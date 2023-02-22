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«Сейчас мы примерно на полпути»: в США разрабатывают пусковую установку для гиперзвуковых ракет эсминцев Zumwalt с модулем со сжатым воздухом

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«Сейчас мы примерно на полпути»: в США разрабатывают пусковую установку для гиперзвуковых ракет эсминцев Zumwalt с модулем со сжатым воздухом

Американская компания Lockheed Martin направит пусковую установку для гиперзвуковых ракет, разрабатываемую в интересах ВМС США, на испытания в 2024 году. Об этом сообщают в самой компании.

На данный момент в США проводятся опытно-конструкторские работы в рамках заключенного с ВМС контрактом. Этот контракт предусматривает в том числе создание новых пусковых установок для «стелс»-эсминцев класса Zumwalt, ячейки пусковых установок на борту которых оказались не подходящими по габаритам для разрабатываемого гиперзвукового оружия.

Вице-президент проекта HSWS (Гиперзвуковые ударные системы вооружения) Стивен Лейн подтвердил информацию о том, что сумма контракта составляет 1,2 млрд долларов.

Лейн:

Разрабатываемая пусковая система будет адаптирована к морским условиям. С помощью раундов испытаний, в том числе лётных, мы оценим возможность превращения базовой системы гиперзвукового оружия в систему основного вооружения ВМС США для оперативного удара.

По его словам, в компании разработкой пусковой установки для гиперзвуковых ракет морского базирования занимаются уже более года.

Лейн:

Сейчас мы примерно на полпути.

Ранее американский вице-адмирал Джон Вулф, возглавляющий управление стратегических систем флота, заявил, что для работы пусковой установки потребуется модуль со сжатым воздухом, чтобы осуществить выстрел ракеты на большую высоту для снижения вероятности возгорания на палубе при включении гиперзвукового двигателя. В указанной выше американской компании реализуют такой принцип.
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16 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 08:01
    0
    в США разрабатывают пусковую установку для гиперзвуковых ракет эсминцев Zumwalt
    Да...
    Соорудили чемодан без ручки и теперь бегают с ним как дурень с писаной торбой...
    А вот ежели ракета удачной окажется... Бяда...
  2. WhiteFallen
    WhiteFallen Сегодня, 08:03
    0
    Надо было делать на сероводороде - что б пополнять можно было во время плавания)
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 08:04
      0
      Цитата: WhiteFallen
      Надо было делать на сероводороде

      СерИводороде!
  3. Зефр
    Зефр Сегодня, 08:06
    0
    Какого давления и размера должны быть ёмкости и трубопроводы для сжатого воздуха, чтоб ракету вытолкнуть? А если залп?
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 08:14
      +1
      Цитата: Зефр
      Какого давления и размера должны быть ёмкости и трубопроводы для сжатого воздуха, чтоб ракету вытолкнуть? А если залп?
      Полагаю, что приемлемых.
      У нас малюсенький пороховой генератор давления двухсоттонную ракету из шахты на полсотни метров выталкивает.
    2. KCA
      KCA Сегодня, 08:28
      0
      А если грязная тряпка промасленная в или рядом с ПУ окажется?
      1. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 08:34
        0
        Цитата: KCA
        А если грязная тряпка промасленная в или рядом с ПУ окажется?
        Вот тогда и возрадуемся братья!
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:07
    0
    На полпути они... Как послали - так и идут... Ракеты нет, систем наведения нет даже в принципе. но они на полпути - деньги есть, есть что пилить)))
    Ну а я на полпути к тому, чтоб Золотой Мяч выиграть - я же уже написал эту фигню - полдела, получается, уже сделал!
  5. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:10
    +1
    Сейчас мы примерно на полпути»: в США разрабатывают пусковую установку для гиперзвуковых ракет эсминцев Zumwalt с модулем со сжатым воздухом
    Тужатся, пыжатся мерикатосы, бабло пилят... Этот люминевый зумволт уже не знают куда, и под что пристроить.
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:18
    0
    Пусковую соорудили, а ракету когда? Так спросил, вообще не тороплю. Работа не волк как известно winked Мне интересно как вы дорогу делите? Похоже мухлюете по своему обыкновению.
    1. cmax
      cmax Сегодня, 08:40
      0
      Цитата: Пленник
      Пусковую соорудили, а ракету когда? Так спросил, вообще не тороплю. Работа не волк как известно winked Мне интересно как вы дорогу делите? Похоже мухлюете по своему обыкновению.

      Вот правда не понимаю таких как Вы. Стебаться надо не над ними, а над собой. У полосатых полно денег, хорошая инженерная школа ( собрали специалистов со всего мира), современная элементная база и программные продукты. Поинтересуйтесь сколько самолётов выпустил Боинг в 2022 году и сколько мы. Сделают они гиперзвук. Химерсы показали, что получается у них такие вещи стоящими. Чего и нам желаем. Кстати российского гипера, кроме как запуска чего то с корабля никто не видел, как и никто не видел как ракета куда то попадает. А точность попадания таких изделий очень важная часть. Попадание одной нашей ракеты в какой-либо мост на краине с его разрушением дало бы больше плюсов для России чем говорильня некоторых лиц по телевизору о " неимеющеманалоге" оружии. Потому, что после года СВО Донецк продолжают обстреливать и по прежнему гибнут люди. ВСУ краины стоят в 15 км от города, как и стояли.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:44
    0
    Американская компания Lockheed Martin нашла новую роль для провального проекта эсминца Zumwalt
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:48
    0
    Что-то постоянно ремонтируют, потом переоборудуют, т.к. шахты по габаритам не соответствуют тому, что туда планируют запихать. Судя по всему скоро объявят, что Zumwalt решили переоборудовать уже под оружие 22 века, а каким оно будет пока решают. А хорошо разрекламированные и дорогущие кораблики стоят без практической пользы.
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 08:52
      0
      мало ли что объявляется в прессе, а по итогу весь мир сша боится.
  9. 30 вис
    30 вис Сегодня, 08:49
    0
    "Лейн:

    Сейчас мы примерно на полпути." ---Пол дороги , пол пути ни доехать , ни дойти .... А впереди куча перекрёстков ....
  10. Керенский
    Керенский Сегодня, 09:36
    0
    для работы пусковой установки потребуется модуль со сжатым воздухом, чтобы осуществить выстрел ракеты на большую высоту для снижения вероятности возгорания на палубе при включении гиперзвукового двигателя.

    сумма контракта составляет 1,2 млрд долларов.

    Так залейте её забортной водой за эти гроши!