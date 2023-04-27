О проблемах с поставками электроники и зависимости России от параллельного импорта

Еще в марте появились сообщения о том, что китайская интернет-площадка Aliexpress заблокировала продажу беспилотников клиентам из России. При переходе в карточку товара российские пользователи видели сообщение об ошибке с надписью «такой страницы нет». Причем страницы не открывались не только у покупателей в России, но и в Беларуси. Некоторое время эту проблему обходили хитростью, используя VPN, однако в апреле даже при подключении VPN стало невозможно заказать дроны на территорию РФ и Белоруссии.
Более того, на данный момент можно констатировать, что Россия испытает сложности с массовыми поставками из Китая специализированной электроники. Это является доказательством того, что, вопреки восторженным заявлениям СМИ о «российско-китайской дружбе», китайские партнеры отнюдь не демонстрируют дружелюбия и пытаются как можно дальше дистанцироваться от военного конфликта на Украине, публично не осуждая Москву, но и не оказывая ей никакой поддержки.
Собственно, в материале «Не союзник, а партнер: визит лидера КНР в Москву продемонстрировал, что Россия может рассчитывать только на себя», автор сих строк уже отмечал, что КНР действует прагматично и не будет вступать в открытое противостояние с США и Евросоюзом. Китайцы хорошо умеют считать деньги, и им куда выгоднее дружить с Европой и Вашингтоном. Они могут делать какие-то символические шаги и заявления, которые потом будут активно обсуждать СМИ, но когда речь идет о реальных шагах, то они, как мы видим, достаточно далеки от дружелюбия.
Однако подобные шаги по части ограничения поставок электроники создают проблемы России, которая очень зависима от поставок зарубежной электроники. Сложную электронику у нас не производят, а формально «отечественная» собирается из зарубежных компонентов. И этот фактор серьезным образом влияет на ход специальной военной операции, поскольку Москва вынуждена считаться с мнением многих партнеров, таких как Китай и Турция (через которую также идут поставки). Ведь в случае полной остановки поставок, РФ окажется в крайне сложной ситуации.
О проблемах с электроникой и о зависимости РФ от некоторых государств и поговорим в данном материале.
Россия критически зависима от поставок электроники по параллельному импорту
Еще в сентябре прошлого года Минпромторг РФ подготовил обновлённую концепцию госполитики по развитию российской микроэлектроники до 2030 года. В документе утверждалось, что российские технологии в области микроэлектроники на 10–15 лет отстают от мирового уровня, а проектирование и выпуск продукции критически зависят от зарубежных технологий и от зарубежных фабрик. Также там говорилось об остром дефиците необходимых кадров. Кроме того, в концепции указали на сложности с освоением технологических процессов и констатировали невозможность обеспечить рынок необходимой электроникой.
Вопросы с поставками электроники Россия решает через параллельный импорт, который идет через Китай, Турцию и ОАЭ. Фактически Москва оказалась в некоторой зависимости от позиции данных государств, которые получили возможность напрямую влиять на ход СВО на Украине. В частности, по данным западных аналитиков, Россия с точки зрения импорта стала самой зависимой от Китая экономикой после КНДР.
По данным института при Банке Финляндии, до начала военной операции на Украине Китай обеспечивал около четверти российского товарного импорта, однако сейчас эта доля составляет около 40 %. Насколько эти цифры точны, сложно сказать, однако, по данным таможенной статистики Китая, товарооборот с Россией в 2022 году увеличился почти на треть и достиг рекордных 190 миллиардов долларов.
В Вашингтоне и Брюсселе, разумеется, все это понимают, поэтому американцы пытаются оказывать давление на государства, через которые идет параллельный импорт. И если инструменты политического и экономического давления не очень эффективны против Китая, то ОАЭ и Турция несколько более уязвимы в этом отношении. И есть риски, что рано или поздно они начнут прикрывать подобные каналы поставок, как например Турция, которая на непродолжительное время приостанавливала параллельный импорт, чтобы оказать давление на Москву по части продления «зерновой сделки».
В связи с чем можно констатировать наличие критической зависимости от поставок электроники по параллельному импорту из КНР, Турции и ОАЭ и возможности данных государств влиять на российскую внешнюю политику.
Турция – необходимый партнер
Некоторые граждане, не особо задумывающиеся над факторами, указанными выше, призывают к новым «помидорным войнам» с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который занимается поставками вооружений Украине и вообще проводит двуличную политику.
Здесь стоит сказать, что практически вся политика (особенно политика XXI века) двулична и лицемерна, а Эрдоган (что логично) ищет выгоду для Турции, взаимодействуя со всеми сторонами конфликта. Разумеется, никаким другом России он не является, он просто деловой партнер, с которым нужно вести дела.
Что дадут РФ новые «помидорные войны» или вообще разрыв отношений с Турцией? Только то, что турки прикроют параллельный импорт в Россию, из-за чего множество российских предприятий останутся без необходимых запчастей и микроэлектроники. Можно, конечно, и газ в Турцию перекрыть, что действительно создаст Анкаре большие проблемы, но тогда возникает вопрос – а из чего будет верстаться и без того проблемный бюджет РФ, существенная часть которого состоит из доходов от углеводородов?
По этой причине далеко не факт, что РФ приостановит участие в «зерновой сделке», действие которой завершается 18 мая, даже с учетом того, что российская часть договоренностей так и не соблюдается, а ВСУ атакуют пункты базирования Черноморского флота надводными беспилотниками, которые запускаются из акватории Одессы.
Однако даже если предположить, что это произойдет, Россия не имеет реальной возможности препятствовать осуществлению данной сделки, гарантом которой является Турция, флот которой намного сильнее российского. Если Москва выйдет из сделки, с высокой вероятностью она продолжит функционировать, просто уже без формального участия РФ. Не стоит забывать, что ЧФ РФ не смог организовать блокаду украинских портов, даже с учетом невмешательства Турции, о чем я уже писал в материале «Продление зерновой сделки: «жест доброй воли» или безальтернативное решение».
Плюс ко всему мы возвращаемся к главному вопросу данной статьи – если Россия выйдет из зерновой сделки без согласия Турции, то с высокой вероятностью там остановят параллельный импорт, что, как уже было сказано выше, создаст проблемы множеству российских предприятий.
Таким образом, Анкара является необходимым партнером России, с которым приходится считаться.
Отсутствие стратегии как главная проблема
Ответ на вопрос – как снизить зависимость от зарубежных поставок, банален – для этого нужно развивать собственное производство. Необходимо пресловутое импортозамещение, о котором все так много говорят, но на разговорах обычно все и заканчивается.
Однако налаживать собственное производство в условиях военного конфликта на Украине, в обстановке противостояния со всем коллективным Западом, в режиме санкций – проблематично. Заниматься этим нужно было много раньше, когда внешнеполитическая ситуация была более благоприятной, был выход на международные рынки. Сейчас уже проблемно закупить нужное оборудование и станки, чтобы наладить производство необходимых деталей. Проблемно и привлечь кадры, часть которых, наоборот, покидает территорию России, еще больше усугубляя кадровые проблемы.
Следует признать, что, принимая решение о начале специальной военной операции, российское руководство едва ли рассчитывало на то, что она будет настолько длительной и превратится в тяжелый военный конфликт огромных масштабов. Можно сколько угодно говорить о том, что военная операция развивается по неким планам и согласно неким графикам, однако очевидно, что экономика и промышленность не были готовы к длительному военному противостояниию.
Пока проблемы пытаются решить полумерами, в ручном режиме, и временно это кое-как работает, однако за неимением четкой стратегии и видения будущего сложно на что-то рассчитывать. Россия ввязалась в открытое противостояние с Западом, не то что не имея четкой экономической и политической стратегии, но и вообще не располагая никаким долгосрочным планом, никакой идеей. Отсутствие стратегии – это и есть главная проблема сложившейся ситуации.
В том, что у России нет никакой стратегии и никакого образа будущего, не раз признавались и высокопоставленные российские чиновники. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров еще в январе заявил, что он не знает, чего ждать в будущем после окончания спецоперации.
«Мы все равно отстоим свою правду, но как дальше жить, я пока не представляю себе»,
– заявил тогда дипломат.
А не имея образа будущего и стратегии, сложно рассчитывать на продуманную экономическую политику и на успехи в области импортозамещения.