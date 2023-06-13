Франкистская Испания: от международной изоляции и автаркии до динамично развивающейся и экономически успешной европейской державы

Франкистская Испания в период международной изоляции в 1945-1955 годах



Потсдамская конференция



Франсиско Франко

«Богатый или бедный – не забудь, что ты испанец [2].»



Американский президент Эйзенхауэр и Франко на авиабазе Торрехон-де-Ардос

Испанская политическая элита в период правления Франсиско Франко

Экономическая политика франкистской Испании в 1960-1970-х годах и «испанское экономическое чудо»



Площадь Сибелес в Мадриде, 1950 год



Пляж Тосса де Мар в 1974 г.

Заключение

«Не знаю, Ваше Высочество. Во всяком случае, Вы не сможете поступать так, как это делаю я. Когда Вы станете королём, времена сильно изменятся [13].»



Суммарный коэффициент рождаемости в Испании и Португалии, 1950-2015 гг.

«унаследовал страну, которая познала 40 лет мира, и на протяжении этих 40 лет сформировался могучий и процветающий средний класс. Социальный класс, который в короткое время превратился в становой хребет страны.»

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[13]. Цитата по: Пожарская С.П. Воскрешение монархии в Испании: Почему это оказалось возможным? // Политическая история на пороге XXI века: Традиции и новации. М.: ИВИ РАН, 1995 (b). С. 159-166.