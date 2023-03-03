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Определены сроки передачи в боевой состав ТОФ многоцелевого корвета «Резкий» проекта 20380

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Определены сроки передачи в боевой состав ТОФ многоцелевого корвета «Резкий» проекта 20380

Построенный для Тихоокеанского флота многоцелевой корвет проекта 20380 "Резкий" пока еще продолжает прохождение испытаний, но дата передачи корабля флоту уже определена. Об этом сообщили в кораблестроительной отрасли.


В середине января этого года на Амурском судостроительном заводе, построившем корвет, сообщили о начале подготовки корабля к передаче военным. В конце января военные заявили, что "Резкий" проходит завершающие этапы государственных испытаний. О сроках передачи корабля в боевой состав флота ничего не говорилось, но предполагалось, что это может произойти в первом квартале этого года. Оказалось, что не может, по планам корабелов, корвет будет передан Тихоокеанскому флоту в конце мая.

Приемка корабля "Резкий" государственной комиссией и его передача Тихоокеанскому флоту запланирована на последние дни мая этого года

- приводит ТАСС слова собеседника.

Корвет "Резкий" - четвертый корабль проекта 20380, построенный на Амурском ССЗ для Тихоокеанского флота. Заложен 1 июля 2016 года, спущен на воду 1 июля 2021, в ноябре отправлен на сдаточную базу во Владивосток. В настоящее время в составе ТОФ три корвета этого проекта - "Совершенный", "Громкий" и "Алдар Цыденжапов". Всего тихоокеанцы получат шесть корветов этого проекта, далее завод будет строить корветы проекта 20385.

Корветы проекта 20380 классифицируются как многоцелевые боевые надводные корабли 2-го ранга ближней морской зоны. Особенности кораблей этого проекта – компактность, малозаметность, высокий процент автоматизации систем. Предназначены для поиска и уничтожения подлодок, надводных кораблей и судов противника, обороны военно-морских баз.
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3 комментария
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 07:37
    -1
    Хорошее имя для боевого корабля, надеюсь продолжат. "Чёткий", "Борзый", "Пацанский" :))))
    1. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 08:44
      0
      Вам, надо ознакомится с историей имен кораблей с царских времён. Возможно, не будете задавать таких вопросов.
      А, имя «Резкий», носил еще эсминец 7 серии при СССР.
  2. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 08:38
    0
    Что- то, затягивают со сдачей корвета флоту. Выявили проблемы во- время приемки?
    В Советское время быстро принимали, но потом с кораблем, ходили в море представители промышленности.