Военное обозрение
Войти Регистрация

Как России построить авианосец

87
Как России построить авианосец

Многочисленные споры в интернете о том, каким должен быть перспективный российский авианосец и должен ли он быть вообще, побудили написать эту статью.


Хотя я ни разу не корабел, наглости мне добавляет вообще сугубо штатский Джон Клерк, который, однако, научил британских адмиралов войне на море, а те были благодарны ему за науку. Да и сердце болит за флот.

Итак, классический авианосец мы сейчас построить не можем. Ни по какому проекту. «Лидер», «Ульяновск», «Ляонин», «Ламантин» или другой.

Школа палубной авиации у нас есть, но хуже американской. Виноваты в этом не пилоты, а «святые» 90-е и отсутствие лётной практики. А воевать им надо будет с американцами, в крайнем случае, с японцами – другого противника у них нет.

Начнём с главного – облика.

Облик


Сколько же должен весить перспективный АВ – 50 или 80 тысяч тонн, или как «Форд» – 100 тысяч?

Чтобы ответить, надо понимать, зачем он нам вообще нужен?

Насколько я могу судить – для обороны «бастионов» и защиты морских границ в тех местах, куда трудно достать береговой авиации, но откуда может быть нанесён удар по каким-то нашим важным объектам. Стало быть, дальние стремительные переходы ему не нужны. Надо стоять на месте и «пасти» ПЛАРКи. И стоять на этом месте желательно 365 дней в году, чтоб не демаскировать своим приходом всё те же подводные лодки.

С другой стороны, «буржуин» в виде «Нимица» несёт 48 «Хорнетов» и, начнись война, пойдёт прикрывать свою противолодочную авиацию. Нам, в свою очередь, надо разбивать и топить атакующих «Нимицев» (кому нужна защита, которая не способна защитить). Потому наш авианосец должен нести не менее 60–72-х истребителей-бомбардировщиков, чтоб он (в ситуации АУГ на АУГ) гарантированно побеждал. А в ситуации один к двум – мог вести «паритетную беседу» при условии поддержки парой эскадрилий с берега. Любые авианосцы, которые меньше или равны «Нимицу» по самолётовместимости, просто не имеет смысла строить – их пилоты более опытные.

В целом же спор о водоизмещении (уж простите за дерзость) мне немного напомнил попытки перед Первой мировой войной вместить водоизмещение линейного крейсера в «дредноутные» 20–25 тыс. тонн. Правильным ответом стал «Худ» в 40 тысяч. Но – правильным лишь отчасти, так как был легко утоплен. А «Айовы» с 50 тысячами тонн ВИ оказались пиком развития ЛК…

Ну, не будем ходить вокруг да около. Итак: перспективный АВ должен иметь водоизмещение около 400 тысяч тонн и обладать корпусом, подобным недавно севшему на мель контейнеровозу Ever Given в 200 т. тонн грузоподъёмности (а значит, с водоизмещением 400–600 тысяч тонн). Но желательно – ледового класса. Это позволит под видом контейнеровоза заказать 3–4 корпуса в Корее: сварят с двойным дном за полмиллиарда долларов и за 5–6 лет (притом все корпуса за полмиллиарда). Не думаю, что боевой самолёт, садящийся на палубу пустым, нагружает конструкции больше, чем пара сотен контейнеров.

Если корейцы разгадают хитрость и откажут, на крайний случай можно взять корпус от газовоза «Кристоф де Маржери». Он не дотягивает до габарита Ever Given, но как крайний вариант – сойдёт. Можно также купить контейнеровозы «с рук», в обход санкций – они имеют двойное дно и танки для балласта в 20–40 % водоизмещения (при уменьшении «верхнего веса» – то есть отсутствия «пирамиды из контейнеров», часть из них можно отдать под авиатопливо). В контейнеровозы удобно загружать оборудование в виде модулей-контейнеров, любимых нашей ОСК.

Итак, длина корабля должна составлять 400 метров (палубы – 430–450 метров: она выступает за края и, возможно, даже стоит под углом). Ширина 80 м (самого контейнеровоза – 60 м, но палуба нависает). Палуба выполняется из броневой стали в России, поверх готового корпуса. Бронирование нужно в первую очередь на случай аварии ЛА. Самая толстая броня – в месте посадки, а за пределами ВПП палуба может быть не бронирована.

Самолётоподъёмников нет, есть только лифты для подачи боеприпаса. Нет ангара – всё крыло базируется на палубе. Можно организовать «непересекающиеся потоки» – когда, например, по правой половине палубы самолёты только взлетают, слева – только садятся, или наоборот. По центру между полос – стоянка, вторая – немного позади стартовых позиций, на них машины выруливают после торможения, там обслуживаются и заправляются. Такое размещение позволит им не быть смытыми в шторм.

Взлётная полоса стоит несколько под углом, чтоб было место для «острова» – скажем, в правом переднем углу.

Замечу: устанавливать лифты и ангар, и катапульту, и атомную ГЭУ типа РИТМ можно начинать с третьего корпуса, не раньше, иначе всё утонет в чертежах, согласованиях-рассогласованиях, и корабль не увидит моря никогда.

Теперь о преимуществах.

300 метров разбега позволяют отказаться от катапульт.

Длинная палуба даёт также пилоту больше места, чтобы при посадке «попасть» в авианосец.

Финишёр стоит после 250 м свободного пробега ЛА по палубе (нужно сделать «ступеньку», с которой ИБ будет спрыгивать в конце пробега, чтоб «гак» не мог не зацепиться). Так самолёту будет явно легче затормозить (при нормальном пробеге «сухопутного» «МиГ» метров 600). Можно уменьшить также вес тормозного гака и конструкций корпуса, к которому он прикреплён – дёргать самолёт будет меньше. Также сетчатка пилота будет спасена от отслоения, что немаловажно.

Таким образом, из 450 метров палубы: первые 100–130 м – чтоб пилот «попал» в авианосец, 250 м – для торможения, а еще 70–100 м – для отворота на рулёжку.

У меня есть идея, как использовать с авианосца серийные самолёты, но это только с третьего корпуса, и если ОСК заинтересуется.

Двигатели


Теперь двигатели.

Вечное проклятие нашего флота. Мы не можем производить судовые двигатели в 10–25 тыс. л. с.

Сразу оговорюсь: было бы хорошо, если бы корейцы поставили корпуса с двигателями (а для «бэушных» контейнеровозов вопрос двигателей вообще не стоит). Но если корейцы что-то заподозрят, то... То и не надо: можно взять много маленьких. Концепция «большому кораблю – большая ГЭУ», как мне кажется, родилась в доцусимские времена, когда электротрансмиссии не было.

Итак, брянский тепловоз 2ТЭ25К2М имеет мощность 4200х2 л. с. («Нимиц» – 260 000 л. с.) Нетрудно заключить, что нам нужно 60 тепловозных секций. Каждая из которых – с песком в песочнице, с колёсами, с запасом топлива, электротрансмиссией, корпусом, тяговыми электродвигателями (ТЭД) – весит 147 тонн. А вся ГЭУ, стало быть – будет весить 9 000 тонн (прописью – девять тысяч; а без песочниц, колёс и с усиленным корпусом от 40-футового контейнера в виде фундамента и шумоизоляции – намного меньше). При водоизмещении корабля 400 000 – это два процента.

Скажут: нужны большие, мощные ТЭД на гребные валы, которых нет в производстве. А я отвечу – не нужны. Дюжина ТЭД на тепловозной сборке из шести секций работают на один рельс. А что мешает двадцати ТЭД работать на один из трёх гребных валов? Каждый через индивидуальную муфту сцепления. (Напоминаю, они электрические). Опять же – никаких инноваций! Каждый генератор через стандартные тепловозные агрегаты работает на свой ТЭД. Регулирует это всё машинная команда вручную через стандартный же контроллер. Команды им отдаются с мостика по переговорной трубе или машинным телеграфом, как при дедах-прадедах. Если, скажем, с левого борта шесть движков вышло из строя, берем гаечный ключ, и перекоммутируем провода от трёх генераторов правого борта на левый.

Скажут: ломаются эти двигатели… На что я отвечу: размер корпуса, отделённый бронепалубой от собственно «военной» части, позволяет устроить в нём даже двигателеремонтный завод. А под потолком машинного отделения пустить на швеллере кран, который в случае необходимости, до пяти, допустим, двигателей сможет туда уносить для капремонта (по очереди, разумеется), а корабль будет идти на оставшихся 55-ти. Движки могут сидеть по 6, скажем, штук, на одном валу, рассоединённые муфтами, для лёгкого запуска. Генераторы могут быть стартерами-генераторами, для запуска один от другого. На экономном ходу работает 20 двигателей из 60-ти, ещё 30 готовы к запуску в любой момент (для массового подъёма самолётов), 3 – в ремонте, 3 – угроблено талантливыми механиками: на мобильности корабля это скажется примерно никак; ещё 4 составляют последний резерв для полного хода.

Система охлаждения у 3–4-х двигателей может быть общей, чтобы они были всегда подогреты и готовы к немедленному запуску.

В общем, можно придумать десяток схем ГЭУ – как тепловозные двигатели сгруппировать для АВ, а как – для фрегата. Пустить ли их в виде «бронепояса» полосой по ватерлинии (изнутри корпуса, разумеется) или сгруппировать в одно МО, рядом с «дизельным заводом» и прикрыть противоосколочной бронёй побортно.

Ещё наличие электротрансмиссии позволяет выкинуть из конструкции генераторы для антенных постов и других потребителей – генераторами и так набит весь корабль.

По поводу расхода топлива – одна секция в 4200 лошадей, потребляет 150–200 кг в час. А корабль на 20 тыс. л. с. – 20–25 тонн в день. Примерно то на то и выходит. Данные брал на разных форумах, поэтому если спецы меня поправят – буду благодарен. Но даже если электроход будет потреблять на 50–100 % топлива больше, чем традиционная ГЭУ, то ничего. Для военного корабля это некритично.

Ещё скажут – на корабле, где солёная вода, плохо иметь много кабелей под током. Да, это проблема, но с ней придётся смириться. Можно поиграть с напряжением и частотой, чтобы обезопасить экипаж (хотя для этого придётся переделывать трансмиссию тепловоза, что нежелательно; впрочем, существовали тепловозы с трансмиссией постоянного тока).

Кстати, приходилось читать, что, мол, «ремонт некоего корабля нецелесообразен – кабельные трассы вышли из строя». Значит, кабелей там и без того масса, ещё несколько десятков постоянного, скажем, тока напряжением в 90 В для пущей безопасности и отсутствия взаимных наводок погоды не сделают (притом ноль можно и по корпусу пустить).

Нестандартные подходы


Поинтересуются: «А где же базировать этого мастодонта?»

Отвечу – а нигде не надо базировать.

Авианосец должен быть в море 350 дней в году, заходя в порты, только чтобы пополнить запас еды и солярки, а также принять практические боеприпасы и для смены экипажа (на корабль, разумеется, надо назначить два экипажа, которые будут служить, например, квартал через квартал, кроме срочников). Когда авианосцев станет 3–5, можно будет ограничиться одним экипажем.

Однако ж доковать его года через три где-то надо, а доков такого размера нет. И ворота для доков такого размера у нас не выпускают.

Подумал ли я об этом?

Да, подумал. Но, во-первых, док можно начать строить параллельно с заказом корпусов, а во-вторых, есть одна идея, но не буду тут расписывать, и так статья получилась большая.

Напишут: неповоротливая будет туша.

Это, конечно, правда. Но, я извиняюсь: у нас что, 1940-е годы на дворе? От чего ему уворачиваться: от свободнопадающих бомб или от прямоидущих торпед? А управляемая торпеда, если экипаж авианосца проспал залп ПЛ, всё равно попадёт в цель. К ветру же поворачиваться носом он сможет достаточно быстро.

По поводу шумности – объём корпуса позволяет «сажать» «контейнеры-фундаменты» с движками на вибропоглощающую подушку. Если надо – то на подушку размером с ещё один контейнер. А электродвигатели и так малошумные.

По поводу ЭПР. А разве для противокорабельной ракеты, вынырнувшей из-за радиогоризонта, так важно: три там тысячи квадратных метров ЭПР или сто тысяч? По-моему, она всё равно не промахнётся, раз уж пропустили её к этому рубежу.

По поводу магнитометрии. Тут вообще не специалист. Но есть два соображения. Во-первых, абсолютно нечего авианосцу делать на мелководье, где можно наставить мин. Во-вторых, раз в квартал при заходе в порт, я надеюсь, тральщики смогут расчистить ему путь.
Есть другие мысли.

Так как на этом корабле электричества больше, чем на любом другом, это открывает интересные возможности, например, для электромагнитных ложных целей.

Еще один плюс «моего» авианосца – огромный пустой корпус, где можно разместить:

– ракет – сколь душа примет. При том, УВП заменить на установки наклонного пуска с крышками в бортах;

– монтажную негорючую пену или другой подходящий наполнитель легче воды – скажем, в 30 % отсеков (но тут надо считать) – для ультимативной непотопляемости;

– ГАК размером с девятиэтажку и десяток «Пакетов НК»;

– полк морской пехоты со средствами высадки и лёгкой техникой;

– запас топлива на кругосветку;

– всё, что душе флотоводца угодно.

Оговорюсь, что предложенная схема не является истиной в последней инстанции. Например, «остров» может быть сзади. Крышки ЗУР – справа/слева от ВПП. Лифты с ангаром всё же можно обсудить и т.д.

Если ОСК вдруг станет интересно (ну, мало ли), я готов совершенно бесплатно поделиться с ними прочими идеями, которые есть на сегодняшний день.

И пару слов о «военных стандартах кораблестроения», в кои моё детище наверняка не вписывается. Замечу в скобках, что лет сто назад сама идея небронированного боевого корабля первого ранга вызвала бы смех адмиралов, а теперь это норма – так что стандарты меняются с годами.

Теперь – по сути. Заранее прошу прощения, если кого обижу.

Во-первых, военные корабли проектируются и перепроектируются десятилетиями, а в итоге выходит совсем не то, что должно было быть.

Во-вторых, строятся военные корабли тоже десятилетиями и из ремонта не выходят десятилетиями, зато бюджет Минобороны кушают исправно. Торговый флот такого позволить себе не может. Поэтому, может, лучше построить плохой, медленный, с ужасной обитаемостью авианосец, который я описал выше, из имеющихся у нас и в Корее в серийном выпуске «частей головоломки»? И пусть корабль служит 24/7, готовит пилотов, моряков, механиков, бережёт морские границы.

Конечно, прежде чем накрывать контейнеровоз лётной палубой, немало НИОКР требуется провести. Но это надо делать так, чтоб оные НИОКР не превращались в самоцель и долгострой.

И ещё два тезиса.

Почему мы боимся роста водоизмещения?

Мы новый Вашингтонский договор подписали, что ли? Кто-то утверждал, помнится, что у современного военного корабля корпус – это лишь 5 % от стоимости. Так что нам мешает взять и удлинить «Горшкова» на 15 метров, и вставить в корпус ещё несколько УВП?

Итальянцам в период между мировыми войнами ничто не помешало приварить к своим дредноутам линкорные носы.

Оружие, которое нельзя собрать/чинить в колхозной МТС – на реальной войне будет эдаким «Тирпицем», который хорош всем, кроме того, что не выходит из базы, но зато требует значительных ресурсов на свою охрану и ремонт после очередной английской бомбардировки.

Ну и наконец, главное.

Дело не в авианосце, а в том, что надо искать нестандартные подходы.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
87 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Сергей 777
    Сергей 777 Сегодня, 11:10
    +1
    Ну, не будем ходить вокруг да около. Итак: перспективный АВ должен иметь водоизмещение около 400 тысяч тонн и обладать корпусом, подобным недавно севшему на мель контейнеровозу Ever Given в 200 т. тонн грузоподъёмности (а значит, с водоизмещением 400–600 тысяч тонн).

    Видимо автор не совсем понимает значение слова "водоизмещение", раз так лихо сравнивает контейнеровоз и авианосец.
    1. Andy
      Andy Сегодня, 11:24
      +8
      кажется он вообще мало что понимает, но много пишет. жаль ерунду
      1. URAL72
        URAL72 Сегодня, 11:56
        +3
        Согласен. Феерический бред. Даже исходя из географии. Зачем нам эта баржа, если на севере у нас есть аэродромы на Земле Франца Иосифа, Новой Земле и на континенте? А зачем нам Ту-22М3 с ПКР? ПАК ДА явно будет уметь работать по кораблям. Как и БПА. А флот? Какой авианосец сунется если там будут корабли с Цирконом? Проще РПКСН перебазировать восточнее. На Дальнем тоже самое. Раз уж район патрулирования - Охотское море,- они на Камчатке не нужны.
        1. НИКНН
          НИКНН Сегодня, 12:25
          +1
          Хотя я ни разу не корабел........... Да и сердце болит за флот.
          Похвально конечно..., но вот.
          Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
          А сапоги тачать пирожник:
          И дело не пойдет на лад,
          Да и примечено стократ,
          Что кто за ремесло чужое браться любит,
          Тот завсегда других упрямей и вздорней;
          Он лучше дело все погубит
          И рад скорей
          Посмешищем стать света,
          Чем у честных и знающих людей
          Спросить иль выслушать разумного совета.
        2. Пауль
          Пауль Сегодня, 12:40
          +2
          В защиту автора можно сказать, что он предложил вариант того, что Россия точно сможет сделать. То что по факту мы сможем сделать нескольких Суднофранкенштейнов показывает что настоящий авианосец нам не осилить. Но уж если очень хочется то получите вот эту самоходную баржу. Баржа в море почти год, к ней ещё цеппелины присобачить на верёвочке и будет ВКС также целый год в воздухе. Также в защиту автора скажу, что он наверняка понимает преимущество Нимица над аэробаржей и пишет своем проекте как о том единственном, чем мы можем ответить "Чемберлену" и "грозить отсель шведу (НАТО)".
          1. Например
            Например Сегодня, 14:03
            +1
            Цитата: Пауль
            В защиту автора можно сказать, что он предложил вариант того, что Россия точно сможет сделать.

            Нет, батенька, Россия такое дерьмо делать не будет.

            В России есть реальные, настоящие инженеры.
            В России есть реальные настоящие моряки.

            Маразмом сейчас занимаются например на Украине.
            Вам следует туда обратиться с этой идеей.
        3. Alexey RA
          Alexey RA Сегодня, 14:46
          +2
          Цитата: URAL72
          Согласен. Феерический бред. Даже исходя из географии. Зачем нам эта баржа, если на севере у нас есть аэродромы на Земле Франца Иосифа, Новой Земле и на континенте?

          Затем, что для решения задач ПВО корабельного соединения важен не боевой радиус самолёта, а подлётное время. А оно у нас уже в районе Медвежьего больше, чем промежуток между обнаружением самолётов супостата и их выходом на рубеж пуска ПКР. То есть, подмога к дежурным силам вовремя не придёт.
          Эффективный радиус береговой истребительной авиации при прикрытии кораблей - 350-400 км от аэродрома. Дальше - всё, резерв опаздывает.
          Цитата: URAL72
          А флот? Какой авианосец сунется если там будут корабли с Цирконом?

          Тот самый, которого мы можем пропустить. Как дважды зевнули "Америку" в 80-х. Как зевнули два АВ на ТО.
          1. URAL72
            URAL72 Сегодня, 15:10
            -1
            Эффективный радиус береговой истребительной авиации при прикрытии кораблей - 350-400 км от аэродрома. Дальше - всё, резерв опаздывает."

            Во первых, автор предлагает прикрыть РПКСН. От авиации. Я не думаю что они будут уходить в сторону Норвегии, скорее наоборот. Во вторых, ледовое покрытие. В третьих, радиус заметно больше для самолётов с крейсерском сверхзвуком. С ракетами БД. Су-57 нам в помощь... В четвёртых, авиация будет патрулировать заранее район прохода РПКСН. На вероятных направлениях. Однозначно. В пятых, эта баржа,- лёгкая и первостепенная цель. Даже ТАВКР нужно прикрывать, а баржу... В шестых, уже давно предлагали "льдины" в качестве таких "аэродромов". Но у нас и так есть ледовые площадки и аэродромы о чем я и написал. Подумайте отдельно над каждым пунктом. Их больше чем нужно.
    2. Силуэт
      Силуэт Сегодня, 11:32
      -1
      Мальчику лучше вернуться в свою песочницу и лепить пасочки, нежели рассуждать о вопросах, которых не понимает даже понаслышке.
      1. ПиК
        ПиК Сегодня, 11:43
        -4
        Цитата: Силуэт
        Мальчику лучше вернуться в свою песочницу и лепить пасочки, нежели рассуждать о вопросах, которых не понимает даже понаслышке.


        А ввобще - досужие размышления - "Как России построить авианосец" , напоминает творение другого "мыслителя" - "Как нам обустроить Россию"...
        1. ASAD
          ASAD Сегодня, 12:14
          +7
          Мне показалось что автор просто прикалывается.
          1. URAL72
            URAL72 Сегодня, 12:31
            +3
            Не знаю, насколько прикалывается автор, но пишет он увлекательно. Ему просто нужно попробовать себя в другой теме, я думаю вполне не плохой писатель получится.
            1. ASAD
              ASAD Сегодня, 12:37
              0
              Так я и не говорил что плохой стиль изложения, лучше некоторых ,,товарищей,, !
              1. Артур 85
                Артур 85 Сегодня, 13:18
                +1
                Спасибо. Пишу иногда рассказики, правда, в основном, в стол - набираю медленно, да и иную фразу, бывает, приходится по 5 раз переписывать.
          2. Per se.
            Per se. Сегодня, 13:37
            +7
            Цитата: ASAD
            показалось что автор просто прикалывается
            Даже, когда предлагали авианосец из пайкерита (замороженной смеси 86 % воды и 14 % древесных опилок), не прикалывались. На рисунке "непотопляемый" гигант арктической зоны «Хабаккук».

            Не прикалывались, когда переделывали линейные крейсера в тяжёлые авианосцы, а торговые суда в конвойные и эскортные. У нас, в советские времена, допускалось использование ролкера "Капитан Смирнов" проекта 1609 (шифр «Атлантика»), в вертолётоносец.


            Автор предложил танкер, почему бы и нет, хотя бы, как учебный авианосец, всё лучше наземного варианта типа "Нитка", да и как вспомогательный авианосный корабль бы мог пригодиться. Причём, не обязательно брать супертанкер, размеры можно соотнести до необходимости.

            Считаю статью интересной, автор хоть попробовал что-либо предложить, никому от этого хуже не стало, это не освоение средств.
            1. Башкирхан
              Башкирхан Сегодня, 13:49
              +3
              Цитата: Per se.
              размеры можно соотнести до необходимости.

              Жить захочешь, и не так раскорячишься. Британский летчик в 80х посадил харриер на испанский контейнеровоз.

              1. Например
                Например Сегодня, 14:08
                +3
                Цитата: Per se.
                У нас, в советские времена, допускалось использование ролкера "Капитан Смирнов" проекта 1609 (шифр «Атлантика»), в вертолётоносец...


                Бывали времена из тракторов танки мастерили.




                Бывало просто на вилы фашистов сажали.

                Но сейчас нет повода лепить горбатого к стене.

                Бесполезного дерьма итак настроили гору.

                Пора начать думать головой прежде чем руки занять глупостью.
            2. Комментарий был удален.
              1. Per se.
                Per se. Сегодня, 14:29
                +1
                Цитата: ASAD
                Per se . Неужели у нас так всё плохо
                Хуже некуда, говорят некоторые пессимисты. Будем же, Николай, оптимистами, - ещё хуже, есть куда.
            3. Филин
              Филин Сегодня, 14:22
              +1
              Ещё стоит вспомнить советские "вертикалки" стартующие с контейнеровозов, стартовали и садились на площадку установленную на скрепленные контейнеры.
            4. Alexey RA
              Alexey RA Сегодня, 14:49
              +1
              Цитата: Per se.
              У нас, в советские времена, допускалось использование ролкера "Капитан Смирнов" проекта 1609 (шифр «Атлантика»), в вертолётоносец.

              Проект "Халзан". В исходном виде не прошёл из-за невыполнения даже минимальных требований ВМФ по защищённости и живучести.
              Проект, удовлетворявший этим требованиям, от ролкера не сохранил ничего. А после выполнения всех требований ВМФ - разожрался так, что влезал только в корпус пр.1143.
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 14:31
      +1
      Почти как в фильме "Водный мир"...
      Для информации автору-броненосец береговой обороны. Отличался умеренным водоизмещением, малой осадкой, вооружался артиллерией крупного калибра. Предназначался для действий в ПРИБРЕЖНЫХ районах с целью защиты побережья, поддержки флангов сухопутных сил, обстрела береговых укреплений, операций на мелководье.
      В Зимней войне наши самолеты так и не смогли потопить финский ББО.
      Как прототип/аналог сойдет.
      И поставить ЯСУ-энергией можно и базу (резервное питание)снабжать
      1. Артур 85
        Артур 85 Сегодня, 14:59
        0
        И даже Апраксин и Сенявин, насколько помню Историю, дошли до Цусимы...
        Безусловно, ядерная установка лучше 60 тепловозных движков. Но я специально включил в текст именно этот вариант, чтоб показать : не надо ждать по 2 года редуктор для фрегата, надо брать имеющийся движок и ставить на корабль. Или два. Или шестьдесят. Если не влазят в существующий корпус, значит, надо увеличивать корпус.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:13
    +1
    Для начала надо построить сухой док,док Звезды не подходит на 3 - 4 метра в глубину.
    1. Артур 85
      Артур 85 Сегодня, 11:25
      0
      А вот такой вопрос: что если сделать воротами дока корпус самого корабля? Яму-то бетонированную в земле мы выкопать сможем. Потом где-то посередине в самом широком месте приспособить некий кессон (два или три подряд, для страховки), варианты кессона могут быть разные. Откачать воду из передней половины и доковать. Потом вывести его из этого псевдо-дока, и загнать кормой вперёд. Это дольше, но...
      1. ПиК
        ПиК Сегодня, 11:35
        -4
        Цитата: Артур 85
        А вот такой вопрос: что если сделать воротами дока корпус самого корабля?

        Вопрос уровня - " Что будет , если скрестить Ужа и Ежа ? "
      2. Башкирхан
        Башкирхан Сегодня, 11:41
        0
        Цитата: Артур 85
        Яму-то бетонированную в земле мы выкопать сможем

        Вместо строительства сухого дока вы предлагаете просто врыть корабль по пояс в землю. А тот же ТАВКР пр.11435 создавал нагрузку на 1 погонный метр не менее 172 т. Это без учета того, что при постановке в док она распределяется неравномерно, и ряд опор испытывает в 1,5-2 раза большую нагрузку.Клетка передает нагрузку точечно, поэтому еще 3-4 раза выше. Никакой грунт не выдержит такую нагрузку.
        1. Артур 85
          Артур 85 Сегодня, 12:05
          +1
          А разве я написал, что в нём не надо делать опор для корабля? Я так понимаю, что проблема с доками заключается в первую очередь в вортах/шлюзе, вот и предлагаю очевидное решение. Единственное - не деформирует ли плотно прижатый к корпусу кессон сам этот корпус...
          1. Башкирхан
            Башкирхан Сегодня, 12:15
            +1
            Цитата: Артур 85
            А разве я написал, что в нём не надо делать опор для корабля? Я так понимаю, что проблема с доками заключается в первую очередь в вортах/шлюзе, вот и предлагаю очевидное решение. Единственное - не деформирует ли плотно прижатый к корпусу кессон сам этот корпус...

            Корабль ставят в сухой док, чтобы что-то отремонтировать, соответственно он опирается на доковый набор (клетки). Площадь днища как минимум 2 раза меньше площади ВЛ. Нужно бетонирование подошвы дока и сваи. Сухие доки проектировались и строились как сооружения гравитационного типа, способные собственным весом противостоять давлению воды, действующему на подошву сооружения в связи с ее заглублением относительно уровней воды акватории и грунтовых вод территории, примыкающей к доку. Именно эта особенность старых сухих доков независимо от основного строительного материала, используемого при возведении сооружений — каменная или бутовая кладка, бетон или бутобетон, наконец, железобетон, определяла массивность и монолитность сооружений, жесткое соединение днища и стен доков. Просто бетонированная яма это не то. Цена ошибки, ну, линза там или плывун - гибель корабля и людей. При этом хватит даже совсем маленького перекоса или неравномерной осадки грунта. Опять же в сухом доке есть пути, краны, инфильтрация воды, насосы там всякие для осушения и затопления, батопорт, электричество, пар, сжатый воздух и ещё куча всего.
            1. Артур 85
              Артур 85 Сегодня, 12:38
              -1
              Чтож, значит, надо строить док параллельно заказу корпусов. Лишним он точно не будет - те же газовозы доковать.
              Кстати, а где их докуют? Подозреваю, что за границей. А если нам это запретят?
              1. Башкирхан
                Башкирхан Сегодня, 12:46
                +2
                Цитата: Артур 85
                надо строить док параллельно заказу корпусов. Лишним он точно не будет - те же газовозы доковать.

                Строят сухие доки для крупнотоннажнвх судов на 35м СРЗ и "Звезде".
                На Севере на реках кстати без сухих доков обходятся.



                1. Артур 85
                  Артур 85 Сегодня, 15:53
                  0
                  А вот кстати: была у меня безумная мысль о роботе на кабеле с электромагнитом (для закрепления к борту) который прямо на ходу "ползает" по подводной части, чистит наросты и ведёт дефектоскопию. Но постеснялся написать, и так критики более чем достаточно. Кроме того, такой робот может намагнитить корпус, делая корабль более уязвимым для мин.
                  Как Вы считаете - это бред, или возможно к применению, если не на военных, то хотя бы на гражданских кораблях?
                  1. Башкирхан
                    Башкирхан Сегодня, 16:39
                    0
                    Цитата: Артур 85
                    Как Вы считаете - это бред, или возможно к применению, если не на военных, то хотя бы на гражданских кораблях?

                    Я не компетентен в данной сфере.
      3. venik
        venik Сегодня, 11:55
        +2
        Цитата: Артур 85
        А вот такой вопрос: что если сделать воротами дока корпус самого корабля?

        ========
        Много всякой ерунды приходилось выслушивать. Но такое........ belay
        1. MooH
          MooH Сегодня, 12:21
          +3
          Много всякой ерунды приходилось выслушивать. Но такое........

          Есть идея лучше. Зачем доковать если можно перевернуть кверху килем и проводить работы прямо на плаву?
          И еще силовая установка от тепловоза это слишком сложно и дорого. Можно в Японии закупить 5000 праворульных Приусов со свалки и из них повытаскивать мотор-генераторов. Будет дешевле и надежнее.
          lol
          1. Башкирхан
            Башкирхан Сегодня, 12:32
            +1
            Цитата: MooH
            Есть идея лучше. Зачем доковать если можно перевернуть кверху килем и проводить работы прямо на плаву?

            А почему бы и нет drinks
          2. Виктор Ленинградец
            Виктор Ленинградец Сегодня, 14:31
            0
            Кстати, мысль правильная, только надо предусмотреть возможности оборудования.
            Вообще, нечего кораблю на сушу заползать, достаточно закрытой бухты подходящего размера.
        2. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 13:18
          0
          Можно конечно строить не горизонтально а вертикально,как идея? wassat drinks
  3. кредо
    кредо Сегодня, 11:17
    0
    ...Дело не в авианосце, а в том, что надо искать нестандартные подходы.

    Жги Артур и дальше - 300 метров для палубы и 600 000 тонн водоизмещения ещё не предел.
    Переходи на километры и миллионы в проектировании авианосца fellow
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 11:52
      -4
      забыл еще бронирование корпуса! ямато!!!
  4. mark1
    mark1 Сегодня, 11:17
    +6
    Артур, то что вы описали называется полустационарная (можно и стационарная) боевая платформа. Хорошая, правильная мысль. Я за платформы давно высказываюсь (с переменным успехом). Место им на всех. ключевых точках наших морских границ. Из энергетики, на сегодняшний момент, лучше всего подходит ядерный реактор. Ни какого нового супер дока не надо, секции по 100/300 000 тонн можно стыковать прямо на точке базирования, если в точке мелководье, тогда стационарный вариант с донными опорами.
    1. Артур 85
      Артур 85 Сегодня, 11:33
      0
      ЯЭУ это хорошо, но сколько её будут адаптировать? Для Орлана при Союзе, я читал, лет 7 что ли адаптировали, и это при Союзе...
      1. mark1
        mark1 Сегодня, 11:39
        +2
        Чего там адаптировать - прототип с любой АПЛ подойдет только секции набирай (или опыт с ПАЭС опять же есть). Волны то рассекать платформе абсолютно не к чему, так чуток переехать с места на место в пределах района в случае необходимости.
        1. ПиК
          ПиК Сегодня, 11:47
          -5
          Цитата: mark1
          Волны то рассекать платформе абсолютно не к чему, так чуток переехать с места на место в пределах района


          Да , а лучше бы сделать платформу шагающей , как экскаватор. А если ковш приладить, или там ротор , то можно и котлованы под следующие доки рыть feel ...
          1. mark1
            mark1 Сегодня, 11:56
            0
            Не знаю зачем рыть котлованы под доки (но раз вам надо, почему бы и нет?), можно сделать шагающей, можно развить идею и сделать пинающей (от подлодок отпинываться), можно руки приделать (длинные) что бы хватать все что мимо проплывает и пролетает - все, что сможет выдать ваша буйная фантазия и все что вы сможете втюхать флотскому начальству. Платформа такая вещь, которая позволит воплотить любой ваш изыск.
            1. ПиК
              ПиК Сегодня, 12:02
              -3
              Цитата: mark1
              Не знаю зачем рыть котлованы под доки (но раз вам надо, почему бы и нет?)


              Это не мне нужно , а автору , который в отличие от вашей концепции "платформы", изначально рвётся рыть и копать.

              Цитата: Артур 85
              А вот такой вопрос: что если сделать воротами дока корпус самого корабля? Яму-то бетонированную в земле мы выкопать сможем.
          2. сорок восьмой
            сорок восьмой Сегодня, 13:36
            +1
            Сборочный авиационный цех и летную школу для оперативного восполнения боевых потерь. А на корме госпиталь и санаторий обустроить, чтоб трехсотых в строй возвращать.
    2. venik
      venik Сегодня, 12:34
      +1
      Цитата: mark1
      Артур, то что вы описали называется полустационарная (можно и стационарная) боевая платформа. Хорошая, правильная мысль.

      =========
      Во-во! Оч-ч-чень "правильная" мысль! Главное, что "неподвижная"! Искать не нужно! Известно ведь ГДЕ она (платформа) "заякорилась"! Просто ввел данные и "пуляй" в нее ракетами (из любой точки Мирового океана), откуда достанешь!!
      Одно непонятно - а не проще ли просто сухопутный аэродром построить (в нужном месте)?? А?
      1. mark1
        mark1 Сегодня, 12:40
        +3
        Цитата: venik
        не проще ли просто сухопутный аэродром построить (в нужном месте)?? А?

        Построить можно (даже лучше будет чем платформа), но будет не проще. Это же сколько инертного материала (гальки, щебня, валунов, блоков бетонных) надо отсыпать. Хотя... на века! wink
        Цитата: venik
        Просто ввел данные и "пуляй" в нее ракетами (из любой точки Мирового океана), откуда достанешь!!
        500 000 -1 000 000 тн (даже если не будет отбрыкиваться) попробуй потопи. Авианосец(в.и. 100 000 тн) трудно потопить даже в случае ядерного удара.
  5. Протон
    Протон Сегодня, 11:22
    +2
    Отличная статья для раздела "Страничка юмора". laughing
    1. ПиК
      ПиК Сегодня, 11:36
      +1
      Цитата: Протон
      Отличная статья для раздела "Страничка юмора".


      Нет здесь такого раздела .
      Вот и пишут , куда попало , вплоть до "Спортлото".
  6. Desperado
    Desperado Сегодня, 11:26
    0
    "Шо, опять?"... Сколько можно эту тему мусолить? Нет ни денег, ни производственных мощностей, ни специалистов.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 11:53
      0
      ни внятной концепции боевого применения
  7. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:28
    +4
    Какой лихой автор.........покусился на авианосец.......теперь перья и чубы полетят laughing зато весело)))
  8. dranthqu
    dranthqu Сегодня, 11:32
    +1
    Дело не в авианосце, а в том, что надо искать нестандартные подходы.


    Ага, и потом через 15 лет огорчаться что флот закончился или не подходит для новых задач.
  9. andybuts
    andybuts Сегодня, 11:34
    +4
    Классный троллинг идейных борцов за авиационное прикрытие экономических интересов России (а точнее экономических интересов госкорпораций и отдельных частных предпринимателей) в Африке и иных частях света! :)
  10. BAI
    BAI Сегодня, 11:38
    +1
    Надо стоять на месте и «пасти» ПЛАРКи. И стоять на этом месте желательно 365 дней в году,

    Неподвижная цель будет немедленно утоплена баллистическими ракетами. Тогда уж надо просто острова насыпать в нужном месте и делать обычные аэродромы.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 11:55
      +2
      продолжу мысльЁ! насыпать вал в океане, непреодолимый, оставить проход для корабликов и бабло с них драть
  11. Kalmar
    Kalmar Сегодня, 11:41
    +4
    Свежо, задорно, понравилось )) Помнится, очень много лет назад читал рассуждения о том, что авианосцы будущего будут иметь длину до километра и нести сотни самолетов - из этой же серии, похоже. Будет особенно забавно, если когда-нибудь в будущем кто-то реально АВ построить по похожей схеме )
  12. ultra
    ultra Сегодня, 11:42
    +2
    Нужно ставить вопрос по другому.Не как построить,а зачем его надо строить?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 11:55
      -3
      зачем его надо строить?

      а свербит потомучто
  13. Басарев
    Басарев Сегодня, 11:42
    +2
    Раз этот монстр почти всегда будет топтаться на месте - не проще ли построить стационарную авианесущую платформу? С нормальной километровой ВПП, избавляющей от трюков с катапультой и гаком. И позволяющей взлететь нормальным бомбарям вроде Су-34 с полной загрузкой. Поставить в нужной точке и посмеиваться.
  14. Bez 310
    Bez 310 Сегодня, 11:43
    +3
    А может, не надо?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 11:57
      +1
      тихо! это для дезориентации врага, они сейчас уже гадиться начнут, от страха
  15. jekasimf
    jekasimf Сегодня, 11:52
    +1
    Да уж.400 000 т!Да еще и у корейцев,да еще и под видом контейнеровозов!УХ!Аж дух захватывает!
    А автор не подумал,что закладка первых двух УДК в Керчи,это и есть опробирование технологии строительства средних авианосцев?Другие России и не нужны.Построят УДК,значит смогут построить и авианесущие крейсеры.Делов то-удлинить палубу.И изменить фарш.
  16. Бекасов Артем Андреевич
    Бекасов Артем Андреевич Сегодня, 11:59
    +2
    Цитата: tralflot1832
    Для начала надо построить сухой док,док Звезды не подходит на 3 - 4 метра в глубину.

    Кто Вам такое сказал?
  17. Undecim
    Undecim Сегодня, 12:10
    0
    Зачем на сайте этот безграмотный делирий? В расчете на то, что глупость типа
    Итак: перспективный АВ должен иметь водоизмещение около 400 тысяч тонн и обладать корпусом, подобным недавно севшему на мель контейнеровозу Ever Given в 200 т. тонн грузоподъёмности (а значит, с водоизмещением 400–600 тысяч тонн).

    обеспечит кликбейт?
    Автор, перед тем как писать, почитайте биографию Джона Клерка, а то Вы, не имея представление об элементарных вещах типа весовые измерители судна, беретесь давать советы вселенского масштаба.
    Далее - по профессору Преображенскому.
    Автору для информации - водоизмещение Ever Given - 261 677 тонн.
    1. Артур 85
      Артур 85 Сегодня, 12:41
      +2
      Спасибо за информацию, не нашёл его водоизмещения в интернете... Значит, водоизмещение авианосца будет 261 тыс. тонн.
    2. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 14:53
      +2
      Цитата: Undecim
      Автору для информации - водоизмещение Ever Given - 261 677 тонн.

      Значит, надо взять два контейнеровоза и сделать авианесущий катамаран. Стильно, модно, молодёжно! smile
      1. Undecim
        Undecim Сегодня, 15:04
        +1
        надо взять два контейнеровоза

        Один уже есть.
        1. Undecim
          Undecim Сегодня, 15:08
          +1
          Вот второй.

          Главное - не надо тратиться и просить корейцев. Экономия какая!
  18. alekc75
    alekc75 Сегодня, 12:12
    0
    автор поставь себе эшелон движков от тепловоза!!!!!!!
  19. redsun
    redsun Сегодня, 12:13
    +1
    Ахахаха, отличный троллинг авианосного лобби. Но с таким подходом проще уже отсыпать в море несколько островов по примеру китайцев
  20. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 12:15
    +6
    На самом деле общая идея стоящая, ихо.
    Сделать просто большой плавучий аэродром + склад. Дешевый, Без скорости, откатов, понта и тп. чтоб можно было кудато доплыть и там прикрывать чемто серьезеным вертолеты против ПЛ.
    И служить тренировочной базой.

    В свое время строили и артилерийские баржи, и безпарусные военные суда и т.д.
    И в 1 мв и 2 мв переделывалди из гражданских, и эксперементировали вплоть до айсберга.

    Другое дело, это будет без понтов. На таком откатов, премий и орденов не наработаешь. И сроки срывать както неудобно - чуть ли не баржа.

    Поэтому ничего ему и не светит.
    1. Артур 85
      Артур 85 Сегодня, 12:44
      +2
      Спасибо. Да, я старался придумать всё максимально дёшево, из имеющихся в серийном выпуске агрегатов... Знал, что заругают...
      Хотя вот американцы на Зумвольте электродвижение реализуют, если я не ошибаюсь.
  21. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 12:49
    +1
    В годы ВОВ наркомат обороны СССР, был засыпан всевозможными проектами танков. Ни один кстати в серию не пошел. Сейчас , пошли проекты авианосцев. smile
  22. Комментарий был удален.
  23. ГБГ_Беларусь
    ГБГ_Беларусь Сегодня, 12:54
    +1
    Автор молодец - знатно потролил любителей авианосцев)
  24. ccsr
    ccsr Сегодня, 13:37
    0
    Автор:
    Артур Брянский
    Итак, классический авианосец мы сейчас построить не можем.

    А он и не нужен нашим вооруженным силам - это Скоморохову в одной из его из статей объясняли.
    Вы нашли новые аргументы для его строительства? Поделитесь, если что-то новое, и не в духе Тимохина и Климова...
    1. Артур 85
      Артур 85 Сегодня, 14:05
      -1
      Так вроде ж в одной, а может и в нескольких, статьях говорили - нам нечем оборонять МСЯС на боевой службе. Прилетят НАТОвские Посейдоны - и всё. 16 БРПЛ на каждой лодке пойдут на дно.
      А береговая авиация может и не успеть. По моему, это весомый аргумент... А так, этот мастодонт будет нарезать круги по тому району, где они находятся на БС и гонять противолодочную авиацию НАТО, и немножко даже гонять Лос-Анжелесы своими вертолётами противолодочными.
      И скажите на милость, зачем такому авианосцу 30 узлов хода, "хищные" обводы корпуса или ценник в 10 миллиардов долларов?
  25. Комментарий был удален.
  26. sevtrash
    sevtrash Сегодня, 13:54
    0
    Сегодня 1 апреля?
  27. zontov79
    zontov79 Сегодня, 14:16
    +1
    Бредовей я ни чего не читал .
  28. Виктор Ленинградец
    Виктор Ленинградец Сегодня, 14:23
    0
    Огромное спасибо за умную статью,Артур!
    Я целиком Ваш единомышленник, есть частности, но они не принципиальны.
    С моей точки зрения:
    1. Это не флагман, не центр боевой устойчивости, а подвижная авиабаза.
    2. Главное вооружение - беспилотники с искусственным интеллектом.
    3. В порты ему заходить не надо от слова "совсем". Пусть к нему подходят снабженцы и сменные экипажи. Обслуживание корпуса - подводными аппаратами и кессонами. Отслужил - утилизация.
    3. Необходимо предусмотреть возможность базирования ДРЛО и самолетов ПЛО.
    4. Эти авианосцы должны действовать сетецентрично и при необходимости принимать летательные аппараты "коллег".
    5. По двигательной установке: только электродвижение, дизель-генераторы обеспечивают крейсерский ход, газотурбинные - полный и максимальный (и плевать на их экономичность). Необходимо предусмотреть возможность эксплуатации на СПГ.
    1. Артур 85
      Артур 85 Сегодня, 15:10
      0
      Спасибо. По поводу БПЛА - безусловно, за ними будущее, но рассчитывать надо на пилотируемую авиацию - откуда взлетит МИГ, оттуда и беспилотник взлетит.
      Была у меня безумная мысль о роботе на кабеле с электромагнитом (для закрепления к борту) который прямо на ходу "ползает" по подводной части, чистит наросты и ведёт дефектоскопию. Но постеснялся написать, и так критики более чем достаточно. Кроме того, такой робот может магнитить корпус, делая корабль более уязвимым для мин. Так что тут вопрос к спецам: можно ли такое сделать?
      Самолёт ДРЛО безусловно должен присутствовать, даже не стал об этом писать - по моему само собой ясно.
      Конечно, возможность приёма "чужих" самолётов должна быть.
      Насчет ГЭУ я специально включил в текст именно этот вариант, чтоб показать, что не надо ждать по 2 года редуктор для фрегата, надо брать имеющийся движок и ставить на корабль. Или два. Или шестьдесят. Если не влазят в существующий корпус, значит, надо увеличивать корпус.
  29. Turist1996
    Turist1996 Сегодня, 14:49
    +1
    А мне понравилось! Трэш и угар!
    Только хардкор!
    laughing good
  30. Бакумба
    Бакумба Сегодня, 15:07
    +2
    Молодец конечно,но об самом важном не подумал.А именно БАБКИ ,БАБКИ-ТО ГДЕ ПИЛИТЬ?
  31. looker-on
    looker-on Сегодня, 15:30
    +2
    Когда авианосцев станет 3–5, можно будет ограничиться одним экипажем.

    А людей заменить на андроидов. Я лет 15 назад тоже запросто придумывал с друзьями на кухне как сделать из подручных средств колонию на Марсе. Потом мы повзрослели
  32. Абзац Эпитафьевич Ы.
    Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 16:46
    +1
    побудили написать эту статью.

    очень жаль, что побудили. Более жалкой писанины на авианосную тему ещё не было, кажется.
    1. Артур 85
      Артур 85 Сегодня, 17:12
      0
      Гм, спасибо за мнение, но хотелось бы услышать аргументы, почему то, что изложено выше - "жалкая писанина". Пока я услышал один - "негде доковать". Согласен, проблема. Ещё аргументы есть?