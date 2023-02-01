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Последняя «Акула» российского флота отправлена в Северодвинск на утилизацию

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Последняя «Акула» российского флота отправлена в Северодвинск на утилизацию

Атомный подводный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" проекта 941УМ "Акула", являющийся самой большой атомной подлодкой в мире, будет утилизирован, субмарина уже отправлена в Северодвинск. Об этом рассказал глава общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.


Последняя "Акула" российского флота отправлена на Севмаш в ожидании утилизации, сроки которой пока не определены. По словам Мальцева, все будет зависеть от финансирования. "Дмитрий Донской" присоединился к еще двум субмаринам этого проекта, корпуса которых находятся в Северодвинске.

В настоящее время подлодка "Дмитрий Донской" в ожидании утилизации, она будет находиться в Северодвинске вместе с двумя другими корпусами этого проекта

- приводит ТАСС слова Мальцева.

Информация о подготовке последнего подводного ракетоносца проекта 941УМ "Акула" к выводу из боевого состава российского флота появилась в декабре прошлого года. Тогда же сообщилось, что основной экипаж покинул субмарину, оставив на борту технический. Решение о списании "Дмитрия Донского" было принято давно, подводный крейсер прослужил в составе советского и российского флотов 40 лет, проводить модернизацию посчитали нецелесообразным.

Тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 "Дмитрий Донской" является головным в серии из шести субмарин проекта 941 "Акула". Заложен на "Севмаше" 17 июня 1976 года, спущен на воду 23 сентября 1980 года, введен в строй 29 декабря 1981 года. В 2002 году прошел модернизацию, после чего принял участие в испытаниях ракеты "Булава". На сегодняшний день является самой большой подлодкой в мире и последней "Акулой" российского флота. Три "Акулы" утилизированы не без "помощи" США, еще две числятся в резерве.
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4 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:50
    +4
    А сделать музей?Не?Это же наша история,самый большой подводный крейсер..
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 07:02
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      А сделать музей?Не?Это же наша история,самый большой подводный крейсер..

      О чем вы говорите? Наши эффективные менеджеры порежут и сдадут в металлолом! А деньги, вырученные от этой "работы", попилят!
    2. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 07:04
      0
      Цитата: dmi.pris1
      А сделать музей?Не?Это же наша история,самый большой подводный крейсер..

      Советский атомный подводный крейсер как бельмо на глазу. Свидетель немощи современных строителей капитализма в бывшей сверхдержаве. Свидетель погибшей развитой цивилизации. А свидетелей, у "пацанов из 90-х", принято устранять.
  2. faiver
    faiver Сегодня, 07:10
    0
    Это не правильно, наш центр принятия решений видимо не совсем наш....