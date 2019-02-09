Рыцари и рыцарство трёх веков. Рыцарство и рыцари Англии и Уэльса. Часть 2

«Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»;

но это было уже в веках, бывших прежде нас»

(Книга Екклезиаста 1:10)

Использованная литература:

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