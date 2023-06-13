Прошедший капитальный ремонт и модернизацию тяжёлый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» начинают готовить к выходу на испытания

Основные работы на тяжелом атомный ракетном крейсере "Адмирал Нахимов" проекта 11442М завершаются, в ближайшее время корабль начнут готовить к выходу на испытания, сроки которых уже определены. Об этом сообщил источник, владеющий соответствующей информацией.
Прошедший капитальный ремонт и модернизацию крейсер выйдет на ходовые испытания уже в начале осени, а не в конце года, как предполагалась ранее. По словам источника, произойдет это в сентябре. Сколько продлятся испытания пока не известно, но то, что они захватят и следующий год, говорилось и ранее. Так что в боевой состав флота "Адмирал Нахимов" вернется только в следующем году, как и планировалось.
Крейсер "Адмирал Нахимов" после ремонта и модернизации на заводе выйдет на ходовые испытания в сентябре
- приводит ТАСС слова источника.
Ранее в Минобороны заявили, что испытания модернизированного крейсера начнутся в этом году, но точных сроков не назвали. После прохождения всех необходимых испытаний "Адмирала Нахимова" продолжит нести службу в составе Северного флота.
Как ранее сообщалось, в ходе капитального ремонта и модернизации крейсер полностью обновил свой комплекс вооружения. Хотя официальных сведений нет, но на данный момент известно, что крейсер получил 80 ячеек УКСК под крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", а также гиперзвуковые "Циркон", 92 (вероятно) шахты ЗРК С-300ФМ и 20 533-мм торпед либо ПЛУР "Водопад", т.е. боекомплект ТАРКР составит 192 крылатых и противокорабельных ракеты, ЗУР и ПЛУР.
Крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" был заложен 17 мая 1983 года под названием "Калинин". 25 апреля 1986 года спущен на воду, 30 декабря 1988 вошел в состав ВМФ СССР. 22 апреля 1992 года переименован в "Адмирал Нахимов". Является одним из четырех тяжелых атомных крейсеров проекта 1144 "Орлан".