Легенда о цуба-цубе (часть 2)

Спит крестьянин в горах –

Под головой мотыга.

Жаворонок поет.

Исса

Мотыга, конечно, проще и дешевле меча. Но принцип тот же – рабочая часть может заменяться на рукояти, рукоять… заменяться на рукояти. Это – удобно. Поэтому и японские монтировки на клинке тоже были съемными. Сломался клинок – можно сохранить монтировку. Экономия! Вышла из моды цуба, истерлась оплетка цуки – рукояти – заказал новые. То есть старый клинок можно было под требование изменившейся моды, хотя сам клинок этом оставался без изменений! При этом в разные эпохи было известно множество разновидностей оправ для меча, причем многие из них даже регламентировались указами самого сёгуна. Но следует помнить, что все боевые мечи самураев эпохи Хейан и последующих эпох вплоть до эпохи Муромати, были мечами всадников – то есть мечами тати, которые носили на бедре лезвием вниз, слева на поясе на шнурах обитори. Шнуров (ремней или цепочек) было обычно два. Ну, а вид оправы говорил о статусе самурая. Так, полководец обычно имел оправу меча сиридзая-но-тати, которая отличалась от прочих тем, что в этом случае ножны меча на две трети обтягивались шкурой тигра либо кабана и походили на пушистый хвост! В любом случае тати носили в паре с кинжалом танто. А вот меч катану напротив, носили засунув за матерчатый пояс оби и в паре с мечом вакидзаси. Монтировка «без шнуров» называлась букэ-дзукури.Кинжал танто в разобранном виде. Клинок с длинным долом – куитигаи-хи. Слева направо: цуба, сэппа, хабаки, вари-когай – когай разделенный посредине, и «ножик» ко-гатана. (Британский музей, Лондон)Рассмотрим, из каких деталей состояла оправа меча букэ-дзукури:• Прежде всего это была деревянная рукоятка, в качестве покрытия которой использовалась кожа ската. Обычно ее оплетали шнурами из кожи, шелка или хлопковой пряжи. У танто оплетка была редкостью.• Рукоять имела «головку» (касира) и кольцо с помощью которого оно закреплялось на рукояти (фути).• Рукоять имела также украшения (мэнуки) в виде маленьких фигурок, которые вставлялись под оплетку рукояти и ей же и удерживались. Если ее не было, то они закреплялись на рукояти без оплетки, при помощи небольших штырьков.• Цуба (вот наконец-то мы до нее и дошли!). Гарда. Но «гарда» в данном случае понятие европейское, а не японское. Гарда – это средство защиты, а здесь все совсем наоборот – это упор для руки, чтобы она не могла соскользнуть на клинок при определенных ударах.• Ножны меча (сая) в Японии было принято делать из древесины магнолии, хотя известны и ножны из слоновой кости). Их покрывали лаком и украшали росписью и инкрустацией. Причем ножны японских мечей отличались от европейских тем, что имели специальные «емкости» куда помещалось три предмета, европейцам неизвестных. При этом подчеркнем, что эти «предметы» входили в комплект только меча катана. Тати, никаких дополнений в ножнах не имели. Итак, что же это были за «предметы»?• Дополнительный нож (ко-гатана). Он имел весьма художественно оформленную рукоять (кодзука). В ряде источников указывается, что это метательный «ножик», что-то вроде сюрикена. Но… сегодня считается, что на самом деле этот ножичек клинком характерной формы был чем-то вроде перочинного ножа и не более. И вот для этого ножика в ножнах катаны устраивался продольный «карман» из которого была видна только красивая рукоятка ко-гатаны, причем она проходила насквозь через специальное отверстие в цубе и дальше заходила на рукоять меча. Располагался этот «ножик» всегда на внутренней стороне ножен – стороне ура. При этом рукоятка ко-гатаны – кодзука, обычно имела 10 см в длину, в ширину 1,3 см и сама по себе представляла небольшое произведение искусства. Опять же интересно, что украшена она была только с одной стороны – внешней. Внутренняя была плоской и лишь отполированной. Хотя на ней могла быть помещена подпись мастера.• Далее это была булавка (когай), служившая для самых разных целей: с ее помощью можно было и волосы уложить и уши почистить (для этого на конце была специальная «ложечка») и... воткнуть в отрубленную голову убитого врага в качестве знака оповещения, ведь и она тоже была оформлена в едином стиле с фурнитурой меча! Располагался он на лицевой стороне ножен (омотэ). Считается, что когай в ножнах меча или кинжала вещь более древняя, чем ко-готана.• Когай мог быть расщеплен посредине. В этом случае он превращался в вари-когай или вари-баси – палочки для еды; но не деревянные, а металлические; внешне они подобны когаю, но только разделены вдоль.• Если меч имел оправу, сделанную в провинции Хиго (это касалось также и кинжалов), то на нем могла находиться так называемая «конская игла» (умабари), имевшая вид трехгранного клинка с плоской рукоятью, служившая ланцетом для кровопускания лошадям.• Когай, ко-гатана и две мэнуки для украшения рукояти составляли особый гарнитур митокоро-моно («три вещи»), которые вместе с такими деталями как фути – муфта овальной формы на рукояти у цубы, и касира – навершие рукояти, представляли собой желанный подарок одного даймё другому. Причем подарки с намеком, ведь по своему оформлению они могли и не совпадать с уже имеющейся оправой на мечах одаряемого. И тому приходилось, особенно если это был подарок от высшего к низшему, искать затем мастера, чтобы он из уважения к дарителю доделал бы к ним ту же цубу. Ведь знатный даритель мог потом попросить показать меч или просто даже посмотреть – куда пошли его подарки и не использовать их, значило проявить неуважение!Наше знакомство с цубами мы начнем с цуб… не имеющих отверстий для дополнительных принадлежностей, о которых здесь идет речь. То есть были и такие мечи, у которых были цубы без отверстий – это прежде всего тати и нодати («очень большой тати»), но также были и мечи катаны, тоже отверстий не имевшие. Не надо думать, что если отверстий нет, то эта цуба древнее, чем та, что с отверстиями… Вот, например, исключительно простая цуба без дополнительных отверстий на ней. Есть только одно – для клинка. Изготовлена эта цуба в XVI в. Материал: железо и медь. Толщина 8,9 см; толщина 0,6 см; вес 147,4 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Все рукояти этих принадлежностей выступают из ножен таким образом, что проходят сквозь отверстия в цубе. Известно, что в позднем Средневековье в Европе на ножнах мечей, случалось, крепились дополнительные футляры с принадлежностями. В их число входили ножи, вилки и даже ложки, особенно часто встречавшиеся в гарнитурах так называемых «охотничьих мечей». Так что некое сходство здесь имеется, хотя вряд ли тут могла быть хоть какая-то связь.Цуба 1615–1868 гг. Аверс. Материал: железо и медь. Диаметр 8,6 см; ширина 8,3 см; толщина 0,5 cм; вес 155,9 г. Обратите внимание на минималистский характер изображения. Трудно даже понять, где аверс и где реверс. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Эта же цуба. Реверс.Вся оправа меча называется косираэ и наличие в ней дополнительных «инструментов» вроде когая, ко-гатаны и вари-когая существенно усложняет работу мастера. Ведь конструкция ноже меча также становится сложнее. Нужно прорезать в них два отверстия для рукоятей ко-гатаны и когая. Нужно проделать их так, чтобы они входили через них в свои «гнезда» под углом и немного выступали через отверстия в цубах. И нужно сделать так, чтобы они не вываливались из каналов, в которых они находятся, а сами ножны при этом не теряли свою прочность. Кроме того, следует расположить все эти детали не как-нибудь, а так, чтобы ко-гатана и когай легко извлекались одним движением большого пальца руки, лежащей на рукояти меча!Эту цубу можно условно назвать «Джункуй против демона», и да, действительно, на ней мы видим, как «желтый демон» обращается в бегство от одного только взгляда этой бородатой личности в головном уборе чиновника. Чжункуй – укротитель демонов в народных верованиях Китая, Особой популярностью он пользовался в эпоху сёгуната Токугава, о чем, кстати, говорит и время изготовления данной цубы. Сама цуба железная, но фигурка «желтого демона» явно из бронзы, а глаза, зубы и браслеты, традиционно золотые. А вот изображение Джункуя не патинировано и поэтому сохранило естественный цвет красной меди. Время изготовления: 1615–1868 гг. Материал: железо, медь, бронза, золото. Диаметр 9,2 см; ширина 8,9 cсм; толщина 0,6 см; вес 195.6 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Эта же цуба. Реверс. На нем демон прикрылся блюдом для риса.Таким образом, мы видим, что японский меч был и очень простым и одновременно очень сложным и продуманным изделием. Клинок можно было легко освободить от оправы и долго хранить в специальном пенале, опять-таки снабдив специальной оправой для хранения. Можно было к одному и тому же клинку заказать любое количество оправ, изготовленных в одном стиле с доспехами или церемониальной одеждой. Не говоря уже о том, что оформление оправы мечей регламентировалось многочисленными указами сёгунов. Например, указом 1624 года запрещались ножны красного цвета и квадратные цубы, а также клинки длиннее 60 см. Находясь на службе в замке сёгуна в Эдо, куда местные даймё призывались регулярно, также следовало иметь при себе меч, оправленный совершенно определенным образом, а не так, как того желалось его хозяину. Было предусмотрено, что, представляясь сёгуну, самурай должен был иметь не только специальные штаны нагабакама с длинными словно шлейф штанинами, чтобы обладатель их не мог бы совершить предательского нападения, но и меч он при себе должен был также иметь особый – камисимо-дзаси. Этот короткий меч не имел гарды, а в рукоять – мэкуги, так что она легко соскальзывала с клинка при попытке выхватить его из-за пояса. Ну, а прислуга, стоящая у дверей, тщательно проверяла кто с чем входит в покои их господина и есть или нет мэкуги в рукояти их меча!Цуба «Самурай за деревом». На ней изображен самурай в соломенной накидке, стоящий, либо прячущийся за цветущим деревом (аверс), а вот шляпу свою он обронил на оборотной стороне цубы, то есть той, что обращена к острию клинка. На ней нет отверстий для когая и ко-гатаны. Но обратите внимание: на ней есть два небольших отверстия. Что это и зачем? Отверстия эти назывались удэнуки-ана, а служили для того, чтобы через них пропускали шнур темляка. Не на всех цубах они были, но… были. Время изготовления: XVIII в. Материал: железо, золото, серебро, медь, бронза. Диаметр 7,9 см; ширина 7,5 см; толщина 0,8 см; вес 175,8 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Та же цуба. Реверс.Были изданы и указы, направленные на борьбу с роскошью. Так, в 1830 году было запрещено иметь на мечах оправу с деталями из золота. Но самураи тут же нашли выход и все, что было сделано из золота распорядились закрасить черным лаком – лишний пример того, что любые запреты, в общем-то совсем и нетрудно обойти.Многие считают, и даже пишут об этом в книгах, ссылаясь при этом на коллекции своих друзей и знакомых, что японцы не использовали для отделки цуб такие материалы, как камень, кораллы, перламутр, жемчуг, хотя использовали даже такие материалы, как дерево, кожа, слоновая кость и фарфор. На самом деле использовали, но редко. И вот одна из таких редких цуб. Время изготовления: 1615 – 1868 гг. Материал: медь и перламутр. Вес 85 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Продолжение следует…