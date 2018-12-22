Битва за Донбасс 100 лет назад. Часть 1

Почти 100 лет (если точно - то 99 лет, в конце декабря 1919 года) назад развернулась битва за Донбасс между белыми войсками ВСЮР (Вооруженных Сил Юга России) и советским Южным фронтом - главной ударной силой которого была 1-я Конная армия. Рассмотрим одну из важнейших операций в истории 1-й Конной армии - Донбасскую.Армии советского Южного фронта, преследуя белые войска от линии Курск - ст. Касторная - Воронеж, к 25. 12. 1919 г. глубоко вторглись на территорию Донецкого бассейна. Центральные армии фронта - 8-я, 13-я и 1-я Конная, - достигли линии рубежа р. С. Донец.Но фронт ВСЮР окончательно «разрезанным» считать было рано. Войскам А. И. Деникина удалось отступить, и во время отхода суметь сконцентрировать главные силы перед фронтом ударного «тарана» Южного фронта - 1-й Конной армии. В ходе отступления фронт белых сужался, и им удалось перебросить свои резервы к рубежу р. С. Донец. В районе Славянская, ст. Рубежная, Бахмут белые имели возможность сконцентрировать серьезные силы, попытавшись организовать контрудар, и опрокинуть 1-ю Конную в р. С. Донец.Задержавшись на этом рубеже, они могли спокойно эвакуироваться за р. Дон. Эвакуация была возможна по 3-м железнодорожным магистралям:1) Изюм - Нырково - Ростов;2) Лозовая - Славянск - Попасная - Дебальцево - Ростов;3) Гришино - Иловайская - Ростов.Утрата этих магистралей превращалась в катастрофу - ведь тогда фронт резался на 2 части, а единое руководство становилось невозможным.Исход операции во многом зависел от самой сильной и мобильной армии Южного фронта - 1-й Конной.Около 14% состава Конной армии составляли казаки и до 20% - крестьяне из «казачьих регионов» - уроженцы Донских, Кубанских степей и Ставрополья.С питанием для людей и фуражом было тяжело, а пополнение частей боеприпасами происходило за счет трофеев. 300-километровый переход (причем с ожесточенными боями) от ст. Касторная в Донбасс истощил 1-ю Конную.Следует охарактеризовать район предстоящих боевых действий. Он изобиловал значительным количеством железных дорог, с начертанием преимущественно с запада на юго-восток. Железнодорожные магистрали, по которым курсировали бронепоезда, сужали оперативно-тактическую маневренность конницы противников. Главным направлением удара для красных и основными центрами сопротивления для белых являлись Никитовка, Бахмут, Гopловка, Попасная, Иловайская, Чистяково и Дебальцево.На этих направлениях и за эти узловые станции и шли 6-дневные ожесточенные бои в Донбассе.Как отмечалось выше, белые попытались контратаковать. План контрудара заключался в концентрических действиях в направлении ст. Рубежная, ст. Переездная. Реализация плана возлагалась на конную группу под командованием генерала Улагая и 2-ю сводную пехотную дивизию.Конной группе и 2-й дивизии, к 25 декабря сосредоточенным в районе Федоровка - Ямы, предписывалось нанести удар в северо-восточном направлении. Другая белая группа, располагавшаяся в районе Нырково, Шипилово, наступлением с юга на север должна была содействовать удару Улагая.Белые планировали разбить 1-ю Конную, отбросив ее за р. С. Донец, захватить этот рубеж и закрепиться на нем.1-я Конная планировала овладеть Донбассом с помощью стремительных рывков - и в первую очередь овладеть главными железнодорожными узлами региона.1-й узел сопротивления - на линии Бахмут, ст. Попасная; 2-й - линия Горловка, Дебальцево; 3-й - Иловайская, ст. Алексеево - Леоново. Эти узлы сопротивления являлись ключом обороны белых в Донбассе. Главная цель 1-й Конной - разгром живой силы противника и, окончательно разрезав фронт ВСЮР, обеспечение условий Южному фронту для полной ликвидации своего противника. Это - общая задача.Частные задачи соединениям 1-й Конной на 25 декабря:11-й кавалерийская и 9-я стрелковая дивизии должны были стремительным налетом овладеть г. Бахмут и выйти на Яшино, Бахмут, Покровская, Надежино;12-й стрелковой дивизии следовало наступать к ст. Попасная, в дальнейшем овладев ст. Ирмино;6-я кавалерийская дивизия должна была наступать на Шипилово и на Хорошее (вдоль железной дороги Нырково - Луганск) - перерезать железную дорогу, содействуя ударной группе в овладении Бахмутом, Попасной;Находившаяся в армейском резерве 4-я кавалерийская дивизия переходила в район Михайловки, двигаясь как бы 2-м эшелоном за 11-й кавалерийской и 9-й стрелковой дивизиями.Т. о., тактические действия в соответствии с оперативным замыслом приказа по захвату первых донбасских узлов сопротивления, сводились к нанесению фланговых ударов на Бахмут – Попасная (11-й кавалерийской и 9-й стрелковой дивизий - с севера-северо-запада, и 6-й кавалерийской - с северо-востока).В это время 12-я стрелковая дивизия, сковывая белых, атаковала ст. Попасная с севера - с целью овладения последней.Наконец, 4-я кавалерийская дивизия, резерв армии, могла развить успех на любом фланге либо парировать удар с любого направления.Посмотрим теперь как этот план был реализован на практике.25 декабря противники приступили к реализации своего планирования – и завязался ожесточенный бой.11-я кавалерийская и 9-я стрелковая дивизии уже в начале наступления попали под удар белых - из района Федоровки, Ямы. И дивизии уже к вечеру полностью ввели свои силы в бой, оставшись без резервов. Белые напрягали все силы, чтобы сбросить их в р. С. Донец. Угроза над левым флангом армии нависала вплоть до позднего вечера.Находившаяся в армейском резерве 4-я кавалерийская дивизия, перемещалась в районе, указанном приказом. Достигнув передовыми частями Яблонская, Любимовка, столкнулась с заставами белых. Главные силы соединения находились на линии железной дороги Ямы - Нырково, услышав звуки сильного боя на северо-западе - на фронте 11-й и 9-й дивизий. Было уже поздно, и 4-я кавалерийская не сворачивает на выстрелы, а движется вперед, захватывает в Яблонской белые заставы, и пройдя на юго-запад (Брянцевка – Ореховка) угрожает белым с тыла.Оказавшись в столь тяжелом положении, утром 26 декабря белые отступают - но наталкиваются в районе Брянцевка, Ореховка на пулеметные части 4-й кавдивизии. После жестокого боя 2-я пехотная дивизия белых, понеся большие потери, рассеивается - отходя на юг и на запад.12-я стрелковая дивизия весь день 25 декабря вела ожесточенные бои у Ныркова. Прикрывая район Ныркова пехотой при поддержке 3 бронепоездов, белые отразили атаки соединения.6-я кавалерийская дивизия в этот день получила встречный удар в районе Шипилово, Марьевка - и продвинуться не смогла.2 конармейских бронепоезда курсировали по линии ст. Нырково – Лоскутово - Переездная.В ходе тяжелых боев 25 декабря 1-я Конная армия выполнить задачу - овладеть Бахмутом, Попасной - не смогла. Но, с другой стороны, она разрушила в этот день планы противника - парировала его удар, и, вместе с тем, частями 4-й кавалерийской дивизии вторглась в район Михайловки, вбив клин в боевой порядок белых, обороняющихся на линии Федоровка, Ямы, Нырково.