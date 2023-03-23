«Томагавки» в Черном море, 30 минут полета до Ростова и Краснодара

НАТО и безопасность Черного моря

Томагавки США в Черном море

«Крылатые ракеты морского базирования с ядерными боеголовками вернутся на флот. Ни одна из рекомендаций не требует разработки новых ядерных боеголовок. Ни то, ни другое не увеличит размер нашего ядерного арсенала. Они (ракеты) не нарушают договор. Они согласуются с нашими обязательствами по нераспространению. Они усиливают американское сдерживание».