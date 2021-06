Как России построить авианосец

Облик

Двигатели

Нестандартные подходы

Многочисленные споры в интернете о том, каким должен быть перспективный российский авианосец и должен ли он быть вообще, побудили написать эту статью.Хотя я ни разу не корабел, наглости мне добавляет вообще сугубо штатский Джон Клерк, который, однако, научил британских адмиралов войне на море, а те были благодарны ему за науку. Да и сердце болит за флот.Итак, классический авианосец мы сейчас построить не можем. Ни по какому проекту. «Лидер», «Ульяновск», «Ляонин», «Ламантин» или другой.Школа палубной авиации у нас есть, но хуже американской. Виноваты в этом не пилоты, а «святые» 90-е и отсутствие лётной практики. А воевать им надо будет с американцами, в крайнем случае, с японцами – другого противника у них нет.Начнём с главного – облика.Сколько же должен весить перспективный АВ – 50 или 80 тысяч тонн, или как «Форд» – 100 тысяч?Чтобы ответить, надо понимать, зачем он нам вообще нужен?Насколько я могу судить – для обороны «бастионов» и защиты морских границ в тех местах, куда трудно достать береговой авиации, но откуда может быть нанесён удар по каким-то нашим важным объектам. Стало быть, дальние стремительные переходы ему не нужны. Надо стоять на месте и «пасти» ПЛАРКи. И стоять на этом месте желательно 365 дней в году, чтоб не демаскировать своим приходом всё те же подводные лодки.С другой стороны, «буржуин» в виде «Нимица» несёт 48 «Хорнетов» и, начнись война, пойдёт прикрывать свою противолодочную авиацию. Нам, в свою очередь, надо разбивать и топить атакующих «Нимицев» (кому нужна защита, которая не способна защитить). Потому наш авианосец должен нести не менее 60–72-х истребителей-бомбардировщиков, чтоб он (в ситуации АУГ на АУГ) гарантированно побеждал. А в ситуации один к двум – мог вести «паритетную беседу» при условии поддержки парой эскадрилий с берега. Любые авианосцы, которые меньше или равны «Нимицу» по самолётовместимости, просто не имеет смысла строить – их пилоты более опытные.В целом же спор о водоизмещении (уж простите за дерзость) мне немного напомнил попытки перед Первой мировой войной вместить водоизмещение линейного крейсера в «дредноутные» 20–25 тыс. тонн. Правильным ответом стал «Худ» в 40 тысяч. Но – правильным лишь отчасти, так как был легко утоплен. А «Айовы» с 50 тысячами тонн ВИ оказались пиком развития ЛК…Ну, не будем ходить вокруг да около. Итак: перспективный АВ должен иметь водоизмещение около 400 тысяч тонн и обладать корпусом, подобным недавно севшему на мель контейнеровозу Ever Given в 200 т. тонн грузоподъёмности (а значит, с водоизмещением 400–600 тысяч тонн). Но желательно – ледового класса. Это позволит под видом контейнеровоза заказать 3–4 корпуса в Корее: сварят с двойным дном за полмиллиарда долларов и за 5–6 лет (притом все корпуса за полмиллиарда). Не думаю, что боевой самолёт, садящийся на палубу пустым, нагружает конструкции больше, чем пара сотен контейнеров.Если корейцы разгадают хитрость и откажут, на крайний случай можно взять корпус от газовоза «Кристоф де Маржери». Он не дотягивает до габарита Ever Given, но как крайний вариант – сойдёт. Можно также купить контейнеровозы «с рук», в обход санкций – они имеют двойное дно и танки для балласта в 20–40 % водоизмещения (при уменьшении «верхнего веса» – то есть отсутствия «пирамиды из контейнеров», часть из них можно отдать под авиатопливо). В контейнеровозы удобно загружать оборудование в виде модулей-контейнеров, любимых нашей ОСК.Итак, длина корабля должна составлять 400 метров (палубы – 430–450 метров: она выступает за края и, возможно, даже стоит под углом). Ширина 80 м (самого контейнеровоза – 60 м, но палуба нависает). Палуба выполняется из броневой стали в России, поверх готового корпуса. Бронирование нужно в первую очередь на случай аварии ЛА. Самая толстая броня – в месте посадки, а за пределами ВПП палуба может быть не бронирована.Самолётоподъёмников нет, есть только лифты для подачи боеприпаса. Нет ангара – всё крыло базируется на палубе. Можно организовать «непересекающиеся потоки» – когда, например, по правой половине палубы самолёты только взлетают, слева – только садятся, или наоборот. По центру между полос – стоянка, вторая – немного позади стартовых позиций, на них машины выруливают после торможения, там обслуживаются и заправляются. Такое размещение позволит им не быть смытыми в шторм.Взлётная полоса стоит несколько под углом, чтоб было место для «острова» – скажем, в правом переднем углу.Замечу: устанавливать лифты и ангар, и катапульту, и атомную ГЭУ типа РИТМ можно начинать с третьего корпуса, не раньше, иначе всё утонет в чертежах, согласованиях-рассогласованиях, и корабль не увидит моря никогда.Теперь о преимуществах.300 метров разбега позволяют отказаться от катапульт.Длинная палуба даёт также пилоту больше места, чтобы при посадке «попасть» в авианосец.Финишёр стоит после 250 м свободного пробега ЛА по палубе (нужно сделать «ступеньку», с которой ИБ будет спрыгивать в конце пробега, чтоб «гак» не мог не зацепиться). Так самолёту будет явно легче затормозить (при нормальном пробеге «сухопутного» «МиГ» метров 600). Можно уменьшить также вес тормозного гака и конструкций корпуса, к которому он прикреплён – дёргать самолёт будет меньше. Также сетчатка пилота будет спасена от отслоения, что немаловажно.Таким образом, из 450 метров палубы: первые 100–130 м – чтоб пилот «попал» в авианосец, 250 м – для торможения, а еще 70–100 м – для отворота на рулёжку.У меня есть идея, как использовать с авианосца серийные самолёты, но это только с третьего корпуса, и если ОСК заинтересуется.Теперь двигатели.Вечное проклятие нашего флота . Мы не можем производить судовые двигатели в 10–25 тыс. л. с.Сразу оговорюсь: было бы хорошо, если бы корейцы поставили корпуса с двигателями (а для «бэушных» контейнеровозов вопрос двигателей вообще не стоит). Но если корейцы что-то заподозрят, то... То и не надо: можно взять много маленьких. Концепция «большому кораблю – большая ГЭУ», как мне кажется, родилась в доцусимские времена, когда электротрансмиссии не было.Итак, брянский тепловоз 2ТЭ25К2М имеет мощность 4200х2 л. с. («Нимиц» – 260 000 л. с.) Нетрудно заключить, что нам нужно 60 тепловозных секций. Каждая из которых – с песком в песочнице, с колёсами, с запасом топлива, электротрансмиссией, корпусом, тяговыми электродвигателями (ТЭД) – весит 147 тонн. А вся ГЭУ, стало быть – будет весить 9 000 тонн (прописью – девять тысяч; а без песочниц, колёс и с усиленным корпусом от 40-футового контейнера в виде фундамента и шумоизоляции – намного меньше). При водоизмещении корабля 400 000 – это два процента.Скажут: нужны большие, мощные ТЭД на гребные валы, которых нет в производстве. А я отвечу – не нужны. Дюжина ТЭД на тепловозной сборке из шести секций работают на один рельс. А что мешает двадцати ТЭД работать на один из трёх гребных валов? Каждый через индивидуальную муфту сцепления. (Напоминаю, они электрические). Опять же – никаких инноваций! Каждый генератор через стандартные тепловозные агрегаты работает на свой ТЭД. Регулирует это всё машинная команда вручную через стандартный же контроллер. Команды им отдаются с мостика по переговорной трубе или машинным телеграфом, как при дедах-прадедах. Если, скажем, с левого борта шесть движков вышло из строя, берем гаечный ключ, и перекоммутируем провода от трёх генераторов правого борта на левый.Скажут: ломаются эти двигатели… На что я отвечу: размер корпуса, отделённый бронепалубой от собственно «военной» части, позволяет устроить в нём даже двигателеремонтный завод. А под потолком машинного отделения пустить на швеллере кран, который в случае необходимости, до пяти, допустим, двигателей сможет туда уносить для капремонта (по очереди, разумеется), а корабль будет идти на оставшихся 55-ти. Движки могут сидеть по 6, скажем, штук, на одном валу, рассоединённые муфтами, для лёгкого запуска. Генераторы могут быть стартерами-генераторами, для запуска один от другого. На экономном ходу работает 20 двигателей из 60-ти, ещё 30 готовы к запуску в любой момент (для массового подъёма самолётов), 3 – в ремонте, 3 – угроблено талантливыми механиками: на мобильности корабля это скажется примерно никак; ещё 4 составляют последний резерв для полного хода.Система охлаждения у 3–4-х двигателей может быть общей, чтобы они были всегда подогреты и готовы к немедленному запуску.В общем, можно придумать десяток схем ГЭУ – как тепловозные двигатели сгруппировать для АВ, а как – для фрегата. Пустить ли их в виде «бронепояса» полосой по ватерлинии (изнутри корпуса, разумеется) или сгруппировать в одно МО, рядом с «дизельным заводом» и прикрыть противоосколочной бронёй побортно.Ещё наличие электротрансмиссии позволяет выкинуть из конструкции генераторы для антенных постов и других потребителей – генераторами и так набит весь корабль.По поводу расхода топлива – одна секция в 4200 лошадей, потребляет 150–200 кг в час. А корабль на 20 тыс. л. с. – 20–25 тонн в день. Примерно то на то и выходит. Данные брал на разных форумах, поэтому если спецы меня поправят – буду благодарен. Но даже если электроход будет потреблять на 50–100 % топлива больше, чем традиционная ГЭУ, то ничего. Для военного корабля это некритично.Ещё скажут – на корабле, где солёная вода, плохо иметь много кабелей под током. Да, это проблема, но с ней придётся смириться. Можно поиграть с напряжением и частотой, чтобы обезопасить экипаж (хотя для этого придётся переделывать трансмиссию тепловоза, что нежелательно; впрочем, существовали тепловозы с трансмиссией постоянного тока).Кстати, приходилось читать, что, мол, «ремонт некоего корабля нецелесообразен – кабельные трассы вышли из строя». Значит, кабелей там и без того масса, ещё несколько десятков постоянного, скажем, тока напряжением в 90 В для пущей безопасности и отсутствия взаимных наводок погоды не сделают (притом ноль можно и по корпусу пустить).Поинтересуются: «А где же базировать этого мастодонта?»Отвечу – а нигде не надо базировать.Авианосец должен быть в море 350 дней в году, заходя в порты, только чтобы пополнить запас еды и солярки, а также принять практические боеприпасы и для смены экипажа (на корабль, разумеется, надо назначить два экипажа, которые будут служить, например, квартал через квартал, кроме срочников). Когда авианосцев станет 3–5, можно будет ограничиться одним экипажем.Однако ж доковать его года через три где-то надо, а доков такого размера нет. И ворота для доков такого размера у нас не выпускают.Подумал ли я об этом?Да, подумал. Но, во-первых, док можно начать строить параллельно с заказом корпусов, а во-вторых, есть одна идея, но не буду тут расписывать, и так статья получилась большая.Напишут: неповоротливая будет туша.Это, конечно, правда. Но, я извиняюсь: у нас что, 1940-е годы на дворе? От чего ему уворачиваться: от свободнопадающих бомб или от прямоидущих торпед? А управляемая торпеда, если экипаж авианосца проспал залп ПЛ, всё равно попадёт в цель. К ветру же поворачиваться носом он сможет достаточно быстро.По поводу шумности – объём корпуса позволяет «сажать» «контейнеры-фундаменты» с движками на вибропоглощающую подушку. Если надо – то на подушку размером с ещё один контейнер. А электродвигатели и так малошумные.По поводу ЭПР. А разве для противокорабельной ракеты, вынырнувшей из-за радиогоризонта, так важно: три там тысячи квадратных метров ЭПР или сто тысяч? По-моему, она всё равно не промахнётся, раз уж пропустили её к этому рубежу.По поводу магнитометрии. Тут вообще не специалист. Но есть два соображения. Во-первых, абсолютно нечего авианосцу делать на мелководье, где можно наставить мин. Во-вторых, раз в квартал при заходе в порт, я надеюсь, тральщики смогут расчистить ему путь.Есть другие мысли.Так как на этом корабле электричества больше, чем на любом другом, это открывает интересные возможности, например, для электромагнитных ложных целей.Еще один плюс «моего» авианосца – огромный пустой корпус, где можно разместить:– ракет – сколь душа примет. При том, УВП заменить на установки наклонного пуска с крышками в бортах;– монтажную негорючую пену или другой подходящий наполнитель легче воды – скажем, в 30 % отсеков (но тут надо считать) – для ультимативной непотопляемости;– ГАК размером с девятиэтажку и десяток «Пакетов НК»;– полк морской пехоты со средствами высадки и лёгкой техникой;– запас топлива на кругосветку;– всё, что душе флотоводца угодно.Оговорюсь, что предложенная схема не является истиной в последней инстанции. Например, «остров» может быть сзади. Крышки ЗУР – справа/слева от ВПП. Лифты с ангаром всё же можно обсудить и т.д.Если ОСК вдруг станет интересно (ну, мало ли), я готов совершенно бесплатно поделиться с ними прочими идеями, которые есть на сегодняшний день.И пару слов о «военных стандартах кораблестроения», в кои моё детище наверняка не вписывается. Замечу в скобках, что лет сто назад сама идея небронированного боевого корабля первого ранга вызвала бы смех адмиралов, а теперь это норма – так что стандарты меняются с годами.Теперь – по сути. Заранее прошу прощения, если кого обижу.Во-первых, военные корабли проектируются и перепроектируются десятилетиями, а в итоге выходит совсем не то, что должно было быть.Во-вторых, строятся военные корабли тоже десятилетиями и из ремонта не выходят десятилетиями, зато бюджет Минобороны кушают исправно. Торговый флот такого позволить себе не может. Поэтому, может, лучше построить плохой, медленный, с ужасной обитаемостью авианосец, который я описал выше, из имеющихся у нас и в Корее в серийном выпуске «частей головоломки»? И пусть корабль служит 24/7, готовит пилотов, моряков, механиков, бережёт морские границы.Конечно, прежде чем накрывать контейнеровоз лётной палубой, немало НИОКР требуется провести. Но это надо делать так, чтоб оные НИОКР не превращались в самоцель и долгострой.И ещё два тезиса.Почему мы боимся роста водоизмещения?Мы новый Вашингтонский договор подписали, что ли? Кто-то утверждал, помнится, что у современного военного корабля корпус – это лишь 5 % от стоимости. Так что нам мешает взять и удлинить «Горшкова» на 15 метров, и вставить в корпус ещё несколько УВП?Итальянцам в период между мировыми войнами ничто не помешало приварить к своим дредноутам линкорные носы. Оружие , которое нельзя собрать/чинить в колхозной МТС – на реальной войне будет эдаким «Тирпицем», который хорош всем, кроме того, что не выходит из базы, но зато требует значительных ресурсов на свою охрану и ремонт после очередной английской бомбардировки.Ну и наконец, главное.Дело не в авианосце, а в том, что надо искать нестандартные подходы.