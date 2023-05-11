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Российский фрегат «Адмирал Григорович» прибыл на главную базу Балтийского флота, завершив переход из Средиземного моря

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Российский фрегат «Адмирал Григорович» прибыл на главную базу Балтийского флота, завершив переход из Средиземного моря

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" прибыл в Балтийск, где пройдет подготовку к плановому ремонту. Корабль совершил переход из Средиземного моря на Балтику. Об этом сообщил источник в кораблестроительной отрасли.


Отряд кораблей российского флота в составе фрегата "Адмирал Григорович" проекта 11356 и корветов "Сообразительный" и "Стойкий" проекта 20380 прибыл в Балтийск, совершив переход из Средиземного моря. Корветы прибыли к месту постоянного базирования, поскольку входят в состав Балтийского флота, а фрегат в течение нескольких дней пройдет подготовку к плановому ремонту, после чего отправится на Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь".

Фрегат "Адмирал Григорович" в составе отряда кораблей с участием корветов "Сообразительный" и "Стойкий" зашел в Балтийск. Там его будут готовить к постановке на плановый ремонт

- приводит ТАСС слова источника

О том, что "Адмирал Григорович", входивший в состав Средиземноморской эскадры ВМФ РФ с июня 2021 года, отправится на плановый ремонт в Калининград, сообщалось еще в конце апреля. Корабль проведет на ПСЗ "Янтарь" примерно два месяца, за это время на нем будут проведены ремонтные работы, какие точно не сообщается. После этого он вернется в Средиземное море, где снова возглавит Средиземноморскую эскадру.

"Адмирал Григорович" является головным фрегатом морской зоны в серии из трех кораблей проекта 11356, построенных для Черноморского флота на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь". Заложен 18 декабря 2010 года, спущен на воду 14 марта 2014 года и передан в боевой состав флота 11 марта 2016 года.

Водоизмещение полное - 4035 тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток. Фрегат вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, может нести палубный вертолёт Ка-27 (или Ка-31). Экипаж — 180 человек (в т.ч. 18 офицеров).
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 20:24
    +4
    Надеюсь ротация экипажа проходила через ВМБ Тартус ,но даже на два экипажа это не реально долго такое патрулирование и показ Флага.Мололдцы ,не перевелись в России моряки ВМФ.Такими мужиками гордится надо,а не хаять.Развал СССР начался с обливания грязью ВС СССР,при горбатом.Помните критиканы!!!
    1. Sergey39
      Sergey39 Вчера, 21:34
      +1
      Часть экипажа, летала в отпуск, через Хмеймим. В такой ситуации все корабли ЧФ, в Тартусе. Там еще МРК Буян 21631, патрульный корабль 22160, тральщики и катера. Вот, только где находятся два СКР 1135 и БДК?
      1. 30 вис
        30 вис Вчера, 22:16
        -1
        Цитата: Sergey39
        Вот, только где находятся два СКР 1135 и БДК?

        Где , где ..Где и положено им быть . Ладный и Пытливый . Чего зря их подставлять под удары ... Старички ...
  2. yuriy1863
    yuriy1863 Вчера, 21:04
    +4
    Пусть наших кораблей ещё мало, пускай это, в основном, демонстрация флага, но из Средиземки нам уходить нельзя! Верю, что со временем нарастим мускулы и опять будем гонять подлодки супостата, осуществлять слежение за АУГ, охранять наших рыбаков и "перевоспитывать" пиратов. И будут полноценные боевые службы, закаляющие флотский характер и выковывающие настоящих моряков.
  3. Sergey39
    Sergey39 Вчера, 21:44
    +2
    Вчера видел на Янтаре, что в плавдоке стоит Ярослав Мудрый, на его место поставят фрегат Адмирал Григорович. Все остальные места заняты новостроящимися кораблями. Ярослав Мудрый зачастил на Янтарь, возможно готовят на БС, корветы 20380 вернулись домой из Средиземного моря, то же болтались 7 месяцев.
  4. Sergey39
    Sergey39 Вчера, 22:03
    +1
    Приятная новость! Подписан акт о передаче ВМФ корвета 20380 Меркурий для Черноморского флота!!!