Валюта для государства рабочих и крестьян

«В 1931 году в Управление пограничной охраны Ленинградского военного округа поступило заявление, что некий Либерман имеет в земле закопанного золота более 30 килограммов и намерен частями переправить его за границу. Выяснилось, что Либерман до революции владел небольшой картонной фабрикой в Петербурге, а после Февральской революции закупил на большую сумму червонного золота в слитках. После Октября его фабрику национализировали, он остался работать на ней в качестве технорука».

«Когда оставшееся золото было изъято, Либерман попросил принять во внимание, что он добровольно сдает свое золото в фонд индустриализации страны.

— И пожалуйста, сохраните всю эту историю с золотыми слитками в тайне. Я не хочу, чтобы об этом узнали знакомые и особенно сослуживцы. Я честный труженик и хочу спокойно работать на прежнем месте и на прежней должности.

Я заверил, что ему нечего беспокоиться:

— Работайте честно, и никто вас пальцем не тронет, никаких ограничений или тем более преследований не будет.

Вот так мы с ним и расстались».

Театр из сна Никанора Босого. Иллюстрация П. Линковича к роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита»

Советские магазины сети «Торгсин»

Торгсин-уведомление

Товарный ордер Торгсина

В торгсине

Branson De Cou. Торгсин на Петровке, фотография 1932 г.

Коровьев и Бегемот в торгсине, кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Торгсин на Арбате, фотография начала 1930-х гг.

Магазин «Торгсин» на улице Кузнецкий мост (дом 14), фотография 1933 г.

«Граждане! Что же это делается? Ась? Позвольте вас об этом спросить… бедный человек целый день починяет примуса; он проголодался… а откуда же ему взять валюту? А ему можно? А? – И тут Коровьев указал на сиреневого толстяка, отчего у того на лице выразилась сильнейшая тревога. – Кто он такой? А? Откуда он приехал? Зачем? Скучали мы, что ли, без него? Приглашали мы его, что ли? Конечно, – саркастически кривя рот, во весь голос орал бывший регент, – он, видите ли, в парадном сиреневом костюме, от лососины весь распух, он весь набит валютой, а нашему-то, нашему-то?!»

Коровьев и Бегемот в торгсине, кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

«Театр Никанора Босого»

Иллюстрация А. Максимук

«Ваше освобождение, – сказали мы ему, – зависит от вашего чистосердечного признания. Ведь никто вам не позволит пользоваться своими миллионами у нас в стране».

«Артист… сорвал второй залп рукоплесканий, раскланялся и заговорил: «Ведь я же имел удовольствие говорить вчера, что тайное хранение валюты является бессмыслицей. Использовать ее никто не может ни при каких обстоятельствах».

«Входят два старика. Одеты богато: пальто с бобровыми воротниками, бобровые же шапки. Уселись они против нас. Я спросил, узнают ли они человека, сидящего перед ними.

– Как же не узнать? – ответил один из них. – Кто из финансовых дельцов Петербурга не знал его? Захарий Иванович был человек видный. И средства имел немалые. А ведь из банковских конторщиков вышел!

Я задал им ряд вопросов. Оба свидетеля отвечали охотно и подробно. Мне важно было выяснить, какой суммой обычно оперировал Захарий Жданов. И все ответы сводились к одному: не более 2 миллионов.

– Может быть, больше? – допытывался я.

– Нет, в пределах 2 миллионов обычно вел он денежные дела. А держать какую-то часть капитала мертвым фондом он бы не стал – какой резон! Капитал в обороте – это верный доход. Да и не такой человек Захарий Иванович, чтобы скрывать свои капиталы. Любил он, грешным делом, себя показать…

Следствие по этому делу было закончено. Жданова выслали на жительство в Архангельскую область».

«В управление пограничной охраны Ленинградского военного округа поступило заявление, что дочь бывшего торговца Ш., Генриетта, бежала в Париж, захватив с собой валюту и бриллианты на огромную сумму».

«Месяца через два я получаю из Парижа письмо:

"Советская Россия. Ленинград, ОГПУ, начальнику пограничной охраны. Товарищ! Я поступила честно. Перевела 200 тысяч франков в Ленинградский госбанк; прошу и вас поступить с моим отцом тоже честно. Генриетта"».

«В общей сложности только за три года (1930–1933) пограничная охрана ОГПУ Ленинградского военного округа передала в фонд индустриализации страны драгоценностей и валюты на сумму более 22 миллионов рублей золотом».