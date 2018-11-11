Первый металл Южной Америки (часть 1)



Плоскогория Мачу-Пикчу

у самых преддверий неба

полны были песен, елея,



человек разрушал гнездовья

огромных птиц на вершинах,

и в новых своих владеньях

держал семена земледелец

в пальцах, раненных снегом.



Пабло Неруда. Всеобщая песнь (перевод М. Зенкевича) Был Юг золотым изумленьем.Плоскогория Мачу-Пикчуу самых преддверий небаполны были песен, елея,человек разрушал гнездовьяогромных птиц на вершинах,и в новых своих владеньяхдержал семена земледелецв пальцах, раненных снегом.Пабло Неруда. Всеобщая песнь (перевод М. Зенкевича)

От культуры Моче до нашего дня сохранилось множество замечательных изделий из золота, но многие из них совершенно необычны. Как вам, например, вот такое украшение для носа? (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Украшение для носа, V – VI вв. н.э. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Однако еще до появления на исторической арене инков здесь уже существовал ряд цивилизаций, которые знали металл. Прежде всего, это цивилизация Моче (или культура мочика, известная своей оригинальной цветной и лепной керамикой и совершенными ирригационными системами), Уари (государство, ставшее по сути, прообразом империи инков, хотя его население и говорило на другом языке), Чиму (с центром в городе Чан-Чан, и также с характерной керамикой и архитектурой), Наска (о которой все знают по гигантским фигурам и линиям на расположенном высоко в горах плато), Пукина (с столицей в городе Тиауанако к востоку от озера Титикака), Чачапояс («Воины Туч», известные своей горной крепостью Куэлап, которую называют еще также «Мачу-Пикчу севера»). Все они знали металл и умели с ним работать, хотя если медь в Месопотамии уже добывали в 3500 году до н. э., то в перуанских захоронениях изделия из нее впервые встречается лишь после 2000 года до н. э. А еще археологические находки однозначно говорят о том, что, когда инки здесь наконец-то появились и создали свою империю, никаких новых технологий они с собой не принесли, а всего лишь хорошо организовали добычу руды и начали выплавлять металл в больших масштабах.Тоже украшение для носа, но совсем простое. Видно автор был эстетом или «не имел ни ума, ни фантазии». Но зато золото! Это уже нечто! (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Золотое носовое украшение, инкрустированное бирюзой и хризоколлом явно принадлежавшее человеку со вкусом или с положением. Культура Моче (200—850 гг. н. э.). (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Ну, а начало металлообработке в Южной Америке положила древняя культура Моче, о происхождении которой мы мало что можем сказать, кроме того, что она… действительно была, поскольку от нее остались многочисленные артефакты! Возникла она в преддверии нашей эры, и просуществовала до VII в., а своего наивысшего расцвета достигнув в III – VI вв. Экономической основой этой культуры было развитое ирригационное земледелие, основанное на применении естественных удобрений, таких, как гуано, которое индейцы мочика добывали на островах, расположенных неподалеку от берега. Используя столь примитивное орудие труда, как палка-копалка из твердого дерева, лишь изредка имевшую медный наконечник, они добились впечатляющих успехов в растениеводстве и огородничестве. А еще они разводили лам, дававших им шерсть, и морских свинок… на мясо! Естественно, что, живя на берегу океана они ловили рыбу и занимались морским промыслом.А вот как они носили в носу вот это? (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Но самое главное в данном случае, что создатели культуры мочика были прекрасными металлургами и искусными ювелирами. Уже во II в. н.э. они умели выплавлять медь, и сплавлять ее с золотом и серебром. Им было известно литье по выплавляемым восковым моделям и золочение изделий травлением. Металл Моче использовался и для изготовления украшений и предметов роскоши, а также для орудий труда.Золотая маска сипанской культуры. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Гончарное дело также было очень развито. Причем особенно удавалась индейцам мочика ритуальная раскрашенная посуда и портретные сосуды, изображавшие, как считают ученые вполне конкретных людей. Лепка в их изготовлении сочеталась с художественной росписью, а сами сосуды (или их отдельные элементы) очень часто оттискивали в формах, что позволяло их многократно тиражировать. Правда, гончарного круга они не знали, но вот такой технологический прием его им вполне заменял! На некоторых сосудах можно обнаружить знаки, которые вполне могут рассматриваться как своеобразные клейма мастеров, что говорит о высоком уровне их профессионального мастерства.Клипсы для ушей. Золото с инкрустацией. Культура Моче. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Ткани мочика выделались из хлопковой пряжи, иногда смешанной с шерстяными нитями. На одном из сосудов, например, была изображена даже ткацкая мастерская, где женщины работают на ручных станках, привязанных одним концом к столбу или балке перекрытия, а другим к поясу ткачихи. За их работой надзирает некто более высокого ранга.Маска культуры Сипан. X –XII вв. 74% золота, 20 % серебра, and 6% меди. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Обращает на себя внимание и строительное искусство. Индейцами Мочика была возведена громадная (55 м высотой) ступенчатая пирамида Уака-Форталеса. Еще две пирамиды, построенные в долине Моче, были поменьше: Уака-дель-Соль (примерно 40 м) и Уака-де-ла-Луна (более 20 м). Но это были центры, где пирамиды сочетались с городской застройкой, а ведь были еще и отдельно стоящие пирамиды и настоящие крепости.Портретный сосуд, принадлежавший культуре Моче. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Интересно, что в качестве материала, из которого все это сооружалось, являлись прямоугольные сырцовые кирпичи – адобы. Причем, на кирпичах из которых были сложены большие пирамиды в долины Моче были найдены геометрические отпечатки, которые сегодня считаются знаками общин, по которым вели учет количеству кирпичей, произведенных в качестве трудовой повинности. Стены построек культового характера покрывались фресками мифологического характера и точно такие же изображения мифических персонажей и характерных сцен можно встретить на предметах из металла и текстиля и на огромном количестве керамических изделий.Бутылка «Лиса-воин». Культура Моче. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Портретная бутылка, культура Моче III – VI вв. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)«Любовь». Культура Моче. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Во главе пантеона божеств мочикского общества, стояли антропоморфные божества и, в частности, «Бог с лучами». Зооморфные, но в значительной степени человекоподобные божества, например, боги-воины – бог-лис, бог-морской орел, бог-олень и др., а также боги-жрецы – бог-сова, бог-обезьяна, бог-летучая мышь, и второстепенные божества – стервятники-урубу, бакланы, ящерицы, мыши и т.д., занимали низшую ступень, где находились и фитоморфные божества. Совершенно фантастические существа мочика также были известны. Это драконы, демоны, лягушки-ягуаров.Бутылка-кошка. Культура Моче. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Своих усопших мочика хоронили в узких ямах, с перекрытием из прутьев и кирпичей – адобов. Покойники заворачивались в циновки укладывались на спину. Даже в рядовых погребениях находят по несколько сосудов и другие вещи. Тогда как в богатых погребениях их десятки! Известно, например, погребение пожилого «воина-жреца» в долине Виру, который был похоронен в медной маске, причем его сопровождали останки ребенка, а также двух женщин и мужчины. Вместе с ним на «тот свет» отправилось огромное количество керамических сосудов, деревянные жезлы с искусно вырезанными инкрустированными навершиями, различные изделия из перьев, головные уборы и разные другие предметы.Индейцы мочика любили кошек и часто их изображали. Вот, например, сосуд, на котором показан мужчина с кошкой на руках. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Любили они и вот такие «скульптурные изображения»… (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)А кошек изображали даже на пластинках-украшениях для носа! Культура Моче. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)На северной окраине мочикской территории, в Сипане, в толще сырцовой платформы, на которой некогда стояли храмовые постройки, нашли прямоугольную могилу, в которой стоял деревянный гроб с останками мужчины, лежавшего на спине и державшего что-то вроде золотого скипетра в руках. Нижнюю часть лица его закрывала золотая маска, тело было завернуто в ткань. В могиле было найдено огромное количество вещей (более 400!), обозначавших его высокий ранг – головные уборы, украшения из золота с инкрустациями, украшения из перьев, драгоценные раковины, золотые и бронзовые пластины, служившие в качестве панциря, золотые штандарты и многое другое. Усопшего сопровождали восемь человек.Раскопанная могила «Правителя Сипана».Судя по их одежде и останкам, это были его жена, две другие женщины — вероятно, наложницы, военачальник, охранник, знаменосец и ребенок. Среди найденных животных была собака, а также бесчисленное множество керамических сосудов различной формы и предназначения. Ниже его могилы была могила его предшественника, где также нашли еще и останки молодой женщины и ламы, а также роскошные одежды, украшенные золотом и серебром. Наличие богатых погребений отмечалось и в пирамидах долины Моче.Украшение головного убора, II в. н.э. Культура Наска. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)В VII в. цивилизация Моче постепенно пришла в упадок, а в конце VII — начале VШ в. и вовсе прекратила свое существование. Однако важно другое, а именно, что первые находки изделий из мышьяковистой бронзы в Южной Америке как раз принадлежат к этой культуре. То есть в середине I тысячелетия н. э., в северном Перу металлургия бронзы уже существовала. Появившиеся следом культуры Тиуанако и Уари умели выплавлять уже классическую оловянистую бронзу, то есть усовершенствовали технологию Моче. Ну, а государство инков Тауантинсуйу, существовавшее в Южной Америке в XI – XVI веках уже вполне можно считать цивилизацией развитого бронзового века.Бронзовый нож инков XV – XVI вв. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Почему-то считается, что главным металлом у инков было золото, однако на самом деле они добывали и обрабатывали и целый ряд других металлов. Сплавляя медь и олово, они получали бронзу, которая в их обществе была единственным металлом, который простые индейцы могли использовать для изготовления украшений, без которых, понятно, люди древних цивилизаций просто не могли существовать.Продолжение следует…