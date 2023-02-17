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В США обеспокоены стартующими военно-морскими учениями России, Китая и ЮАР у южного побережья Африки

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В США обеспокоены стартующими военно-морскими учениями России, Китая и ЮАР у южного побережья Африки

США сильно обеспокоены стартующими сегодня в Индийском океане военно-морскими учениями России, Китая и ЮАР. В Вашингтоне опасаются, что из-за растущего влияния Москвы и Пекина американцы потеряют контроль над данным регионом.


Первые совместные учения трех стран в водах ЮАР прошли в 2019 году и вот стартуют вторые. Пройдут они в период с 17 по 27 февраля в южной части Индийского океана в районе городов Дурбан и Ричардс-Бэй в провинции Квазулу-Натал Южно-Африканской республики. От России в маневрах под названием Exercise MOSI принимает участие отряд кораблей Северного флота в составе фрегата "Адмирал Горшков" и морского среднего танкера "Кама", отправившихся в дальний поход в начале января этого года с основной задачей демонстрации российского флага в стратегически важных районах Мирового океана.

В рамках учений будут отработаны вопросы взаимодействия во время выполнения задач в море, борьбе с пиратством, во время стихийных бедствий и т.д. Южноафриканцы хотят обменяться с нашими и китайцами навыками и знаниями, тем самым поднять уровень подготовки собственных ВМС. Также в ЮАР надеются, что такие учения станут ежегодными.

А вот в США совместные маневры трех стран вызывают опасения. "Гегемон" встревожен растущим влиянием России и Китая в Африке в целом, и в ЮАР в частности. В Вашингтоне бояться утратить контроль над данным регионом, весьма богатым полезными ископаемыми. Появление боевых кораблей ВМФ России и ВМС Китая у побережья ЮАР заставили американского посла в этой стране сделать несколько "тревожных" заявлений.

Между тем в России удивлены реакцией США. Как заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, Запад почему-то встревожен учениями российских и китайских кораблей у побережья ЮАР, но спокойно воспринимает учения кораблей ВМС США у берегов Китая.
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13 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 07:56
    +6
    США (!) Обеспокоены ( ! ) В южной части индийского океана ( ! )! Наверное им лучше начать беспокоится о приближающейся планете Нибиру?! Вдруг опоздают
    1. ratoborets
      ratoborets Сегодня, 08:00
      +5
      США в каждой бочке затычка, а весь мир считают своей территорией или, как минимум, сферой своих исключительных интересов. У матрасников 750 военных баз в 80 странах мира (в мире всего около 200 стран)! Россия, Китай, КНДР, еще несколько стран мешают их планам мировой гегемонии.
      1. KAV
        KAV Сегодня, 08:03
        +5
        Постоянно обеспокоены. Постоянно в стрессе. Надо бы им уже пустырника попить, что ли. А то, глядишь, совсем спать перестанут, на почве постоянного беспокойства. Бедолаги...
        1. ivan1979nkl
          ivan1979nkl Сегодня, 08:23
          0
          Постоянно обеспокоены. Постоянно в стрессе

          надо им как младенцам ручёнки пеленать, чтобы годурас не расчёсывали
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:13
      +2
      Цитата: Аргон
      США (!) Обеспокоены ( ! ) В южной части индийского океана ( ! )! Наверное им лучше начать беспокоится о приближающейся планете Нибиру?! Вдруг опоздают

      Сергей Викторович учил географию по советским учебникам. И потому думает, что район совместных учений - это чёрт знает где от Америки и поэтому какое американское собачье дело до этих учений.

      В американских учебниках географии, возможно, сказано, что это место в бинокль с Манхеттена видно? Потому и забеспокоились?
      Как же так? "Под носом у Америки"... fool
      Да. И ПРО в Польше против Ирана и Северной Кореи, а не против России. Про это мы от Америки уже слышали.

      Вот бы Колумбу быть таким же "географом". И без того нашёл не то, что искал. А был бы таким же - вобще ничего не нашёл бы.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:14
      0
      Не стоит переоценивать ЮАР в лояльности и военной помощи России (((( Достаточно посмотреть их СМИ которые контролируют в основном британцы, сплошной негатив против России, а ведь это формирует общественное мнение, да и Китай вряд ли впишется за нас в случае большой заварушки, так что эти учения обозначить легкое присутствие в мировом океане, для борьбы с пиратами.
  2. Egeny
    Egeny Сегодня, 08:08
    0
    Дядя Сэм забеспокоился не зря, мы ещё базу свою в Судане построим. Опять же Красное море будет нашим.)
    Создание базы ВМФ РФ на территории страны принято по итогам визита в Судан главы МИД России Сергея Лаврова.
    В акваторию смогут заходить до четырех российских военных кораблей. Наши военные получат право ввозить вооружение и боеприпасы, использовать воздушное пространство Судана для реализации соглашения, а также разместить до 300 военнослужащих и посты охраны.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:08
    +2
    Запад почему-то встревожен учениями российских и китайских кораблей у побережья ЮАР, но спокойно воспринимает учения кораблей ВМС США у берегов Китая.

    Вы не поняли! Это другое! И как же США разорваться, чтобы на всех хватило! )))
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 08:30
      0
      США встревожены, потому что это у них под боком, ещё ближе, чем на Украине.. в зоне комфорта и ответственности, которую они по своей инициативе на себя возложили
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:17
    +2
    США обеспокоены
    А чем Сша не обеспокоены, особенно если дело касается стран не желающих плясать под их дудку? "Обеспокоенность" во всем: от руководства стран, до поставки унитазов. Совместные учения можно только приветствовать, т.к. это всегда только на пользу.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:23
      0
      Цитата: rotmistr60
      "Обеспокоенность" во всем: от руководства стран, до поставки унитазов.

      Тоже слышал.
      Как же мы теперь без европейских-то унитазов?
      Сегодня же отправлю бригаду строить во дворе офиса туалет типа "сортир".
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:18
    +1
    В США обеспокоены

    Как старую бабку, США беспокоит всё, что её не касается...Некоторым просто завидно, что активная жизнь с её радостями и проблемами проходит мимо.
    Мир должен перестроиться на новый формат, объединив силы, которым не хочется жить в положении бесправных рабов (вассалов), выполняющих волю и прихоть хозяина.
    Главное в этом процессе - коллективная помощь в противостоянии как в политическом, так и в военном и экономическом аспекте.
    Если эти упыри не могут жить в мире и согласии - пусть играют желваками и исходят желчью.
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:34
    0
    Уже только ради этого стоило провести эти учения - сша обеспокоены.