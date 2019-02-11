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Самое мощное в мире морское орудие тестируют в Китае

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По имеющимся сведениям, в начале этого месяца Китай испытал самую мощную корабельную пушку в мире. Ожидается, что она будет готова к развертыванию к середине следующего десятилетия.

По сообщению CNBC, со ссылкой на неназванные источники, китайцы впервые вынесли механизм из лаборатории и поместили рельсотрон на военный корабль, начав испытания на море в декабре 2017 года. Ожидается, что испытания будут завершены к 2023 году.


Напомним, что рельсотрон, или рельсовая пушка (англ. Railgun), — новый тип оружия, основанный на превращении электрической энергии в кинетическую энергию снаряда. Рельсотрон использует электромагнитную энергию вместо пороха, чтобы разгонять снаряды. В этой схеме сам снаряд на первом этапе выстрела является частью электрической цепи, двигаясь между двумя контактными рельсами (отсюда и название).

Китайские разработчики, как утверждают СМИ, добились прекрасных показателей. Их орудия способны поражать цель на расстоянии в 200 километров со скоростью до 2500 метров в секунду.

В перспективе, выстрел из Вашингтона может достичь Филадельфии менее чем за 90 секунд.

- доступно для среднестатистического американца пояснили угрозу в CNBC.



Рейлган дает военно-морским силам мощнейшую пушку «с дальностью стрельбы как у снаряда с точным наведением», сообщается в новостях.
Подобные амбициозные проекты ожидаемо не смогли оставить равнодушными США. Военно-морские силы США разрабатывают собственный рельсотрон, но, как полагают эксперты, он не войдет в состав флота даже через несколько лет. В 2018 году в журнале Новости Военно-морского института США (USNI) сообщили, что в 2005 году Управление военно-морских исследований запустило свою программу по созданию рельсотронов, а в 2012 году перешло к внедрению этой технологии.

Тем не менее, USNI с сожалением добавляет, что по состоянию на конец прошлого года американская версия рельсотрона изо всех сил пытается получить поддержку, чтобы перейти от исследовательского проекта к стадии готового продукта, который можно было бы предложить заказчику. С этой целью в 2019 году в бюджет ВМФ дополнительно выделено 20 миллионов долларов для ускорения разработки и создания прототипа рельсотрона.
Использованы фотографии:
weibo.cn
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