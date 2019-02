Рыцари и рыцарство трёх веков. Рыцарство и рыцари Англии и Уэльса. Часть 2

«Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»;

но это было уже в веках, бывших прежде нас»

(Книга Екклезиаста 1:10)

О военной истории древней, а также средневековой Англии можно кратко сказать так: она была соткана из тысячи скорбей. Кто только ни высаживался на ее зеленых берегах, кто только ее ни завоевывал! Сначала коренные обитатели острова (кроме живших на севере скоттов и пиктов) были завоеваны римлянами. Затем римляне ушли, и началось англосаксонское завоевание Британии, в котором участвовали также юты и фризы, продолжавшееся 180 лет и закончившееся лишь в начале VII в. Однако c VI по IX век там шли еще и междоусобные «войны семи королевств», а к 1016 году вся Англия была завоевана викингами.Возможно, именно так выглядели воины-саксы до норманнского завоевания Британии. Современная реконструкция.Прошло 50 лет, и в 1066 году там высадились нормандцы во главе с Гийомом Бастардом, потомки тех же самые викингов конунга Роллона. Все эти события вызвали в Англии глубокие военные, социальные и культурные изменения, хотя степень преемственности между англосаксонскими и англо-нормандскими военными институтами по-прежнему остается предметом дискуссии. Впрочем, очевидно, что Уэльс сохранял свою самобытность вплоть до англо-нормандского завоевания страны.Хотя шлемы древних англов и саксов имели маски и забрала, воины короля Гарольда и даже сам Гарольд имел простейший шлем всего лишь с наносником и поплатился за это. Во время битвы при Гастингсе он был поражен стрелой в глаз. Вышитая у него над головой надпись гласит: «Гарольд-король убит здесь». Сцена 57(отрывок). Фото вышивки из «Музея ковра», Байё, Франция).Именно такие шлемы были на голове у воинов в битве при Гастингсе. (Около XI в. Найден в Моравии в местечке Оломуц в 1864 г. (Художественно-исторический музей, Вена)Интересно, что англосаксонские военные формирования середины XI века сильно отличались от раннесаксонских. По иронии судьбы на поле битвы при Гастингсе встретились «англичане», которые были более норманнами, чем сами нормандцы, потомки… норманнов. Дело в том, что большая часть населения страны была в значительной степени демилитаризована, тогда как короли широко использовали наемников, так что можно говорить о том, что уже тогда в Англии возникла концепция «рыцарства», то есть имелись в наличии воины-профессионалы, оплачивавшиеся из казны.Зато в 1331 – 1370 гг. английские рыцари пользовались уже вот такими «большими шлемами». Размеры шлема: высота 365 мм, ширина 226 мм. Сделан из обычного железа. Заклепки из латуни. (Королевский арсенал, Лидс, Англия)Схема устройства «большого шлема» из замка Далечин в Краю Высочине (Чехия).В то же время тактика боя продолжала оставаться в рамках североевропейской или скандинавской традиции, которая подчеркивала роль пехоты, а не конницы. Один из самых горячих спорных вопросов в изучении средневековой войны заключается в том, сражались ли англосаксонские воины верхом на лошади. Возможно, что наиболее типичным англосаксонским воином того времени был подвижный конный пехотинец, который передвигался верхом на лошади, но затем спешивался для боя. В англосаксонской Британии XI века существовала особая королевская гвардия хускерлов (термин имеет скандинавское происхождение и вначале означал что-то вроде домашней прислуги, точно также, как и первые самураи в Японии), созданная в Англии при правлении короля Кнута Великого и завоевания ее датчанами. Вплоть до самого нормандского завоевания хускерлы были главной боевой силой англосаксонских королей, то есть это была их королевская дружина. В годы правления короля Эдуарда их также активно использовали для несения гарнизонной службы в качестве «национальной гвардии» поддерживающей в королевстве порядок. Конечно своим вооружением и боевым опытом дружина хускерлов во превосходила традиционное англосаксонское народное ополчение фирд и войска тэнов – мелких и средних землевладельцев, однако их численность в целом была невелика. Поэтому в тех случаях, если планировались широкомасштабные боевые действия обязательно созывался еще и фирд.Эффигия Роберта Беркли 1170 г. из собора в Бристоле. Это одна из наиболее ранних британских эффигий, демонстрирующая там полное рыцарское снаряжение того времени – кольчужный хауберг с капюшоном и налатную одежду сюрко.Англо-саксонская тактика предписывала начинать сражения с метательного оружия . В ход шли как копья, топоры, а также, судя по «вышивке из Байё», еще и булавы, которые тоже бросали в противника. Безусловно, должна была иметь место и стрельба из лука. Однако лучники англосаксы на ней почему-то отсутствуют.Эффигия Жоффрея де Мандевиля Первого графа Эссекса, умершего в 1144 г., хотя сама она старше и относится к1185 году. Церковь Темпл, Лондон. Отличается цилиндрическим шлемом (шлем-кастрюля») с подбородником, известным и по миниатюре конца XII в. с изображением сцены убийства Томаса Бекета. (Британская библиотека, Лондон).В период между 1066 и 1100 годами англосаксы все еще продолжали играть важную роль в англо-нормандской армии после завоевания, однако они очень быстро переняли и тактику, и вооружение своих завоевателей и в целом стали во всем аналогичны воинам северо-восточной Франции и Фландрии. Фирд теперь уже никакой роли не играл. Так что военная история англо-норманнов в военном отношении была очень похожей на историю других европейских народов этого периода. Однако были и отличия.Знаменитая эффигия Уильяма Лонгспе, 1226 г. Кафедральный собор в Солсбери. Одна из первых эффигий с изображением герба на щите. Хорошо видна также срезанная верхняя часть щита, которая на более старых щитах была закругленной.Так, даже при Генрихе II Англия не была ориентирована на войну, как многие ее соседи, или, по крайней мере, ее нельзя было охарактеризовать как «военизированное феодальное общество». Наемники, как местные, так и иностранные, все чаще принимали на себя основную тяжесть военных действий, большая часть которых продолжалась в течение длительного времени, но при этом происходила за пределами Англии. Понятно, что значение простого люда в войне при этом сильно упало, но все еще оставалось юридическим обязательством, которое впоследствии могло было быть возобновлено. Уже в XII веке в Англии появляются ее знаменитые лучники, а в XIII-ом свободным крестьянам, которых в Англии оставалось немало, просто вменялось в обязанность учиться владеть «большим английским луком». Для стрелков устраивались состязания, хорошо описанные в популярных балладах о Робин Гуде. Большинство стрелков происходило из северных округов или Кента, Сассекса и других лесных регионов. Арбалеты сначала стали обычным оружием, хотя их использовали главным образом в армии короля, поскольку для крестьян они были слишком дороги. Однако со временем в Англии популярность его заметно упала, и этим она сильно отличается от других стран Европы.Джон де Валкунгэм, ум. 1284 г. Церковь Св. Феликскерка в Феликскерке (к северу от Йорка). Щит в размерах уменьшился еще больше, колени защищены выпуклыми наколенниками. Под кольчугой просматривается вертикально простеганный гамбизон.Говоря о воинском снаряжении рыцарской конницы британцев после 1066 года следует отметить, что оно менялось в сторону повышения его эффективности. Кольчужная броня стала защищать практически все тело всадника не только у королей, но также и у рядовых воинов, а наконечники копий сделались более узкими и проникающими. Этот процесс имел место в XII и началe XIII века, в то время как накладная «броня», как и из «вареной кожи» так и из железа начала появляться уже во второй половине XIII века. За профессионализмом кавалерийской элиты последовала и сопоставимая профессионализация пехоты, причем даже ранее скромного лучника.«Молящийся крестоносец» — миниатюра из «Винчестерской псалтыри». Вторая четверть XIII в. Показан в типичном для своего времени защитном вооружении: кольчужном хауберге с капюшоном и шоссах на переднюю часть ноги из металлических дисков. Возможно, что крест на плече имеет под собой жесткую основу, ну, скажем это может быть наплечник кирасы из кожи, которую прикрывает сюрко. «Большой шлем» имеем вертикальные прорези для дыхания и украшен чеканкой. К большому сожалению до нашего времени подобные шлемы не сохранились и в музеях их нет. (Британская библиотека, Лондон).Джон де Хэнбури, ум. 1303 г., но до 1300 г. рыцарского звания не имел. Тем не менее доспехи имел и нес рыцарскую службу. Погребен в церкви Св. Велбурха в Хэнбури.Причем самой значимой фигурой в военной истории Британии стал именно, хотя, конечно, сражавшийся далеко не так, как сражались конные лучники Востока. В XIV веке, в годы Столетней войны, именно под длинными стрелами английских лучников-крестьян смешались пышные ряды французской рыцарской конницы, ответом на победы которых стало увлечение ручным огнестрельным оружием и артиллерией.Уильям Фицральф, ум. 1323 г. Церковь графства Пембраш. Латунная надгробная пластина – брас, с тщательно прорисованными деталями доспехов, включая накладные пластины на руках и на ногах.В Уэльсе развитие военного дела шло параллельным, но самобытным курсом, который на протяжении многих веков характеризовался высоко стратифицированным обществом воинов. В отличие от валлийцев раннего средневековья северной Британии, у валлийцев Уэльса не было всаднической культуры. Поэтому в конце XI и начале XII веков им пришлось учиться кавалерийской войне у завоевателей-нормандцев, и они добились определенного успеха, хотя и развивали в основном легковооруженную конницу. Большое количество валлийских солдат служило в английской армии XIII и XIV веков в качестве наемников, в свою очередь направляя «современное» военное влияние обратно к себе в Уэльс. Именно валлийцы поставляли английскому королю Эдуарду I первые контингенты стрелков из лука с которыми он совершал свои походы против шотландцев.Английский меч 1350 -1400 гг. Длина:1232 мм. Длина клинка:965 мм. Вес: 1710 г. (Королевский арсенал, Лидс, Англия)Другим кельтским регионом Британских островов, имевший свои воинские традиции, был Корнуолл. Есть свидетельства того, что ранние формы кельтской военной организации даже пережили завоевание Корнуолла англосаксонским Уэссексом в 814 году и сохранялись вплоть до самого нормандского завоевания. Ну, а уже в годы Столетней войны все местные военные различия в Англии практически полностью смешались, за исключением разве что далекой и гордой Шотландии.Эффигия Джона Леверика. Ум. 1350 г. Церковь в Аше. На голове у него шлем бацинет с пластинками по ободу. Вместо сюрко на нем короткий джупон, в прорезях которого хорошо виден панцирь из металлических пластин, заходящих одна на другую. То есть в то время доспехи из цельнокованых железных пластин уже существовали, но были не видны под налатной одеждой!Отметим, что англичанам и их историкам очень повезло в том, что несмотря на революцию и гражданскую войну там, в отличии от соседней Франции, памятники старины специально никто не уничтожал, хотя некоторые из них пострадали в результате действий немецкой авиации в годы Второй мировой войны. Поэтому в английских церквях и соборах сохранилось множество скульптурных надгробий – эффигий, позволяющих самым детальным образом рассмотреть оружие и доспехи воинов того или иного времени, начиная с самого момента возникновения моды на эти скульптуры. К сожалению, из-за специфики их положения практически невозможно рассмотреть их со спины, не всегда равноценной по качеству является и работа самих скульпторов, однако, как исторический памятник эти скульптуры практически бесценны.Продолжение следует…