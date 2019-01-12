Киров и судьба Астраханской обороны. Ч. 1
Каждый астраханец знает памятник С. М. Кирову в центре города. Человек, на нем запечатленный, когда-то сказал, что пока жив хоть один коммунист – Астрахань останется советской. Что он и доказал на деле, руководя краем и являясь членом РВС 11-й армии в дни Астраханской обороны 1919 г. – события стратегической важности не только для гражданской войны на юге России, но и без преувеличения – всей войны.
Памятник С. М. Кирову на площади у астраханского Главпочтамта
Посмотрим на деятельность С. М. Кирова, заострив особое внимание на периоде Астраханской обороны.
Киров Сергей Миронович – (15(27) марта 1886 г. – 1 декабря 1934 г.) революционер, советский государственный деятель.
Родился в г. Уржум Вятской губернии, закончил приходское и городское училища. В 1904 г. закончил Казанское механико-техническое промышленное училище, в том же году вступил в РСДРП.
Участник событий 1905 года в Томске. Несколько раз арестовывался, отсидел 1,5 года (1906 – 1908 гг.).
В 1918 г. – участник Терского областного совета, 5-го и 6-го Всероссийских съездов советов.
В феврале 1919 г. – председатель Временного Военно-революционного комитета в г. Астрахань, подавил рабочее восстание.
С. М. Киров, возглавив военные и советские организации Астрахани, лично руководил и Реввоенсоветом армии, и краем. С первых же дней работы особое внимание уделял органам разведки. Он сместил ряд командиров, разоружил два полка, сосредоточил в крепости артиллерию, поручил охрану важнейших объектов города матросам Астраханско-Каспийской военной флотилии. На чердаках домов, где жили коммунисты, были установлены пулеметы. В городе было введено военное положение. Артиллерия флотилии несколькими снарядами разгромила штаб повстанцев, которые отступили на Царево. По распоряжению С. М. Кирова авиация разбила лед на реке Царевке и отрезала восставшим путь к отступлению.
После ликвидации восстания С. М. Киров предпринял ряд мер по зачистке города. 12-го марта Военно-революционным комитетом был издан следующий приказ:
«В целях немедленного восстановления революционного порядка, достойного славных защитников Советской Астрахани от белогвардейских покушений - приказываю:
1. Сегодня, 12 марта, в 12 час. дня, на всех фабриках и заводах Астрахани и во всех учреждениях должны явиться все рабочие и служащие для регистрации комиссарами и фабрично-заводскими комитетами совместно с представителями совета профессиональных союзов...
2. Не явившиеся для регистрации на работу немедленно лишаются своих продовольственных категорий и обращаются на общественные работы, как то: по уборке города, устройству канализации, вывозу нечистот и проч.
3. Наблюдение за внешним революционным порядком в г. Астрахань по-прежнему остается в руках Совета обороны города Астрахани, которому вменяется в обязанность самым беспощадным образом расправляться со всеми, противящимися установлению порядка. На продолжающиеся выстрелы из домов нужно отвечать уничтожением домов.
Все имеющееся оружие, огнестрельное или холодное, должны под страхом расстрела, не позднее 13 марта в 12 час. дня сдать его под расписки участковым начальникам милиции, под их личную ответственность за сохранность оружия.
Примечание: Это положение не распространяется на воинские части и военнослужащих, коим право ношения оружия присвоено по законам, и на членов партии коммунистов, причем последние должны вновь зарегистрироваться в районных комитетах партии. Председатель Временного военно-революционного Комитета Астраханского Края С. Киров».
Для борьбы с крестьянскими восстаниями в крае были посланы вооруженные отряды. Впервые в советской истории С. М. Киров получил у В. И. Ленина разрешение провести чистку советского аппарата. Была создана «Контрольная комиссия для ликвидации саботажа» в учреждениях под председательством члена Временного Военно-революционного комитета.
В июне того же года – разгромил крестный ход (митрополит Митрофан расстрелян). Организатор расказачивания.
С. М. Киров - член РВС 11-й армии. После отхода 11-й и 12-й армий положение Астрахани стало угрожающим. Астрахань - ворота на Кавказ, путь к хлебным районам Ставрополья и Кубани, единственная в то время связь с нефтяными Баку и Грозным, с каспийскими рыбными промыслами. Астрахань - преграда на пути к соединению между армиями А. В. Колчака и А. И. Деникина. Стратегическое положение Астрахани в 1919 г. было аналогично положению Царицына в 1918 г. С востока от Гурьева ей грозили войска армии Верховного Правителя (уральцы генерала В. С. Толстова), с Логани - астраханское казачество, с севера и юго-запада - войска ВСЮР (в последнем случае - отряд генерала Д. П. Драценко). Захват Астрахани белыми лишал Советскую Россию возможности получить в ближайшем будущем нефть. В случае падения Астрахани силы белых соединялись - правда, в стратегически менее удобном пункте, чем Царицын, но это давало возможность белому командованию осуществить тесное взаимодействие сил Юга и Востока.
генерал-майор В. С. Толстов, командующий Отдельной Уральской армией.
генерал-майор Д. П. Драценко, летом 1919 г. занимал должности начальника Астраханского отряда, командующего войсками Западного побережья Каспийского моря, командующего группой войск Астраханского направления Вооруженных Сил Юга России.
С. М. Киров выехал в Яшкуль навстречу отступающей 11-й армии и организовывал эвакуационные пункты, лазареты и санитарные посты по пути ее отступления. К 25 марта были сформированы четыре дезинфекционных отряда, четыре госпитальных судна и санитарные учреждения армии.
Приказом С. М. Кирова от 27 февраля общее руководство по устройству казарменных помещений и их оборудованию было возложено на Форпостинский совет рабочих, ловецких и красноармейских депутатов. Профессиональному союзу бондарей приказывалось «нарядить с топорами и пилами сознательных товарищей для устройства нар и коек для больных», профессиональному союзу медицинских работников - выделить необходимое количество санитарок для оказания помощи больным, союзу извозчиков - мобилизоваться на перевозку больных, союзу женщин - снарядить достаточное количество женщин для обслуживания приемных пунктов, лазаретов, для уборки помещений и раздачи пиши больным. Предупреждалось, что «промедление в исполнении настоящего приказа повлечет за собой строгую и суровую ответственность по условиям чрезвычайного военно-революционного времени, вплоть до расстрела».
Приказом № 10 в целях организации борьбы с разрастающейся эпидемией сыпного тифа были объединены все врачебно-санитарные органы военного и гражданского ведомств. Для планомерного размещения больных и раненых красноармейцев была учреждена чрезвычайная комиссия по уплотнению жилищ. Лучший кинотеатр города был отдан под лазарет.
В марте - апреле 1919 г. из остатков 11-й и 12-й армий была сформирована 33-я стрелковая дивизия в составе Дербентского полка (1200 бойцов, 480 лошадей, 120 повозок), Таганрогского стрелкового полка (2000 красноармейцев, 500 лошадей, 150 повозок), запасного стрелкового батальона трехротного состава (укомплектованного на основании штатов запасных частей, утвержденных Реввоенсоветом Республики 11 октября 1918 г.), артиллерийской бригады (3-й, 4-й и 5-й легкие дивизионы, насчитывавшие 1424 красноармейца, 957 лошадей, 34 орудия) и 3-й артиллерийской бригады с отдельной тяжелой батареей (насчитывавшей 855 красноармейцев, 685 лошадей, 31 орудие).
Кроме того, была реорганизована и превращена в грозную силу Астраханско-Каспийская военная флотилия. До очищения реки ото льда были отремонтированы 50 кораблей и судов флотилии. Личный состав последней, насчитывавший около 5000 человек, прошел за это время военную переподготовку. Одновременно зимой был объявлен призыв матросов, ранее служивших во флоте. Этот призыв дал квалифицированное пополнение в количестве 1500 человек – и из них было сформировано несколько матросских партизанских отрядов.
В Астрахани приступили к формированию новой, 34-й, дивизии. Одновременно в эти же дни формировались конные части, причем из местных калмыков был сформирован довольно крупный полк калмыцкой конницы. Организационно части Астраханского района окрепли за это время настолько, что с 29-го июля они были сведены в отдельную Астраханскую группу. Командование группой было поручено начдиву-34. Группа состояла из 34-й стрелковой дивизии и 7-й кавалерийской дивизии с приданными им частями охраны, немецкого отдельного батальона, астраханских советских пехотных курсов командного состава, отдельного полка ВЧК, отдельного кавдивизиона, 1-го морского истребительного отряда и сил Астраханско-Каспийской военной флотилии. В оперативном отношении группа была подчинена командующему Туркестанским фронтом М. В. Фрунзе.
М. В. Фрунзе
Окончание следует...
Памятник С. М. Кирову на площади у астраханского Главпочтамта
Посмотрим на деятельность С. М. Кирова, заострив особое внимание на периоде Астраханской обороны.
Киров Сергей Миронович – (15(27) марта 1886 г. – 1 декабря 1934 г.) революционер, советский государственный деятель.
Родился в г. Уржум Вятской губернии, закончил приходское и городское училища. В 1904 г. закончил Казанское механико-техническое промышленное училище, в том же году вступил в РСДРП.
Участник событий 1905 года в Томске. Несколько раз арестовывался, отсидел 1,5 года (1906 – 1908 гг.).
В 1918 г. – участник Терского областного совета, 5-го и 6-го Всероссийских съездов советов.
В феврале 1919 г. – председатель Временного Военно-революционного комитета в г. Астрахань, подавил рабочее восстание.
С. М. Киров, возглавив военные и советские организации Астрахани, лично руководил и Реввоенсоветом армии, и краем. С первых же дней работы особое внимание уделял органам разведки. Он сместил ряд командиров, разоружил два полка, сосредоточил в крепости артиллерию, поручил охрану важнейших объектов города матросам Астраханско-Каспийской военной флотилии. На чердаках домов, где жили коммунисты, были установлены пулеметы. В городе было введено военное положение. Артиллерия флотилии несколькими снарядами разгромила штаб повстанцев, которые отступили на Царево. По распоряжению С. М. Кирова авиация разбила лед на реке Царевке и отрезала восставшим путь к отступлению.
После ликвидации восстания С. М. Киров предпринял ряд мер по зачистке города. 12-го марта Военно-революционным комитетом был издан следующий приказ:
«В целях немедленного восстановления революционного порядка, достойного славных защитников Советской Астрахани от белогвардейских покушений - приказываю:
1. Сегодня, 12 марта, в 12 час. дня, на всех фабриках и заводах Астрахани и во всех учреждениях должны явиться все рабочие и служащие для регистрации комиссарами и фабрично-заводскими комитетами совместно с представителями совета профессиональных союзов...
2. Не явившиеся для регистрации на работу немедленно лишаются своих продовольственных категорий и обращаются на общественные работы, как то: по уборке города, устройству канализации, вывозу нечистот и проч.
3. Наблюдение за внешним революционным порядком в г. Астрахань по-прежнему остается в руках Совета обороны города Астрахани, которому вменяется в обязанность самым беспощадным образом расправляться со всеми, противящимися установлению порядка. На продолжающиеся выстрелы из домов нужно отвечать уничтожением домов.
Все имеющееся оружие, огнестрельное или холодное, должны под страхом расстрела, не позднее 13 марта в 12 час. дня сдать его под расписки участковым начальникам милиции, под их личную ответственность за сохранность оружия.
Примечание: Это положение не распространяется на воинские части и военнослужащих, коим право ношения оружия присвоено по законам, и на членов партии коммунистов, причем последние должны вновь зарегистрироваться в районных комитетах партии. Председатель Временного военно-революционного Комитета Астраханского Края С. Киров».
Для борьбы с крестьянскими восстаниями в крае были посланы вооруженные отряды. Впервые в советской истории С. М. Киров получил у В. И. Ленина разрешение провести чистку советского аппарата. Была создана «Контрольная комиссия для ликвидации саботажа» в учреждениях под председательством члена Временного Военно-революционного комитета.
В июне того же года – разгромил крестный ход (митрополит Митрофан расстрелян). Организатор расказачивания.
С. М. Киров - член РВС 11-й армии. После отхода 11-й и 12-й армий положение Астрахани стало угрожающим. Астрахань - ворота на Кавказ, путь к хлебным районам Ставрополья и Кубани, единственная в то время связь с нефтяными Баку и Грозным, с каспийскими рыбными промыслами. Астрахань - преграда на пути к соединению между армиями А. В. Колчака и А. И. Деникина. Стратегическое положение Астрахани в 1919 г. было аналогично положению Царицына в 1918 г. С востока от Гурьева ей грозили войска армии Верховного Правителя (уральцы генерала В. С. Толстова), с Логани - астраханское казачество, с севера и юго-запада - войска ВСЮР (в последнем случае - отряд генерала Д. П. Драценко). Захват Астрахани белыми лишал Советскую Россию возможности получить в ближайшем будущем нефть. В случае падения Астрахани силы белых соединялись - правда, в стратегически менее удобном пункте, чем Царицын, но это давало возможность белому командованию осуществить тесное взаимодействие сил Юга и Востока.
генерал-майор В. С. Толстов, командующий Отдельной Уральской армией.
генерал-майор Д. П. Драценко, летом 1919 г. занимал должности начальника Астраханского отряда, командующего войсками Западного побережья Каспийского моря, командующего группой войск Астраханского направления Вооруженных Сил Юга России.
С. М. Киров выехал в Яшкуль навстречу отступающей 11-й армии и организовывал эвакуационные пункты, лазареты и санитарные посты по пути ее отступления. К 25 марта были сформированы четыре дезинфекционных отряда, четыре госпитальных судна и санитарные учреждения армии.
Приказом С. М. Кирова от 27 февраля общее руководство по устройству казарменных помещений и их оборудованию было возложено на Форпостинский совет рабочих, ловецких и красноармейских депутатов. Профессиональному союзу бондарей приказывалось «нарядить с топорами и пилами сознательных товарищей для устройства нар и коек для больных», профессиональному союзу медицинских работников - выделить необходимое количество санитарок для оказания помощи больным, союзу извозчиков - мобилизоваться на перевозку больных, союзу женщин - снарядить достаточное количество женщин для обслуживания приемных пунктов, лазаретов, для уборки помещений и раздачи пиши больным. Предупреждалось, что «промедление в исполнении настоящего приказа повлечет за собой строгую и суровую ответственность по условиям чрезвычайного военно-революционного времени, вплоть до расстрела».
Приказом № 10 в целях организации борьбы с разрастающейся эпидемией сыпного тифа были объединены все врачебно-санитарные органы военного и гражданского ведомств. Для планомерного размещения больных и раненых красноармейцев была учреждена чрезвычайная комиссия по уплотнению жилищ. Лучший кинотеатр города был отдан под лазарет.
В марте - апреле 1919 г. из остатков 11-й и 12-й армий была сформирована 33-я стрелковая дивизия в составе Дербентского полка (1200 бойцов, 480 лошадей, 120 повозок), Таганрогского стрелкового полка (2000 красноармейцев, 500 лошадей, 150 повозок), запасного стрелкового батальона трехротного состава (укомплектованного на основании штатов запасных частей, утвержденных Реввоенсоветом Республики 11 октября 1918 г.), артиллерийской бригады (3-й, 4-й и 5-й легкие дивизионы, насчитывавшие 1424 красноармейца, 957 лошадей, 34 орудия) и 3-й артиллерийской бригады с отдельной тяжелой батареей (насчитывавшей 855 красноармейцев, 685 лошадей, 31 орудие).
Кроме того, была реорганизована и превращена в грозную силу Астраханско-Каспийская военная флотилия. До очищения реки ото льда были отремонтированы 50 кораблей и судов флотилии. Личный состав последней, насчитывавший около 5000 человек, прошел за это время военную переподготовку. Одновременно зимой был объявлен призыв матросов, ранее служивших во флоте. Этот призыв дал квалифицированное пополнение в количестве 1500 человек – и из них было сформировано несколько матросских партизанских отрядов.
В Астрахани приступили к формированию новой, 34-й, дивизии. Одновременно в эти же дни формировались конные части, причем из местных калмыков был сформирован довольно крупный полк калмыцкой конницы. Организационно части Астраханского района окрепли за это время настолько, что с 29-го июля они были сведены в отдельную Астраханскую группу. Командование группой было поручено начдиву-34. Группа состояла из 34-й стрелковой дивизии и 7-й кавалерийской дивизии с приданными им частями охраны, немецкого отдельного батальона, астраханских советских пехотных курсов командного состава, отдельного полка ВЧК, отдельного кавдивизиона, 1-го морского истребительного отряда и сил Астраханско-Каспийской военной флотилии. В оперативном отношении группа была подчинена командующему Туркестанским фронтом М. В. Фрунзе.
М. В. Фрунзе
Окончание следует...
- Автор:
- Олейников Алексей
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