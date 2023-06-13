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Прошедший капитальный ремонт и модернизацию тяжёлый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» начинают готовить к выходу на испытания

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Прошедший капитальный ремонт и модернизацию тяжёлый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» начинают готовить к выходу на испытания

Основные работы на тяжелом атомный ракетном крейсере "Адмирал Нахимов" проекта 11442М завершаются, в ближайшее время корабль начнут готовить к выходу на испытания, сроки которых уже определены. Об этом сообщил источник, владеющий соответствующей информацией.


Прошедший капитальный ремонт и модернизацию крейсер выйдет на ходовые испытания уже в начале осени, а не в конце года, как предполагалась ранее. По словам источника, произойдет это в сентябре. Сколько продлятся испытания пока не известно, но то, что они захватят и следующий год, говорилось и ранее. Так что в боевой состав флота "Адмирал Нахимов" вернется только в следующем году, как и планировалось.

Крейсер "Адмирал Нахимов" после ремонта и модернизации на заводе выйдет на ходовые испытания в сентябре

- приводит ТАСС слова источника.

Ранее в Минобороны заявили, что испытания модернизированного крейсера начнутся в этом году, но точных сроков не назвали. После прохождения всех необходимых испытаний "Адмирала Нахимова" продолжит нести службу в составе Северного флота.

Как ранее сообщалось, в ходе капитального ремонта и модернизации крейсер полностью обновил свой комплекс вооружения. Хотя официальных сведений нет, но на данный момент известно, что крейсер получил 80 ячеек УКСК под крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", а также гиперзвуковые "Циркон", 92 (вероятно) шахты ЗРК С-300ФМ и 20 533-мм торпед либо ПЛУР "Водопад", т.е. боекомплект ТАРКР составит 192 крылатых и противокорабельных ракеты, ЗУР и ПЛУР.

Крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" был заложен 17 мая 1983 года под названием "Калинин". 25 апреля 1986 года спущен на воду, 30 декабря 1988 вошел в состав ВМФ СССР. 22 апреля 1992 года переименован в "Адмирал Нахимов". Является одним из четырех тяжелых атомных крейсеров проекта 1144 "Орлан".
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15 комментариев
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  1. Тима
    Тима Сегодня, 08:25
    +6
    Большому кораблю - большое плавание!
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:31
      +1
      Является одним из четырех тяжелых атомных крейсеров проекта 1144 "Орлан".
      Вот какие галоши раньше строили ! good
      1. Menshoff_D_V
        Menshoff_D_V Сегодня, 08:46
        +2
        Вот таких бы галош штук сорок , да с кинжальчиками. У многих аппетит пропал бы)
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:28
    +3
    Работы проведены на Нахимове огромного масштаба,засунуть в старый корпус ,да ещё в таком количестве.Может со временем узнаем каким стал обновлённый Нахимов.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 08:29
    -11
    Шоб у него все управление заклинило когда ляжет курсом на сандиего и так на полный ход.
    "смогли устранить неисправности только в 200миль от базы вмс сша".
    Ниче не нарушили, никого не испугали.
    Или???
    1. KCA
      KCA Сегодня, 09:05
      0
      Сан-Диего кораблю Северного флота? А смысл? По Сан-Диего, если появится нужда, пойдут другие носители ТЯБЧ, смысл корабль гонять? Он наши берега охранять будет
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:30
    0
    Так Петра будут модернизировать или нет?
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 08:34
      -9
      Школы и 4х полосные шоссе надо строить.
      И рвсн, с сухпут(как оказалось).
      Анемериятьсягалошами. Да еще с красной подкладкой(из ссср)
    2. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 08:49
      0
      Цитата: Бережливый
      Так Петра будут модернизировать или нет?

      Наверняка будут, если уже ставят на ремонт, то выгоднее сразу и модернизацию провести.
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:07
      0
      Бережливый.А зачем нам один Нахимов,конечно будут.
  5. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 08:37
    0
    Какие 192 ракеты? Все постоянно про это число твердят - это ложь! Трудно самим подсчитать что ли?
    Поехали. Глвный калибр в лице 80 ВПУ под КР или ПКР \ ГПКР + 96 ячеек под ЗРК С-300В4\С-400 + 64 ячейки \ ВПУ ЗРК Редут (в каждой ячейке может быть по 1- или ЗУР) + 240 ЗУР ЗРПК Панцирь-М (6 установок по 2х4 ПУ в каждой с дополнительным б\к внутри комплекса из 32 ЗУР в каждом) + вместо 2х5 533 мм ТПК ПЛУР Водопад (+10 ПЛУР дополнительный б\к) установят скорее всего новый Пакет-НК состоящий из 2х8 324 мм ТПК (антиторпеды и малогабаритные торпеды). Итого если считать скромно по 1 ЗУР в одной ячейке ЗРК Редут вместо 4-х то будет уже 304 ракет на корабле....а если считать вместо одной ЗУР по 4 ЗУР + ПЗРК у личного состава охранения корабля то выйдет вообще ....
  6. m.cempbell
    m.cempbell Сегодня, 08:38
    0
    ЗРК С-300ФМ

    Т.е. полимент-редут так и не допилили? Как и морскую версию С-350?
    1. Землекоп
      Землекоп Сегодня, 08:40
      +3
      ну не верь всему что сейчас пишут про оружие крейсера. Это закрытые данные. Не надо быть наивным что бы верить установке старого с-300 вместо с-400 и ЗРК Редут обязан быть вместо ЗРК Кинжал спереди 32 ячейки и сзади 32 ячейки.
    2. Митрич73
      Митрич73 Сегодня, 08:45
      0
      Полимент ставят на фрегаты и корветы. Дальность Полимента 120-150. С-300фм до 150. Зачем менять, если можно модернизировать?
  7. Snay
    Snay Сегодня, 08:47
    +1
    Сколько его мучили лет 20?
    Неоднозначное мнение у меня о целесообразности ремонта (распила) этих гигантов...