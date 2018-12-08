Земля за океаном. Кловис: древнейшая культура первобытной Америки (часть 1)
Одна из проблем, существовавшая, кстати, во все времена, — это проблема получения информации. Человек не знает, что происходит в соседней квартире, на соседней улице, в соседнем городе, причем в квартиру к соседям он может войти, до соседней улицы всего 200 метров, а до города два часта езды по хорошему шоссе. А что тогда говорить о других странах, куда, например, лететь самолетом 13 часов, да и не каждому по карману? А языковой барьер? Словом, 90% информации мы получаем из чужих уст, текстов или переданных нам по ТВ картинок. Но эту информацию собирали, обобщали и переводили в знаки люди. Есть такая теория Лассуэлла (и о ней мы как-нибудь обязательно расскажем), так вот одним из препятствий на пути усвоения информации, переданной по каналам СМИ, является «белый шум». То есть кто-то смотрит ТВ и одновременно жарит картошку, кто-то читает, а за стеной играет музыка, ну и так далее. На ВО, например, судя по комментариям многие тоже читают тексты невнимательно и прочитывают в них все, что угодно, кроме того, что в них есть. Пагубность такого подхода очевидно. Человек получает НЕПОЛНОЕ ЗНАНИЕ и далее судит, считая его ПОЛНЫМ, хотя это и ошибка. То есть он считает, что знает, хотя на самом деле его знания отрывочны и неполны. Например, мы очень мало знаем об истории и культуре огромного континента за океаном – Северной и Южной Америки, о чем, кстати, свидетельствовал проявленный читателями ВО интерес к материалам по завоевание Кортесом Мексики и культуры перуанских индейцев. Но… а как там обстояли дела на севере? Помнится, один из читателей задавал мне вопрос о миссисипской культуре, и я обязательно постараюсь подробно про нее рассказать. Ну, а пока есть смысл начать с самого начала, а именно с того, каким образом и когда первые люди оказались в Америке.
Наконечник копья культуры Кловис, ок. 11,000 лет до н.э. Обнаружен в штате Аризона. Материал – кремень. Длина 2.98 x 8.5 x 0.7 см. (Британский музей, Лондон)
Сегодня считается доказанным тот факт, что несколько тысячелетий тому назад на Земле имело место сильное похолодание, приведшее к оледенению, причем особенно сильному в Северном полушарии. Огромные массы льда покрыли северную часть Европы и… в этот лед превратились в свою очередь огромные массы воды. В результате Мировой океан «обмелел», а его уровень понизился в среднем на 120 м. Это много, но зато там, где сейчас плещется вода, в то время была суша. Между Чукоткой и Аляской возник перешеек, получивший название Берингия и вот по нему-то из Азии в Америку и перебрались ее первые обитатели. То есть там имел место некий разрыв в ледниках, по которому они прошли в районы тундры, непосредственно примыкавшей ко льдам, и там нашли себе «землю обетованную» — массу диких, непуганых, животных при полном отсутствии других людей.
Много пищи – высокая рождаемость (правда, характерно это лишь для слаборазвитых племен). Поэтому людей становилось все больше и больше, и они уходили все дальше и дальше. Пока не заселили оба материка.
Но самой первой культурой Северной Америки, культурой каменного века первых американцев, стала так называемая культура Кловис — то, что археологи называют самым старым и наиболее широко распространенным археологическим комплексом Северной Америки. Названа она была так в честь города в Нью-Мексико, где были обнаружены первые находки, принадлежавшие к этой культуре. Причем Кловис известен своими потрясающе красивыми каменными изделиями, найденными не только по всей территории Соединенных Штатов, но также и в северной Мексике, и в южной Канаде. Данная технология работы с камнем также получила название «Кловис», а ее артефакты стали называть «кловисы», так что подобной разницы в терминах удивляться не надо.
Правда, сегодня считается, что технология Кловис, скорее всего, была не первой на американских континентах. Что существовала культура, которую следует называть пре-кловис, представители которой прибыли на земли Северной Америки не менее чем за несколько тысяч лет до ее возникновения и, вероятно, являются предками будущих «кловисов».
В разных регионах США находки культуры Кловис имеют различную датировку. Встречаются цифры ее возраста от 13 400 — 12 800 календарных лет тому назад, тогда как на востоке от 12 800 — 12 500 лет. В Техасе нашли самый старых артефакт: 13 400 лет тому назад. Ну, а в среднем все это означает, что это означает, что культура охотников Кловис длилась на американском континенте примерно около 900 лет, после чего ее начали сменять другие культуры.
Наконечники копий культуры Кловис имели ланцетные (листовидные) в общей форме очертания, с параллельными слегка выпуклым сторонам и вогнутой задней частью, и канавками для крепления в древке. Вот эта деталь и является наиболее отличительной их чертой, позволяющей отличать такого рода изделия этой культуры от всякой другой. С помощью экспериментальной археологии было доказано, что для того, чтобы сделать наконечник-кловис, опытному мастеру нужен был подходящий по форме кремень и полчаса времени, но при этом от 10-20% из них ломаются при попытках сделать на них такие вот канавки.
Археологи попытались закрепить такие наконечники в древках и убедились, что они плотно закрепляются в расщепах и если обмотать их еще и кожаным ремешком, смазанным костным клеем, то получается очень прочное соединение.
Если кого заинтересует информация о культуре Кловис на английском языке, то вот эта книга содержит много интересного материала. Только не забывайте, что слово «point» хотя и переводится чаще всего как «точка», но в данном случае обозначает именно наконечник!
Интересно, что в качестве материала для наконечников кловис использовались самые различные минералы, а не только кремни. Есть наконечники из обсидиана и халцедона, кварца и кварцитов. Интересно, что место, где найден наконечник, находится иногда в сотнях километров от места, где можно добыть такой минерал. Отсюда вывод – или люди-кловисы кочевали, или вели торг между племенами. То есть перевезенные на такие большие расстояния камни явно являлись частью большого и дорогостоящего производственного процесса, что заставляют ученых полагать, что почти наверняка тут не обошлось без определенного разделения труда и выстраивания определенных социальных коммуникаций.
Коллекция наконечников копья культуры Кловис. (Офис государственной археологической коллекции штата Огайо).
Что показало изучение этих наконечников под микроскопом? То, что многие действительно использовались в качестве копейного острия и в таковом качестве попадали даже в кости животных, что вызвало на них характерные надломы и трещинноватость. Но некоторые из них использовались многофункционально, например, как ножи.
Археолог В. Карл Хатчингс (2015) провел эксперименты и сравнил характер переломов наконечников того времени с переломами, полученными в ходе современных бросков по различным целям. Выяснилось, что по крайней мере некоторые из них бросали не с помощью руки, а при помощи копьеметалки атлатля.
Долгое время считалось, что столь совершенное оружие охоты дало возможность людям-кловисам столь успешно охотиться на крупных животных, что это привело к их исчезновению. На стоянках кловисов обнаружены кости мамонтов и многих других крупных животных, но все-таки трудно предполагать, что только лишь люди их всех истребили.
Единственное известное захоронение Кловиса, найденное на сегодняшний день, — это обнаруженный младенческий скелет, покрытый красной охрой, в сочетании с 100 каменных инструментов и 15 инструментами из кости. Радиоуглеродный анализ датирует его временем от 12 707 — 12 556 лет тому назад. Данное погребение является доказательством ритуального поведения, то есть в загробный мир или мир духов люди верили уже тогда. Кроме этого нашли камни с вырезанными изображениями, подвески и бусины из кости, камня, гематита и карбоната кальция. Гравированная слоновая кость, включая выточенные стержни из слоновой кости; использование красной охры – все это наводит также на мысль о наличии определенного церемониала. В настоящее время также есть некоторые недатированные наскальные рисунки на острове Верхний Санд в штате Юта, в которых изображены вымершие представители фауны, включая мамонтов и бизонов, и которые могут быть связаны с культурой Кловис.
Наконечник копья культуры Кловис. (Британский музей, Лондон)
И вот что интересно и в определенной степени странно: все было у кловисов хорошо и вдруг они словно куда-то исчезли. Животные, на которых они охотились, разом вымерли и… больше эта культура почему-то не существовала. На многих стоянках в грунте нашли следы копоти, то есть имели место пожары. Был сделан вывод, что виноват в этом огромный астероид, упавший где-то в Канаде и вызвавший пожары по всему материку. И выше этого «черного коврика» культура Кловис стратиграфически уже не наблюдается. Потом от этой гипотезы отказались, но сейчас к ней вернулись вновь, поскольку в донных озерных отношениях этого времени нашли много платины в микрогранулах. Возникает вопрос, а откуда она взялась? Кроме как гигантский астероид принести ее никто не мог. Он упал, взорвался, вспыхнула сухая трава, если это случилось летом; выбросил массу грунта, в которую попала и платина, в небо, в результате чего наступило резкое похолодание, от которого как раз все животные и вымерли. А вслед за ними вымерли и люди, а которые не вымерли ушли в другие места и там ассимилировались.
Удалось узнать ученым и генетическую принадлежность древних людей-кловисов. Так, в 2013 году международная группа ученых прочитала геном единственного известного представителя культуры Кловис — двухлетнего мальчика Анзик-1 (это как раз его нашли в погребении засыпанным желтой охрой), и жившего 12,5 тысяч лет назад на территории нынешнего штата Монтана. Выяснилось, что его Y-хромосома относится к гаплогруппе Q-L54, а митохондриальная — к гаплогруппе D4h3a. ДНК сохранилась на редкость хорошо, что дало возможность прочитать геном 14 раз, что позволяет практически исключить ошибку. Сопоставление результатов исследования с современными данными показало, что люди культуры Кловис в генетическом отношении являлись родственниками современных индейцев Северной и Центральной Америки и соответственно, жителям Азии.
И эта книга представляет большой интерес. Тут все очень подробно: и фото артефактов, и графические прорисовки. Но… узко, только штат Висконсин!
Год спустя группа ученых во главе с палеонтологом Джеймсом Чаттерсом опубликовала результаты исследования скелета 15-летней девочки, которая предположительно жила 13 тыс. лет назад и была найдена в 2007 году на полуострове Юкатан в затопленной пещере Ойо-Негро. Ее митохондриальная ДНК была получена из ее коренных зубов, а результаты ее изучения показали, что современные индейцы относятся к одной и той же гаплогруппе D1, к которой принадлежали и древние кловисы, и принадлежат и сегодня некоторые современные народы Чукотки и Сибири.
Продолжение следует...
Наконечник копья культуры Кловис, ок. 11,000 лет до н.э. Обнаружен в штате Аризона. Материал – кремень. Длина 2.98 x 8.5 x 0.7 см. (Британский музей, Лондон)
Сегодня считается доказанным тот факт, что несколько тысячелетий тому назад на Земле имело место сильное похолодание, приведшее к оледенению, причем особенно сильному в Северном полушарии. Огромные массы льда покрыли северную часть Европы и… в этот лед превратились в свою очередь огромные массы воды. В результате Мировой океан «обмелел», а его уровень понизился в среднем на 120 м. Это много, но зато там, где сейчас плещется вода, в то время была суша. Между Чукоткой и Аляской возник перешеек, получивший название Берингия и вот по нему-то из Азии в Америку и перебрались ее первые обитатели. То есть там имел место некий разрыв в ледниках, по которому они прошли в районы тундры, непосредственно примыкавшей ко льдам, и там нашли себе «землю обетованную» — массу диких, непуганых, животных при полном отсутствии других людей.
Много пищи – высокая рождаемость (правда, характерно это лишь для слаборазвитых племен). Поэтому людей становилось все больше и больше, и они уходили все дальше и дальше. Пока не заселили оба материка.
Но самой первой культурой Северной Америки, культурой каменного века первых американцев, стала так называемая культура Кловис — то, что археологи называют самым старым и наиболее широко распространенным археологическим комплексом Северной Америки. Названа она была так в честь города в Нью-Мексико, где были обнаружены первые находки, принадлежавшие к этой культуре. Причем Кловис известен своими потрясающе красивыми каменными изделиями, найденными не только по всей территории Соединенных Штатов, но также и в северной Мексике, и в южной Канаде. Данная технология работы с камнем также получила название «Кловис», а ее артефакты стали называть «кловисы», так что подобной разницы в терминах удивляться не надо.
Правда, сегодня считается, что технология Кловис, скорее всего, была не первой на американских континентах. Что существовала культура, которую следует называть пре-кловис, представители которой прибыли на земли Северной Америки не менее чем за несколько тысяч лет до ее возникновения и, вероятно, являются предками будущих «кловисов».
В разных регионах США находки культуры Кловис имеют различную датировку. Встречаются цифры ее возраста от 13 400 — 12 800 календарных лет тому назад, тогда как на востоке от 12 800 — 12 500 лет. В Техасе нашли самый старых артефакт: 13 400 лет тому назад. Ну, а в среднем все это означает, что это означает, что культура охотников Кловис длилась на американском континенте примерно около 900 лет, после чего ее начали сменять другие культуры.
Наконечники копий культуры Кловис имели ланцетные (листовидные) в общей форме очертания, с параллельными слегка выпуклым сторонам и вогнутой задней частью, и канавками для крепления в древке. Вот эта деталь и является наиболее отличительной их чертой, позволяющей отличать такого рода изделия этой культуры от всякой другой. С помощью экспериментальной археологии было доказано, что для того, чтобы сделать наконечник-кловис, опытному мастеру нужен был подходящий по форме кремень и полчаса времени, но при этом от 10-20% из них ломаются при попытках сделать на них такие вот канавки.
Археологи попытались закрепить такие наконечники в древках и убедились, что они плотно закрепляются в расщепах и если обмотать их еще и кожаным ремешком, смазанным костным клеем, то получается очень прочное соединение.
Если кого заинтересует информация о культуре Кловис на английском языке, то вот эта книга содержит много интересного материала. Только не забывайте, что слово «point» хотя и переводится чаще всего как «точка», но в данном случае обозначает именно наконечник!
Интересно, что в качестве материала для наконечников кловис использовались самые различные минералы, а не только кремни. Есть наконечники из обсидиана и халцедона, кварца и кварцитов. Интересно, что место, где найден наконечник, находится иногда в сотнях километров от места, где можно добыть такой минерал. Отсюда вывод – или люди-кловисы кочевали, или вели торг между племенами. То есть перевезенные на такие большие расстояния камни явно являлись частью большого и дорогостоящего производственного процесса, что заставляют ученых полагать, что почти наверняка тут не обошлось без определенного разделения труда и выстраивания определенных социальных коммуникаций.
Коллекция наконечников копья культуры Кловис. (Офис государственной археологической коллекции штата Огайо).
Что показало изучение этих наконечников под микроскопом? То, что многие действительно использовались в качестве копейного острия и в таковом качестве попадали даже в кости животных, что вызвало на них характерные надломы и трещинноватость. Но некоторые из них использовались многофункционально, например, как ножи.
Археолог В. Карл Хатчингс (2015) провел эксперименты и сравнил характер переломов наконечников того времени с переломами, полученными в ходе современных бросков по различным целям. Выяснилось, что по крайней мере некоторые из них бросали не с помощью руки, а при помощи копьеметалки атлатля.
Долгое время считалось, что столь совершенное оружие охоты дало возможность людям-кловисам столь успешно охотиться на крупных животных, что это привело к их исчезновению. На стоянках кловисов обнаружены кости мамонтов и многих других крупных животных, но все-таки трудно предполагать, что только лишь люди их всех истребили.
Единственное известное захоронение Кловиса, найденное на сегодняшний день, — это обнаруженный младенческий скелет, покрытый красной охрой, в сочетании с 100 каменных инструментов и 15 инструментами из кости. Радиоуглеродный анализ датирует его временем от 12 707 — 12 556 лет тому назад. Данное погребение является доказательством ритуального поведения, то есть в загробный мир или мир духов люди верили уже тогда. Кроме этого нашли камни с вырезанными изображениями, подвески и бусины из кости, камня, гематита и карбоната кальция. Гравированная слоновая кость, включая выточенные стержни из слоновой кости; использование красной охры – все это наводит также на мысль о наличии определенного церемониала. В настоящее время также есть некоторые недатированные наскальные рисунки на острове Верхний Санд в штате Юта, в которых изображены вымершие представители фауны, включая мамонтов и бизонов, и которые могут быть связаны с культурой Кловис.
Наконечник копья культуры Кловис. (Британский музей, Лондон)
И вот что интересно и в определенной степени странно: все было у кловисов хорошо и вдруг они словно куда-то исчезли. Животные, на которых они охотились, разом вымерли и… больше эта культура почему-то не существовала. На многих стоянках в грунте нашли следы копоти, то есть имели место пожары. Был сделан вывод, что виноват в этом огромный астероид, упавший где-то в Канаде и вызвавший пожары по всему материку. И выше этого «черного коврика» культура Кловис стратиграфически уже не наблюдается. Потом от этой гипотезы отказались, но сейчас к ней вернулись вновь, поскольку в донных озерных отношениях этого времени нашли много платины в микрогранулах. Возникает вопрос, а откуда она взялась? Кроме как гигантский астероид принести ее никто не мог. Он упал, взорвался, вспыхнула сухая трава, если это случилось летом; выбросил массу грунта, в которую попала и платина, в небо, в результате чего наступило резкое похолодание, от которого как раз все животные и вымерли. А вслед за ними вымерли и люди, а которые не вымерли ушли в другие места и там ассимилировались.
Удалось узнать ученым и генетическую принадлежность древних людей-кловисов. Так, в 2013 году международная группа ученых прочитала геном единственного известного представителя культуры Кловис — двухлетнего мальчика Анзик-1 (это как раз его нашли в погребении засыпанным желтой охрой), и жившего 12,5 тысяч лет назад на территории нынешнего штата Монтана. Выяснилось, что его Y-хромосома относится к гаплогруппе Q-L54, а митохондриальная — к гаплогруппе D4h3a. ДНК сохранилась на редкость хорошо, что дало возможность прочитать геном 14 раз, что позволяет практически исключить ошибку. Сопоставление результатов исследования с современными данными показало, что люди культуры Кловис в генетическом отношении являлись родственниками современных индейцев Северной и Центральной Америки и соответственно, жителям Азии.
И эта книга представляет большой интерес. Тут все очень подробно: и фото артефактов, и графические прорисовки. Но… узко, только штат Висконсин!
Год спустя группа ученых во главе с палеонтологом Джеймсом Чаттерсом опубликовала результаты исследования скелета 15-летней девочки, которая предположительно жила 13 тыс. лет назад и была найдена в 2007 году на полуострове Юкатан в затопленной пещере Ойо-Негро. Ее митохондриальная ДНК была получена из ее коренных зубов, а результаты ее изучения показали, что современные индейцы относятся к одной и той же гаплогруппе D1, к которой принадлежали и древние кловисы, и принадлежат и сегодня некоторые современные народы Чукотки и Сибири.
Продолжение следует...
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
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