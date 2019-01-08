Легенда о цуба-цубе (часть 1)
Ветка сливы в руке –
С Новым годом иду поздравить
Старых знакомых…
Сики
С Новым годом иду поздравить
Старых знакомых…
Сики
Данный эпиграф к тому, что это первый материал, который я написал в новом 2019 году, и он является своего рода поздравлением всем посетителям сайта «ВО», потому что речь в нем идет о… красивом! А красивое всегда радует и приятно для глаз, сердца и ума. И вот как раз цуба - одна из таких приятных, на мой взгляд, вещей. С ее истории мы и начнем новый год и новую тысячу материалов на этом сайте…
Ну что ж, так и быть –
Уступлю свой плетень на сегодня
Соловью-запевале.
Исса
Уступлю свой плетень на сегодня
Соловью-запевале.
Исса
Человек во всем дитя природы. Весь образ его жизни продиктован естественно-географическими условиями среды его обитания и именно поэтому аборигены Австралии носят набедренные повязки, а эскимосы и чукчи – штаны мехом внутрь. «Если ты ленив, – говорят китайцы, сей пшеницу, а если трудолюбив – расти рис!» Однако те же японцы растят рис не потому, что так уж трудолюбивы, просто в их условиях естественной географической среды никакая другая культура их просто не прокормит, ведь 75% их территории – горы, а равнины занимают меньше 25% территории и на этих 20-ти живет основная часть населения страны и производится 80% риса! Страну постоянно трясло землетрясениями в прошлом, ничего не изменилось и теперь: ежегодно здесь происходит до 1000 заметных колебаний почвы. Только в Токио ежедневно бывает 1,5 землетрясения в день магнитудой от 2 и выше баллов. А еще добавим к этому цунами, ураганы-тайфуны, тяжелый климат – летом жарко, влажно и душно, зимой ветрено и холодно, так что жить там просто тяжело. Однако несмотря на такие сложные условия естественно-географической среды японцы считают именно свою землю Землей Богов и лучшим местом для жизни на земле!
За многие тысячелетия своей истории японцы создали на этой земле поистине уникальную культуру, причем не только самобытную, но и очень высокую. Но опять-таки весьма и весьма специфическую, если мы опять же обратимся к условиям их обитания.
Как бы там ни было, а если есть культура, то можно ей интересоваться, можно с ней знакомиться и можно ее изучать. Так, например, более года назад здесь, на «ВО», была опубликована серия из четырех материалов под названием «Японский меч: все глубже и глубже…», в которых рассказывалось об этом оригинальном и, скажем так, сугубо национальном японском оружии. Последний материал заканчивался словами, что «японский меч – это целая история, погружаться в которую можно долго и… очень глубоко. Но мы на этом наше «погружение» пока закончим». Но вот прошел год, и мы вновь возвращаемся к этой интересной теме. Только речь теперь уже пойдет не о самих японских мечах, а о такой важной их детали, как цуба. Впрочем, было здесь и о цубах*, но летом 2015 года, а с того времени и воды много утекло, и много новой информации появилось. Так что есть смысл вернуться к этой теме уже на новом уровне. В тех двух статьях основным источником иллюстраций были фотографии, предоставленные компанией «Антиквариат Японии». В новой серии это будут фотографии цуб из коллекций разных музеев мира, включая и такие, как «Метрополитен-музей» в США и Национальный музей в Токио.
Меч кэн, V в. Найден в префектуре Кумамото. Длина 59,7 см. Получен по обмену из Токийского национального музея в 1906 году. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)
Ну, а начать нам придется с самого начала. А самое начало это… эпоха, когда все японские мечи были прямыми, поскольку в таком виде и заимствовались из Китая, являвшегося для тогдашних японцев образцом во всем. На фото вы видите меч, который был обнаружен в одном из самых известных ранних курганов в Японии – Эдо Фунаума кофун, который находится в префектуре Кумамото, на острове Кюсю, на юге Японии. Курган, который был впервые раскопан в 1873 году, принес много редких находок, включая ювелирные украшения, короны, парадную обувь, детали доспехов, зеркала и несколько мечей, все очень высокого качества.
Мечи этого периода чрезвычайно редки и показывают самую раннюю стадию в развитии японского меча. Этот клинок был передан Метрополитен-музею искусств в 1906 году в рамках обмена художественными объектами с Императорским музеем в Токио, который был организован доктором Дином Башфордом, который в то время был почетным хранителем оружия и доспехов в Метрополитен-музее. В 1965 году оставшиеся находки после раскопок были официально обозначены как «Национальные сокровища», то есть предметы, имеющие самый высокий рейтинг среди всех культурных ценностей в Японии. Сейчас они находятся в собрании Токийского национального музея.
Меч кэн с рукояткой в стиле ваджра. Метрополитен-музей, Нью-Йорк)
Следующий меч, который представлен здесь на фото, сохранился прямо-таки прекрасно и это тоже типичный (хотя и не совсем) японский меч кэн. То есть у него типичный прямой клинок, длина которого 30,6 см, а длина рукояти 9,7 см. Интересно другое, а именно то, что никакой гарды у его рукояти нет вообще. Более того, сама по себе она явно необычна и это действительно так, поскольку она представляет собой символическое оружия богов – ваджру. И вот как раз именно его форма и сделала ее столь подходящим объектом для использования в качестве рукояти меча (кэна), хотя мечи с такими рукоятями крайне редкий пример объединения эзотерической буддийской практики и японского меча. Клинок датируется поздним периодом Хэйан или ранним периодом Камакура (конец XII- начало XIII века), а рукоять из позолоченной меди в форме ваджры, вероятнее всего, была сделана в начале периода Намбокутё (середина XIV века). В буддийской иконографии меч представляет собой защиту религиозного учения от лжи и зла. Это символ интеллекта и, следовательно, победы духовного знания, который открывает путь к просветлению. В сочетании с рукояткой ваджры он обозначает меч мудрости (е-кен), один из главных атрибутов одного из божеств индуистского происхождения — Сингон Фудо, которое было ассимилировано в японский буддийский пантеон в IX веке. В школе эзотерического буддизма Сингон Фудо является проявлением Верховного Будды (Дайнити Ньорай), явившегося для борьбы со злом и защиты праведных дел. Поэтому возможно, что этот кен был создан для использования в ритуале Сингон, посвященного Фудо. Изображения Фудо часто появляются в украшении японских доспехов и оружия. Обычно его показывают окруженным пламенем, и держащим меч, направленный вверх, в правой руке, и веревку (кенсяку), которой он связывает и сводит на нет зло, в левой руке.
Колокольчик-ваджра и собственно ваджра (Британский музей, Лондон)
Позднее, меч приобрел свою характерную изогнутую форму, то есть по сути дела превратился в… саблю. Но опять же по традиции эту японскую «саблю» мы называем мечом, так же, как и прямые мечи викингов, имевшие одно лезвие и скошенное острие. Ну так уже повелось, традиция, однако. Ну, а результатом всех японских экспериментов с их однолезвийными мечами стала их совершенно особая конструкция. Европейский меч делался «на всю жизнь» и разобрать его было невозможно, поскольку хвостовик клинка у него расклепывался. Японский меч был сборно-разборным. То есть все детали его рукояти с клинка (хвостовика клинка) легко снимались, после удаления специального крепежного штыря (клинышка) – мэкуги.
Клинок японского меча катана, подписанный мастером Масазанэ**, год 1526.
Длина меча 91,8 см; длина клинка 75,1 см. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)
Хвостовик меча Масазанэ с подписью. Хорошо видно отверстие для мэкуги. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)
И такое устройство оказалось очень удобным. К одному и тому же клинку стало возможным иметь сразу несколько рукоятей и цуб! Вот почему, кстати говоря, их так много. Ведь их количество в мире на порядок превосходит количество японских мечей в тех же музеях! А причина проста. Фамильный меч передавался из поколения в поколение. Но мода менялась, и старая монтировка с меча снималась и заказывалась новая. Ну а после 1876 года, когда началась массовая распродажа японских мечей, не все коллекционеры, да и просто любители диковинок, могли позволить себе купить именно меч. А вот цубу… почему бы и не купить, и японские мастера тут же принялись в массовом порядке делать цубы и сбывать их европейцам, копируя при этом наиболее «товарные» образцы.
Клинок танто, подписанный Кунитоси, ок. 1315–1316. Длина 34,6 cm; длина клинка 23,8 cm); вес 185 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)
Мирная эпоха Эдо также сказалась на традициях японских «мастеров меча». Клинки стали украшать изображениями, чего до этого не наблюдалось, а те же самые цубы стали богатыми и изысканными, тогда как в самом начале они представляла собой сугубо техническую деталь и не более того.
Ранняя цуба***, ок. III – VII вв. Бронза, золото. Длина 7,9 см, ширина 5,8 см, толщина 0, 3 см. Вес 36,9 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)
Цуба, ок. III – VI вв. Железо. Длина 9,2 cм, ширина 8,9 cм, вес 56,7 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)
* Напоминаем, что в японском языке нет склонений, так что писать вроде бы надо везде «на цуба». Например, Е.Б. Скраливецкий в своей книге «Цуба – легенды на металле. СПб., ООО «Издательство «Атлант»», 2005, это слово нигде не склоняет. Но… почему мы должны следовать нормам чужого языка, когда говорим и пишем на родном? Мне лично кажется, что это неправильно. Писать надо так, как это принято по нормам русского языка и следовать нашей языковой традиции.
** Масазанэ был «мастером меча» в конце периода Муромати в Исе (в современной префектуре Ми). Принадлежал к школе Сенго Мурамаса. Этот меч имеет характерную линию закалки, выполненную в форме айа-сугуха-да («изогнутые зерна»). Лезвия с узором айя-сугуха-да являлись «торговой маркой» знаменитой «Школы мечников Гасана» с XIV века. Этот меч единственный известный пример клинка с таким рисунком, изготовленного мечником, который к этой школе не принадлежал. Меч находится в идеальном состоянии, подписан и датирован, и имеет чрезвычайно редкий рисунок зерна, сочетание важных качеств, редко встречающихся в одном мече. На передней стороне есть надпись («Масазанэ сделал это»), а на обороте дата 12 августа 1526 г.
*** Эта цуба происходит из кургана (кофун) в Сиоде, в японской провинции Бизен, и является одной из первых цуб в Японии. В США попала по обмену предметами между Императорским музеем (позже Токийским национальным музеем) и Метрополитен-музеем в 1905–1906 гг.
Продолжение следует…
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
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