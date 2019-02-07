Рыцари и рыцарство трёх веков. Рыцарство и рыцари Северной Франции. Часть 1

«...но один из всадников фракийских...»

(Вторая книга Маккавейская 12:35)

«...И вот что стал он делать. Сначала он немало постарался, чтобы показать противнику, какой он великолепный воин. Он облачился в доспехи из золотых пластин и украсил себя всего от шлема до кончика копья лентами и пурпурными подвесками, так что совсем преобразился и стал похож на короля. Сидя верхом на прекрасном коне, он прошествовал между двумя армиями и, как на воинском ристалище, показывал, на что он способен, гарцевал на коне, подбрасывал в воздух копье, подхватывая его на лету. Играючи перекидывал его из одной руки в другую. Он гордился своей ловкостью в этих делах. Владел конем так, как это умеет только с малолетства привыкший к ристалищу. Так миновала первая половина дня...»

Использованная литература:

1. Bridgeford A. 1066. The hidden History of the Bayeux Тapestry. L: Fourth Estate, 2004.

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3. Nicolle D. Arms and Armour of the Crusading Era, 1050 – 1350. UK. L.: Greenhill Books. Vol.1.

4. Verbruggen J. F. The Art of Warfare in Western Europe during the Middle Ages from the Eight Century to 1340. Amsterdam – N. Y. Oxford, 1977.

5. Граветт, К., Николь, Д. Норманны. Рыцари и завоеватели (Пер. с англ. А.Колина) М.: Эксмо, 2007.

6. Кардини, Ф. Истоки средневекового рыцарства. (сокращенный перевод с итальянского В.П. Гайдука) М.: Прогресс,1987.