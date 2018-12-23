Битва за Донбасс 100 лет назад. Часть 2

26 декабря ожесточенные бои набирают обороты.Дивизии 11-я кавалерийская и 9-я стрелковая опрокинули конную группу Улагая, 4-я кавалерийская вела бой с вражеской пехотой, отступающей на Бахмут, а 6-я кавалерийская и 12-я стрелковая сражались на прежних участках.Сопротивление противника и дождливая погода 26 декабря не позволяют развить успех, достигнутый накануне, и лишь 27 декабря 11-я кавалерийская дивизия захватывает Бахмут, 9-я стрелковая дивизия выходит в заданный район, 12-я стрелковая дивизия овладевает ст. Попасная, а 6-я кавалерийская дивизия, отбросив к вечеру 27 декабря белую конницу к югу, сосредотачивается в районе Хорошее, создавая с востока угрозу противнику, находящемуся в районе ст. Попасная.Боевые действия за узлы сопротивления Бахмут - ст. Попасную завершились.28 декабря, продолжая наступление, Конная армия к вечеру вышла на линию Лозовка, Степановка, Екатериновка, с. Луганское, нацелив свои соединения на ст. Горловку, Дебальцево.Оказывая сопротивление, в основном, бронепоездами, главные свои силы белые выводили на линию ст. Горловка, Дебальцево. Прикрываясь курсирующими на этой железнодорожной линии 3 бронепоездами, они пытались остановить наступление Конной армии.Белые производили перегруппировку - группа Улагая и др. конные соединения перебрасываются на левый фланг Конармии.Реввоенсовет 1-й Конной, решив овладеть ст. Горловка и Дебальцево одновременным мощным ударом всех соединений армии, приказывал:11-й кавалерийской дивизией и бронепоездами 29 декабря овладеть ст. Горловка - в дальнейшем наступая на ст. Иловайская;12-й и 9-й стрелковым дивизиям - быстрым решительным ударом овладеть ст. Дебальцево, имея в виду дальнейшее наступление по направлению ст. Иловайская;6-й кавалерийской дивизии - наступать в южном направлении, захлестывая и отрезая белых в район ст. Дебальцево с востока;4-я кавалерийская дивизия находилась в армейском резерве.Если первоначально главные силы Конной армии были нацелены на юго-запад, теперь производится определенный поворот - основная ударная сила оперативного объединения нацеливается в юго-восточном направлении - на Дебальцево.29 декабря 11-я кавалерийская дивизия при поддержке бронепоездов, курсирующих по линии ст. Попасная, ст. Горловка, ведет ожесточенный бой за ст. Горловка,При поддержке своих 3-х бронепоездов белые стойко обороняют этот железнодорожный узел. Атаки (причем неоднократные) 11-й кавалерийской дивизии отбиваются Алексеевским и Дроздовским полками. В итоге - 29 декабря белые удерживают Горловку.Когда 11-я кавалерийская дивизия наступала на ст. Горловка, в районе ст. Дебальцево 9-я и 12-я стрелковые дивизии вели упорный бой с Марковской дивизией и остатками 2-й пехотной дивизии.6-я кавалерийская дивизия наступала из района Лозовка на Городище, охватывая ст. Дебальцево с востока. Благодаря решительным и согласованным действиям 9-й стрелковой, 12-й стрелковой и 6-й кавалерийских дивизий, 29 декабря ст. Дебальцево была занята. Но основная масса живой силы белых сумела ускользнуть на юг - в направлении с. Алексеево-Леоново.30 декабря 11-я кавалерийская дивизия вновь атакует ст. Горловка - и при поддержке конной группы 9-й стрелковой дивизии ее захватывает. Противник отошел по направлению ст. Иловайская, оставив в руках 11-й кавалерийской дивизии 3 бронепоезда и другую военную добычу.Т. о., Конная армия, несмотря на плохие погодные условия, в ходе упорных боев 30 декабря занимает 2-й узел сопротивления противника - ст. Горловка, Дебальцево - в готовности на следующий день нанести удар по последнему оперативному объекту - железнодорожной линии, позволяющей противнику решать эвакуационные вопросы и соединяющей белые войска в единый фронт.Сложившаяся к 30 декабря обстановка, как и раньше на протяжении всей Донбасской операции, требовала энергичных действий (хоть дожди сделали местность труднопроходимой, а войска очень устали) по уничтожению живой силы и окончательному разрыву белого фронта.Реввоенсовет Конной, находясь в районе ст. Дебальцево, отдает приказ по армии:11-й кавалерийской и 9-й стрелковой дивизиям овладеть ст. Иловайская - чтобы в дальнейшем наступать на Таганрог;12-й стрелковой и 6-й кавалерийской дивизиям - уничтожить противника, действующего южнее ст. Дебальцево;4-й кавалерийской дивизии выйти в район Новопавловка - и быть в армейском резерве.В сущности, 4-я кавдивизия прикрывала действия главных сил армии, для которых создалась угроза с востока - ведь красная 8-я армия отстала, а белая конница, отступая, концентрировалась на левом фланге 1-й Конной.Это решение было абсолютно верным, так как ударом на ст. Иловайская окончательно разрезался фронт белых, а войска, оперирующие западнее ст. Иловайская, отбрасывались на запад. В то же время достигался разгром противника южнее Дебальцево и, наконец, 4-я кавалерийская, обеспечив удар на ст. Иловайская, выдвигалась в центральном направлении – с целью последующего наступления на Ростов-на-Дону.31 декабря 6-я кавдивизия в районе Алексеево-Леоново отрезала пути отхода Марковской дивизии и ряду казачьих частей. В ожесточенном бою дивизия зарубила до 1500 и пленила около 1300 солдат и офицеров, захватила 12 орудий и 50 пулеметов.9-я стрелковая и 11-я кавалерийская дивизии, преследуя белых на ст. Иловайская, разбили в районе Авросимовка Черкесскую конную дивизию, захватив около 600 пленных и до 40 пулеметов.Противник отступал – частично на юго-запад (в Крым) и частично на юго-восток (за Дон).Об ожесточенности боев Донбасской операции 1-й Конной говорит оперативная сводка армии № 1592, отмечавшая потери противника: до 3000 зарубленными, до 5000 пленными, 24 орудия, 170 пулеметов и 5 бронепоездов.Каковы вывод из рассмотренной операции?1. Операция демонстрирует тот факт, что белые ожесточенно сражались за Донбасс – регион стратегической важности. Здесь сражались их главные силы – сосредоточенные против 1-й Конной армии.2. Соответственно, следующий вывод: 1-я Конная армия стала основным "могильщиком" сил и средств ВСЮР в районе Донбасса.3. Операция, в основе которой лежала борьба за центры сопротивления, продемонстрировала большую маневренную гибкость конницы и инициативность командования 1-й Конной и соединений, входивших в состав армии.4. Интересно качество управления войсками армии. Реввоенсовет присутствовал на передовых позициях решающих направлений. И мы видим своевременное нацеливание дивизий – чтобы, навязав противнику свою волю, овладеть ключевыми пунктами.5. Донбасская операция 1-й Конной армии стала необходимой и важнейшей предпосылкой для захвата Ростова-на-Дону и финального поражения Вооруженных Сил Юга России.