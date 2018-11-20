Первый металл Южной Америки. «Культуртрегеры именем Солнца» (часть 2)
Королева и мать Луна,
Дай нам в дар твои воды,
И любовь твоих дождей дай нам.
Услышь же, как мы взываем к тебе…
(Милослав Стингл. Государство инков. Слава и смерть сыновей солнца)
Дай нам в дар твои воды,
И любовь твоих дождей дай нам.
Услышь же, как мы взываем к тебе…
(Милослав Стингл. Государство инков. Слава и смерть сыновей солнца)
Итак, инки знали золото и серебро, но умели также сплавлять медь и олово и получать бронзу. Причем парадоксально то, что, умея прекрасно работать с металлом, инки рудное дело никогда не любили. Ни в прошлом, ни впоследствии. Ведь это занятие отвлекало их от земли, и, пусть даже они и ценили золото, ценность земли в их глазах была несравненно выше. Хотя горы, где добывались руды металлов, для индейцев были священными, и, приступая к работе, индейцы всякий раз молились богам о том, чтобы они отдали им спрятанные в них сокровища.
Как и у нас в России, в современной Южной Америке есть много людей, которые шьют себе старинного покроя костюмы, надевают на себя копии древних украшений и в таком виде ходят и пляшут среди развалин. Кто-то так развлекает туристов, кто-то считает, что таким образом сохраняет культуру своих предков. В любом случае посмотреть на них очень интересно. Ведь внешне своими чертами лица они все такие же, как и во времена Франциско Писарро!
Законы инков, касающиеся рудного дела и труда рудокопов, были просты и четко расписаны, как, впрочем, и все законы империи инков. Работать в рудниках разрешалось лишь четыре месяца в году, причем это были самые теплые месяцы. Рабочие постоянно сменялись; причем ни один мужчина не мог быть послан на работу в рудники без… своей женщины. На крутых склонах гор Кордильера-де-Карабая (к северу от озера Титикака), где был влажный климат, но были крупные месторождения золота, для нужд горняков были построены специальные террасы для выращивания злаков. Здесь и сегодня можно найти развалины древних селений, жители которых занимались промывкой золотоносного песка. Применялся и другой способ, когда поперек русла реки последовательно строили запруды, и после прошедших дождей собирали в них камни, содержащие крупинки золота. Интересно, что если в большинстве других стран в золотых рудниках трудились преступники, то у инков это была временная повинность, а не наказание. Плавка золота производилась в печах, сложенных на вершинах гор, а загружали в них в качестве топлива традиционный древесный уголь. Отверстие для создания тяги обычно ориентировали на восток, в сторону, откуда чаще всего дул ветер, который создавал тягу, достаточную для получения высокой температуры, нужной для плавки. Однако, если ветра не было, инки могли использовать мехи из шкуры ламы.
Золотых украшений инков до наших дней дошло совсем немного, но они есть. Например, вот это украшение можно увидеть в Музее Америки в Мадриде.
И эти золотые бусы тоже оттуда. (Музей Америки, Мадрид).
Инки владели всеми техническими приемами, известными и другим народам и сохранившиеся в наши дни. Это литье, ковка, пайка, клепка и штамповка. Ювелирам в Куско были известны печи с форсированным дутьем, и точно так же действовали и мастера, изображенные на фреске в египетской гробнице в Саккара (около 2400 г. до н. э.); где ювелиры аналогичным способом проводят плавку, чтобы получить нужную температуру. Технология была довольно примитивной, однако именно так инкские мастера выплавляли столько золота, что отливали статуи правителей инков в полный рост и точные подобия растений из золота для Золотого сада в Куско. Да и неудивительно, ведь все золото империи как раз именно верховному Инке и принадлежало! Причем поскольку инки вели точный учет всех доходов посредством письма кипу, удалось установить, что в Куско ежегодно доставлялось 217 т и 724,5 кг золота, причем никаких машин и механизмов они при этом не использовали. Ну, а требовалось им золото в том числе и для обожествления своих правителей, ведь после с каждого Великого Инки после его смерти делали золотую статую, а его дворец превращали в гробницу, украшенную опять-таки золотом.
А вот это украшение уже из Метрополитен-музее в Нью-Йорке.
Серебро, впрочем, также было собственностью божественного Инки. Вот только если золото у инков ассоциировалось с блеском Солнца, то серебро они считали слезами Луны. И хотя серебро из-за влажного климата Анд быстро тускнело, инки его высоко ценили и многие вещи делали из серебра. Ртуть инкам была также известна, и они использовали ее для золочения и серебрения бронзовых изделий. Также перуанские мастера использовали различные сплавы с оловом, но подбирали их рецептуру так, что на первый взгляд изделия из них выглядят словно золотые. Отливались головки боевых палиц, использовавшиеся в строительстве тяжелые бронзовые рычаги, ножи и разнообразные хирургические инструменты, булавки для застежек, украшения для носа и ушей и пинцеты, чтобы выщипывать волосы. Однако все это, как уже отмечалось, использовали лишь простолюдины, а знать в огромных количествах использовала изделия именно из золота и серебра.
Золотая фигурка мужчины 1400 -1533 гг. Культура инков. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)
Золотая фигурка женщины 1400 -1533 гг. Культура инков. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)
Когда Великий Инка Атауальпа, которого Франциско Писарро держал у себя в качестве пленника, приказал доставить в Кахамарку золото и серебро для выкупа его персоны, то им была заполнена комната длиной в 7,5, и шириной в 4,5 м. Причем золото в нее укладывалось хотя и не до самого потолка, но «на высоту белой линии, до которой не мог достать рукой человек высокого роста». В итоге это составило 1 326 539 песо чистого золота и вдобавок еще и 51 610 марок серебра. На современные деньги за это количество драгоценных металлов можно было бы получить более 500 миллионов долларов. Ужасно, что все это золото и серебро в виде изделий было переплавлено в слитки, поскольку существовал королевский приказ о том, что все золото и серебро из Перу следует переплавить на королевских монетных дворах в Севилье, Толедо и Сеговии». Ну, а сколько при этом погибло прекраснейших произведений искусства мы можем только лишь гадать. Но сами испанцы вспоминали впоследствии, что видели в Куско множество статуй и идолов, изготовленных целиком из золота и серебра, а также фигуры женщин в человеческий рост, полые внутри и прекрасной работы. Еще один конкистадор писал, что ему довелось увидеть «много сосудов из золота, омаров, которые водятся в море, а на других золотых сосудах были высечены изображения птиц и змей, даже пауков, ящериц и каких-то жуков…». Что касается королевского секретаря, который производил учет золотых трофеев, добытых конкистадорами, то видя в какую высокую кучу они все были сложены, написал так: «Поистине это стоило увидеть… сосуды, вазы и посуду различной формы, на которой подавали еду правителям инков… Там были четыре ламы из чистого золота и очень большие десять или двенадцать женских статуй в натуральную величину, все из чистого золота и такой красоты и прекрасной работы, что, казалось, они живые…»
А вот с изделиями из текстиля ученым повезло. Поэтому в Метрополитен-музее в Нью-Йорке есть много различной одежды, ковров и тканей инкской работы. В частности, вот эта оригинальная туника-безрукавка с двумя кошками!
Туника инков с геометрическим орнаментом 1460–1540 гг. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)
Интересно, что и свои завоевания на территории древнего Перу инки осуществляли не ради завоеваний как таковых, а с целью распространения передовых технологий. Во всяком случае, в соответствии с древней легендой, «Бог Солнца повелел инкам отправиться к людям и нести ремесла и цивилизацию всем индейцам, которые тогда жили в дикости». То есть мифы отражают стремление инков прежде всего к просвещению всех прочих индейских племен, при этом сами инки считают себя людьми, избранными для этой цели самим Богом. И очевидно, что-то позволяло им так считать. Хотя известно, что в Андах в течение двух тысячелетий, начиная с X века до нашей эры, уже существовали такие развитые цивилизации, как Чавин, Паракас, Наска, Моче, Тиауанако и другие, то есть многое было создано уже и до них. Но вышло так, что в XII веке на берегах озера Титикака появился народ, верховным правителем которого стал так называемый Великий Инка. И вот этот народ и переселился в новую столицу город Куско и занялся тем, что начал распространять свою власть на огромные территории.
Туника из перьев. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)
Правда, неизвестно точное появление инков на исторической арене. Хотя мы знаем, что сначала они были небольшим по численности племенем, и продвигалось оно на север в поисках плодородных земель, пока не оказалось в долине Куско. Здесь они сумели победить исконных обладателей тамошних земель, после чего начали понемногу подчинять своей власти окрестные племена. Им повезло в том, что в это время всю территорию Анд населяли различные племена, говорившие на разных языках, со своей мифологией, религией, культурой. При этом как раз уровень культуры-то у них у всех был примерно одинаков, поэтому интегрироваться в новое общество под властью инков для них оказалось несложно. У всех племен основой общества являлась земельная община, владевшая землей сообща. Другое дело, что именно инкам было присуще какое-то особо обостренное чувство организации. И они принялись расширять свои владения путем завоеваний.
«Ковер со звездами». (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)
Узорчатая сумочка. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)
Уже в конце XIV века они создали сильную и многочисленную регулярную армию. Причем покоряя соседние племена, инки действовали не только силой, но и старались привлекать на свою сторону их элиту. Интересно, что, перед тем, как начинать военные действия, они трижды предлагали правителям противной стороны добровольно подчиниться их власти и войти в состав их империи, и только в случае окончательного отказа пускали в ход оружие. После победы покоренные племена заставляли изучать язык инков, и насаждали среди них свои обычаи и законы. Но местной знати и жречеству давалась возможность сохранить свое привилегированное положение, а местная религия не запрещалась, хотя от побежденных и требовалось обязательное поклонение богу Солнца. Инки хорошо понимали значение сохранения местных обычаев, народных промыслов и одежды, и не только на них не покушались, но и создавали условия для развития местной культуры.
Посуда инков была похожа на посуду мочика, но все же лишь похожа. Бутылка в виде стремени. Культура Наска. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)
Сосуд с геометрическим орнаментом. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)
В качестве примера подобной культурной интеграции можно привести индейцев культуры Чонос (на территории современного Эквадора), которые в XV—XVI веках выплавляли медь очень высокой чистоты (содержание меди 99,5 %), отливали из нее миниатюрные топорики 2 см по сторонам и 0,5 см толщиной и использовали их в качестве денег. Однако данная «монета» имела хождение по всему западному побережью Южной Америки, включая и государство инков.
Продолжение следует…
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
- Статьи из этой серии:
- Первый металл Южной Америки (часть 1)
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter