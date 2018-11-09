Самоубийственная передислокация с расчётом на «судный день». Что ждёт штаб ПРО США на Дальнем Востоке?
Бесконечный новостной поток об этапах формирования регионального «противоракетного зонтика» ВС США на европейском театре военных действий в рамках амбициозной программы ЕвроПРО предоставляет нам далеко не полную картину реализации Пентагоном плана по парированию возможностей Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения России в случае эскалации широкомасштабных «долгоиграющих» конфликтов либо быстротечных локальных столкновений.
В частности, отдельного внимания заслуживает упущенная ведущими средствами массовой информации новость о беглом развёртывании крупного командного пункта противовоздушной и противоракетной обороны США в депо Сагами (близ железнодорожной станции Сагамихара).
Как сообщает японское новостное издание asahi.com, передовое оперативно-стратегическое звено ПВО-ПРО будет создано на базе штаба 38-й бригады ПВО Сухопутных войск США к середине 2019 года. Сразу после заступления на боевое дежурство на него будут возложены функции сетецентрического пункта боевого управления всеми батареями противоракетных комплексов THAAD и «Patriot PAC-3» в Японии, входящими в их состав узлами связи и обмена данными в префектурах Киото и Аомори, а также приданным многофункциональным радиолокационным комплексом с активной ФАР AN/TPY-2 GBR, который способен не только выдавать целеуказание экзоатмосферным перехватчикам THAAD, но и выполнять функцию тактической системы предупреждения о ракетном нападении. Высокопотенциальный АФАР-радар Х-диапазона может похвастаться антенным полотном, состоящим из 25344 приёмо-передающих модулей, что позволяет добиться минимальной погрешности вычисления угловых и дальностных координат сопровождаемого и «захватываемого» воздушно-космического объекта.
Благодаря высочайшему энергетическому потенциалу дальность обнаружения малоразмерного боевого «снаряжения» с ЭПР около 0,01 кв. м может быть обнаружена посредством GBR на удалении 400—500 км (в беспомеховой обстановке). При постановке средствами РЭБ российской и китайской тактической авиацией мощных шумовых, заградительных и имитационных ответных помех в частотном диапазоне от 8,55—10 ГГц дальность может уменьшиться в 3 и более раза. Тем не менее, станция всё же сможет отслеживать более крупные объекты с ЭОП 0,5 кв. м и более на расстоянии 700—900 км, поскольку наличие АФАР, способной нивелировать сектора помехового воздействия в диаграмме направленности, сохранит её работоспособность. Это говорит о том, что AN/TPY-2, развёрнутая близ Токио, сможет наблюдать за высотным участком воздушного пространства России над южной частью Приморского края.
В случае же переброски радара в северную часть острова Хонсю для обзора откроются более глубокие участки российского воздушного пространства. Аналогичная ситуация будет наблюдаться и применительно к воздушному пространству Китая над провинциями Чжэцзян, Аньхой, Цзянсу и Шаньдун, в случае развёртывания AN/TPY-2 в префектуре Фукуока. Естественно, ещё большими возможностями наблюдения за действиями ВКС России и Китая обладает TPY-2, развёрнутый в Южной Корее (также в составе комплекса THAAD). Очевидно, что данная РЛС также будет увязана с новым американским командным пунктом ПВО-ПРО, развёрнутым в окрестностях станции Сагамихара.
Также ресурс asahi.com сообщил о том, что информация о воздушной обстановке, получаемая данным командным пунктом от различных РЛ-средств (имелись ввиду наземные РЛС и самолёты РЛДН E-767 системы AWACS Воздушных сил самообороны Японии), будет ретранслироваться на операторские терминалы боевых информационно-управляющих систем «Иджис», размещённых на американских эсминцах УРО класса «Арлей Бёрк» и крейсерах «Тикондерога» 7-го оперативного флота ВМС США. Но для чего Пентагон затеял все эти «пляски с бубном» вокруг создания нового штаба ПРО с численностью личного состава в 115 человек (обслуживающего персонала и операторов систем) именно в Японии? Ведь ранее все вышеперечисленные задачи без особых проблем решало 94-е командование противовоздушной и противоракетной обороны со штаб-квартирой в Форт-Шафтере (Гавайи).
Японские СМИ, включая ресурс asahi.com, пытаются аргументировать происходящее готовностью оборонно-промышленного комплекса КНДР возобновить разработку новых и модернизацию уже существующих ядерных вооружений (баллистических ракет и ядерных боевых блоков). В пользу сторонников такого мнения играет недавнее заявление внешнеполитического ведомства Северной Кореи, в котором Пхеньян обвинил Вашингтон в невыполнении возложенных на него обязательств по снятию экономических санкций и пригрозил вернуть ядерную программу в прежнее русло. Но такое объяснение кардинально расходится с реальной оперативно-стратегической причиной фактического «переселения» 94-го командования ПВО-ПРО СВ США из Форт-Шафтера в район Сагамихара. Всё дело в том, что в случае эскалации крупного конфликта в западной части Азиатско-Тихоокеанского региона, 94-е командование ПВО-ПРО в Форт-Шафтере с большой долей вероятности столкнётся с огромными проблемами обмена тактической и стратегической информацией с наземными и воздушными узлами связи американской системы ПРО, развёрнутой в Японии и Республике Корея.
Многофункциональные орбитальные системы космической связи и ретрансляции ВС США будут подвергнуты противодействию со стороны сверхмощных комплексов РЭБ и экзоатмосферных перехватчиков кинетического уничтожения противника. Следовательно, оперативный штаб ПВО-ПРО США должен быть размещён непосредственно в районе Дальневосточного театра военных действий (в Японии). Благодаря этому связь штаба с противоракетными «звеньями» американской армии (комплексами THAAD, «Patriot PAC-3», корабельными БИУС «Иджис», а также радиолокационными средствами наземного и воздушного базирования) может осуществляться посредством защищённой сетецентрической сети обмена информацией «Link-16», представленной 51 фиксированной частотой в диапазоне от 960 до 1215 МГц.
Пикантность ситуации заключается в том, что оборонно-промышленный комплекс Северной Кореи ещё далёк от освоения серийного производства средств РЭБ, способных подавлять космические группировки связи ВС США, не говоря уже о разработке орбитальных аппаратов-перехватчиков, способных обеспечить физическое уничтожение спутников связи методом кинетического перехвата. Следовательно, Пентагон абсолютно не нуждался в создании стратегически важного командного пункта ПВО-ПРО в депо Сагами для управления процессом перехвата северокорейских «Хвасонов», «Нодонов» и «Мусуданов». Средства РЭБ для подавления космической связи и орбитальные аппараты-перехватчики сегодня успешно тестируются лишь в ВС России и Китая.
Так, в ходе форума «Армия-2018» (был проведён в августе) между оборонным ведомством России и владимирским заводом «Электроприбор» был публично подписан контракт на поставку в ВС комплекса радиоэлектронного противодействия спутниковым системам связи «Триада-2.3/2С». Первая партия будет поставлена на опытно-боевое дежурство уже в 2019 году. Также силами специалистов ФГБУ «46-й Центральный НИИ Министерства обороны РФ» проводятся НИОКР по проекту «Рудольф», предусматривающему разработку орбитального перехватчика для поражения спутников связи, оптической разведки, ретрансляторов и иного назначения. И это только начало! Именно на этом моменте начинает приходить понимание того, что создание нового командного пункта ПВО-ПРО ВС США в Японии может позиционироваться лишь в качестве очередного этапа подготовки к большой войне с Россией и Поднебесной в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Естественно, полностью подавить сеть «Link-16» в структуре интеграции противоракетных батарей THAAD, «Patriot PAC-3» и «Иджисов» с новым штабом ПРО ВС США у наших подразделений РЭБ вряд ли получится, ведь расстояние от Владивостока до американских противоракетных батарей и иной военной инфраструктуры составляет 750 км и более, в то время как комплекс РЭБ «Диабазол» подавляет радиостанции и терминалы тактической связи лишь на дальности до 25 км (применительно к наземным потребителям) и 50 км (применительно к воздушным потребителям). Тем не менее, делать ставки на новый КП ПРО в Японии и сеть «Link-16» Пентагону не стоит, ведь в критической ситуации за дело возьмутся гиперзвуковые «Кинжалы», «Авангарды» и китайские WU-14.
Источники информации:
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details_rvsn.htm?id=13361@morfDictionary
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/thaad/thaad.shtml
http://militaryrussia.ru/blog/topic-900.html
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=22615
В частности, отдельного внимания заслуживает упущенная ведущими средствами массовой информации новость о беглом развёртывании крупного командного пункта противовоздушной и противоракетной обороны США в депо Сагами (близ железнодорожной станции Сагамихара).
Как сообщает японское новостное издание asahi.com, передовое оперативно-стратегическое звено ПВО-ПРО будет создано на базе штаба 38-й бригады ПВО Сухопутных войск США к середине 2019 года. Сразу после заступления на боевое дежурство на него будут возложены функции сетецентрического пункта боевого управления всеми батареями противоракетных комплексов THAAD и «Patriot PAC-3» в Японии, входящими в их состав узлами связи и обмена данными в префектурах Киото и Аомори, а также приданным многофункциональным радиолокационным комплексом с активной ФАР AN/TPY-2 GBR, который способен не только выдавать целеуказание экзоатмосферным перехватчикам THAAD, но и выполнять функцию тактической системы предупреждения о ракетном нападении. Высокопотенциальный АФАР-радар Х-диапазона может похвастаться антенным полотном, состоящим из 25344 приёмо-передающих модулей, что позволяет добиться минимальной погрешности вычисления угловых и дальностных координат сопровождаемого и «захватываемого» воздушно-космического объекта.
Благодаря высочайшему энергетическому потенциалу дальность обнаружения малоразмерного боевого «снаряжения» с ЭПР около 0,01 кв. м может быть обнаружена посредством GBR на удалении 400—500 км (в беспомеховой обстановке). При постановке средствами РЭБ российской и китайской тактической авиацией мощных шумовых, заградительных и имитационных ответных помех в частотном диапазоне от 8,55—10 ГГц дальность может уменьшиться в 3 и более раза. Тем не менее, станция всё же сможет отслеживать более крупные объекты с ЭОП 0,5 кв. м и более на расстоянии 700—900 км, поскольку наличие АФАР, способной нивелировать сектора помехового воздействия в диаграмме направленности, сохранит её работоспособность. Это говорит о том, что AN/TPY-2, развёрнутая близ Токио, сможет наблюдать за высотным участком воздушного пространства России над южной частью Приморского края.
В случае же переброски радара в северную часть острова Хонсю для обзора откроются более глубокие участки российского воздушного пространства. Аналогичная ситуация будет наблюдаться и применительно к воздушному пространству Китая над провинциями Чжэцзян, Аньхой, Цзянсу и Шаньдун, в случае развёртывания AN/TPY-2 в префектуре Фукуока. Естественно, ещё большими возможностями наблюдения за действиями ВКС России и Китая обладает TPY-2, развёрнутый в Южной Корее (также в составе комплекса THAAD). Очевидно, что данная РЛС также будет увязана с новым американским командным пунктом ПВО-ПРО, развёрнутым в окрестностях станции Сагамихара.
Также ресурс asahi.com сообщил о том, что информация о воздушной обстановке, получаемая данным командным пунктом от различных РЛ-средств (имелись ввиду наземные РЛС и самолёты РЛДН E-767 системы AWACS Воздушных сил самообороны Японии), будет ретранслироваться на операторские терминалы боевых информационно-управляющих систем «Иджис», размещённых на американских эсминцах УРО класса «Арлей Бёрк» и крейсерах «Тикондерога» 7-го оперативного флота ВМС США. Но для чего Пентагон затеял все эти «пляски с бубном» вокруг создания нового штаба ПРО с численностью личного состава в 115 человек (обслуживающего персонала и операторов систем) именно в Японии? Ведь ранее все вышеперечисленные задачи без особых проблем решало 94-е командование противовоздушной и противоракетной обороны со штаб-квартирой в Форт-Шафтере (Гавайи).
Японские СМИ, включая ресурс asahi.com, пытаются аргументировать происходящее готовностью оборонно-промышленного комплекса КНДР возобновить разработку новых и модернизацию уже существующих ядерных вооружений (баллистических ракет и ядерных боевых блоков). В пользу сторонников такого мнения играет недавнее заявление внешнеполитического ведомства Северной Кореи, в котором Пхеньян обвинил Вашингтон в невыполнении возложенных на него обязательств по снятию экономических санкций и пригрозил вернуть ядерную программу в прежнее русло. Но такое объяснение кардинально расходится с реальной оперативно-стратегической причиной фактического «переселения» 94-го командования ПВО-ПРО СВ США из Форт-Шафтера в район Сагамихара. Всё дело в том, что в случае эскалации крупного конфликта в западной части Азиатско-Тихоокеанского региона, 94-е командование ПВО-ПРО в Форт-Шафтере с большой долей вероятности столкнётся с огромными проблемами обмена тактической и стратегической информацией с наземными и воздушными узлами связи американской системы ПРО, развёрнутой в Японии и Республике Корея.
Многофункциональные орбитальные системы космической связи и ретрансляции ВС США будут подвергнуты противодействию со стороны сверхмощных комплексов РЭБ и экзоатмосферных перехватчиков кинетического уничтожения противника. Следовательно, оперативный штаб ПВО-ПРО США должен быть размещён непосредственно в районе Дальневосточного театра военных действий (в Японии). Благодаря этому связь штаба с противоракетными «звеньями» американской армии (комплексами THAAD, «Patriot PAC-3», корабельными БИУС «Иджис», а также радиолокационными средствами наземного и воздушного базирования) может осуществляться посредством защищённой сетецентрической сети обмена информацией «Link-16», представленной 51 фиксированной частотой в диапазоне от 960 до 1215 МГц.
Пикантность ситуации заключается в том, что оборонно-промышленный комплекс Северной Кореи ещё далёк от освоения серийного производства средств РЭБ, способных подавлять космические группировки связи ВС США, не говоря уже о разработке орбитальных аппаратов-перехватчиков, способных обеспечить физическое уничтожение спутников связи методом кинетического перехвата. Следовательно, Пентагон абсолютно не нуждался в создании стратегически важного командного пункта ПВО-ПРО в депо Сагами для управления процессом перехвата северокорейских «Хвасонов», «Нодонов» и «Мусуданов». Средства РЭБ для подавления космической связи и орбитальные аппараты-перехватчики сегодня успешно тестируются лишь в ВС России и Китая.
Так, в ходе форума «Армия-2018» (был проведён в августе) между оборонным ведомством России и владимирским заводом «Электроприбор» был публично подписан контракт на поставку в ВС комплекса радиоэлектронного противодействия спутниковым системам связи «Триада-2.3/2С». Первая партия будет поставлена на опытно-боевое дежурство уже в 2019 году. Также силами специалистов ФГБУ «46-й Центральный НИИ Министерства обороны РФ» проводятся НИОКР по проекту «Рудольф», предусматривающему разработку орбитального перехватчика для поражения спутников связи, оптической разведки, ретрансляторов и иного назначения. И это только начало! Именно на этом моменте начинает приходить понимание того, что создание нового командного пункта ПВО-ПРО ВС США в Японии может позиционироваться лишь в качестве очередного этапа подготовки к большой войне с Россией и Поднебесной в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Естественно, полностью подавить сеть «Link-16» в структуре интеграции противоракетных батарей THAAD, «Patriot PAC-3» и «Иджисов» с новым штабом ПРО ВС США у наших подразделений РЭБ вряд ли получится, ведь расстояние от Владивостока до американских противоракетных батарей и иной военной инфраструктуры составляет 750 км и более, в то время как комплекс РЭБ «Диабазол» подавляет радиостанции и терминалы тактической связи лишь на дальности до 25 км (применительно к наземным потребителям) и 50 км (применительно к воздушным потребителям). Тем не менее, делать ставки на новый КП ПРО в Японии и сеть «Link-16» Пентагону не стоит, ведь в критической ситуации за дело возьмутся гиперзвуковые «Кинжалы», «Авангарды» и китайские WU-14.
Источники информации:
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details_rvsn.htm?id=13361@morfDictionary
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/thaad/thaad.shtml
http://militaryrussia.ru/blog/topic-900.html
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=22615
- Автор:
- Евгений Даманцев
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