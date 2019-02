Рыцари и рыцарство трёх веков. Рыцарство и рыцари Северной Франции. Часть 1

«...но один из всадников фракийских...»

(Вторая книга Маккавейская 12:35)

«...И вот что стал он делать. Сначала он немало постарался, чтобы показать противнику, какой он великолепный воин. Он облачился в доспехи из золотых пластин и украсил себя всего от шлема до кончика копья лентами и пурпурными подвесками, так что совсем преобразился и стал похож на короля. Сидя верхом на прекрасном коне, он прошествовал между двумя армиями и, как на воинском ристалище, показывал, на что он способен, гарцевал на коне, подбрасывал в воздух копье, подхватывая его на лету. Играючи перекидывал его из одной руки в другую. Он гордился своей ловкостью в этих делах. Владел конем так, как это умеет только с малолетства привыкший к ристалищу. Так миновала первая половина дня...»

Почему в Библии, где всадник встречается 39 раз, упомянуты и всадники из Фракии, чем они заслужили такую честь наряду со всеми остальными? А все дело в том, что Фракия славилась именно своими всадниками, и недаром многие римские императоры, начиная с Марка Аврелия, включали в свою титулатуру и наименование «сарматский». Хотя… лукавили перед своим народом, поскольку все их победы над конными народами Великой степи были недолгими и непрочными. Но показательно, насколько важную роль довелось сыграть всадникам в истории человечества, особенно, если они были хорошо вооружены.Вот почему сегодня мы вновь возвращаемся к рыцарской теме, но на несколько ином информационном уровне. Если раньше речь шла в основном о тех или иных видах рыцарского вооружения, то сейчас это будет своего рода путешествие по странам и континентам, в ходе которого рыцари и их вооружение будут рассматриваться от одного региона к другому. Но в строго заданных хронологических рамках – с 1050 года по 1350-ый. Это был очень важный период в истории развития вооружения и тактики его применения, эпоха крестовых походов и установления интернациональных связей между весьма отдаленными странами. Многие из читателей ВО указывали на необходимость именно такого подхода в изложении темы рыцарского вооружения, поскольку он дал бы возможность в итоге получить полную, законченную картину, и следует признать справедливость такого замечания. Однако объем информации по регионам получается очень большим, даже если мы ограничимся простым обзором имеющейся по ним информации. К тому же придется встретиться с огромным количеством повторений, которых, безусловно, нужно избегать. Поэтому материалы цикла в первую очередь будут ориентированы на то, чтобы дать общую «картинку» генезиса рыцарского вооружения в разных «землях и странах», затем показать отдельные образцы элементов рыцарского вооружения, и, наконец, сделать выводы об общем характере произошедшего в том или ином месте в указанное время.Теперь, прежде чем рассматривать непосредственно рыцарей и рыцарство указанного периода, давайте посмотрим, а что, собственно, имели к этому времени общего «всадники войны» в разных странах и как они к этому общему пришли?Нормандские лучники и всадники идут в атаку. Однако не все еще зажимают копья под мышкой. Некоторые готовятся по старинке их бросать. Сцена 51 (фрагмент). Фотография из «Музея ковра», Байё, Франция)Начнем с того, что в начале новой эры на территории Евразии существовали всего три действительно великие империи: Римская на Западе, Китайская на Востоке и Персидская держава между ними. Конский состав, без которого немыслима тяжелая конница, Китай получал из Ферганы, потому как местная порода лошадей, потомков лошади Пржевальского, для латной конницы не годилась; персы получали лошадей из Аравии, а римляне – из Аравии, Причерноморских степей, а также Испании. «Подвижный трензель» уже подробно описал Ксенофонт. Шпоры у греков, кельтов и римлян появились уже в IV – III вв. до н.э., а затем распространились и на Востоке. Затем в IV в. где-то на границе Китая и Кореи были изобретены стремена, вместе с гуннами перекочевавшие в Европу.На этой миниатюре из манускрипта 869 – 950 гг. стремян у всадников все еще нет. (Сент-Омер, Франция, Региональная библиотека Сент-Омера, Франция)И вот уже к тому времени, когда на доселе грозный Рим надвинулись не менее грозные к этому времени готы, их вооружение выглядело в достаточной мере «рыцарским». Судить об этом можно на примере гордого короля готов Тотилы и того, как он снаряжался на бой накануне сражения (в описании Прокопия Кесарийского), хотя стремян и он, и его воины, по археологическим данным, все еще не знали.Франкское войско в походе. Иллюстрация к псалму 59. «Золотая Псалтырь». Около 880 г. (Сент-Галлен (монастырь св. Галла), библиотека монастыря, Швейцария)Миниатюра Симона Мармиона на сюжет «Песни о Роланде» из «Больших французских хроник». Сер. XV в. (Российская Национальная библиотека, СПБ.)Король Хлодвиг и чаша в Суассоне. Совершенно очевидно, что Хлодвиг в 486 году просто не мог носить подобные доспехи, что говорит об отсутствии исторического мышления у художников того времени. Миниатюра из «Больших французских хроник». Сер. XIV в. (Национальная библиотека, Франция)Теперь обратимся к «Песне о Роланде», канонический текст которой – «Оксфордская рукопись», написанная где-то между 1129 и 1165 годами на англо-нормандском диалекте и хранящаяся в Бодлианской библиотеке Оксфордского университета, то там можно прочитать следующее:Великий Карл Испанию разграбил,Разрушил города и занял замки.Он мнит, что время мирное настало,И едет к милой Франции обратно.Вот стяг его Роланд на землю ставит.С холма взметнулось грозно к небу знамя.Вокруг стоят французские палатки.Меж тем в ущельях сарацины скачут.На них стальные панцири и латы,Все в шлемах, препоясаны мечами,На шее щит, копье в руке зажато.В засаду сели мавры в горной чаще.Четыреста их тысяч там собралось.Увы, французы этого не знают!Аой!Однако ни стальных панцирей (в том смысле, в каком мы понимаем это слово), ни лат в то время конные воины еще не имели, так что это либо неточный перевод, либо… позднейшие переписчики заменили непонятные уже им слова на более «современные». На чем мы основываем это утверждение? Прежде всего это, разумеется, самый важный «документ» нужной нам эпохи – «гобелен из Байё». На самом деле это никакой не гобелен, а… самая обычная вышивка разного вида швами и нитками нескольких цветов по льняному полотну, причем иногда довольно забавная. Там есть испражняющийся человек, человек с зелеными волосами и синего цвета конь. Конец его оборван, что не мудрено, ведь его длина и так достигает 68,38 м при ширине всего… 48/53 см! Есть интересное предположение, что ее авторами была отнюдь не королева Матильда, жена Гийома Завоевателя, а английские монахи из монастыря Св. Августина в Кентербери. Впрочем, как бы там ни было, но важно, что там изображено и ее возраст. Первое письменно упоминание о ее существовании датируется 1476 годом. Но сделана она была несомненно значительно раньше, ведь на ней изображены воины с вооружением и в доспехах в это время уже не существовавших, то известно по другим источникам. Следовательно, «вышивка из Байё» относится ко времени самой битвы при Гастингсе, которую она как раз и изображает, то есть это может быть 1066 год, но, скорее всего, она несколькими годами старше. Кстати, само «завоевание Англии» Гийомом Завоевателем было ничем иным, как экспансией северных графств северной и восточной Франции, и вот с этого-то региона мы и начнем наше путешествие в рыцарские времена той далекой поры. Хочется подчеркнуть, что иллюстративным материалом для этой серии статей будут являться прекрасные миниатюры из средневековых манускриптов – наглядные свидетели той далекой эпохи. Итак…Начнем с того, что вспомним о том, что государственное устройство Франции того времени сильно отличалось от современного, хотя, как государство, она уже существовала. Да и «карта» ее была совсем не похожа на ту, что известна нам сегодня. Так, в середине XI века графство Фландрия, которое в настоящее время является западной Бельгией, входило в состав французского королевства, но вот Брабант и Эно на востоке, являющиеся сегодня частью Бельгии, тогда принадлежали Священной Римской империи. Шампань тоже достаточно редко находилось под властью французских королей, ну а Эльзас и Верхняя Лотарингия также принадлежали Империи. Земли герцогства Бургундия вокруг Дижона были частью Франции, зато имперским было графство Бургундия вокруг Безансона. К югу почти вся территория к востоку от рек Сона и Рона тоже была собственностью германских императоров, а французская монархия пока еще «ждала своего часа» и лишь к середине XIV века начала свое продвижение на Восток.Впрочем, и саму Северную Францию в этот период времени ни в коем случае нельзя считать однородной ни в культурном, ни и даже военном отношении. Бретань была в значительной степени кельтской по языку и сохраняла свои военные обычаи вплоть до конца XII века. В XI веке Нормандия все еще отличалась от остальной части страны тем, что поселились там в свое время викинги-норманны, хотя они очень быстро и успешно учились военному делу у французов и в первую очередь тому, как использовать в боях с пехотой отряды тяжеловооруженной конницы. Больше всех отличались от всех прошлых фламандцы; значительная часть которых говорила на фламандском наречии (то есть по-голландски) и, как многие считали, французами вообще не являлись. Уже тогда пехота играла среди них гораздо более заметную роль, чем где-либо еще во Франции.Критический момент сражения при Гастингсе. Среди норманнских рыцарей распространился слух, что их предводитель убит. Тогда герцог обнажил голову так, чтобы его можно было узнать, а граф Юстас Болонский, указывая на него, крикнул: «Герцог Уильям здесь!» Сцена 55/56. Фотография из «Музея ковра», Байё)Ряд зарубежных историков считает, что именно Северная Франция, столь успешно выступившая против Британии, была главным источником западноевропейской военной моды, но не технологических или тактических инноваций. Замечено, что с IX по XI века здесь неуклонно снижалось значение более бедных вассалов, служащих либо в качестве пехоты, либо в невооруженной коннице. Термин мilites теперь стал относиться конкретно к всаднику, обычно одетого в доспехи, тогда как раньше под ним подразумевали просто вооруженных людей без различия на конных и пеших.Наконечник копья XV в. Длина 233 см. Вес 2579,8 г. Такие «крылатые наконечники» появились в Европе одновременно с рыцарской конницей и применялись вплоть до ее исчезновения. Боковые выступы не давали копью слишком глубоко войти в тело. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)То есть в 1050 году и позднее уже ощущалась специализация в области военного дела и выделение рыцарей в качестве военной элиты. А вот массовые военные сборы становятся редкостью. Однако города пока еще не имели большого военного значения ни в качестве источника войск, ни в качестве центров обороны. А вот запрет церкви на войну, устанавливавшей так называемый «Божий мир», имел место как на севере Франции, так и на юге. Причем ограничивая масштабы боевых действий и их продолжительность, церковь только лишь способствовала профессионализации класса воинов.Миниатюра 1200 г. с изображением всадников в кольчужных доспехах типа хауберг, использующих технику куширования копья. Копья снабжены треугольными вымпелами, щиты в «форме перевернутой капли». Обращают на себя внимание конские попоны, служившие пока еще для защиты животных от зноя. («Памплонская иллюстрированная Библия и Жития святых», Памплона, Испания, Библиотека университета Аугсбурга, Германия)Следующая миниатюра из этого же манускрипта. Вверху всадники, внизу пехотинцы, чье вооружение от всаднического отличается очень сильно.К концу XI века военное снаряжение всадников в достаточной степени стандартизировалось и стало очень дорогим, а его правильное использование стало требовать навыков, которые приходили лишь в результате длительной тренировки. Причем milites тренировались и в составе отрядов, когда их призывали сеньоры к своему двору, и, разумеется, индивидуально, «у себя дома», в укрепленных замках. «Рыцарь тот, кто много тренируется с оружием » — таким был взгляд на рыцарство в начале изучаемого периода. Причем, опускалось, а откуда у него это оружие взялось, откуда у него для этого свободное время, а также пища для него самого, а также для его коня. Подразумевалось, что все это у него есть, иначе какой же он рыцарь!Типичная европейская кольчуга из сварных колец, соединенных с помощью раскованных П-образных скобок. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Боевая слаженность отрядов была достаточно высокой. Например, «притворное отступление», с успехом примененное в битве при Гастингсе, в это время стало общепринятой тактикой, по крайней мере, среди нормандцев и бретонцев. Техника «куширования копья», то есть когда всадник зажимает его под мышкой, стала наиболее заметным тактическим приемом Западной Европы в конце XI и начале XII веков. Однако тяжелые и длинные мечи продолжали оставаться очень важным оружием конницы. Дело в том, что наконечники с перекладиной на «крылатых копьях» не всегда позволяли сохранить это оружие после первого копейного удара и тогда всаднику приходилось сражаться именно мечом. Это привело к удлинению его рукоятки, ранее зажимавшей кисть воина, тогда как перекрестие стало отгибаться к клинку и удлиняться в стороны.Барельеф с изображением Завоевателя в Див-сюр-Мер, Шато Гийома ле Конкура, Фалез. Обращают на себя внимание «броня» из пришитых на основу, а не склепанных колец и длинный нормандский «змеевидный щит».Библейский Голиаф. Реалистическое изображение воина начала XI в., из «Котонианской Псалтири» или «Псалтири Тиберия» (ок. 1050, Винчестер). Показательно перекрестие меча, поскольку теперь им все больше пользовались всадники. (Британский музей, Лондон)Значение стрельбы из лука также возросло, хотя в некоторых областях она пользовалась большей популярностью по сравнению с другими. Нормандия в данном случае претендует на определенный приоритет в использовании лука. В то же время во Франции, как и в большинстве других стран Западной Европы, лук постепенно стал вытесняться арбалетом. На важность арбалетчиков указывает появление конной пехоты, вооруженной арбалетами, начавшееся уже с конца XII века. Такие стрелки также были профессионалами в своем деле и в той же Франции находились под началом «Великого Магистра Арбалетчиков», каковое звание появилось в 1230 году. Считается, что арбалет в значительной степени стал ответом на распространение в Европе в конце XIII и начале XIV века пластинчатой брони.Лучники и арбалетчики. Миниатюра из манускрипта «Всемирная и мариенлебенская хроника», 1300-1350 гг. Нижняя Австрия. (Библиотека Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера, Германия)Редкое изображение конных лучников на миниатюре из манускрипта «Всемирная и мариенлебенская хроника», 1300-1350 гг. Нижняя Австрия. (Библиотека Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера, Германия)Процесс специализации военного дела, начавшийся еще в XII и XIII веках, стал особенно заметен впоследствии. Короли и их бароны начали все активнее использовать наемников. Например, в 1202 – 1203 гг. король Франции на нормандской границе располагал воинским контингентом, состоявшим из 257 конных рыцарей, 267 конных сержантов, 80 конных арбалетчиков, 133 пеших арбалетчиков и около 2000 пеших сержантов, который поддерживали еще 300 наемников, о принадлежности которых к роду войск ничего неизвестно. То есть это была небольшая, но в достаточной степени профессиональная армия.Миниатюра с изображением сражающихся всадников, датированная 1365 г. из «Мировой хроники» Рудольфа фон Эмса. (Государственная библиотека земли Баден-Вюртемберг, Германия)Фландрия все это время оставалась главным источником наемных войск, как кавалерии, так и пехоты, вплоть до XIV века. Многие города создали свои ополчения, воинов в которые поставляли городские гильдии. Причем пехота продолжала играть жизненно важную роль в течение всей первой половины XIV века, хотя впоследствии ее роль снова снижается. В их число входила легкая пехота с дротиками, известная как бидауты, которые, по-видимому, действовали в тесном контакте с рыцарской конницей. Огнестрельное оружие впервые появилось у французов уже в 1338 году и часто упоминалось в хрониках 1340-х годов.«Похороны викинга». Картина кисти Ч. Е. Батлера (1864 – 1933), 1909 г. Воины изображены в чешуйчатых панцирях, что в целом не противоречит историческим фактам. В то же время из-за большего веса и дороговизны металла кольчуга получила более широкое распространение, несмотря на значительную трудоемкость своего изготовления.Сегментный шлем VII в. (Германский национальный музей, Нюрнберг, Германия)P. S. Интересно, что в своем сообщении о битве при Гастингсе в 1066 году, написанного до 1127 года, Уильям Мэлсмберийский рассказывает, что перед началом битвы была исполнена cantilena Rollandi, то есть «песнь о Роланде, «дабы примером воинственного мужа вдохновить бойцов». Вас – нормандский поэт XII века, добавляет к этому, что ее пел Тайлефер, который также испросил для себя чести нанести первый удар врагу.Продолжение следует…