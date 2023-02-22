«Сейчас мы примерно на полпути»: в США разрабатывают пусковую установку для гиперзвуковых ракет эсминцев Zumwalt с модулем со сжатым воздухом

Разрабатываемая пусковая система будет адаптирована к морским условиям. С помощью раундов испытаний, в том числе лётных, мы оценим возможность превращения базовой системы гиперзвукового оружия в систему основного вооружения ВМС США для оперативного удара.

Сейчас мы примерно на полпути.