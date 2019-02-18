Из-за санкций серийное производство МС-21 всё же перенесут по срокам

В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на свои композитные материалы. Необходимые разработки и российские партнёры, в частности, "Росатом" уже есть.

Руководство Ростеха фактически подтверждает необходимость смещения сроков окончания работ по созданию новейшего российского среднемагистрального пассажирского самолёта МС-21. Причиной смещения сроков стали санкции, которые ранее ввели Соединённые Штаты в отношении российских производителей. Коснулись эти санкции кооперации России с американскими и японскими компаниями, которые ранее обязались поставить нашей стране композиты для производства авиационного крыла.По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, выпуск пассажирских авиалайнеров МС-21 начнётся не ранее чем к концу 2020 года.приводит текст заявления:До введения санкций было запланировано, что самолёты МС-21 должны пойти в серию к декабрю 2019 года. Как следует из заявления, планы приходится корректировать как минимум на год.Ранее в отрасли отмечалось, что для внутрироссийских нужд самолёт МС-21 может выпускаться и без использования крыла из композитов. Говорилось, что композиты могут быть заменены алюминием. Однако теперь заявлено, что так называемое «чёрное крыло» всё же будет реализовано на российском авиалайнере.Сегодня на «Военном обозрении» выходил подробный материал о санкционной проблеме и путях её преодоления в плане реализации проекта МС-21.