно для Северного фронта.Опасаясь за свой левый фланг, командарм-5 решил перевести конный отряд Н. Н. Казнакова в район Аванта, вследствие чего создался 25-км разрыв между Северным и Западным фронтами. Прикрытие этого прорыва возложено было командармом-10 на конный отряд генерал-лейтенанта М. С. Тюлина (1-я Кубанская казачья дивизия, 1-я бригада 2-й Кубанской казачьей дивизии и 7 рот пехоты). Для его усиления 26 августа была назначена из армейского резерва Сибирская казачья бригада генерал-майора А. С. Потапова, а из отряда В. А. Олохова 54-й Донской казачий полк, пограничный пеший полк и батарея. Смена конницы должна была произойти 27 – 28 августа, по мере прибытия назначенных М. С. Тюлину частей. К 28 августа в армейский резерв должна была прибыть Кубанская казачья бригада из 3-го Сибирского корпуса и подтянуться ближе к фронту 8-я Сибирская стрелковая дивизия.Слабо организованная воздушная и конная разведка обеих русских армий не раскрыла командованию значительных сил противника на правом берегу р. Вилии.С утра 27 августа началось наступление немцев. В то время, как пехота Неманской армии форсирует линию фронта Андронишки - Ракишки, кавкорпус О. Гарнье в составе 1-й, 3-й, 4-й и 9-й кавдивизий переправляется близ Каварска и Андронишек через р. Свенту и атакует части 3-го армейского корпуса и конницу Н. Н. Казнакова - левый фланг русской 5-й армии. Севернее от кавкорпуса Гарнье наступала дивизия А. Бекмана - правофланговая дивизия Неманской армии. В то же время германский 1-й армейский корпус наступает по всему фронту конницы М. С. Тюлина и тем срывает все предположения о смене. Не выдержав натиска противника, конницы Н. Н. Казнакова и М. С. Тюлина начали отходить – Н. Н. Казнаков на восток, а М. С. Тюлин - на юго-восток.28-го августа наступление немцев продолжало развиваться с огромной энергией - захватив и фронт группы В. А. Олохова. Кавкорпус О. Гарнье достиг линии Скудудзишки - Дигули. Не доходя 7 км до д. Скудудзишки, кавкорпус сталкивается с отрядом Н. Н. Казнакова, который после короткого боя с германской 9-й кавдивизией отошел к д. Кукужишки (15 км к юго-востоку от м. Уцяны).29-го августа дивизия А. Бекмана, овладев после ожесточенного боя позицией у Антологи (5 км к юго-западу от м. Уцяны), прошла через м. Уцяны и продвинулась по шоссе до д. Родейки. В то же время немецкая кавалерия, продвигаясь вдоль шоссе в направлении на Довгелы, угрожала тылу 3-го армейского корпуса русских, который под давлением этой угрозы отходит на Овиле, Ново-Александровск.Вечером 29-го августа немецкая конница получила по радио приказ остановиться - ей ставилась новая задача: двигаться в направлении на Молодечно в тыл русской 10-й армии, где уже обозначилось успешное наступление германского 1-го армейского корпуса - в обход правого фланга 10-й армии.Уже с полудня 28-го августа конница М. С. Тюлина начала отходить на юго-восток. Несмотря на приказ изменить направление отхода на восток, она продолжает и в последующие дни отходить на юго-восток и даже на юг, тесно прижимаясь к пехоте. Разрозненные действия отходящей конницы М. С. Тюлина не только не были в состоянии задержать противника, но и не смогли выяснить основной группировки наступающего неприятеля.В таких условиях германский 1-й армейский корпус беспрепятственно наступал в тыл 10-й армии, имея направление на ст. Подбродзе (Вильно-Двинской железной дороги). Но наступление германского 21-го армейского корпуса встретило на Мейшагольском направлении упорное сопротивление группы В. А. Олохова и переброшенных сюда армией резервов (28 августа – 8-я Сибирская дивизия и Кубанская бригада, 29-го августа – 7-я Сибирская и 3-я гвардейская дивизии). В. А. Олохов переходит в наступление - и, хотя бои 30 – 31 августа не дали решительных результатов, все же русские удержались на фронте Глинцишки - Мейшаголы.Опасаясь, что основная масса русских армий может уйти из готовящегося им окружения, П. Гинденбург, в развитие начатого решительного наступления, 30-го августа приказал бросить свою конницу в тыл русской армии. Корпус О. Гарнье (1-я, 3-я, 4-я и 9-я кавдивизии), действовавший против левого фланга 5-й армии, был двинут через Лабанары на Свенцяны и далее в направлении на ст. Молодечно.Беглого взгляда на карту достаточно, чтобы понять важное значение Молодечненского узла, расположенного в тылу русских армий, сражавшихся к западу от г. Вильно.Немцы удачно выбрали направление своего прорыва: к северу от железной дороги Вильно - Минск начинается озерное пространство болот средней Литвы, по которой не проходит ни одного шоссе. К югу от линии Вишнево – Воложин - Минск простирается болотистая лесистая малонаселенная местность, которая находится при слиянии р. Березины с Неманом и совершенно непроходима (за исключением весьма немногих песчаных участков). В тылу русских оставался коридор шириной приблизительно 35 км - по которому должны были отступать двадцать дивизий под угрозой немецкого обхода с севера.Кроме того русская 10-я армия опиралась на 3 железнодорожные артерии: Двинск - Вильно, Полоцк - Молодечно и Минск – Молодечно - Лида.Набег немецкой кавалерии имел своей конечной целью треугольник Вилейка – Молодечно - Сморгонь, который, кроме своего жизненно-важного коммуникационного значения, должен был служить выгодным рубежом, где кавалерия могла занять оборонительное положение в благоприятных условиях (с флангами, прикрытыми верховьями pp. Вилии и Березины) – чтобы выиграть время до подхода своей пехоты, которая должна была закрепить тактический успех кавалерии, отрезав русским возможность отступления.Учитывая важное значение Свенцянского района, откуда шла железнодорожная линия на ст. Глубокое, а также кратчайшее направление к железнодорожному узлу ст. Молодечно, русское командование отдало распоряжение Западному фронту - чтобы выводимые по мере отхода в резерв корпуса свести в в районе Ошмяны - Лида в особую группу, переместив туда же и управление 2-й армии (эта группа могла получить самостоятельную задачу).Уже по первым признакам серьезного положения, обозначавшегося в районе Вильно, русское Верховное командование отдает распоряжение Западному фронту о спешной переброске на Свенцянское направление двух пехотных корпусов и одной - двух кавалерийских дивизий.27-й корпус спешно перебрасывается по железной дороге к Двинску, причем он должен был войти в состав 5-й армии. Вместе с тем Северному фронту было указано усилить 5-ю армию в районе Двинска за счет перегруппировки своих сил.Назначенные во исполнение директивы Ставки к переброске корпуса (1-й Конный, 29-й и 26-й армейские) могли сосредоточиться: конный корпус походом к 3 сентября, 29-й армейский корпус по железной дороге к 8 сентября и 26-й армейский корпус к 9 – 10 сентября. Прибывающие соединения должны были образовать новую армию, для объединения действий которой перебрасывался на ст. Кена штаб 2-й армии.В 20 часов 30 августа немецкая кавалерия захватила ст. Ново-Свенцяны (10 км западнее м. Свенцяны). Штаб 5-й армии узнал об этом факте случайно из донесения офицера 2-го железнодорожного батальона: «Станция и местечко Ново-Свенцяны горят и заняты противником. Паровоз, шедший из Игнолино и Ново-Свенцяны, обстрелян у блока № 36 и вернулся в Игнолино».Начиная с 30 августа, с момента прорыва немецкой конницы, положение русской армии становится серьезным.Наступление германских 1-го и 21-го корпусов, прорыв в районе Свенцяны сильной массы неприятельской конницы, создали угрозу тылу 10-й армии и сводили операцию к решению вопроса: который из двух факторов возьмет верх - стойкость немецкой кавалерии, которая, выйдя в район Молодечно, ожидала подхода своей пехоты, или противодействие русского командования, стремящегося покончить с наступающим врагом до момента подхода к нему свежих сил.31 августа железнодорожная линия Вильно - Двинск была прервана неприятельской конницей; станции Межаны и Ново-Свенцяны заняты после боя. Кавалерийский корпус проводит ночь на 1 сентября в районе Липтуны. Этой же ночью высылается сильный разведывательный отряд в составе двух эскадронов, одного 77-мм орудия, четырех пулеметов с велосипедистами для порчи железнодорожной линии Полоцк - Молодечно. Далеко опередив главные силы, разъезд блестяще выполнил поставленную задачу, и 2 сентября захватывает станцию Кривичи, взрывает полотно и мост между станциями Кривичи и Вилейка, срывая переброску в Полоцк и Двинск 27-го армейского корпуса. Из состава последнего успело проскочить по одному полку - в Полоцк и Двинск. Восемь рот 3-го и 4-го стрелковых полков застряли на ст. Кривичи; сбитые оттуда конницей противника, они отошли в Борисов. Один батальон 4-го стрелкового полка застрял на ст. Вилейка и пробился на ст. Уша.К вечеру 3 сентября, через сутки после распоряжения Ставки об изменении сосредоточения 27-го корпуса и направления его в Молодечно, там собрался один полк 76-й пехотной дивизии с 4 батареями. Остальные части 76-й дивизии были разбросаны по всему пути Лида - Молодечно.1 сентября главные силы германской кавалерии, продолжая движение на юг, входят в промежуток между озерами Нарочь и Свирь и движутся тремя колоннами - правая колонна (4-я и 1-я кавдивизии) идет вдоль озера Свирь на переправу через р. Вилию, через д. Жодзишки, имея конечным пунктом м. Сморгонь. Разъезды 4-й кавдивизии захватывают 1 сентября ст. Солы на железной дороге Вильно - Минск. 3-я кавдивизия двигается через Вилейку на Молодечно, 9-я кавдивизия - в направлении на ст. Глубокое.3-я кавдивизия в течение 1 сентября достигает линии Молодечно - Полоцк и захватывает Вилейку, но когда 2 сентября она стремится продолжить движение к Молодечно, то сталкивается с очень серьезным сопротивлением русских, которые, занимая позицию в болотистой местности, вынуждают немецкую кавалерию остановиться.2 сентября 3-я кавдивизия с целью разрушения железной дороги высылает на железнодорожную линию Минск - Смоленск сильный разведывательный отряд. 6 сентября отряд взрывает путь в районе ст. Смолевичи, но вернуться к своей дивизии, находящейся в районе Вилейки, ему удается с большим трудом и лишь несколько дней спустя.После 2 сентября для немецкой кавалерии наступают дни тяжелых боев и тревожных ожиданий. Она еще в состоянии нанести несколько серьезных ударов: около Жуйран атакует в конном строю русскую пехоту, захватывает в плен 4 офицеров и 300 солдат. Затем она цепляется за местность – пытаясь любой ценой удержаться до подхода своей пехоты.К 3 сентября большая часть поставленных немецкой кавалерии задач была выполнена. 2 сентября главные силы кавалерии заняли Сморгонь, 3 сентября Вилейку и повели наступление на ст. Молодечно. 9-я кавдивизия заняла ст. Глубокое и выслала разъезды в направлении на ст. Борисов. 3 сентября - кульминационный момент в развитии операции.Обе стороны развили самую энергичную деятельность: немцы стремятся сохранить и нарастить успех, достигнутый их кавалерией, русское же командование прилагает все усилия, дабы ликвидировать прорыв, который, развиваясь далее, с потерей ст. Молодечно деформировал тыл 10-й армии.Немцы, желая развить наступление своего 1-го армейского корпуса и закрепить прорыв конницы, спешно снимают действовавший против Вильно 21-й армейский корпус и направляют его через м. Свирь на Сморгонь, перебрасывая на место ушедшего корпуса новые дивизии из состава 8-й армии. Приказ П. Гинденбурга от 3-го сентября требовал от 10-й армии Г. Эйхгорна крайнего напряжения сил. Из отобранного у пленного германского кавалериста приказа видно, что П. Гинденбург, требуя от армии решительных действий, обещал своим войскам «четыре корпуса пленных и скорое заключение мира». Но немцы опоздали – они упустили время, а дожди, сделавшие дороги труднопроходимыми, также внесли ощутимые коррективы.6-го сентября Баварская кавдивизия, находившаяся в это время в районе Видзы, получила по радио приказ о подчинении ее корпусу О. Гарнье и о движении ее мимо оз. Нарочь в направлении на Крыница.