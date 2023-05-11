Российский фрегат «Адмирал Григорович» прибыл на главную базу Балтийского флота, завершив переход из Средиземного моря

Фрегат "Адмирал Григорович" в составе отряда кораблей с участием корветов "Сообразительный" и "Стойкий" зашел в Балтийск. Там его будут готовить к постановке на плановый ремонт

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" прибыл в Балтийск, где пройдет подготовку к плановому ремонту. Корабль совершил переход из Средиземного моря на Балтику. Об этом сообщил источник в кораблестроительной отрасли.Отряд кораблей российского флота в составе фрегата "Адмирал Григорович" проекта 11356 и корветов "Сообразительный" и "Стойкий" проекта 20380 прибыл в Балтийск, совершив переход из Средиземного моря. Корветы прибыли к месту постоянного базирования, поскольку входят в состав Балтийского флота, а фрегат в течение нескольких дней пройдет подготовку к плановому ремонту, после чего отправится на Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь".- приводит ТАСС слова источникаО том, что "Адмирал Григорович", входивший в состав Средиземноморской эскадры ВМФ РФ с июня 2021 года, отправится на плановый ремонт в Калининград, сообщалось еще в конце апреля. Корабль проведет на ПСЗ "Янтарь" примерно два месяца, за это время на нем будут проведены ремонтные работы, какие точно не сообщается. После этого он вернется в Средиземное море, где снова возглавит Средиземноморскую эскадру."Адмирал Григорович" является головным фрегатом морской зоны в серии из трех кораблей проекта 11356, построенных для Черноморского флота на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь". Заложен 18 декабря 2010 года, спущен на воду 14 марта 2014 года и передан в боевой состав флота 11 марта 2016 года.Водоизмещение полное - 4035 тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток. Фрегат вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, может нести палубный вертолёт Ка-27 (или Ка-31). Экипаж — 180 человек (в т.ч. 18 офицеров).