Земля за океаном. Хоупвелл: цивилизация торговцев медно-каменного века (часть 2)

Культура Кловис «приказала долго жить». Причиной могло стать падение огромного астероида или какие-то иные причины, но важен результат – она исчезла. И это точно известно, потому что в более верхних, то есть ранних слоях грунта находят уже наконечники копий совсем другой формы и массу костей, сложенных в одном месте, что для людей-кловисов было нехарактерно.«Холм монахов». Насыпан в 950 – 1100 гг.Однако люди в Америке не исчезли. Они жили, жили и создали новую культуру, получившую название «культуры Хоупвелл». На территории Североамериканского материка она существовала в период с 100 по 500 год до н.э. и представляла собой культуру садоводов и собирателей-охотников. Причем их культура была не только самобытна – сказать это можно про очень многие культуры, но и очень оригинальна. Оригинальна в первую очередь тем, что ее представители сумели создать совершенно уникальную для своего времени «торговую систему» от Великих озер и до берегов Мексиканского залива с севера на юг и вплоть до Йеллоустонского национального парка на Дальнем Западе. А еще они занялись земляными работами и насыпали впечатляющее количество курганов в районах своего проживания. Ну, а располагался регион распространения «культуры Хоупвелл» в лесных массивах, что лежали вдоль речных долин на водоразделе реки Миссисипи, а также таких рек как Миссури, Иллинойс и Огайо, где поселки «хоупвеллов» встречаются особенно часто. Но это совсем не означает, что их не нашли и в других местах. Находят следы этой культуры и в таких штатах, как Висконсин, Мичиган, Айова, Миссури, Кентукки, Западная Вирджиния, Арканзас, Теннесси, Луизиана, Северная и Южная Каролина, а еще они встречаются в штатах Миссисипи, Алабама, Джорджия и Флорида – то есть чуть ли не на половине территории современных Соединенных Штатов. Вот вам и страна без истории и собственной культуры. Ну да, питекантропы сюда не добрались, но это совсем не значит, что культура древних американцев отсутствовала в принципе. Ну, а центром работ «курганного строительства» является юго-восточная часть штата Огайо, которую историки считают «центром» культуры Хоупвелл.Если мы посмотрим на эту карту, то увидим, что «культура Хоупвелл» распадалась на множество локальных комплексов, что, впрочем, неудивительно, имея ввиду расстояния, разделявшие те или иные районы. Но у них было и много общего. На сегодня ученые выделяют несколько «комплексов Хоупвелл», получивших в США самые разные и, порой, даже необычные названия. Это «Комплекс Лаурел», «Комплекс оконечности полуострова», комплексы «Портер», «Миллер», «Купер», «Канзас Сити хоупвелл», «Копена», «Гавана хоупвелл», «Огайо хоупвелл», «Культура крабового сада», «Марксвиль хоупвелл», «Комплекс кутюр», «Губалл фокус», «Тремпелеи хоупвелл», «Культура Свифт Крик», «Культура острова Виден», «Комплекс Саугин». Как видите, многие из них расположены очень далеко друг от друга. Единым, объединяющим их стержнем, была торговля.Древние «хоупвеллы» построили впечатляющие группы насыпи из дерновых блоков, самой известной из которых является группа курганов Ньюарк в Огайо. Некоторые рукотворные «холмы» «Культуры Хоупвелл» имели конусообразную форму, ряд насыпей были плоскими, тогда как другие представляли собой фигуры животных и птиц.Устройство курганов в долине Миссисипи: Intrusive burial (1) – захоронение на откосе кургана; Wattle and daub summit (2) structure – глинобитное сооружение на вершине; Ramp with log stairs (3) – рампа (откос) с бревенчатой лестницей; Multiple layers of fill (4) – несколько слоев засыпки; Multiple terraces and secondary mounds (5) — несколько террас и вторичных курганов. Правда, данная схема принадлежит к более поздней «миссисипской культуре», но в принципе в их устройстве мало что изменилось.Считается, что насыпи «хоупвеллов» имели ритуальное предназначение. Что это были основания, на которых совершались обряды или стояли храмы. Также многие «хоупвеллы» трудились исключительно ради изготовления различных церемониальных предметов, многие из которых в свою очередь использовались в качестве вотивных даров.Ну а сами люди на этих возвышенных курганах не жили. Их жилища располагались по берегам рек, но относительно неподалеку от одного или нескольких насыпных ритуальных центров. То есть общество «хоупвеллов» было очень религиозным и совершение обрядов занимало значительное место в их жизни.Изделия «культуры Хоупвелл».Было время, когда археологи полагали, что всякий представитель «культуры Хоупвелл», то есть все те, кто построили эти курганы, должны были быть фермерами. Однако археологические раскопки и анализ находок показали, что строители курганов были… садоводами, что они занимались междуплеменной торговлей, а вот в земляных работах участвовали лишь изредка, когда жителей близлежащих поселений собирали по каким-то поводам на торжественные собрания.Доказано это было изучением рациона «хоупвеллов», которые, во-первых, охотились на белохвостых оленей и добывали речную рыбу, а во-вторых, в большом количестве употребляли в пищу орехи семена таких местных растений, как майграсс, спорыш, подсолнечник и ченоподиум. При этом орехи они ели в таких количествах, что явно их выращивали специально.Ритуальный нож «культуры Хоупвелл».Каждая из культур, показанная на карте, вносила свой вклад в торговый обмен с другими культурами. Так что бессмысленно утверждать, что в условиях натурального хозяйства, а оно у индейцев этой культуры было более чем натуральным, жителям одного региона нечего продавать обитателям другого. Правда, мы не знаем, какая часть найденных при раскопках в курганах и других местах артефактов оказалась здесь вследствие торговли или же их привезли сами местные жители во время, ну, скажем, сезонных миграций. Но такие артефакты имеют точную локацию, что говорит о налаженном торговом обмене.Изделия «хоупвеллов» из меди, слюды и камня.Итак, что кто и кому поставлял?Из района гор Аппалачей шли зубы медведя, слюда и стеатит.Верхняя долина Миссисипи была источником галенита и готовых наконечников копий и стрел.Район Йеллоустонского национального парка: обсидиан и рога горных баранов.Район Великих озер был самым главным источником самородной меди и серебра.Район реки Миссури: ножи из кремня.Мексиканский залив и Атлантическое побережье США: морские раковины и зубы акулы.Кроме этого «хоупвеллы» изготавливали керамику, инструменты для работы с металлом и текстиль.То есть это, без преувеличения можно сказать, была «цивилизация ассоциированных торговцев». С Великих озер на юг шла самородная медь и изделия из нее, а также серебро. Кто-то поставлял наконечники стрел, рога баранов, ткани, конечно же – орехи, мед, семена подсолнечника (в огромных количествах!), наверняка сушеное и вяленое мясо, включая и мясо бизонов, водившихся уже многомиллионными стадами. А с юга вверх по течению Миссисипи шли дары моря – сушеная рыба, раковины моллюсков, зубы акул. Все это как-то оценивалось, сравнивалось и обменивалось. Что являлось «деньгами» мы не знаем, и очень может быть, что их и не было совсем, но все равно, какие-то понятия стоимости и себестоимости у «хоупвеллов» безусловно существовали.Странное украшение из меди. «Культура Хоупвелл». («Полевой музей», Огайо)Дальше больше: в этом обществе уже произошло социальное расслоение. Были вожди, жрецы, ремесленники, торговцы… возможно и рабы из военнопленных. Элиту хоронили в насыпях, простых людей зарывали в общих могильниках. Количество погребального инвентаря несопоставимо! А вот каким образом власть высших осуществляла контроль над низшими, мы, увы, узнать не в состоянии. Хотя очевидно, что такой контроль был, иначе рукотворных курганов было бы не построить.Удалось, правда, выяснить, что отношения между группами обычно были ненасильственными. Дело в том, что в найденных погребениях на скелетах «хоупвеллов» отсутствуют характерные повреждения. То есть между разными группа «хоупвеллов» (или как их называют американские ученые – «людьми хоупвелловской традиции») царил мир?Медная чеканная «птица». «Культура Хоупвелл». (Музей американских индейцев, Вашингтон)Кстати, причина, по которой охотники-собиратели и садоводы вдруг начали строить большие земляные насыпи, также является тайной за семью печатями. Ведь жили «хоупвеллы» и вдоль водных путей, и по берегам морских бассейнов, и на озерах, и в лесах. Что заставило их повсеместно насыпать круглые и квадратные курганы и погребать там представителей знати? Были ли все они религиозными лидерами своих общин, и высота захоронения указывала на их близость к Солнцу, Небу, Птице Грома… неясно. Вернее, никто не может этого сказать.Вот такие у них были курганы и было их много!Мало что известно и о том, почему строительство курганов «культуры Хоупвелл» вдруг закончилось. В нижней долине реки Иллинойс это случилось около 200 н.э., а в долине реки Сьото в 300 – 350 гг. Нет никаких свидетельств широкого распространения эпидемических заболеваний и показателей повышенной смертности. Все вроде бы было так, как и до этого, вот только многие долины оказались заброшены. А насыпей больше уже никто не насыпал.Декоративная курительная трубка в виде ворона, обнаруженная при раскопках Маунд-Сити. Да, табак индейцы этой культуры уже знали. Выращивали и курили.Продолжение следует…