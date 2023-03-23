«Томагавки» в Черном море, 30 минут полета до Ростова и Краснодара

Согласно официальному отчету командования ВМС США «Европа – Африка», эсминец УРО ВМС США USS Arleigh Burke (DDG 51) в декабре 2021 года совершил свой проход в акваторию Черного моря якобы для отработки взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе, в реальности была банальная «дипломатия канонерок». USS Arleigh Burke – головной корабль класса ракетных эсминцев Arleigh Burke. Эти корабли были первыми в мире эсминцами, оснащенными системами управляемого ракетного вооружения AEGIS.
НАТО и безопасность Черного моря
Эскадренный миноносец США «Арли Берк» был первым кораблем ВМС США в серии. Первоначально предназначенный для защиты от советской авиации, противокорабельных крылатых ракет и атомных подводных лодок, этот корабль с более высокими возможностями должен был использоваться в районах с высокой угрозой для проведения противовоздушных, противолодочных и ударных операций.
Действия корабля в Черном море, по мнению американцев, якобы должны укреплять взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО и продемонстрировать коллективную решимость обеспечить безопасность Черного моря.
ВМС США обычно действуют в Черном море в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Монтрё. «Арли Берк» должен сменить однотипного собрата – эсминец «Портер», который уже две недели патрулирует в Черном море, трется своим бортом о морскую границу России. Оба эсминца и еще два однотипных «Росс» и «Рузвельт» входят в состав 60-й эскадры эсминцев УРО, базирующихся на военно-морской базе Рота, также известной как NAVSTA Rota. NAVSTA Rota используется с 1953 года, в то время испанский диктатор Франсиско Франко укреплял отношения с Соединенными Штатами таким образом, чтобы ослабить международные санкции, введенные Организацией Объединенных Наций с 1945 года.
В начале 1960-х годов ВМБ «Рота» была выбрана в качестве места дислокации 16-й эскадры атомных подводных лодок ВМС США (SUBRON 16). Американские ПЛАРБ из состава 16-й эскадры приступили к боевому патрулированию в Средиземном море в марте 1963 года. Американское командование морскими операциями разместило SUBRON 16 на постоянной основе в «Роте» с 28 января 1964 года при участии плавбазы подводных лодок USS Proteus (AS-19). Первой осуществила боевое патрулирование в Средиземном море с базированием в «Роте» – ПЛАРБ USS Lafayette (SSBN-616). Всего в «Роте» базировалось 10 ПЛАРБ типа «Лафайетт». На борту лодок в 1960-е годы находилось 160 ракет «Поларис А-2», в 1970–1980-е такое же количество более современных «Посейдон С-3».
60-я эскадра эсминцев (DESRON SIX ZERO) была сформирована 19 февраля 2003 года. Создание 60-й эскадры эсминцев предоставило Шестому флоту – CNE / COMSIXTHFLT (постоянно закрепленную) эскадру эсминцев, увеличивая возможности Шестого флота при выполнении задач на южно-европейском театре боевых действий. По сути, эскадра является ударной группой Шестого флота США.
5 октября 2011 года министр обороны США Панетта объявил, что ВМС США разместит четыре боевых корабля Aegis в Роте на постоянной основе для усиления своего присутствия в Средиземном море и противоракетной обороны НАТО в рамках Европейского поэтапного адаптивного подхода (EPAA). По состоянию на 2015 год четыре американских эсминца, включая USS Arleigh Burke (DDG-51), USS Ross (DDG-71), USS Porter (DDG-78) и USS Roosevelt (DDG-80), постоянно дислоцируются на военно-морской базе Рота как часть системы противоракетной обороны.
Все четыре эсминца активно применяются в боевых операциях на Ближнем Востоке и севере Африки. В частности, 6 апреля 2017 года 59 ракет «Томагавк» были запущены с борта эсминцев USS Ross (DDG-71) и USS Porter (DDG-78) по целям на территории авиабазы Shayrat ВВС Сирии около Хомса. 14 апреля 2018 года эсминцы США USS Arleigh Burke (DDG-51) и USS Roosevelt (DDG-80) запустили 66 крылатых ракет Tomahawk по сирийским целям возле Дамаска и Хомса.
На борту эсминцев штатным ракетным вооружением из 90 ракет, помимо ЗУР и ПЛУР, находится 56 КР RGM-109E Tomahawk Land Attack Missile (TLAM Block IV/V). Четыре эсминца вместе несут на своем борту 224 ракеты Tomahawk.
Согласно Конвенции Монтрё, общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Чёрном море не должен превышать 30 тыс. т (с возможностью повышения этого максимума до 45 тыс. т в случае увеличения военно-морских сил черноморских стран) со сроком пребывания не больше 21 суток. То есть в принципе 3 из четырех эсминцев эскадры могут находиться в Чёрном море в мирное время, а в военное – все четыре.
17 марта 1944 года один разведывательный Ju 88B-0 из эскадрильи 3(F)121 взлетел с аэродрома в Симферополе, набрал высоту 6 200 метров, пролетел по маршруту, проложенному над Азовским морем, более 500 км до Ростова-на-Дону, сделал подробные панорамные снимки города и спокойно и безопасно таким же маршрутом вернулся назад.
При том, что Ростов от немцев освобожден был 14 месяцев назад. А фронт за это время откатился далеко на запад (читатель может себе представить линию фронта на 17 марта 1944 года). Сказать, что все истребители в то время находились на фронте, а тыловые города прикрывать некому, было нельзя, город прикрывал в то время 83-й гвардейский истребительный авиационный полк ПВО, на снимках, сделанных немцами, видны истребители 12 единиц (одна эскадрилья, остальные во фронтовой авиации 1-го Украинского фронта).
Скорее всего, это истребители P-40 Kittyhawk, именно они в то время были на вооружении полка. Вообще, нужно отметить качество снимков, сделанных немецкими камерами Zeiss Reihenbildkammer Rb 10/18, Rb 21/18, Rb 30/18, Rb 50/18 и Rb 75/18, настолько низкое, что разобрать там что-либо в принципе невозможно. Наши камеры АФА-33 давали гораздо более четкую картинку.
Ни один истребитель так и не поднялся на перехват самолета-разведчика, ПВО просто его не увидела. Сказывается отсутствие РЛС-постов вокруг города, радиолокационная сеть постов вокруг Москвы в то время уже существовала. Весь маршрут полета самолета-разведчика проходил над акваторией Азовского моря, бронекатера Азовской флотилии, которые могли визуально обнаружить самолет, еще в конце лета – начале осени 1943 года в полном составе переброшены на Днепр, гражданские суда находились в «зимней спячке», для них навигация откроется только через месяц.
В общем, даже визуально обнаружить воздушную цель было некому. Соседи из Бакинского района ПВО – 82-й иап, имея на вооружении английские истребители Hawker Hurricane, не оплошали, своего разведчика обнаружили и сбили: 14 августа 1942 года лейтенанты Борисов и Щербинок в районе севернее города Кусары перехватили и сбили немецкий разведчик Junkers Ju 88B-0.
После войны 83-й Гиап остался в Ростове охранять небо над ним, только его перевели с гражданского аэродрома на восточной окраине города на северо-западную окраину города на военный аэродром. В 1951 году вместо изрядно изношенных P-40 Kittyhawk полк получил новенькие МиГ-15. Еще через пять лет их сменили МиГ-19П и МиГ-19С. В 1972 полк одним из первых получил новейшие на тот момент МиГ-25П – 40 единиц. Последние четыре года до своего расформирования в 1998 году полк был вооружен МиГ-31.
Томагавки США в Черном море
В новом обзоре ядерной политики за 2018 год излагаются планы минобороны США «по предоставлению подводным лодкам и надводным кораблям ВМФ США более гибких возможностей ядерного реагирования в соответствии с изменяющейся оборонной средой», заявили представители министерства обороны и энергетики. На брифинге для журналистов 2 февраля 2018 года в Пентагоне заместитель министра обороны Патрик М. Шанахан сказал:
«Крылатые ракеты морского базирования с ядерными боеголовками вернутся на флот. Ни одна из рекомендаций не требует разработки новых ядерных боеголовок. Ни то, ни другое не увеличит размер нашего ядерного арсенала. Они (ракеты) не нарушают договор. Они согласуются с нашими обязательствами по нераспространению. Они усиливают американское сдерживание».
Одним из вариантов ЯЗУ является новая ядерная боеголовка для крылатой ракеты морского базирования (SLCM-N), которую лоббировала и продвигала администрация Трампа. Конгресс профинансировал НИОКР этого оружия, и NNSA планирует начать производство в 2029 году, но еще неизвестно, поддержит ли эту программу новая администрация Байдена. Если это так, ракета может быть оснащена модифицированной боевой частью крылатой ракеты W80 (возможно, модификацией W80-5). В начале 80-х боеголовка W-80-0 для ядерного Tomahawk TLAM-N создана на базе конкретного устройства W-61-3 мощностью 0,3–170 килотонн.
Всего таких устройств произведено 545. 200 из них в виде тактических авиабомб В-61-3 находятся на вооружении, еще до 345 в разобранном виде лежат на складах департамента энергетики. Их-то, вероятнее всего, установят после переделки ракеты на серийные Tomahawk Block IV/V. С денонсацией Договора РСМД из четырех тысяч морских «Томагавков» 350–400 могут получить ядерные боеголовки.
Несмотря на то, что президент США Байден и его сторонники из демпартии в целом не благоволят программе SLCM-N, программа не закрыта, а только приторможена. Неожиданно в марте этого года у программы SLCM-N появился новый, весьма влиятельный покровитель. Генерал Энтони Коттон – новый глава Стратегического командования США, отвечающего за ядерный арсенал страны, ярый сторонник вооружения флота «ядерными томагавками».
Залп 168 КР Tomahawk с борта трех эсминцев 60-й эскадры из акватории Черного моря или же восточных районов Средиземного моря и пуск 48 КР LRASM воздушного базирования всего с двух бомбардировщиков Б-1Б (осенью 2021 года массированный удар КР LRASM, условно запущенных с борта двух бомбардировщиков Б-1Б по кораблям Черноморского флота в Севастопольской бухте, отрабатывался в ходе учений) только в качестве локальной операции сил НАТО на южном фланге – это уже очень серьезная угроза. Всего 216 ракет, из них 10–15 «Томагавков» в ядерном оснащении.
На 24 февраля 2022 года 51-я дивизия ПВО, прикрывающая гражданские и военные объекты от ударов с воздуха Южного округа, имела в своем распоряжении три зенитно-ракетных полка, вооруженных комплексами С-300ПМУ1 и С-400 – 1536-й зенитно-ракетный полк (Ростов-на-Дону), 1537-й зенитно-ракетный полк (Новороссийск, Краснодарский край) и 1721-й зенитно-ракетный полк. Но, как говорится, «береженного – Бог бережет», хорошо бы обложить по периметру границ крупных городов-миллионников Ростов и Краснодар «Панцирями». Города на самом деле не такие уж большие по площади, Ростов в длину не более 30 км, в ширину – не более 12 км. Четыре «Панциря» по периметру города перекроют зоны обнаружения низколетящих целей друг друга и зоны поражения с лихвой. Я больше чем уверен, что все это уже сделано.
Нелегко придется, в случае нанесения массированного удара крылатыми ракетами с борта кораблей и самолетов НАТО, нашим операторам СНР комплексов С-300 ПМУ/400 – воздушное пространство над Черноморским побережьем будет перенасыщено целями, не просто большое, а огромное количество низколетящих, малозаметных целей, ни одну из них нельзя пропустить, даже один прорвавшийся «ядерный Томагавк» снесет полгорода, даже такого крупного миллионника, как Ростов или Краснодар.
В настоящее время, надеюсь, да я просто убежден в этом, Южный военный округ имеет все необходимое для отражения массированного удара крылатыми ракетами по военным и гражданским целям на территории нашей страны.