Мартовская операция в Испании. Часть 2

Операцию можно подразделить на четыре этапа:Первый - с 9 по 21 марта - наступление к югу от р. Эбро до выхода на рубеж Каспе, Альканьис, Алкориса, Монтальбан.Второй - с 22 по 29 марта - наступление севернее р. Эбро до выхода на р. Синка.Третий - с 30 марта по 5 апреля - развитие успеха франкистов и их союзников на всем фронте, закончившееся на северном участке захватом Лерида, на южном - отходом республиканцев за р. Эбро.Четвертый - с 6 по 15 апреля - поворот южной группировки фашистов к югу в целях расширения коридора, разделяющего республиканскую территорию, а на севере - захват Балагера и Тремпа.Наступление фашистов началось 9-го марта на 80-километровом фронте Фуэнтетодос, Пералес. Оно было направлено в стык двух армий республиканцев - Восточной и Маневренной, против их фланговых корпусов (12-й и 21-й). Марокканский корпус наносил главный удар на участке Фуэнтетодос, Агилон; Итальянский корпус - на участке Пиедрохита, Альюэва; Галисийский корпус - на участке Армильяс Мартин дель Рио.Несмотря на то, что фашисты в первый же день ввели в бой очень крупные силы - пехоты, артиллерии, танков, - республиканское главное командование продолжало придерживаться мнения, что здесь противником осуществляются только демонстративные действия, а главный удар последует на Мадрид - через Гвадалахару. Вследствие этого не были своевременно переброшены резервы на восточный фронт.Первые атаки Марокканского и Итальянского корпусов были направлены против флангов бельчитского выступа. Оборонявшиеся здесь слабые части 12-го корпуса не выдержали натиска противника и начали отходить в восточном направлении. Этим они создали неблагоприятную обстановку у Бельчите и южнее. Для оборонявшихся здесь республиканских частей создавалась угроза быть отрезанными от основных путей отхода. В связи с этим республиканское командование отдало приказ об отводе оборонявшихся здесь войск на новый оборонительный рубеж.К концу дня 10-го марта было ясно, что фашисты втянули в бой почти всю свою ударную группировку. На бельчитском направлении были введены четыре пехотные дивизии Марокканского корпуса и одна кавдивизия, на муниесском направлении - две дивизии Итальянского корпуса и к югу от Муниеса - три пехотные дивизии Галисийского корпуса. Таким образом, к концу второго дня наступления фашисты ввели в бой девять пехотных дивизий из тринадцати, а также одну кавдивизию. Захваченные республиканцами пленные показывали, что фашисты поставили своей основной задачей выйти на линию Каспе, Альканьис. Республиканское командование не имело под рукой свежих резервов, намеченные же к переброске дивизии задерживались из-за недостатка транспорта.Резервы республиканцев начали прибывать только к концу дня 13-го марта и сразу же по мере прибытия бросались в бой. Это не улучшало положения - так как фашисты легко разбивали вводимые пачками резервы и продолжали теснить республиканские войска. В результате к концу дня 16-го марта противник вышел на рубеж Пина, Каспе, Альканьис, Каланда - т. е. продвинулся на 80 - 90 км.Республиканское командование решило задержать продвижение фашистов на рубеж Каспе, Альканьис. Эту задачу должны были выполнить две прибывшие резервные дивизии - путем обороны названного рубежа. Нельзя не обратить внимания на пассивность и нецелесообразность такой задачи, так как двух дивизий было явно недостаточно для того, чтобы задержать наступление крупных сил противника. Задачу можно было решить не обороной двумя (неполнокровными) дивизиями, а сосредоточением минимум двух свежих корпусов в районе к югу от Бухаралос - чтобы фланговым ударом в направлении на Ихар нанести поражение фашистским войскам, действующим на участке Каспе, Альканьис. Силы для выполнения этого контрудара были - их безболезненно можно было взять с центрального, эстремадурского и левантийского фронтов, где в это время боевых действий не происходило. Однако этот благоприятный момент республиканским командованием использован не был - и прибывающие разновременно соединения и части вводились по частям, используясь для затыкания дыр и, естественно, положительных результатов не дали.Фашистское командование учло возможность удара с севера на Ихар и поставило своей ближайшей задачей ликвидировать эту угрозу. С этой целью фашисты, не приостанавливая наступления к югу от р. Эбро, начали готовить наступление из района Уэска - в направлении на Лерида.К 20-му марта в районе Уэска заканчивали сосредоточение два фашистских корпуса - корпус Наварро и корпус Арагон. Марокканский корпус был рокирован в район Кинто, Асайла, Эскатрон. Этой группировкой обеспечивалось нанесение концентрического удара на Лерида с двух направлений - с севера от Уэска и с юга через Бухаралос.Фронт республиканцев к северу от р. Эбро не отличался прочностью обороны. Два республиканских корпуса (пять пехотных дивизий) были растянуты до французской границы на фронте около 250 км, почти не имея резервов. В инженерном отношении фронт также не был достаточно оборудован. Республиканское командование не ожидало активных действий со стороны фашистов на этом участке Восточного фронта.22-го марта, после сильной артиллерийской и авиационной подготовки, фашисты перешли в наступление к северу от р. Эбро. На участке 11-го республиканского корпуса они наступали из района Альмудевар вдоль железной дороги Сарагоса - Лерида. На участке 10-го корпуса - из района севернее Уэска на Барбастро. Одновременно Марокканский корпус в составе четырех пехотных и одной кавалерийской дивизий перешел в наступление из района Кинто, Эскатрон, Асайла на Бухаралос.В первый же день тонкий фронт республиканцев был прорван - и они начали откатываться в восточном и юго-восточном направлениях, не имея возможности оказать врагу серьезное сопротивление.Для усиления Восточной армии республиканское командование отдало распоряжение о переброске трех пехотных дивизий с центрального, эстремадурского и левантийского фронтов. Переброска, вследствие нехватки транспорта, протекала очень медленно, - и лишь к исходу 25-го марта войска начали прибывать в намеченные районы, сразу же выдвигаясь для занятия оборонительного рубежа по р. Синка.Таким образом, к 30-му марта фронт республиканцев севернее р. Эбро был полностью потрясен и отброшен на 70 - 75 км. Фашисты получили возможность развивать наступление одновременно по обоим берегам р. Эбро - на фронте общим протяжением до 250 км. Но, в связи с прибытием резервов, нарастало и сопротивление республиканцев. Это привело к тому, что на третьем этапе операции бои носили уже более упорный характер.Севернее р. Эбро, на фронте Восточной армии, фашисты продолжали теснить республиканские войска, применяя для преследования авиацию и танки. К концу дня 30-го марта они прорвали позицию республиканцев на р. Синка и заняли Монзон, Винасед, Эсплус. Одновременно Марокканский корпус подходил к Лерида. В течение четырех дней шли упорные бои за Лерида. Республиканские части героически отражали яростные атаки фашистских войск, отстаивая важный узловой пункт железных и шоссейных дорог. Но численное превосходство противника вынудило их 4 апреля оставить город и отойти на восточный берег р. Сегре. Все попытки фашистов форсировать реку успеха не имели - и стороны на Леридском направлении перешли к обороне.На фронте Маневренной армии упорные бои развернулись на участках 5-го и 22-го корпусов. Подавленные превосходством техники противника, части 5-го корпуса к концу дня 30-го марта начали отходить за р. Эбро. 2-го апреля республиканские арьергарды после упорного боя оставили Гандеса, и отошли на восточный берег р. Эбро.Одновременно 22-й корпус вынужден был отходить на Морелья.В такой обстановке завершился третий этап операции и начинался последний этап - этап непосредственного выхода фашистов к морю.Обстановка, сложившаяся к началу апреля, была исключительно тяжелой для республиканцев. На всем фронте наступления фашисты развернули до 22—23 дивизий. Район Тремп, Балагер, являвшийся основной базой, питающей электроэнергией всю каталонскую промышленность, находился под угрозой. Войска Восточной армии были сильно потрепаны и утомлены непрерывными боями в течение целого месяца. Относительно боеспособными в этой армии являлись: 13-я интернациональная бригада, 46-я дивизия (в составе двух бригад) и 27-я дивизия (также в составе двух бригад). Вот все силы, которые были противопоставлены десяти фашистским дивизиям, действовавшим к северу от р. Эбро.Части Маневренной армии республиканцев, действовавшие к югу от р. Эбро, также были потрепаны и нуждались в отдыхе и пополнении. Во многих бригадах этой армии насчитывалось не более 250 - 300 человек. Против них фашисты имели 10 - 12 пехотных дивизий (в том числе три дивизии Итальянского корпуса).Используя превосходство в силах, противник продолжил наступление на всем фронте.На участке Восточной армии после захвата Лерида и стабилизации положения на нижней Сегре, фашисты продолжали преследовать республиканские войска, отходившие на Тремп и Балагер. 7-го апреля Тремп и Балагер были заняты. 10-го апреля после сильной артиллерийской подготовки и при поддержке авиации фашисты форсировали р. Сегре и вышли на ее восточный берег. Дальнейшее наступлениe на этом направлении было остановлено.На фронте Маневренной армии в течение 6 - 15 апреля происходили весьма напряженные бои на направлении Морелья, С.-Матео. Оказывая упорное сопротивление, республиканцы были вынуждены отходить на юго-восток, прикрывая направление на Кастельон де ля Плана и Валенсию - и тем самым открывая фашистам дорогу к морскому побережью. 15-го апреля фашисты захватили Беникарло и Винароз, выйдя, таким образом, на берег моря.В дальнейшем они продолжали расширять захваченный приморский участок, ведя наступление в северном и южном направлениях. Выйдя на р. Эбро, они пытались ее форсировать и наступать на Таррагона - но были отбиты республиканцами. Действия фашистов в южном направлении в последующем вылились в самостоятельную операцию на левантийском фронте.Мартовская (Восточная) операция фашистов являлась одной из крупнейших операций в ходе Гражданской войны в Испании. Ее успех обуславливался прежде всего громадным превосходством в силах на стороне фашистов, растянутостью и слабой оборудованностью республиканской обороны.Фашисты применили более совершенную форму оперативного прорыва. Если в предыдущих операциях они производили прорыв в одном месте и на сравнительно узком участке, то в Восточной операции наносили удары последовательно - сначала южнее р. Эбро, а затем и севернее последней. В результате, им удалось потрясти весь Восточный фронт республиканцев на протяжении 250 км.Ошибки республиканского командования заключались в том, что оно запоздало с началом переброски оперативных резервов, а в дальнейшем перебрасывало их медленно, пачками, и также по частям вводило их в бой. Неудачной оказалась попытка республиканского командования цепляться за все промежуточные рубежи, совершенно не подготовленные к обороне: это приводило к разгрому армии по частям. Наконец, необходимо отметить, что республиканское командование оказалось не подготовленным для противодействия новой форме осуществления прорыва, примененной противником. Оно ограничивалось пассивной обороной путем латания дыр - вместо того, чтобы предпринять общий маневр и ценой потери территории сохранить живую силу. Оно оказалось и не в состоянии осуществить взаимодействие фронтов - с тем чтобы отвлечь резервы фашистов с Восточного фронта.Боевые действия на Восточном фронте разворачивались на очень пересеченной местности со слабо развитой сетью дорог. Это обстоятельство сильно сковывало действия танков, артиллерии, моторизованной пехоты, а на некоторых участках почти их исключало. Поэтому пехота все чаще и чаще обращалась за поддержкой к авиации. Этим отчасти и объясняется то, что фашисты в данной операции особенно широко использовали авиацию для преследования республиканских войск.Авиация фашистов в ходе всей операции имела пятикратное превосходство над авиацией республиканцев. Правда, peспубликанцам за счет большого напряжения сил летного состава и качества работы удавалось в некоторые периоды операции сокращать значение численного превосходства фашистской авиации. Так, фашисты за всю операцию произвели около 8500 самолетовылетов, а республиканцы, имея значительно меньшую по численности авиацию, произвели около 3500 самолетовылетов - путем напряженной работы фактически снизив фашистское превосходство до двух с половиной раз.Бомбардировочная авиация фашистов действовала главным образом по позициям республиканских войск и ближайшим тылам. Бомбардировка проводилась группами (по 6 - 12 самолетов в каждой) - по тем объектам, которые должна была атаковать пехота. По этим же объектам сосредотачивался и огонь артиллерии. Если после авиационной и артиллерийской подготовки пехоте не удавалось захватить намеченный объект, то подготовка начиналась снова.Для бомбардировки крупных промышленных центров в глубоком тылу фашисты применяли авиацию, базировавшуюся на острове Майорка, причем бомбардировка этих центров производилась систематически. Это делалось с целью подавить моральное состояние населения.Республиканская авиация использовалась, главным образом, на поле боя. Ее важнейшей задачей являлось прикрытие своих войск от налетов фашистской авиации.За период операции фашистская авиация потеряла свыше 60-ти, а республиканская авиация - около 35 самолетов.