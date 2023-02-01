Последняя «Акула» российского флота отправлена в Северодвинск на утилизацию

В настоящее время подлодка "Дмитрий Донской" в ожидании утилизации, она будет находиться в Северодвинске вместе с двумя другими корпусами этого проекта

Атомный подводный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" проекта 941УМ "Акула", являющийся самой большой атомной подлодкой в мире, будет утилизирован, субмарина уже отправлена в Северодвинск. Об этом рассказал глава общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.Последняя "Акула" российского флота отправлена на Севмаш в ожидании утилизации, сроки которой пока не определены. По словам Мальцева, все будет зависеть от финансирования. "Дмитрий Донской" присоединился к еще двум субмаринам этого проекта, корпуса которых находятся в Северодвинске.- приводит ТАСС слова Мальцева.Информация о подготовке последнего подводного ракетоносца проекта 941УМ "Акула" к выводу из боевого состава российского флота появилась в декабре прошлого года. Тогда же сообщилось, что основной экипаж покинул субмарину, оставив на борту технический. Решение о списании "Дмитрия Донского" было принято давно, подводный крейсер прослужил в составе советского и российского флотов 40 лет, проводить модернизацию посчитали нецелесообразным.Тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 "Дмитрий Донской" является головным в серии из шести субмарин проекта 941 "Акула". Заложен на "Севмаше" 17 июня 1976 года, спущен на воду 23 сентября 1980 года, введен в строй 29 декабря 1981 года. В 2002 году прошел модернизацию, после чего принял участие в испытаниях ракеты "Булава". На сегодняшний день является самой большой подлодкой в мире и последней "Акулой" российского флота. Три "Акулы" утилизированы не без "помощи" США, еще две числятся в резерве.