Киров и судьба Астраханской обороны. Ч. 2

Когда 1-го июля 1919 г. пал Царицын, С. М. Киров заявил, что для Астрахани это означало «...прекращение всякого снабжения по Волге. И в нашем распоряжении для сообщения с внешним миром и центром остается только железная дорога. Но она по своей провозоспособности гораздо слабее Волги, и поэтому сидеть сложа руки нам сейчас преступно. Несомненно, если мы будем сидеть, невинно сложа ручки, белогвардейцы переправятся через Волгу, подойдут к Владимировке и перережут нам ту ниточку, на которой мы сейчас держимся, - железную дорогу. Возможно, что дальше этого пункта - Владимировки - противник не пойдет, но наше положение уже будет критическим. У нас в Астрахани много разных богатств, но нет главного, без чего нет жизни, - хлеба. Запасов у нас никаких нет».Одновременно с наступлением на Владимировку деникинцы ударили на Черный Яр. Сюда была брошена Астраханская дивизия генерала Савельева в составе четырех конных полков. На Енотаевскую налетел отряд белых калмыков численностью до 2000 сабель. Активизировался генерал Драценко. В составе его войск на фронте действовали Осетинская и Чеченская дивизии (каждая по три полка), до десяти отдельных пехотных и кавалерийских полков, две легкие батареи, одна тяжелая шестидюймовая батарея и отдельная конно-пулеметная команда.От Гурьева со стороны Красного Яра вел наступление отряд уральских казаков в составе двух сотен конницы, одной роты и специального отряда кавалерии при трех орудиях и пулеметах. В районе ханской ставки Алтата действовал отряд полковника Бородина в 1500 штыков, 510 сабель при 6 орудиях и пулеметах и 1 бронеавтомобиле.В ночь на 30-е июля красные войска выбили деникинские части из Владимировки и оттеснили их к Капустину Яру. В этом бою были уничтожены конная Кабардинская бригада, два казачьих полка и белый партизанский отряд в 500 сабель. Донесение комиссара дивизии в Реввоенсовет армии о бое под станицей Ахтуба сообщало:«20 июля с. г. неприятель повел наступление на ст. Ахтуба тремя кавалерийскими полками и более чем тысячью пехоты и чуть было не отрезал железную дорогу и наши бронепоезда. Командир бригады поставил перед 39-м кавалерийским полком задачу: во что бы то ни стало сбить противника. Командир полка, получив распоряжение и не медля ни секунды, повел полк в контратаку, во время которой неприятель был сбит и прогнан за семь верст от с. Владимировки. Далее преследовать неприятеля наш славный полк при всем желании не мог, так как, вследствие пятидневного непрерывного боя и преследования неприятеля на расстоянии шестидесяти верст от с. Болхуны, все лошади устали и дальше идти не могли, о чем командиром полка было своевременно донесено командиру бригады, распоряжением которого полк был приостановлен. В пешей рассыпной цепи славные товарищи бойцы этого полка со словами «Ура! Смерть деникинцам и всем контрреволюционерам!» шли вперед и таким образом неприятель был прогнан еще на полторы версты, где вследствие сильного обстрела со стороны неприятеля наша цепь окопалась. С закатом солнца неприятель открыл сильный орудийный, пулеметный и ружейный огонь. Кавалерия неприятеля троекратно повела наступление, желая броситься в атаку на нашу пешую цепь, но наши славные товарищи бойцы нисколько не устрашились и открыли по наступающему неприятелю пулеметный и ружейный огонь. Благодаря самоотверженности, стойкости и преданности советской власти, проявленным как со стороны командного состава, так и со стороны товарищей бойцов, троекратное наступление было опрокинуто...Во время занятия ст. Ахтуба и с. Владимировка нашими красными кавалеристами в контратаке были отбиты у неприятеля четыре совершенно новых пулемета с патронами на тачанках, запряженных лошадьми. Пулеметчики неприятеля были зарублены. Во время схватки было зарублено много кадетов и захвачено в плен около двадцати белогвардейцев. В атаку полк шел храбро. Впереди полка шли командиры и военные комиссары. Возложенные на полк задачи выполнены отлично и полк заслуживает должного внимания и похвалы».В районе Лагани у белых были отбиты 2 парохода (третий сожжен), 4 бомбомета, около 200 винтовок и разное военное имущество.С. М. Киров в эти дни вникал во все стороны жизни армии и тыла.1-го августа членом Реввоенсовета 11-й армии был назначен В. В. Куйбышев. Под руководством С. М. Кирова и В. В. Куйбышева части и соединения 11-й армии готовились к выполнению задачи, поставленной командующим фронтом М. В. Фрунзе: подготовиться к операциям южнее Царицына - если не с целью овладения последним, то хотя бы для оказания активной поддержки 10-й армии. В этот период с Уральского направления из 4-й армии по приказанию Фрунзе на усиление 11-й армии были переброшены части 50-й стрелковой дивизии и Московская кавдивизия. К 12-му августа части 11-й армии действовали на следующих направлениях.Царевское - по левому берегу Волги. Общая численность войск - 2000 штыков, 500 сабель. С Уральского фронта в район сосредоточения этой группы двигалась Московская кавдивизия силой до 1000 сабель. Царицынская ударная группа сосредотачивалась по правому берегу Волги (1860 штыков, 810 сабель). Участок обороны железных дорог - от Астрахани до ст. Красный Кут и ветка ст. Баскунчак - Ахтуба (2300 штыков, 450 сабель, 2 бронепоезда).Оборона дельты Волги распадалась на два участка: на западный с Кизлярским и Яшкульским направлениями и на восточный - Джамбайское направление. На Кизлярском направлении действовал 268-й стрелковый полк силой 1480 штыков при 22 пулеметах; на Джамбайском - группа войск силой в 1550 штыков, 370 сабель. Армейский резерв был сосредоточен в районе с. Харабали, на левом берегу Волги. Запасные и тыловые части армии были расквартированы в Астрахани. Сила запасных, тыловых и формирующихся частей армии определялась в 3950 штыков, 450 сабель.Белые пытались овладеть районом Черный Яр - Енотаевск, с тем чтобы ликвидировать непосредственную угрозу Царицыну, а затем, прочно удерживая район Царева, перерезать железную дорогу Астрахань - Саратов и войти в соприкосновение со своими, действовавшими на Уральском фронте.Весь август шла ожесточенная борьба за сохранение занимаемых позиций. В устье Волги и на ее левом берегу со стороны Гурьева белые комбинировали сухопутные операции с десантными. На северных участках (Царицын, Черный Яр, Енотаевск, Владимировка) части генерала Улагая вели яростные атаки на участке железной дороги.Однако усилиями Кирова и Куйбышева 11-я армия была так укреплена, что успешно сдерживала натиск, и добилась решительного перелома в боевой обстановке. К концу августа, усиленная новыми формированиями, 11-я армия получила возможность перейти от оборонительных операций к наступательным.В последние дни августа командующий Туркестанским фронтом Фрунзе поставил 11-й армии задачу: сосредоточившись к 1-му сентября в районах севернее Астрахани, начать широкое наступление, и, действуя по тылам противника, способствовать 10-й армии в овладении Царицыном.1-го сентября 11-я армия начинает успешное наступление.14-го октября 1919 г. 11-я армия, как меньше тяготевшая к Туркестанскому направлению, изымается из состава Туркестанского фронта и включается в состав вновь образованного Юго-Восточного фронта. К 1-му ноября были произведены перегруппировка и новое сосредоточение частей 11-й армии - для выполнения общего оперативного плана по овладению Царицынским укрепленным районом белых. Командование фронта в директиве от 21-го ноября так конкретизировало задачу: «Ликвидировать противника на левом берегу р. Волги для нанесения решительного удара в обход Царицына с юга, в общем направлении на Тингуты, одновременно с наступающей на Царицын левой группой 10-й армии». Эта же директива возлагала на 11-ю армию дополнительную задачу: развить наступательные операции в Кизлярском направлении для овладения этим районом и установления связи с Кавказской революционной армией в районе Грозного, а также задачу ликвидации противника в Джамбайском направлении (к востоку от Астрахани).Период после 21-го ноября является периодом перехода всей 11-й армии на всех направлениях к крупным активным операциям. Доминирующее значение с 21-го ноября постепенно приобретает правый берег Волги, так как конечной целью 11-й армии являлся обход Царицына с юга в общем направлении на Тингута - т. е. с выходом частей армии значительно западнее Царицына.Увенчались успехом в ноябре действия 11-й армии и на других направлениях. В середине ноября С. М. Киров занимался планом операции по разгрому частей генерала Толстова у Б. Маячного и Ново-Красного. Белые потерпели поражение и отошли в район села Б. Ганюшкино. 26-го ноября в 15 часов части 11-й армии заняли село Б. Ганюшкино, а к 1-му декабря опрокинули противника в море. Белые были разбиты. По неполным данным, здесь были взяты следующие трофеи: 4 гидроплана, 6 орудий, 3000 винтовок, 200000 патронов, 50 пулеметов, исправная радиостанция, запасы продовольствия и обозы. 49 офицеров и 1500 солдат сдались в плен.1-го декабря С. М. Киров телеграфировал В. И. Ленину о ликвидации астраханского казачества.Он писал В. И. Ленину: «В течение десятидневных боев нами взято: свыше пяти тысяч пленных, около шести тысяч винтовок, сто семнадцать офицеров, сто двадцать восемь пулеметов, двадцать три орудия, два миллиона патронов, несколько тысяч снарядов, радиостанция, шесть гидропланов, громадные обозы и прочее. Таким образам, враги рабоче-крестьянской России потеряли еще одно звено - астраханское казачество. Передовые части 11-й армии стоят уже на рубеже Терской области и скоро подадут свою мощную братскую руку горящему революционным пламенем Северному Кавказу. Член Реввоенсовета 11-й армии С. Киров».В 1923 г. С. М. Киров становится членом ЦК РКП(б), а 08. 01. 1926 г. – 1-м секретарем Ленинградского губкома и Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б).С 1930 г. С. М. Киров являлся членом Политбюро ЦК ВКП(б) и Президиума ВЦИК СССР, с 1933 г. входя в состав «тройки» Ленинградской области по рассмотрению расстрельных дел о контрреволюции и повстанчестве.А 1 декабря 1934 г. С. М. Киров был убит Л. Николаевым - что стало поводом для начала массовых репрессий в Советском Союзе.